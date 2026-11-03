குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான நிகழ்ச்சிகளை பற்றிய பேச்சு எழும்: இன்றைய ராசிபலன் - நவம்பர் 03, 2026

நவம்பர் 3
தமிழ் வருடம்: பராபவ
தமிழ் தேதி:17
கிழமை: செவ்வாய்க்கிழமை
தமிழ் வருடம்: பராபவ
தமிழ் மாதம்: ஐப்பசி
ஆங்கில தேதி: நவம்பர் 3
நட்சத்திரம்: காலை 7.49 மணி வரை ஆயில்யம், பின்னர் மகம்.
திதி: பிற்பகல் 3.23 மணி வரை தேய்பிறை நவமி, பின்னர் தசமி.
யோகம்: சித்த, அமிர்த யோகம்.
நல்ல நேரம்: காலை 7.45 – 8.45
நல்ல நேரம்: மாலை 4.45 – 5.45
ராகு காலம்: பிற்பகல் 3.00 – 4.30
எமகண்டம்: காலை 9.00 – 10.30
குளிகை: மதியம் 12.00 – 1.30
கௌரி நல்ல நேரம்: காலை 10.30 – 12.00
கௌரி நல்ல நேரம்: மாலை 4.30 – 6.00
சூலம்: வடக்கு
சந்திராஷ்டமம்: உத்திராடம்.
வாழ்க்கையில் அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நகர்வதற்கான சிந்தனைகள் மேலோங்கும். உங்களுடைய முயற்சிகளுக்கு எதிர்பாராத இடத்திலிருந்து உதவி கிடைக்கலாம். உத்தியோகத்தில் பதவி உயர்வு தொடர்பான எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறுவதற்கான அறிகுறிகள் தென்படும். வெளிநாடு தொடர்பான வேலைகளில் இருப்பவர்களுக்கு புதிய தகவல்கள் கிடைக்கலாம். வியாபாரத்தில் விரிவாக்கம் செய்வதற்கான திட்டங்களை வகுப்பீர்கள். பணவரவு திருப்திகரமாக இருந்தாலும் எதிர்காலத் தேவைக்காகச் சேமிப்பது நல்லது. குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். உறவினர்களுடன் இருந்துவந்த மனக்கசப்புகள் மறையும். ஆன்மிகப் பயணம் மேற்கொள்வதற்கான எண்ணம் உருவாகும். மாணவர்கள் உயர்கல்வி தொடர்பான முயற்சிகளில் முன்னேற்றம் காண்பார்கள். கலைஞர்களின் திறமைக்கு புதிய அங்கீகாரம் கிடைக்கலாம். தேவையான ஓய்வை எடுத்துக்கொள்வதால் உடல் சோர்வு குறையும்.
ஒழுங்கான திட்டமிடலும் நுணுக்கமான அணுகுமுறையும் இன்று உங்களுக்கு நல்ல பலன்களைத் தேடித்தரும். முக்கியமான காரியங்களில் பிறருடைய உதவியை எதிர்பார்க்காமல் நீங்களே முன்வந்து செயல்படுவீர்கள். பணியிடத்தில் சில மாற்றங்கள் ஏற்பட்டாலும் அவற்றுக்கு ஏற்றவாறு உங்களை மாற்றிக்கொள்வீர்கள். புதிய வேலை தேடுபவர்களுக்கு அறிமுகங்கள் மூலம் தகவல்கள் கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் தரமான பொருட்களுக்கும் சேவைகளுக்கும் வரவேற்பு அதிகரிக்கும். எதிர்பாராத சிறு வரவு மனதிற்கு ஆறுதல் அளிக்கும். குடும்பத்தில் இருந்துவந்த கருத்து வேறுபாடுகள் குறையும். உறவினர்களுடன் இணைந்து மகிழ்ச்சியான நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பீர்கள். பெண்களுக்கு குடும்பத்திலும் சமூகத்திலும் மதிப்பு உயரும். மாணவர்கள் படிப்பில் புதிய முறைகளைப் பின்பற்றுவதால் நல்ல முன்னேற்றம் காண்பார்கள். உடல்நலத்தில் சிறிய உபாதைகளை அலட்சியம் செய்ய வேண்டாம்.
புதிய சிந்தனைகளால் உங்களுடைய அன்றாடச் செயல்களில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் நாளாக அமையும். மற்றவர்கள் தயங்கும் விஷயங்களைக்கூட தன்னம்பிக்கையுடன் அணுகுவீர்கள். பணியிடத்தில் தகவல் தொடர்பு சார்ந்த பணிகளில் கவனம் தேவை. அவசரமாகப் பதிலளிப்பதைவிடச் சிந்தித்துப் பேசுவது நன்மை தரும். வியாபாரத்தில் பழைய தொடர்புகள் மீண்டும் புதுப்பிக்கப்படும். கூட்டுத் தொழிலில் கணக்கு வழக்குகளைச் சரிபார்ப்பது நல்லது. பணவரவில் சிறிய முன்னேற்றம் தென்படும். குடும்பத்தில் உங்களுடைய ஆலோசனைக்கு மதிப்பு கிடைக்கும். பிள்ளைகளின் கல்வி மற்றும் எதிர்காலம் குறித்த சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும். வீட்டில் சுபகாரிய முயற்சிகள் தொடர்பாகப் பேச்சுவார்த்தை நடைபெறலாம். கலைஞர்கள் தங்களுடைய படைப்புகளுக்கு உரிய பாராட்டுகளைப் பெறுவார்கள். மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வுகளுக்கான பயிற்சியில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துவார்கள். தேவையற்ற மனக்குழப்பங்களைத் தவிர்த்து அமைதியாகச் செயல்படுங்கள்.
உங்களுடைய மனதில் உருவாகும் புதிய திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான வழிகள் இன்று தென்படும். சில விஷயங்களில் தாமதம் ஏற்பட்டாலும் இறுதியில் எதிர்பார்த்த முடிவை அடைவீர்கள். உத்தியோகத்தில் சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். இடமாற்றம் அல்லது பணிமாற்றம் தொடர்பாக முயற்சி செய்பவர்களுக்கு சாதகமான தகவல் வரலாம். வியாபாரத்தில் புதிய முதலீடுகளை மேற்கொள்ளும்போது நிதானம் அவசியம். பழைய கடன்களைப் படிப்படியாகக் குறைப்பதற்கான முயற்சிகள் பலனளிக்கும். குடும்பத்தில் ஒருவருடைய முன்னேற்றம் அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சியைத் தரும். வாழ்க்கைத்துணையுடன் இணைந்து முக்கியமான முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். வீடு, மனை தொடர்பான விஷயங்களில் புதிய ஆலோசனைகள் கிடைக்கும். பெண்களுக்கு உறவினர்கள் வழியில் ஆதரவு கிடைக்கும். மாணவர்கள் ஆசிரியர்களின் வழிகாட்டுதலால் சிறப்பான முன்னேற்றம் காண்பார்கள். உடல்நலத்தில் தூக்கத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்கள்.
நீண்ட நாட்களாக மனதில் வைத்திருந்த சில எண்ணங்களுக்கு இன்றைய நாள் செயல்வடிவம் கொடுக்கும். உங்களுடைய தனித்திறமையை மற்றவர்கள் உணர்ந்து பாராட்டும் சூழல் உருவாகும். பணியிடத்தில் பொறுப்புகள் அதிகரித்தாலும் அவற்றைச் சிறப்பாகக் கையாளுவீர்கள். மேலதிகாரிகளிடம் உங்கள் கருத்துகளை எடுத்துரைப்பதற்கு நல்ல சந்தர்ப்பம் அமையும். வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்களின் வருகை மகிழ்ச்சி அளிக்கும். நிலுவையில் இருந்த பணம் கைக்கு வந்து சேருவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு. குடும்பத்தில் பெரியவர்களின் ஆலோசனை ஒரு முக்கியமான முடிவுக்கு வழிகாட்டும். கணவன் மனைவிக்கிடையே அன்பும் புரிதலும் அதிகரிக்கும். வீட்டிற்குத் தேவையான பொருட்களை வாங்குவதில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். மாணவர்கள் பாடங்களை விரைவாகப் புரிந்துகொண்டு முன்னேறுவார்கள். கலைத்துறையினருக்கு புதிய அறிமுகங்கள் மூலம் வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். உடல்நலத்தில் சிறு சோர்வு ஏற்பட்டாலும் ஓய்வின் மூலம் சீராகும்.
உங்களுடைய அனுபவமும் பொறுமையும் இன்று பல இடங்களில் உங்களுக்குப் பெருமை சேர்க்கும். எதிர்பார்த்துக் காத்திருந்த ஒரு தகவல் சாதகமாக வந்து சேரலாம். உத்தியோகத்தில் இதுவரை கவனிக்கப்படாமல் இருந்த உங்களுடைய உழைப்புக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கும். புதிய பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு முன்பு அவற்றின் தன்மையை நன்கு ஆராய்வது நல்லது. தொழில் செய்பவர்கள் விற்பனை தொடர்பான புதிய அணுகுமுறைகளைப் பின்பற்றுவார்கள். வருமானம் சீராக இருந்தாலும் ஆடம்பரச் செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்துவது அவசியம். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான நிகழ்ச்சிகளைப் பற்றிய பேச்சு எழும். உறவினர்களின் வருகையால் இல்லத்தில் கலகலப்பு உண்டாகும். பெண்கள் தங்களுடைய தனிப்பட்ட விருப்பங்களுக்கு நேரம் ஒதுக்குவார்கள். மாணவர்களுக்கு நினைவாற்றலும் கவனமும் மேம்படும். பழைய நண்பர் ஒருவரைச் சந்திப்பதால் மனதிற்கு உற்சாகம் கிடைக்கும். உடல்நலனில் உணவு முறைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்கள்.
உங்களுடைய செயல்பாடுகளில் ஒரு புதிய வேகமும் உற்சாகமும் வெளிப்படும். மற்றவர்களிடம் எதிர்பார்த்துக் காத்திருந்த ஆதரவு கிடைக்கத் தொடங்கும். உத்தியோகத்தில் முக்கியமான பணிகளை உங்களிடம் ஒப்படைக்கலாம். நிர்வாகத் திறமையை வெளிப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும். வியாபாரத்தில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் தொடர்பான பேச்சுவார்த்தைகள் முன்னேற்றம் காணும். பொருளாதார நிலையில் வளர்ச்சிக்கான அறிகுறிகள் தென்படும். குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் நீண்ட நாட்களாகப் பேச நினைத்த விஷயங்களைப் பகிர்ந்து கொள்வீர்கள். பிள்ளைகளின் சாதனை பெருமிதத்தை ஏற்படுத்தும். வீட்டில் ஆன்மிக நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்ளும் வாய்ப்பு உண்டு. கலைத்துறையினருக்கு புதிய படைப்புகளுக்கான அழைப்பு வரலாம். மாணவர்கள் தங்களுடைய இலக்கை நோக்கி உறுதியுடன் பயணிப்பார்கள். கோபத்தைக் குறைத்து நிதானத்தைக் கடைப்பிடிப்பது வெற்றியை அதிகரிக்கும்.
உங்களுடைய விடாமுயற்சிக்கு உரிய பலன் கிடைக்கத் தொடங்கும் நாளாக அமையும். முக்கியமான பொறுப்புகளைத் திறம்பட நிறைவேற்றுவீர்கள். உத்தியோகத்தில் புதிய திறன்களைக் கற்றுக்கொள்வதற்கான வாய்ப்பு உருவாகும். நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருந்த ஒரு கோப்பு அல்லது பணியில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். வியாபாரத்தில் போட்டிகளைச் சமாளித்து தனித்துவத்தை நிலைநாட்டுவீர்கள். புதிய தொழில் தொடங்க நினைப்பவர்கள் அனுபவம் வாய்ந்தவர்களின் ஆலோசனையைப் பெறுவது நல்லது. குடும்பத்தில் உங்களுடைய வார்த்தைகளுக்கு முக்கியத்துவம் கிடைக்கும். பூர்வீகச் சொத்து தொடர்பான பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெறலாம். வாழ்க்கைத்துணையின் ஆதரவு உற்சாகத்தை அதிகரிக்கும். மாணவர்கள் தங்களுடைய திறமையை வெளிப்படுத்துவார்கள். உடல்நலத்தில் உணவு மற்றும் உடற்பயிற்சியில் கவனம் செலுத்துங்கள். அவசர முடிவுகளைத் தவிர்ப்பது நல்லது.
நீண்ட நாட்களாகத் தள்ளிப்போன ஒரு முயற்சியை மீண்டும் தொடங்குவதற்கான சந்தர்ப்பம் அமையும். உத்தியோகத்தில் உங்களுடைய பணித்திறன் பாராட்டப்படும். புதிய பொறுப்புகள் மூலம் அனுபவத்தை வளர்த்துக்கொள்வீர்கள். வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்ததைவிட நல்ல வரவேற்பு கிடைக்கலாம். பணவரவைச் சரியாகப் பயன்படுத்துவதற்கான திட்டங்களை வகுப்பீர்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான செய்தி வந்து சேரும். உறவினர்களின் ஒத்துழைப்பால் ஒரு முக்கியமான காரியம் நிறைவேறும். பெண்களுக்கு மனதிற்குப் பிடித்த விஷயங்களைச் செய்வதற்கான நேரம் கிடைக்கும். மாணவர்கள் உயர்ந்த இலக்குகளை நிர்ணயித்து அதற்கேற்ப உழைப்பார்கள். ஆன்மிக ஈடுபாடு மனதிற்கு நிம்மதி தரும். உடல்நலத்தில் சீரான உணவு முறையைக் கடைப்பிடியுங்கள். உங்களுடைய கற்பனைத் திறனும் உள்ளுணர்வும் இன்று பல நல்ல முடிவுகளுக்கு வழிகாட்டும்.
இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் எந்த விஷயத்திலும் அவசரமாக முடிவெடுக்காமல் சற்று யோசித்து செயல்படுங்கள். பணியிடத்தில் கூடுதல் பொறுப்புகள் மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம். முக்கிய ஆவணங்களை சரிபார்த்து கையாள்வது அவசியம். தொழிலில் புதிய முதலீடு தொடர்பான முடிவுகளை தள்ளிப்போடுவது நல்லது. வியாபாரத்தில் வரவு தாமதமானாலும் நிலைமை கட்டுக்குள் இருக்கும். எதிர்பாராத செலவு ஒன்று வரலாம். பணத்தை பிறருக்காக செலவிடும் முன் உங்கள் தேவைகளை கவனியுங்கள். குடும்பத்தில் ஒருவரின் பேச்சை தவறாக புரிந்து கொள்ள வேண்டாம். தம்பதியரிடையே சிறிய கருத்து வேறுபாடு வந்தாலும் பேசித் தீர்த்துக் கொள்ளலாம். பயணத்தில் கூடுதல் கவனம் தேவை. மாணவர்கள் மனதை அமைதிப்படுத்தி படித்தால் நல்ல பலன் கிடைக்கும். இறை வழிபாடு மனதிற்கு நிம்மதி தரும்.
புதிய முயற்சிகளில் ஈடுபட வேண்டும் என்ற ஆர்வம் அதிகரிக்கும். இருப்பினும் இன்று சில விஷயங்களில் பொறுமையைக் கடைப்பிடிப்பது அவசியம். உத்தியோகத்தில் பணிச்சுமை அதிகரிக்கலாம். பிறர் செய்ய வேண்டிய வேலைகளையும் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய சூழல் உருவாகலாம். வியாபாரத்தில் புதிய தொடர்புகளை ஏற்படுத்தும்போது நம்பகத்தன்மையை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். பணம் தொடர்பான விஷயங்களில் கூடுதல் கவனம் தேவை. குடும்பத்தில் சிறிய கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்பட்டாலும் விட்டுக்கொடுத்துச் செல்வதால் அமைதி நிலவும். வாழ்க்கைத்துணையின் உணர்வுகளுக்கு மதிப்பளிப்பது நல்லது. மாணவர்கள் கவனச்சிதறல்களைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். கலைத்துறையினருக்கு புதிய சிந்தனைகள் உருவாகும். உடல்நலத்தில் அலட்சியம் வேண்டாம். மனதை அமைதியாக வைத்துக்கொண்டு செயல்பட்டால் சிக்கல்களை எளிதாகக் கடக்கலாம்.
முக்கியமான விஷயங்களில் உங்களுடைய முடிவெடுக்கும் திறன் வெளிப்படும் நாள். இதுவரை சரியான வாய்ப்புக்காகக் காத்திருந்தவர்களுக்கு புதிய கதவுகள் திறக்கலாம். உத்தியோகத்தில் சக ஊழியர்களுடன் இணைந்து செயல்படுவதால் பணிகள் விரைவாக முடியும். வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் தேவைகளை அறிந்து செயல்படுவது லாபத்தை அதிகரிக்கும். பணம் கொடுக்கல் வாங்கலில் தெளிவான அணுகுமுறை அவசியம். குடும்பத்தில் சுபச்செய்தி வந்து சேரலாம். கணவன் மனைவிக்கிடையே பரஸ்பர நம்பிக்கை வலுப்படும். புதிய ஆடை, ஆபரணங்கள் வாங்குவதில் ஆர்வம் ஏற்படும். கலைத்துறையினருக்கு எதிர்பாராத வாய்ப்பு ஒன்று கிடைக்கலாம். மாணவர்கள் வெளிப்புற கவனச்சிதறல்களைக் குறைத்துப் படிப்பில் ஈடுபடுவார்கள். நண்பர்களின் உதவியால் ஒரு சிக்கலுக்குத் தீர்வு கிடைக்கும். மனநிறைவு தரும் சந்திப்புகள் நடைபெறும்.