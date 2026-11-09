குடும்பத்தில் சுபச்செலவுகள் ஏற்பட வாய்ப்பு: இன்றைய ராசிபலன் - நவம்பர் 09, 2026

நவம்பர் 9
கிழமை: திங்கட்கிழமை
தமிழ் வருடம்: பராபவ ஆண்டு
தமிழ் மாதம்: ஐப்பசி
தமிழ் தேதி: 23
நட்சத்திரம்: காலை 8.20 மணி வரை சுவாதி; பின்னர் விசாகம்.
திதி: மதியம் 12.46 மணி வரை அமாவாசை; பின்னர் பிரதமை.
யோகம்: அமிர்த, மரண யோகம்.
நல்ல நேரம்: காலை 6.15 – 7.15
நல்ல நேரம்: மாலை 4.45 – 5.45
ராகு காலம்: காலை 7.30 – 9.00
எமகண்டம்: காலை 10.30 – 12.00
குளிகை: மதியம் 1.30 – 3.00
கௌரி நல்ல நேரம்: காலை 9.15 – 10.15
கௌரி நல்ல நேரம்: இரவு 07.30 – 8.30
சூலம்: கிழக்கு.
சந்திராஷ்டமம்: ரேவதி.
முக்கியமான விஷயங்களில் அவசர முடிவுகளைத் தவிர்த்து நிதானமாகச் செயல்பட வேண்டிய நாள். மற்றவர்களுடைய வாக்குறுதிகளை மட்டும் நம்பி எந்தப் பொறுப்பையும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டாம். உத்தியோகத்தில் வழக்கமான பணிகளில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துவது நல்லது. வியாபாரத்தில் புதிய முதலீடுகளைச் சற்று தள்ளிப்போட்டு ஆராய்ந்து முடிவெடுக்கவும். குடும்பத்தில் சிறிய கருத்து வேறுபாடுகள் தோன்றினாலும் விட்டுக்கொடுத்துச் செல்வது அமைதியைத் தரும். பணவரவு இருந்தாலும் செலவுகள் அதிகரிக்கலாம். மாணவர்கள் படிப்பில் கவனத்தை ஒருமுகப்படுத்த வேண்டும். உடல் சோர்வைத் தவிர்க்க ஓய்வுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்கள். ஆன்மிகச் சிந்தனைகள் மனதிற்கு ஆறுதலைத் தரும்.
உங்களுடைய அனுபவம் ஒரு முக்கியமான முடிவை எடுப்பதற்குத் துணையாக இருக்கும். எதிர்பாராத ஒரு சந்திப்பு எதிர்கால வளர்ச்சிக்கான வழியைத் திறக்கலாம். அலுவலகத்தில் நிலுவையில் இருந்த பொறுப்புகளை முடிப்பதற்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் நம்பிக்கையைப் பெறுவீர்கள். குடும்ப உறுப்பினர்களின் விருப்பங்களை நிறைவேற்றுவதில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். வீட்டிற்குத் தேவையான பொருட்களை வாங்கும் எண்ணம் மேலோங்கும். கலைத்துறையினருக்கு புதிய அறிமுகங்கள் கிடைக்கும். மாணவர்கள் நினைவாற்றலைப் பயன்படுத்திச் சிறப்பாகச் செயல்படுவார்கள். பணத்தைச் செலவிடும்போது எதிர்காலத் தேவைகளையும் கணக்கில் கொள்ளுங்கள்.
உங்களுடைய பேச்சாற்றல் ஒரு சாதகமான மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். இதுவரை சரியான வாய்ப்புக்காகக் காத்திருந்தவர்களுக்கு புதிய தொடர்புகள் மூலம் வழி பிறக்கும். உத்தியோகத்தில் கூடுதல் பொறுப்புகள் வழங்கப்படலாம். வியாபாரத்தில் விளம்பர முயற்சிகளுக்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைக்கும். குடும்பத்தில் இளையவர்களின் வளர்ச்சி மனதிற்கு மகிழ்ச்சியளிக்கும். உறவினர்களுடன் இருந்து வந்த கருத்து வேறுபாடுகள் குறையத் தொடங்கும். கலைஞர்களின் படைப்புகளுக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கலாம். மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வுகளுக்கான தயாரிப்பில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துவார்கள். பயணங்களின்போது உடைமைகளைப் பாதுகாப்பதில் அலட்சியம் வேண்டாம்.
மனதில் வைத்திருந்த சில திட்டங்களுக்கு நடைமுறை வடிவம் கொடுக்கத் தொடங்குவீர்கள். உங்கள் முயற்சிகளுக்கு நெருக்கமானவர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைப்பது உற்சாகத்தை அதிகரிக்கும். பணியிடத்தில் உங்களுடைய பொறுப்புணர்வு பாராட்டப்படும். சுயதொழில் செய்பவர்கள் புதிய முதலீடுகள் குறித்து ஆலோசனை மேற்கொள்ளலாம். குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் பற்றிய பேச்சுகள் எழும். தாய்வழி உறவினர்களால் மகிழ்ச்சியான தகவல் கிடைக்கலாம். பெண்கள் தங்களுக்கான தனிப்பட்ட தேவைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்வார்கள். மாணவர்கள் ஆசிரியர்களின் வழிகாட்டுதலைப் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். உணவு மற்றும் ஓய்வில் கவனம் செலுத்துவது நல்லது.
உங்களுடைய நிர்வாகத் திறமை வெளிப்படும் வகையில் சில முக்கியமான பொறுப்புகள் வந்து சேரும். மற்றவர்கள் தயங்கும் விஷயங்களைக்கூட துணிச்சலுடன் அணுகுவீர்கள். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் பார்வை உங்கள் செயல்பாடுகளின் மீது திரும்பும். வியாபாரத்தில் புதிய ஒப்பந்தங்களைப் பேசுவதற்கு ஏற்ற சூழல் அமையும். குடும்பத்தில் உங்களுடைய கருத்துக்கு மதிப்பு கிடைக்கும். சொத்து தொடர்பான ஆவணங்களைச் சரிபார்ப்பதில் கவனம் தேவை. கலைத்துறையினர் தங்களுடைய திறமையை வெளிப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகளைப் பெறுவார்கள். மாணவர்களுக்கு படிப்பில் புதிய ஆர்வம் ஏற்படும். கோபத்தைக் கட்டுப்படுத்தினால் பல பிரச்சினைகளை எளிதில் தவிர்க்கலாம்.
சிறிய விஷயங்களில்கூட கவனம் செலுத்தும் உங்களுடைய இயல்பு இன்று பலன் தரும். தள்ளிப்போன வேலைகளை ஒழுங்குபடுத்தி முடிப்பதற்கான சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும். அலுவலகத்தில் புதிய நடைமுறைகளைக் கற்றுக்கொள்வீர்கள். வியாபாரத்தில் கணக்கு வழக்குகளைச் சீரமைப்பதால் தெளிவு பிறக்கும். குடும்பத்தில் அமைதியான சூழல் நிலவும். பிள்ளைகளின் கல்வி தொடர்பான முயற்சிகளில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். வீட்டில் பழுதுபார்க்க வேண்டிய பொருட்களைச் சரிசெய்யும் எண்ணம் உருவாகும். மாணவர்கள் திட்டமிட்ட நேரத்தில் படிப்பை முடிப்பார்கள். மற்றவர்களுடைய பிரச்சினைகளில் அளவுக்கு அதிகமாகத் தலையிட வேண்டாம்.
உங்களுடைய அணுகுமுறையில் காணப்படும் நிதானம் பலரையும் உங்களிடம் நெருக்கமாக்கும். எதிர்பாராத வகையில் கிடைக்கும் ஒரு தகவல் புதிய முயற்சிக்கு அடித்தளமாக அமையும். பணியிடத்தில் சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்புடன் முக்கியப் பணிகளை நிறைவேற்றுவீர்கள். வியாபாரத்தில் பழைய வாடிக்கையாளர்களின் வருகை அதிகரிக்கலாம். குடும்பத்தில் சுபச் செலவுகள் ஏற்பட வாய்ப்புண்டு. வாழ்க்கைத்துணையின் எண்ணங்களுக்கு மதிப்பளிப்பதால் இல்லறத்தில் இணக்கம் கூடும். கலைஞர்களுக்கு புதிய வாய்ப்புகள் பற்றிய பேச்சுவார்த்தை நடைபெறும். மாணவர்கள் படிப்பில் கவனத்தைச் சிதறவிடாமல் செயல்பட வேண்டும். ஆடம்பரச் செலவுகளைக் குறைப்பது நல்லது.
உங்களுடைய விடாமுயற்சிக்கு ஏற்ற அங்கீகாரம் கிடைக்கத் தொடங்கும். நீண்ட காலமாகத் திட்டமிட்ட ஒரு காரியத்தைச் செயல்படுத்துவதற்கான வழிமுறைகள் தெளிவாகும். உத்தியோகத்தில் பணிச்சுமை இருந்தாலும் திறம்படச் சமாளிப்பீர்கள். தொழில் செய்பவர்களுக்கு புதிய வணிகத் தொடர்புகள் கிடைக்கலாம். குடும்பத்தில் மூத்தவர்களின் ஆலோசனை பயனுள்ளதாக இருக்கும். பழைய நண்பர் ஒருவரிடமிருந்து மகிழ்ச்சியான செய்தி வரலாம். பெண்கள் தங்களுடைய திறமைகளைப் பயன்படுத்தி வருமானம் ஈட்டுவதற்கான வழிகளை ஆராய்வார்கள். மாணவர்களுக்கு விடாமுயற்சி நல்ல பலனைத் தரும். அவசரமாகப் பணம் கொடுக்கவோ வாங்கவோ வேண்டாம்.
புதிய விஷயங்களை அறிந்து கொள்ளும் ஆர்வம் உங்கள் முன்னேற்றத்திற்கு உதவியாக இருக்கும். எதிர்காலத்தைப் பற்றிய சில முக்கிய முடிவுகளை இன்று ஆலோசித்து எடுப்பீர்கள். பணியிடத்தில் திறமைக்கு ஏற்ற பொறுப்புகள் கிடைக்கலாம். வியாபாரத்தில் வெளியூர் தொடர்புகள் மூலம் சாதகமான செய்திகள் வரலாம். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான நிகழ்ச்சிகளுக்கான ஏற்பாடுகள் தொடங்கும். உறவினர்களுடன் இருந்த மனக்கசப்புகள் மறைய வாய்ப்புள்ளது. ஆன்மிகப் பயணங்களில் ஈடுபட வேண்டும் என்ற எண்ணம் உருவாகும். மாணவர்கள் உயர்கல்வி தொடர்பான தகவல்களைச் சேகரிப்பார்கள். உடல் நலனில் சிறிய அசௌகரியங்கள் ஏற்பட்டால் அலட்சியம் காட்ட வேண்டாம்.
உங்களுடைய பொறுமைக்கும் திட்டமிட்ட உழைப்பிற்கும் முக்கியத்துவம் கிடைக்கும் நாள். எதிர்பார்த்திருந்த ஒரு பணம் தொடர்பான தகவல் வந்து சேரலாம். உத்தியோகத்தில் புதிய பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொள்வீர்கள். வியாபாரத்தில் பழைய கணக்குகளை முடிப்பதற்கும் புதிய விற்பனைத் திட்டங்களை வகுப்பதற்கும் ஏற்ற சூழல் உருவாகும். குடும்பத்தில் நீண்ட நாட்களாகப் பேசப்படாத ஒரு விஷயம் மீண்டும் விவாதத்திற்கு வரலாம். சொத்து மற்றும் வீடு தொடர்பான முயற்சிகளில் கவனமாகச் செயல்படுங்கள். கலைஞர்களுக்கு வருமானம் தரக்கூடிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். மாணவர்கள் சுயமாகப் படிப்பதில் ஆர்வம் காட்டுவார்கள். மனதிற்கு ஓய்வு அளிப்பதும் அவசியம்.
வழக்கமான சிந்தனையிலிருந்து விலகி ஒரு புதிய முயற்சியை மேற்கொள்ளும் எண்ணம் தோன்றும். உங்களுடைய ஆலோசனைகள் மற்றவர்களுக்குப் பயனுள்ளதாக அமையும். அலுவலகத்தில் எதிர்பாராத மாற்றங்கள் ஏற்பட்டாலும் அவற்றைச் சாதகமாகப் பயன்படுத்திக் கொள்வீர்கள். வியாபாரத்தில் புதிய பொருட்களை அறிமுகப்படுத்துவதற்கான திட்டங்கள் உருவாகும். குடும்பத்தில் பிள்ளைகளின் விருப்பங்களை நிறைவேற்றுவீர்கள். நண்பர்களுடன் சந்தித்து மகிழும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். பெண்களுக்கு கைவினை மற்றும் சுயதொழில் முயற்சிகளில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். மாணவர்கள் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பப் பாடங்களில் சிறந்து விளங்குவார்கள். வாகனப் பயணங்களில் கவனமாக இருக்கவும்.
இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் எந்த விஷயத்திலும் அவசரமாக முடிவெடுக்காமல் சற்று யோசித்து செயல்படுங்கள். பணியிடத்தில் கூடுதல் பொறுப்புகள் மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம். முக்கிய ஆவணங்களை சரிபார்த்து கையாள்வது அவசியம். தொழிலில் புதிய முதலீடு தொடர்பான முடிவுகளை தள்ளிப்போடுவது நல்லது. வியாபாரத்தில் வரவு தாமதமானாலும் நிலைமை கட்டுக்குள் இருக்கும். எதிர்பாராத செலவு ஒன்று வரலாம். பணத்தை பிறருக்காக செலவிடும் முன் உங்கள் தேவைகளை கவனியுங்கள். குடும்பத்தில் ஒருவரின் பேச்சை தவறாக புரிந்து கொள்ள வேண்டாம். தம்பதியரிடையே சிறிய கருத்து வேறுபாடு வந்தாலும் பேசித் தீர்த்துக் கொள்ளலாம். பயணத்தில் கூடுதல் கவனம் தேவை. மாணவர்கள் மனதை அமைதிப்படுத்தி படித்தால் நல்ல பலன் கிடைக்கும். இறை வழிபாடு மனதிற்கு நிம்மதி தரும்.