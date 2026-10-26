மன உறுதியை கைவிடாமல் செயல்பட வேண்டிய நாள்: இன்றைய ராசிபலன் - அக்டோபர் 27, 2026

அக்டோபர் 27
தமிழ் வருடம்: பராபவ
தமிழ் மாதம்: ஐப்பசி
தமிழ் தேதி: 10
ஆங்கில தேதி: 27
கிழமை: செவ்வாய்க்கிழமை
நட்சத்திரம்: இன்று 6:11 மணி வரை பரணி, பின்னர் கார்த்திகை.
திதி: இன்று காலை 8:38 மணி வரை தேய்பிறை பிரதமை, பின்னர் துவிதியை.
யோகம்: சித்த யோகம்.
நல்ல நேரம் : காலை 07.45 - 08.45 மணி
நல்ல நேரம் : மாலை 04.45 - 05.45 மணி
ராகு காலம் : மாலை 03.00 - 04.30 மணி
எமகண்டம் : காலை 09.00 - 10.30 மணி
குளிகை : மதியம் 12.00 - 01.30 மணி
கௌரி நல்ல நேரம் : காலை 10.45 - 11.45 மணி
கௌரி நல்ல நேரம் : மாலை 07.30 - 08.30 மணி
சூலம் : வடக்கு.
சந்திராஷ்டமம் : சித்திரை, சுவாதி.
உங்களுடைய திறமையை வெளிப்படுத்துவதற்கான புதிய களம் இன்று அமையலாம். நீண்ட நாட்களாக மனதில் வைத்திருந்த ஒரு திட்டத்திற்கு நடைமுறை வடிவம் கொடுப்பீர்கள். உத்தியோகத்தில் உங்களுடைய செயல்பாடுகள் கவனத்தை ஈர்க்கும். தொழில் செய்பவர்கள் வாடிக்கையாளர்களின் தேவைகளைப் புரிந்துகொண்டு செயல்பட்டால் வியாபாரத்தை விரிவுபடுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும். வருமானத்தைப் பெருக்குவதற்கான வழிகளை ஆராய்வீர்கள். குடும்பத்தில் உங்களுடைய கருத்துகளுக்கு மதிப்பு கிடைக்கும். உறவினர்களின் வருகையால் இல்லத்தில் கலகலப்பான சூழல் நிலவும். மாணவர்கள் பாடங்களைப் புரிந்துகொள்வதில் ஆர்வம் காட்டுவார்கள். கலைத்துறையினருக்குப் புதிய அனுபவங்கள் கிடைக்கும். அவசர முடிவுகளைத் தவிர்த்து நிதானத்துடன் செயல்படுவது நல்லது.
சிறிய முயற்சிகள்கூட குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றத்திற்கு வழிவகுக்கும் நாளாக அமையலாம். பணியிடத்தில் மற்றவர்கள் தயங்கும் பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொண்டு சிறப்பாகச் செயல்படுவீர்கள். தொழிலில் பழைய வாடிக்கையாளர்களின் ஆதரவு திருப்தி அளிக்கும். புதிய முதலீடுகள் குறித்து ஆலோசிக்கும்போது சாதக பாதகங்களைச் சீர்தூக்கிப் பார்ப்பது அவசியம். குடும்பத்தினரின் தேவைகளை நிறைவேற்றுவதில் மகிழ்ச்சி காண்பீர்கள். வாழ்க்கைத்துணையுடன் மனம் விட்டுப் பேசுவதால் பரஸ்பர புரிதல் அதிகரிக்கும். வீட்டிற்குத் தேவையான பொருட்களை வாங்கும் எண்ணம் நிறைவேறலாம். மாணவர்கள் தங்களுடைய பலவீனங்களைச் சரிசெய்ய முயற்சி மேற்கொள்வார்கள். உடல் நலனில் உணவு மற்றும் ஓய்வுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்கள்.
புதிய மனிதர்களுடனான சந்திப்பு உங்களுடைய சிந்தனைப் போக்கில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தலாம். பேச்சாற்றலால் சிக்கலான விஷயங்களையும் எளிதாகக் கையாளுவீர்கள். உத்தியோகத்தில் எதிர்பார்த்த தகவல் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது. வியாபாரத்தில் விளம்பரம் மற்றும் தொடர்புகளை மேம்படுத்துவதன் மூலம் புதிய வாடிக்கையாளர்களை ஈர்க்கலாம். கொடுக்கல் வாங்கலில் தெளிவான கணக்கு வைத்திருப்பது நல்லது. குடும்பத்தில் நிலவி வந்த கருத்து வேறுபாடுகளைப் பேச்சுவார்த்தையின் மூலம் குறைக்க முடியும். நண்பர்களின் ஆலோசனை புதிய பாதையை அறிமுகப்படுத்தும். எழுத்து, ஊடகம், தகவல் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த பணிகளில் இருப்பவர்களுக்கு தங்களுடைய திறமையை நிரூபிக்க வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். மாணவர்கள் கவனச்சிதறலைக் குறைத்தால் படிப்பில் முன்னேற்றம் காண்பார்கள்.
கடந்த சில நாட்களாக உங்களைச் சிந்திக்க வைத்த விஷயங்களுக்கு இன்று தெளிவு கிடைக்கலாம். பணியிடத்தில் பொறுப்புகளை ஒழுங்குபடுத்தி முடிப்பதால் மனநிறைவு ஏற்படும். தொழிலில் அவசரமாக விரிவாக்கம் செய்வதைவிட தற்போதைய செயல்பாடுகளை வலுப்படுத்துவது பயனளிக்கும். பணவரவு இருந்தாலும் குடும்பச் செலவுகளுக்கான திட்டமிடல் அவசியம். வீட்டில் பெரியவர்களின் ஆலோசனை ஒரு முடிவை எளிதாக்கலாம். பிள்ளைகளின் முன்னேற்றம் மகிழ்ச்சி தரும். திருமண முயற்சிகளில் இருப்பவர்கள் புதிய தகவல்களைப் பெறலாம். கலைத்துறையினருக்கு படைப்பாற்றலை வெளிப்படுத்துவதற்கான சூழல் உருவாகும். மற்றவர்களின் பிரச்சினைகளைத் தீர்க்க முயற்சிக்கும் அதே நேரத்தில் உங்களுடைய தேவைகளுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுங்கள். போதிய ஓய்வு உடல் புத்துணர்ச்சிக்கு உதவும்.
மற்றவர்களுடன் இணைந்து செயல்படுவதால் புதிய முன்னேற்றத்திற்கான கதவுகள் திறக்கலாம். உத்தியோகத்தில் உங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்தும் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும். தொழில் கூட்டாளிகளுடன் பேசும்போது ஒப்பந்தங்களின் விவரங்களைத் தெளிவாகப் புரிந்துகொள்வது அவசியம். செலவுகளைச் சீரமைப்பதன் மூலம் பணநிலையைச் சமாளிக்க முடியும். வீட்டில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவ குடும்பத்தினரின் ஒத்துழைப்பு உதவும். நண்பர்களின் ஆலோசனையில் பயனுள்ள கருத்துகள் கிடைக்கலாம். திருமண வயதில் இருப்பவர்களுக்கு வரன் தொடர்பான பேச்சுகள் முன்னேற வாய்ப்புள்ளது. மாணவர்கள் குழுவாகப் படிப்பதன் மூலம் சந்தேகங்களைத் தீர்த்துக்கொள்வார்கள். கலை மற்றும் அலங்காரத் துறையில் இருப்பவர்களுக்குப் புதிய சிந்தனைகள் உதயமாகும். உடல் நலத்திற்காக நடைப்பயிற்சி போன்ற எளிய பழக்கங்களைத் தொடருங்கள்.
மேலதிகாரிகளுடன் பேசும்போது கருத்துகளைத் தெளிவாக எடுத்துரைப்பீர்கள். தொழில் செய்பவர்களுக்கு புதிய ஒப்பந்தங்கள் குறித்த பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெறலாம்; நிபந்தனைகளை முழுமையாகப் படித்த பிறகே ஒப்புக்கொள்வது நல்லது. வருமானத்தைச் சேமிப்பாக மாற்றுவதில் கவனம் செலுத்துவீர்கள். குடும்பத்தில் உங்களுடைய பங்களிப்பு பாராட்டப்படும். நீண்ட நாட்களாகச் சந்திக்க நினைத்த ஒருவரைச் சந்திப்பதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வுகளுக்கான தயாரிப்பில் புதிய உத்வேகம் பெறுவார்கள். கலைஞர்கள் தங்களுடைய படைப்புகளுக்கு உரிய அங்கீகாரம் பெற முயற்சி செய்வார்கள். கோபத்தில் பேசும் வார்த்தைகள் தேவையற்ற இடைவெளியை ஏற்படுத்தலாம் என்பதால் பொறுமையைக் கடைப்பிடியுங்கள்.
இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் எந்த விஷயத்திலும் அவசரமாக முடிவெடுக்காமல் சற்று யோசித்து செயல்படுங்கள். பணியிடத்தில் கூடுதல் பொறுப்புகள் மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம். முக்கிய ஆவணங்களை சரிபார்த்து கையாள்வது அவசியம். தொழிலில் புதிய முதலீடு தொடர்பான முடிவுகளை தள்ளிப்போடுவது நல்லது. வியாபாரத்தில் வரவு தாமதமானாலும் நிலைமை கட்டுக்குள் இருக்கும். எதிர்பாராத செலவு ஒன்று வரலாம். பணத்தை பிறருக்காக செலவிடும் முன் உங்கள் தேவைகளை கவனியுங்கள். குடும்பத்தில் ஒருவரின் பேச்சை தவறாக புரிந்து கொள்ள வேண்டாம். தம்பதியரிடையே சிறிய கருத்து வேறுபாடு வந்தாலும் பேசித் தீர்த்துக் கொள்ளலாம். பயணத்தில் கூடுதல் கவனம் தேவை. மாணவர்கள் மனதை அமைதிப்படுத்தி படித்தால் நல்ல பலன் கிடைக்கும். இறை வழிபாடு மனதிற்கு நிம்மதி தரும்.
எந்தச் சூழ்நிலையிலும் மன உறுதியைக் கைவிடாமல் செயல்பட வேண்டிய நாள். நிலுவையில் உள்ள பணிகளை ஒவ்வொன்றாக முடிப்பதால் பணிச்சுமை குறையும். அலுவலகத்தில் சக ஊழியர்களுடன் இணக்கமாக நடந்துகொள்வது நல்லது. தொழிலில் புதிய முயற்சிகளை மேற்கொள்வதற்கு முன்பு சந்தை நிலவரத்தை ஆராயுங்கள். பணம் கொடுக்கல் வாங்கலில் தெளிவான கணக்கு வைத்திருப்பது அவசியம். குடும்பத்தில் பெரியவர்களின் அனுபவம் உங்களுக்கு வழிகாட்டும். வாழ்க்கைத்துணையுடன் மனம் விட்டுப் பேசுவதால் புரிதல் அதிகரிக்கும். மாணவர்கள் கடினமான பாடங்களில் கூடுதல் பயிற்சி மேற்கொள்வார்கள். கலைஞர்களுக்கு புதிய படைப்புகளை உருவாக்கும் உத்வேகம் கிடைக்கலாம். வாகனம் ஓட்டும்போதும் அவசரப் பயணங்களின்போதும் கவனமாக இருங்கள்.
வழக்கமான செயல்பாடுகளுக்கு அப்பால் புதிய விஷயங்களைக் கற்றுக்கொள்ளும் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். பணியிடத்தில் உங்கள் அனுபவத்தைப் பயன்படுத்தி ஒரு சிக்கலுக்குத் தீர்வு காண்பீர்கள். தொழில் வளர்ச்சிக்காகத் தொலைதூரத் தொடர்புகளை ஏற்படுத்தும் முயற்சி சாதகமான முன்னேற்றத்தைத் தரலாம். புதிய தொழில் தொடங்க நினைப்பவர்கள் திட்டமிடல் மற்றும் சந்தை நிலவரம் குறித்து கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும். வருமானத்தைப் பெருக்குவதற்கான யோசனைகள் தோன்றும். குடும்பத்தினருடன் எதிர்காலத் திட்டங்களைப் பகிர்ந்துகொள்வீர்கள். ஆன்மிக ஈடுபாடு மனதிற்கு அமைதியை அளிக்கலாம். மாணவர்கள் புதிய பாடங்கள் அல்லது திறன்களைக் கற்றுக்கொள்வதில் ஆர்வம் காட்டுவார்கள். நண்பர்களின் அனுபவம் உங்களுடைய முடிவுக்கு உதவலாம். உடல் நலனுக்காக நடைப்பயிற்சி போன்ற எளிய பழக்கங்களைத் தொடர்ந்து கடைப்பிடியுங்கள்.
உங்களுடைய பொறுப்புணர்வு மற்றவர்களின் நம்பிக்கையைப் பெற உதவும். அலுவலகத்தில் தாமதமான பணிகளை முடிப்பதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். தொழிலில் நீண்டகால வளர்ச்சியை மனதில் கொண்டு முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். பழைய பாக்கிகளை வசூலிப்பதற்கான முயற்சிகளில் முன்னேற்றம் ஏற்படலாம். செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்துவதுடன் அவசரத் தேவைகளுக்கான தொகையையும் ஒதுக்குவது நல்லது. குடும்பத்தில் ஒருவருடைய ஆலோசனை நடைமுறைச் சிக்கலுக்குத் தீர்வாக அமையலாம். வீடு அல்லது நிலம் தொடர்பான விஷயங்களில் கூடுதல் விசாரணைக்குப் பிறகே அடுத்த கட்டத்திற்குச் செல்லுங்கள். மாணவர்கள் தொடர்ந்து பயிற்சி செய்வதால் நம்பிக்கை பெறுவார்கள். தனிப்பட்ட விஷயங்களில் பிறருடைய தலையீட்டைக் குறைத்து, தேவையானவற்றை அமைதியாக எடுத்துரைப்பது உறவுகளைச் சீராக வைத்திருக்க உதவும்.
புதிய யோசனைகளைச் செயல்படுத்துவதற்கான வழிகளைத் தேடுவீர்கள். உத்தியோகத்தில் தொழில்நுட்ப அறிவு அல்லது புதுமையான அணுகுமுறை உங்களுக்கு உதவலாம். தொழில் செய்பவர்கள் வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து கிடைக்கும் கருத்துகளை வளர்ச்சிக்கான வழிகாட்டுதலாக எடுத்துக்கொள்வார்கள். கூட்டுத் தொழிலில் பொறுப்புகளையும் கணக்குகளையும் தெளிவாகப் பராமரிப்பது நல்லது. பணவரவைவிட பணத்தை எவ்வாறு பயன்படுத்துகிறீர்கள் என்பதில் கவனம் செலுத்துவீர்கள். குடும்பத்தில் இளையவர்களின் விருப்பங்களுக்கு ஆதரவு அளிப்பீர்கள். பழைய நட்பை மீண்டும் புதுப்பிப்பதற்கான சந்தர்ப்பம் உருவாகலாம். சமூக சேவை அல்லது பொதுநல முயற்சிகளில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு மனநிறைவு கிடைக்கும். மாணவர்கள் குழுவாகப் படிப்பதன் மூலம் புதிய புரிதலைப் பெறலாம். ஒரே நேரத்தில் பல வேலைகளைத் தொடங்காமல் முன்னுரிமைப்படி செயல்படுங்கள்.
பணியிடத்தில் மற்றவர்கள் கவனிக்கத் தவறிய ஒரு விஷயத்தைச் சுட்டிக்காட்டி பாராட்டுப் பெறுவீர்கள். தொழிலில் புதிய முயற்சிகளைத் தொடங்குவதற்கு முன் தேவையான ஏற்பாடுகளைச் சரிபார்ப்பது அவசியம். பணம் தொடர்பான பழைய குழப்பம் ஒன்றைத் தெளிவுபடுத்த முயற்சி செய்வீர்கள். குடும்பத்தில் அன்பான உரையாடல்கள் நெருக்கத்தை அதிகரிக்கும். வாழ்க்கைத்துணையின் கருத்தைக் கேட்டறிவது ஒரு பொதுவான முடிவை எளிதாக்கும். கலை, இசை, எழுத்து போன்ற துறைகளில் இருப்பவர்களுக்குப் படைப்பூக்கம் அதிகரிக்கலாம். மாணவர்கள் மனப்பாடம் செய்வதைவிடப் புரிந்துகொண்டு படிப்பதில் கவனம் செலுத்துவது நல்லது. பிறருடைய உணர்வுகளை மதிப்பதுடன் உங்களுடைய மன அமைதியையும் பாதுகாத்துக்கொள்ளுங்கள்.