குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான உரையாடல்கள் மனநிறைவை தரும்: இன்றைய ராசிபலன் - நவம்பர் 06, 2026

நவம்பர் 6
தமிழ் ஆண்டு: பராபவ
தமிழ் மாதம்: ஐப்பசி 20
ஆங்கில தேதி: 6
கிழமை: வெள்ளிக்கிழமை
நட்சத்திரம்: காலை 5.43 மணி வரை உத்திரம்; பின்னர் அஸ்தம்.
திதி: காலை 11.58 மணி வரை துவாதசி பின்னர் திரயோதசி.
யோகம்: அமிர்த யோகம்.
நல்ல நேரம்: காலை 9.15 – 10.15
நல்ல நேரம்: மாலை 4.45 – 5.45
கௌரி நல்ல நேரம்: காலை 12.15 – 1.15
கௌரி நல்ல நேரம்: மாலை 6.30 – 7.30
ராகு காலம்: காலை 10.30 – மதியம் 12.00
எமகண்டம்: மாலை 3.00 – 4.30
குளிகை: காலை 7.30 – 9.00
சூலம்: மேற்கு
சந்திராஷ்டமம்: சதயம்.
உங்களுடைய எண்ணங்களுக்கும் செயல்களுக்கும் இடையே நல்ல ஒருங்கிணைப்பு ஏற்படும் நாள். நீண்ட காலமாக முயற்சி செய்து வந்த ஒரு காரியத்தில் முன்னேற்றத்திற்கான அறிகுறிகள் தென்படும். உத்தியோகத்தில் புதிய பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொண்டு திறமையை வெளிப்படுத்துவீர்கள். மேலதிகாரிகளிடம் எதிர்பார்த்த ஆதரவு கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்களின் வருகை வருமானத்தை உயர்த்தும். தொழில் வளர்ச்சிக்காக மேற்கொள்ளும் முயற்சிகள் நல்ல பாதையில் செல்லும். குடும்பத்தில் சுபமான பேச்சுகள் நடைபெறும். பிள்ளைகளின் செயல்பாடுகள் பெருமையளிக்கும். பெண்களுக்கு மனதிற்கு பிடித்த காரியங்களைச் செய்து முடிக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். மாணவர்கள் தங்களுடைய இலக்கில் உறுதியாக இருப்பார்கள். எதிர்பாராத செலவுகளைத் தவிர்ப்பது நல்லது.
பொருளாதார ரீதியாக உங்களுக்குச் சாதகமான சில மாற்றங்கள் உருவாகும். எதிர்பார்த்த பணவரவு வந்து சேர்வதால் மனதில் நிம்மதி ஏற்படும். அலுவலகத்தில் சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்புடன் கடினமான பணிகளையும் முடிப்பீர்கள். வேலை மாற்றம் தொடர்பான முயற்சிகளில் நல்ல தகவல் கிடைக்கலாம். வியாபாரத்தில் பொருட்களின் விற்பனை அதிகரிக்கும். புதிய தொழில் தொடங்க நினைப்பவர்கள் அதற்கான அடிப்படைப் பணிகளை மேற்கொள்வார்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலை நிலவும். உறவினர்களுடன் இருந்த மனத்தாங்கல் மறையும். பெண்களுக்கு ஆடை, ஆபரணங்கள் வாங்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். மாணவர்கள் கல்வியில் முன்னேற்றம் காண்பார்கள். உணவு முறையில் கட்டுப்பாடு அவசியம்.
உங்களுடைய அறிவாற்றலால் மற்றவர்களின் கவனத்தை ஈர்ப்பீர்கள். எதிர்பாராத வகையில் கிடைக்கும் ஒரு தகவல் புதிய முயற்சிக்கு அடித்தளமாக அமையும். உத்தியோகத்தில் நீண்ட நாட்களாகத் தள்ளிப்போன பணிகள் முடிவுக்கு வரும். புதிய பொறுப்புகள் வழங்கப்படலாம். வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் தேவைகளைப் புரிந்துகொண்டு செயல்படுவதால் நல்ல பலன் கிடைக்கும். தொழில் தொடர்பான சந்திப்புகள் பயனுள்ளதாக அமையும். குடும்பத்தில் சகோதரர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். நண்பர்கள் மூலம் மகிழ்ச்சியான செய்தி வந்து சேரும். கலைஞர்களுக்கு தங்களுடைய படைப்புகளை வெளிப்படுத்த வாய்ப்பு அமையும். மாணவர்கள் புதிய விஷயங்களைக் கற்றுக்கொள்வதில் ஆர்வம் காட்டுவார்கள். பேச்சில் நிதானம் தேவை.
மனதிற்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கும் சில நிகழ்வுகள் அடுத்தடுத்து நடைபெறலாம். உங்களுடைய நீண்டகால எண்ணங்களில் ஒன்றைச் செயல்படுத்துவதற்கான வாய்ப்பு உருவாகும். பணியிடத்தில் உங்களுடைய பொறுப்புகளைச் சிறப்பாக நிறைவேற்றுவீர்கள். தொழில் செய்பவர்களுக்கு புதிய ஒப்பந்தங்கள் கிடைப்பதற்கான சூழல் அமையும். வியாபாரத்தில் பணப்புழக்கம் சீராக இருக்கும். குடும்பத்தில் பெரியவர்களின் ஆலோசனை பயனுள்ளதாக அமையும். வீடு அல்லது மனை தொடர்பான பேச்சுகளில் முன்னேற்றம் ஏற்படலாம். பெண்களுக்கு குடும்பத்தினரின் பாராட்டுகள் கிடைக்கும். பிள்ளைகளின் கல்வி சம்பந்தமான கவலைகள் குறையும். மாணவர்கள் தேர்வுகளுக்குத் தயாராவதில் ஆர்வம் காட்டுவார்கள். உடல் நலனில் அலட்சியம் காட்டாதீர்கள்.
பொறுப்புகளைத் தட்டிக்கழிக்காமல் ஒவ்வொன்றாக நிறைவேற்றும் உங்களுடைய அணுகுமுறை நல்ல பெயரைப் பெற்றுத் தரும். பணியிடத்தில் நிர்வாகம் தொடர்பான விஷயங்களில் உங்களுடைய கருத்துகள் கவனிக்கப்படும். வியாபாரத்தில் முதலீடு செய்வதற்கு முன்பாகச் சந்தை நிலவரத்தை ஆராய்வீர்கள். குடும்பத்திற்காக மேற்கொள்ளும் சில செலவுகள் தவிர்க்க முடியாததாக இருக்கலாம். சொத்து தொடர்பான பேச்சுவார்த்தைகளில் நிதானம் தேவை. மாணவர்கள் திட்டமிட்ட நேர அட்டவணையைப் பின்பற்றுவது நல்லது. உடல் ஆரோக்கியத்தில் அலட்சியம் வேண்டாம்.
உங்களுடைய உழைப்பிற்கான பலனைப் பெறுவதற்கான சூழ்நிலைகள் உருவாகும். முக்கியமான ஆவணங்கள் மற்றும் அலுவல் சார்ந்த பணிகளை கவனமாகக் கையாள்வீர்கள். உத்தியோகத்தில் புதிய திட்டங்களைச் செயல்படுத்தும் பொறுப்பு கிடைக்கலாம். வியாபாரத்தில் கணக்குகளைச் சரிபார்த்து செயல்படுவது நல்லது. தொழில் நடத்துபவர்கள் பழைய வாடிக்கையாளர்களின் நம்பிக்கையைப் பெறுவார்கள். குடும்பத்தில் உங்களுடைய ஆலோசனைக்கு முக்கியத்துவம் கிடைக்கும். நீண்ட நாட்களாக வாங்க நினைத்த பொருளை வாங்குவீர்கள். பெண்களுக்கு உறவினர்கள் வழியில் நல்ல செய்தி கிடைக்கலாம். மாணவர்கள் ஆசிரியர்களின் வழிகாட்டுதலால் முன்னேற்றம் காண்பார்கள். தேவையற்ற மனக்குழப்பங்களுக்கு இடம் கொடுக்க வேண்டாம்.
வாழ்க்கையில் நிலைத்தன்மையை உருவாக்குவதற்காக மேற்கொள்ளும் முயற்சிகள் ஒவ்வொன்றாகப் பலன் தரத் தொடங்கும். பொருளாதார விஷயங்களில் புதிய கணக்கீடுகளை மேற்கொள்வீர்கள். இதுவரை கவனிக்காமல் விட்ட சில வாய்ப்புகள் இப்போது உங்களுடைய பார்வைக்கு வரலாம். அலுவலகத்தில் பொறுப்புகள் அதிகரித்தாலும் அவற்றைச் சிறப்பாகக் கையாளும் திறமை வெளிப்படும். வியாபாரத்தில் பழைய வாடிக்கையாளர்களின் ஆதரவு புதிய நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தும். குடும்பத்தில் சுபநிகழ்ச்சிகள் பற்றிய பேச்சுகள் எழும். கலைத்துறையினரின் படைப்புகளுக்கு எதிர்பார்த்த வரவேற்பு கிடைக்கலாம். மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வுகளில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
நுணுக்கமாக ஆராய்ந்து முடிவெடுக்கும் உங்களுடைய இயல்பு இன்று பல விஷயங்களில் சாதகமாக அமையும். தொழிலில் புதிய பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொள்ளும் சூழ்நிலை உருவாகலாம். அலுவலகத்தில் உங்களுடைய நிர்வாகத் திறமை வெளிப்படும். வியாபாரத்தில் கணக்குவழக்குகளைச் சீரமைப்பதன் மூலம் எதிர்காலத் திட்டங்களுக்கு அடித்தளம் அமைப்பீர்கள். குடும்பத்தில் பெரியவர்களின் ஆலோசனைகள் பயனுள்ளதாக இருக்கும். மாணவர்கள் கடினமான பாடங்களையும் புரிந்துகொள்ளும் முயற்சியில் முன்னேற்றம் காண்பார்கள். தேவையற்ற மனக்குழப்பங்களுக்கு இடமளிக்காமல் ஓய்வுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கவும்.
உங்களுடைய தொலைநோக்குச் சிந்தனைகள் நடைமுறைக்கு வருவதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும். புதிய முயற்சிகளில் ஆர்வத்துடன் ஈடுபடுவீர்கள். உத்தியோகத்தில் எதிர்பாராத பொறுப்பு கிடைக்கலாம். வெளிநாடு தொடர்பான வேலைகளில் இருப்பவர்களுக்கு நல்ல தகவல் வந்து சேரும். வியாபாரத்தில் புதிய விற்பனை வாயில்கள் உருவாகும். தொழில் வளர்ச்சிக்காக மேற்கொள்ளும் பயணங்கள் பயனுள்ளதாக அமையும். குடும்பத்தில் பெரியவர்களின் ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும். பிள்ளைகளின் எதிர்காலம் குறித்த மகிழ்ச்சியான செய்தி கிடைக்கலாம். பெண்களுக்கு ஆன்மிக ஈடுபாடு அதிகரிக்கும். மாணவர்கள் உயர்கல்வி தொடர்பான முயற்சிகளில் முன்னேற்றம் காண்பார்கள். பணம் கொடுக்கல் வாங்கலில் கவனம் தேவை.
உங்களுடைய தனித்துவமான செயல்பாடுகள் மற்றவர்களிடையே கவனத்தைப் பெறும் நாளாக அமையும். அதிகாரிகளிடம் பேசும்போது கருத்துகளைத் தெளிவாக எடுத்துரைப்பீர்கள். தொழில் வளர்ச்சிக்காக மேற்கொண்ட முயற்சிகளில் புதிய தொடர்புகள் உருவாகும். வியாபாரத்தில் விளம்பரம் மற்றும் சந்தைப்படுத்துதல் தொடர்பான திட்டங்கள் முன்னுரிமை பெறும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான உரையாடல்கள் மனநிறைவைத் தரும். சொத்து தொடர்பான ஆவணங்களைச் சரிபார்த்த பிறகே முடிவெடுக்கவும். மாணவர்கள் தங்களுடைய இலக்கை நோக்கி விடாமுயற்சியுடன் பயணிப்பார்கள்.
இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் எந்த விஷயத்திலும் அவசரமாக முடிவெடுக்காமல் சற்று யோசித்து செயல்படுங்கள். பணியிடத்தில் கூடுதல் பொறுப்புகள் மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம். முக்கிய ஆவணங்களை சரிபார்த்து கையாள்வது அவசியம். தொழிலில் புதிய முதலீடு தொடர்பான முடிவுகளை தள்ளிப்போடுவது நல்லது. வியாபாரத்தில் வரவு தாமதமானாலும் நிலைமை கட்டுக்குள் இருக்கும். எதிர்பாராத செலவு ஒன்று வரலாம். பணத்தை பிறருக்காக செலவிடும் முன் உங்கள் தேவைகளை கவனியுங்கள். குடும்பத்தில் ஒருவரின் பேச்சை தவறாக புரிந்து கொள்ள வேண்டாம். தம்பதியரிடையே சிறிய கருத்து வேறுபாடு வந்தாலும் பேசித் தீர்த்துக் கொள்ளலாம். பயணத்தில் கூடுதல் கவனம் தேவை. மாணவர்கள் மனதை அமைதிப்படுத்தி படித்தால் நல்ல பலன் கிடைக்கும். இறை வழிபாடு மனதிற்கு நிம்மதி தரும்.
இதுவரை அமைதியாகக் கவனித்து வந்த விஷயங்களில் உங்களுடைய நிலைப்பாட்டை வெளிப்படுத்த வேண்டிய நேரம் உருவாகும். தொழிலில் புதிய பொறுப்புகளைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் தென்படும். வியாபாரத்தில் போட்டிகளைச் சமாளிக்கத் தரமான அணுகுமுறையைப் பின்பற்றுவீர்கள். பொருளாதாரத்தில் பழைய நிலுவைகளைச் சீர்செய்யும் முயற்சி மேற்கொள்ளப்படும். குடும்பத்தில் ஒருவருடைய முன்னேற்றம் மகிழ்ச்சியைத் தரும். நண்பர்களுடன் மேற்கொள்ளும் உரையாடல்கள் புதிய சிந்தனைகளை உருவாக்கும். மாணவர்கள் கவனச்சிதறலைத் தவிர்த்து செயல்பட வேண்டும்.