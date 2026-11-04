வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்களின் வருகை விற்பனையை அதிகரிக்கும்: இன்றைய ராசிபலன் - நவம்பர் 04, 2026

நவம்பர் 4
தமிழ் வருடம்: பராபவ
தமிழ் மாதம்: ஐப்பசி
தமிழ் தேதி:18
ஆங்கில தேதி: நவம்பர் 4
கிழமை: புதன்கிழமை
நட்சத்திரம்: காலை 6.51மணி வரை மகம், பின்னர் பூரம்.
திதி: பிற்பகல் 1.51 மணி வரை தேய்பிறை தசமி, பின்னர் ஏகாதசி.
யோகம்: சித்த, அமிர்த யோகம்.
நல்ல நேரம்: காலை 9.15 – 10.15
நல்ல நேரம்: மாலை 4.45 – 5.45
கௌரி நல்ல நேரம்: காலை 10.45 - 11.45
கௌரி நல்ல நேரம்: மாலை 6.30 – 7.30
ராகு காலம்: மதியம் 12.00 – 1.30
எமகண்டம்: காலை 6.00 – 7.30
குளிகை: காலை 09.00 – 10.30
சூலம்: வடக்கு
சந்திராஷ்டமம்: திருவோணம்.
இன்றைய தினம் உங்களுடைய முயற்சிகளுக்கு புதிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும். மற்றவர்கள் தயங்கும் விஷயங்களைக்கூட துணிச்சலுடன் அணுகி வெற்றி காண்பீர்கள். பணியிடத்தில் எதிர்பாராத பொறுப்பு ஒப்படைக்கப்படலாம். அதனைச் சிறப்பாக நிறைவேற்றி மேலதிகாரிகளின் பாராட்டைப் பெறுவீர்கள். வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்களின் வருகை விற்பனையை அதிகரிக்கும். தொழில் வளர்ச்சிக்காக எடுக்கும் முடிவுகள் எதிர்காலத்தில் நல்ல மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். குடும்பத்தில் சுபமான பேச்சுகள் நடைபெறும். வாழ்க்கைத்துணையின் ஆதரவு மனதிற்கு உற்சாகம் அளிக்கும். பிள்ளைகளின் முன்னேற்றம் மகிழ்ச்சியைத் தரும். மாணவர்கள் புதிய பாடங்களை எளிதில் புரிந்துகொள்வார்கள். தேவையற்ற வாக்குவாதங்களைத் தவிர்க்கவும்.
பொருளாதார முன்னேற்றத்தை நோக்கி நீங்கள் எடுக்கும் முயற்சிகள் பலனளிக்கத் தொடங்கும். நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்த ஒரு தொகை கைக்கு வந்து சேரலாம். அலுவலகத்தில் உங்களுடைய அனுபவம் முக்கியமான பணிகளைச் சிறப்பாக முடிக்க உதவும். சொந்தத் தொழிலில் புதிய வாடிக்கையாளர்களுடன் தொடர்பு ஏற்படும். வியாபாரத்தில் லாபத்தை அதிகரிப்பதற்கான வழிமுறைகளை ஆராய்வீர்கள். குடும்பத்தில் ஒருவருடைய விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவீர்கள். வீட்டிற்குத் தேவையான பொருட்களை வாங்குவதற்கான சந்தர்ப்பம் அமையும். பெண்களுக்கு உறவினர்களிடையே மதிப்பு உயரும். மாணவர்கள் படிப்பில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துவார்கள். உடல் சோர்வைத் தவிர்க்க ஓய்வு அவசியம்.
உங்களுடைய பேச்சுத் திறமையும் புத்திசாலித்தனமும் பல இடங்களில் வெற்றியைத் தேடித்தரும். புதிய மனிதர்களின் அறிமுகம் பயனுள்ள தொடர்புகளாக மாறும். உத்தியோகத்தில் நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருந்த பணிகள் முடிவுக்கு வரும். வியாபாரிகள் புதிய விற்பனை வாய்ப்புகளைப் பயன்படுத்திக் கொள்வார்கள். கூட்டுத் தொழிலில் நல்ல ஆலோசனைகள் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான செய்தி ஒன்று வந்து சேரும். சகோதரர்களுடன் இருந்த மனக்கசப்புகள் மறையும். கலைஞர்களுக்கு திறமையை வெளிப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும். மாணவர்கள் போட்டிகளில் பங்கேற்று தங்கள் திறனை நிரூபிப்பார்கள். பயணங்களால் பயன் உண்டாகும். முக்கியமான ஆவணங்களைப் பாதுகாப்பாக வைத்திருங்கள்.
மனதில் உற்சாகம் அதிகரிக்கும் வகையில் சில நல்ல சம்பவங்கள் நடைபெறும். குடும்பத்திற்காக மேற்கொண்ட முயற்சியில் திருப்திகரமான முடிவு கிடைக்கும். பணியிடத்தில் சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். புதிய வேலைக்காக முயற்சி செய்பவர்களுக்கு நல்ல தகவல் வரலாம். தொழிலில் பழைய பிரச்சினைகளைச் சரிசெய்யும் வாய்ப்பு உருவாகும். வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் நம்பிக்கையைப் பெறுவீர்கள். வீட்டில் சுப நிகழ்ச்சிகள் தொடர்பான ஆலோசனைகள் நடைபெறும். பெண்களுக்கு உறவினர்களின் வருகையால் மகிழ்ச்சி உண்டாகும். மாணவர்கள் ஆசிரியர்களின் வழிகாட்டுதலைப் பின்பற்றி முன்னேறுவார்கள். சொத்து சம்பந்தமான பேச்சுகளில் நிதானம் தேவை. உடல்நலத்தில் கவனம் செலுத்துங்கள்.
உங்கள் செயல்பாடுகளில் காணப்படும் தன்னம்பிக்கை மற்றவர்களை வியப்பில் ஆழ்த்தும். புதிய முயற்சிகளைத் தொடங்குவதற்கு ஏற்ற வாய்ப்புகள் உருவாகும். உத்தியோகத்தில் உங்கள் உழைப்பிற்கான அங்கீகாரம் கிடைக்கும். உயர் பொறுப்பில் இருப்பவர்களுடன் நல்ல தொடர்பு ஏற்படும். தொழில் செய்பவர்கள் எதிர்கால வளர்ச்சிக்கான திட்டங்களை வகுப்பார்கள். வியாபாரத்தில் போட்டியாளர்களைச் சமாளித்து முன்னேற்றம் காண்பீர்கள். குடும்பத்தில் உங்கள் வார்த்தைக்கு மதிப்பு கிடைக்கும். பிள்ளைகளின் கல்வி தொடர்பான நல்ல செய்தி மகிழ்ச்சியளிக்கும். கலைத்துறையினருக்கு புதிய ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கலாம். ஆடம்பரச் செலவுகளைக் குறைப்பது நல்லது.
உங்கள் அறிவாற்றலையும் செயல்திறனையும் வெளிப்படுத்துவதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் தேடி வரும். திட்டமிட்டுச் செயல்படுவதால் பல சிக்கல்களுக்கு எளிதில் தீர்வு காண்பீர்கள். அலுவலகத்தில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கலாம். வியாபாரத்தில் கணிசமான முன்னேற்றத்திற்கான அறிகுறிகள் தென்படும். தொழில் சார்ந்த புதிய ஒப்பந்தங்களைப் பேசுவதற்கு நல்ல சூழல் அமையும். குடும்பத்தில் நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்த ஒரு சந்திப்பு நிகழலாம். பெண்கள் தங்களுடைய திறமைகளைப் பயன்படுத்தி பாராட்டுகளைப் பெறுவார்கள். மாணவர்களுக்கு நினைவாற்றல் அதிகரிக்கும். வெளியூர் தொடர்புகள் மூலம் நல்ல வாய்ப்பு உருவாகும். பணம் கொடுக்கல் வாங்கலில் தெளிவான கணக்கு வைத்துக்கொள்ளுங்கள். உணவு விஷயத்தில் கட்டுப்பாடு தேவை.
உங்கள் வாழ்க்கையில் புதிய நம்பிக்கையை உருவாக்கும் நிகழ்வுகள் நடைபெறும். எதிர்பார்த்த காரியங்களில் சாதகமான நகர்வு காணப்படும். உத்தியோகத்தில் சக பணியாளர்களுடன் இணைந்து செயல்படுவதால் நல்ல முடிவுகளைப் பெறுவீர்கள். வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்களை ஈர்க்கும் முயற்சிகள் வெற்றி பெறும். தொழில் விரிவாக்கம் தொடர்பாக முக்கியமான ஆலோசனை கிடைக்கும். குடும்பத்தில் உறவுகளின் நெருக்கம் அதிகரிக்கும். வாழ்க்கைத்துணையுடன் மகிழ்ச்சியான நேரத்தைச் செலவிடுவீர்கள். கலைஞர்களுக்கு புதிய படைப்புகளை அறிமுகப்படுத்தும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். மாணவர்கள் தங்களுடைய இலக்கை நோக்கி உறுதியுடன் பயணிப்பார்கள். ஆடை, அணிகலன்கள் வாங்குவதில் ஆர்வம் ஏற்படும்.
சவால்களைச் சாதனைகளாக மாற்றும் மனப்பக்குவம் உங்களிடம் வெளிப்படும். தடைப்பட்டிருந்த முயற்சிகளுக்கு மீண்டும் உயிரோட்டம் கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் உங்களுடைய கருத்துகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். தொழிலில் புதிய முதலீடுகள் குறித்த சிந்தனை உருவாகும். வியாபாரத்தில் பழைய வாடிக்கையாளர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகள் தொடங்கலாம். உறவினர்களுடன் இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் குறையும். பெண்களுக்கு எதிர்பார்த்த உதவி கிடைக்கும். மாணவர்கள் கடினமான பாடங்களில் நல்ல புரிதலைப் பெறுவார்கள். நண்பர்களின் மூலம் புதிய தகவல் வந்து சேரும். வாகனப் பயணத்தில் எச்சரிக்கை அவசியம்.
உங்களுடைய தொலைநோக்குச் சிந்தனை புதிய சாதனைகளுக்கு அடித்தளமாக அமையும். எதிர்காலத்தைப் பற்றிய முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். உத்தியோகத்தில் திறமையை நிரூபிக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். புதிய வேலைக்கு முயற்சி செய்பவர்களுக்கு நம்பிக்கை தரும் தகவல் வரலாம். வியாபாரத்தில் வருமானத்தைப் பெருக்குவதற்கான புதிய வழிகள் தென்படும். தொழில் தொடர்பான வெளியூர் பயணங்கள் பயனுள்ளதாக அமையும். குடும்பத்தில் பெரியவர்களின் ஆலோசனை நல்ல வழிகாட்டுதலாக இருக்கும். பிள்ளைகளின் எதிர்காலம் குறித்து மகிழ்ச்சியான முடிவுகள் எடுக்கப்படும். ஆன்மிகச் சிந்தனை அதிகரிக்கும். மாணவர்கள் உயர்கல்வி தொடர்பான முயற்சிகளில் முன்னேற்றம் காண்பார்கள். கடன் கொடுப்பதில் கவனம் தேவை.
இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் எந்த விஷயத்திலும் அவசரமாக முடிவெடுக்காமல் சற்று யோசித்து செயல்படுங்கள். பணியிடத்தில் கூடுதல் பொறுப்புகள் மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம். முக்கிய ஆவணங்களை சரிபார்த்து கையாள்வது அவசியம். தொழிலில் புதிய முதலீடு தொடர்பான முடிவுகளை தள்ளிப்போடுவது நல்லது. வியாபாரத்தில் வரவு தாமதமானாலும் நிலைமை கட்டுக்குள் இருக்கும். எதிர்பாராத செலவு ஒன்று வரலாம். பணத்தை பிறருக்காக செலவிடும் முன் உங்கள் தேவைகளை கவனியுங்கள். குடும்பத்தில் ஒருவரின் பேச்சை தவறாக புரிந்து கொள்ள வேண்டாம். தம்பதியரிடையே சிறிய கருத்து வேறுபாடு வந்தாலும் பேசித் தீர்த்துக் கொள்ளலாம். பயணத்தில் கூடுதல் கவனம் தேவை. மாணவர்கள் மனதை அமைதிப்படுத்தி படித்தால் நல்ல பலன் கிடைக்கும். இறை வழிபாடு மனதிற்கு நிம்மதி தரும்.
புதிய வாய்ப்புகளை அடையாளம் கண்டு செயல்படும் திறன் அதிகரிக்கும். நண்பர்கள் மற்றும் அறிமுகமானவர்கள் மூலம் பயனுள்ள தகவல்கள் கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் புதிய பொறுப்புகளை ஏற்கும் நிலை உருவாகும். தொழிலில் நவீன அணுகுமுறைகளைப் பின்பற்றுவதால் வளர்ச்சி ஏற்படும். வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த முன்னேற்றம் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான உரையாடல்கள் நடைபெறும். சகோதரர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். பிள்ளைகளின் தனித்திறமை வெளிப்படும். கலைத்துறையினருக்கு புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகும். மாணவர்கள் தங்களுடைய திறமையைப் போட்டிகளில் வெளிப்படுத்துவார்கள். தேவையற்ற மனக்குழப்பங்களுக்கு இடமளிக்க வேண்டாம். பண விஷயங்களில் கவனமாக இருங்கள்.
உங்களுடைய எதிர்பார்ப்புகளில் சில இன்று நிறைவேறுவதற்கான நல்ல அறிகுறிகள் தென்படும். மனதில் இருந்த தயக்கத்தை விலக்கி தைரியமாகச் செயல்படுவீர்கள். உத்தியோகத்தில் முக்கியமானவர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். தொழில் செய்பவர்களுக்கு புதிய வாடிக்கையாளர்களின் அறிமுகம் ஏற்படும். வியாபாரத்தில் வர்த்தக முன்னேற்றம் காணப்படும். பொருளாதார நிலையில் படிப்படியான வளர்ச்சி ஏற்படும். குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் பற்றிய பேச்சுகள் மகிழ்ச்சி தரும். வாழ்க்கைத்துணையுடன் இருந்த சிறிய மனவருத்தங்கள் நீங்கும். மாணவர்கள் படிப்பில் கூடுதல் ஆர்வம் காட்டுவார்கள். கலைஞர்களுக்கு பாராட்டுகள் கிடைக்கும். தெய்வ வழிபாட்டில் மனம் ஈடுபடும். ஆரோக்கியத்தில் கவனமாக இருப்பது நல்லது.