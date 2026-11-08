குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சிக்குரிய செய்தி வந்து சேரும்: இன்றைய ராசிபலன் - நவம்பர் 08, 2026

நவம்பர் 8
கிழமை: ஞாயிற்றுக்கிழமை
தமிழ் வருடம்: பராபவ ஆண்டு
தமிழ் மாதம்: ஐப்பசி
தமிழ் தேதி: 22
நட்சத்திரம்: இன்று காலை 07.05 மணி வரை சித்திரை பின்னர் சுவாதி.
திதி: இன்று காலை 11.59 மணி வரை சதுர்த்தசி அமாவாசை.
யோகம்: சித்த யோகம்.
நல்ல நேரம்: காலை 7.45– 8.45
நல்ல நேரம்: மாலை 03.15– 04.15
ராகு காலம்: மாலை 4.30 – 6.00
எமகண்டம்: மதியம் 12.00 – 1.30
குளிகை: மாலை 3.00 – 4.30
கௌரி நல்ல நேரம்:
காலை 10.45 – 11.45
மாலை 1.30 – 02.30
சூலம்: மேற்கு.
சந்திராஷ்டமம்: உத்திரட்டாதி.
நீங்கள் எதிர்பார்த்திருந்த ஒரு நல்ல மாற்றத்திற்கான அறிகுறிகள் தென்படும். பணியிடத்தில் உங்களுடைய பொறுப்புகள் விரிவடையலாம். வியாபாரத்தில் புதிய தொடர்புகள் மூலம் வருமானத்தை உயர்த்துவதற்கான வாய்ப்பு உருவாகும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான நிகழ்வுக்கான ஏற்பாடுகள் தொடங்கலாம். பணம் சம்பந்தமான பழைய பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண்பீர்கள். ஆன்மிகப் பயணம் அல்லது ஆலய தரிசனம் மேற்கொள்ளும் எண்ணம் மேலோங்கும். மாணவர்கள் ஆசிரியர்களின் வழிகாட்டுதலால் புதிய விஷயங்களைப் புரிந்து கொள்வார்கள். கலைஞர்களுக்கு எதிர்பாராத பாராட்டு கிடைக்கும். உடல்நலத்தில் தூக்க நேரத்தைச் சீராக வைத்துக் கொள்ளவும். இன்று உங்கள் உள்ளுணர்வு சரியான முடிவுகளை எடுக்க உதவும்.
இன்று உங்களுடைய முயற்சிகளுக்கு புதிய பரிமாணம் கிடைக்கும். நீண்ட நாட்களாக ஒரே நிலையில் இருந்து வந்த ஒரு காரியம் எதிர்பாராத திருப்பத்துடன் முன்னேறலாம். உத்தியோகத்தில் உங்களுடைய முடிவெடுக்கும் திறன் வெளிப்படும். உயர் அதிகாரிகளிடம் இருந்து முக்கியமான பொறுப்புகள் ஒப்படைக்கப்படலாம். வியாபாரத்தில் புதிய பொருட்களை அறிமுகப்படுத்துவதற்கான ஏற்பாடுகளைச் செய்வீர்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சிக்குரிய செய்தி ஒன்று வந்து சேரும். பிள்ளைகளின் செயல்பாடுகள் மனநிறைவைத் தரும். கலைத்துறையினருக்கு புதிய வாய்ப்புகளுக்கான கதவுகள் திறக்கலாம். மாணவர்கள் தங்களுடைய இலக்குகளை அடைவதில் தீவிரம் காட்டுவார்கள்.
இன்றைய நாள் உங்கள் செயல்திறனை மற்றவர்கள் உணர்ந்து பாராட்டும் வகையில் அமையும். நீண்ட நாட்களாக மனதில் வைத்திருந்த ஒரு திட்டத்திற்கு செயல்வடிவம் கொடுப்பதற்கான சூழல் உருவாகும். பணியிடத்தில் உங்களுடைய கருத்துகளுக்கு மதிப்பு கிடைக்கும். தொழில் செய்பவர்கள் புதிய வாடிக்கையாளர்களின் அறிமுகத்தால் வளர்ச்சிக்கான பாதையைக் காண்பார்கள். குடும்பத்தில் ஒருவருடைய ஆலோசனை முக்கியமான முடிவுக்கு வழிகாட்டும். எதிர்பாராத செலவுகள் தலைதூக்கினாலும் சமாளிக்கும் திறன் இருக்கும். மாணவர்கள் பாடங்களைப் புரிந்து படிப்பதில் முன்னேற்றம் காண்பார்கள். கலைத்துறையினருக்கு புதிய தொடர்புகள் கிடைக்கும். உடல்நலத்தில் சிறிய சோர்வு ஏற்பட்டால் ஓய்வுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கவும். இன்று உங்கள் முயற்சிக்கு கிடைக்கும் அங்கீகாரம் மனநிறைவைத் தரும்.
சூழ்நிலைகளை உங்களுக்குச் சாதகமாக மாற்றிக் கொள்ளும் நிதானம் இன்று கைகொடுக்கும். வருமானத்தை உயர்த்துவதற்கான புதிய வழிமுறைகள் குறித்து சிந்திப்பீர்கள். அலுவலகத்தில் தள்ளிப்போன பணிகள் ஒவ்வொன்றாக முடிவுக்கு வரும். வியாபாரத்தில் பொருட்களின் தரத்தை மேம்படுத்துவதால் வாடிக்கையாளர்களின் நம்பிக்கையைப் பெறுவீர்கள். குடும்ப உறுப்பினர்களின் விருப்பங்களை நிறைவேற்றுவதில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். சொத்து தொடர்பான பேச்சுவார்த்தைகளில் அவசரம் வேண்டாம். பெண்களுக்கு வீட்டிலும் வெளியிலும் மதிப்பு உயரும். மாணவர்களுக்கு நினைவாற்றல் துணைபுரியும். கலைஞர்கள் தங்களுடைய தனித்திறமையை வெளிப்படுத்துவார்கள். ஆரோக்கியத்தில் உணவு முறையில் கவனம் தேவை. இன்று பொறுமையாக எடுத்த முடிவு நாளைய நன்மைக்கு அடித்தளமாகும்.
புதிய மனிதர்களின் சந்திப்பும் பயனுள்ள தகவல்களின் வருகையும் இன்றைய நாளுக்கு உற்சாகம் சேர்க்கும். உங்களுடைய பேச்சாற்றல் மூலம் சில கடினமான விஷயங்களையும் எளிதாக முடித்துவிடுவீர்கள். வேலை தேடுபவர்களுக்கு நம்பிக்கை அளிக்கும் செய்தி வரலாம். வியாபாரத்தில் விளம்பரம் மற்றும் விற்பனை சார்ந்த முயற்சிகள் நல்ல பலனைத் தரும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான நிகழ்ச்சி பற்றிய ஆலோசனை நடைபெறும். உறவினர்களிடம் பேசும்போது வார்த்தைகளை அளந்து பயன்படுத்துவது நல்லது. மாணவர்கள் புதிய பாடப்பிரிவுகளில் ஆர்வம் செலுத்துவார்கள். கலைத்துறையினருக்கு தங்களுடைய படைப்புகளை அறிமுகப்படுத்தும் வாய்ப்பு அமையும். உடல்நலத்தில் நரம்புத் தளர்ச்சி மற்றும் தூக்கமின்மையை அலட்சியம் செய்ய வேண்டாம். இன்று உங்கள் புத்திசாலித்தனம் பல இடங்களில் பயன்படும்.
மனதில் இருந்த குழப்பங்கள் விலகி அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து தெளிவான சிந்தனை பிறக்கும். பணியிடத்தில் உங்களிடம் ஒப்படைக்கப்படும் பொறுப்புகளைச் சிறப்பாக நிறைவேற்றுவீர்கள். தொழிலில் பழைய வாடிக்கையாளர்களின் ஆதரவு மீண்டும் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மூத்தவர்களின் விருப்பத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பீர்கள். பணவரவில் சீரான நிலை காணப்படும் என்றாலும் ஆடம்பரச் செலவுகளைத் தவிர்ப்பது நல்லது. கணவன் மனைவிக்கிடையே பரஸ்பர புரிதல் அதிகரிக்கும். மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வுகளுக்கான தயாரிப்பில் கவனம் செலுத்துவார்கள். கலைஞர்களுக்கு புதிய படைப்புகளை உருவாக்கும் எண்ணம் மேலோங்கும். உடல் நலனுக்காக நடைப்பயிற்சியை மேற்கொள்வது நல்லது. இன்று அமைதியான அணுகுமுறை உங்களுக்கு அனுகூலத்தை ஏற்படுத்தும்.
உங்கள் தனித்துவமான அணுகுமுறை சில புதிய வாய்ப்புகளுக்குக் கதவு திறக்கும். இதுவரை கவனிக்கப்படாமல் இருந்த உங்களுடைய திறமை வெளிப்படும் சந்தர்ப்பம் உண்டாகும். அலுவலகத்தில் மேலதிகாரிகளின் நம்பிக்கையைப் பெறுவீர்கள். வியாபாரத்தில் விரிவாக்கம் குறித்த திட்டங்களை ஆராய்வீர்கள். குடும்பத்தில் பிள்ளைகளின் முன்னேற்றம் மகிழ்ச்சி அளிக்கும். பழைய நண்பர் ஒருவரிடமிருந்து நல்ல தகவல் கிடைக்கலாம். பணத்தைப் பிறரிடம் கொடுக்கும்போது உரிய ஆவணங்களைப் பாதுகாப்பது அவசியம். மாணவர்கள் தங்களுடைய இலக்கை நோக்கி உறுதியுடன் பயணிப்பார்கள். கலைஞர்களுக்கு பாராட்டும் புதிய அறிமுகமும் கிடைக்கலாம். ஆரோக்கியத்தில் வெப்பம் சார்ந்த தொந்தரவுகளைத் தவிர்க்க போதிய தண்ணீர் அருந்தவும். இன்று உங்கள் தன்னம்பிக்கை உயர்வடையும்.
ஒழுங்குபடுத்தப்படாத காரியங்களைச் சீரமைப்பதில் இன்று அதிக ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். வரவு செலவு கணக்குகளை மறுபரிசீலனை செய்வதால் பணநிர்வாகம் மேம்படும். பணியிடத்தில் சிறிய மாற்றங்கள் ஏற்பட்டாலும் அவற்றுக்கு விரைவாகப் பழகிக் கொள்வீர்கள். தொழில் செய்பவர்கள் புதிய ஒப்பந்தங்களைப் பரிசீலிப்பார்கள். குடும்பத்தில் தேவையற்ற விவாதங்களைத் தவிர்ப்பதால் ஒற்றுமை நீடிக்கும். வீட்டிற்குத் தேவையான பொருட்களை வாங்கும் எண்ணம் நிறைவேறலாம். பெண்களுக்கு உறவினர்கள் வழியில் உதவி கிடைக்கும். மாணவர்கள் திட்டமிட்டுப் படிப்பதால் நல்ல முன்னேற்றம் அடைவார்கள். கலைஞர்களின் முயற்சிக்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கத் தொடங்கும். உடல்நலத்தில் செரிமானம் தொடர்பான விஷயங்களில் கவனம் செலுத்தவும். இன்று திட்டமிட்ட செயல்பாடு பலனளிக்கும்.
மறைந்திருந்த சில வாய்ப்புகள் உங்கள் கவனத்திற்கு வருவதால் புதிய முயற்சிகளைத் தொடங்கும் எண்ணம் ஏற்படும். தொழில் சம்பந்தமான ஆவணங்களைச் சரிபார்த்து செயல்படுவது நல்லது. உத்தியோகத்தில் பணிச்சுமை அதிகரித்தாலும் திறமையாகச் சமாளிப்பீர்கள். வியாபாரிகள் போட்டிகளை எதிர்கொண்டு தங்களுடைய நிலையைத் தக்க வைத்துக் கொள்வார்கள். குடும்பத்தில் பழைய பிரச்சினை ஒன்றுக்கு தீர்வு காண்பதற்கான முயற்சி நடைபெறும். உறவினர்களிடம் பேசும்போது பொறுமை அவசியம். பணவரவைச் சேமிப்பாக மாற்றுவதில் கவனம் செலுத்துவீர்கள். மாணவர்கள் விடாமுயற்சியால் முன்னேற்றம் பெறுவார்கள். கலைஞர்களுக்கு புதிய வாய்ப்பு தொடர்பான தகவல் கிடைக்கலாம். ஆரோக்கியத்தில் மனஅழுத்தத்தைத் தவிர்க்கவும். இன்று எடுத்துக்கொள்ளும் முன்னெச்சரிக்கை பின்னர் நிம்மதியைத் தரும்.
உங்களுடைய எதிர்கால இலக்குகளை நோக்கி நகர்வதற்கு ஏற்ற சிந்தனைகள் உருவாகும். வெளிநாடு தொடர்பான முயற்சிகளில் எதிர்பார்த்த தகவல் கிடைக்கலாம். பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகளை ஏற்கும் வாய்ப்பு அமையும். வியாபாரத்தில் தொலைதூரத் தொடர்புகள் மூலம் ஆதாயம் கிடைக்கக்கூடும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான செய்தி வந்து சேரும். பிள்ளைகளின் கல்வி மற்றும் எதிர்காலம் குறித்த ஆலோசனைகள் நடைபெறும். பணம் சம்பந்தமான முடிவுகளை நிதானமாக எடுப்பது அவசியம். மாணவர்கள் உயர்கல்வி தொடர்பான தேடலில் தெளிவு பெறுவார்கள். கலைஞர்களின் படைப்புகளுக்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைக்கும். உடல்நலத்தில் உணவு மற்றும் ஓய்வு இரண்டிலும் கவனம் தேவை. இன்று நம்பிக்கையுடன் தொடங்கும் காரியங்கள் நல்ல திசையை நோக்கி நகரும்.
வித்தியாசமான சிந்தனைகள் செயல்பாட்டிற்கு வருவதால் புதிய அனுபவங்கள் கிடைக்கும். தொழில்நுட்பம் மற்றும் தகவல் தொடர்பு சார்ந்த பணிகளில் இருப்பவர்களுக்கு சாதகமான சூழல் அமையும். அலுவலகத்தில் உங்கள் ஆலோசனைக்கு முக்கியத்துவம் கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் புதிய விற்பனை முறைகளை அறிமுகப்படுத்துவீர்கள். குடும்பத்தில் நண்பர்கள் அல்லது உறவினர்களின் வருகையால் கலகலப்பு உண்டாகும். எதிர்பாராத சிறு செலவுகள் ஏற்படலாம் என்பதால் பணத்தைத் திட்டமிட்டு பயன்படுத்தவும். மாணவர்கள் புதிய திறன்களைக் கற்றுக்கொள்வதில் ஆர்வம் காட்டுவார்கள். கலைஞர்களுக்கு படைப்பாற்றல் அதிகரிக்கும். உடல்நலத்தில் கண் சோர்வு மற்றும் தலைவலி ஏற்படாமல் கவனித்துக் கொள்ளவும். இன்று புதுமையான முயற்சி உங்களுக்கு நல்ல அனுபவத்தைத் தரும்.
இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் எந்த விஷயத்திலும் அவசரமாக முடிவெடுக்காமல் சற்று யோசித்து செயல்படுங்கள். பணியிடத்தில் கூடுதல் பொறுப்புகள் மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம். முக்கிய ஆவணங்களை சரிபார்த்து கையாள்வது அவசியம். தொழிலில் புதிய முதலீடு தொடர்பான முடிவுகளை தள்ளிப்போடுவது நல்லது. வியாபாரத்தில் வரவு தாமதமானாலும் நிலைமை கட்டுக்குள் இருக்கும். எதிர்பாராத செலவு ஒன்று வரலாம். பணத்தை பிறருக்காக செலவிடும் முன் உங்கள் தேவைகளை கவனியுங்கள். குடும்பத்தில் ஒருவரின் பேச்சை தவறாக புரிந்து கொள்ள வேண்டாம். தம்பதியரிடையே சிறிய கருத்து வேறுபாடு வந்தாலும் பேசித் தீர்த்துக் கொள்ளலாம். பயணத்தில் கூடுதல் கவனம் தேவை. மாணவர்கள் மனதை அமைதிப்படுத்தி படித்தால் நல்ல பலன் கிடைக்கும். இறை வழிபாடு மனதிற்கு நிம்மதி தரும்.