மகிழ்ச்சியான செய்தி வந்து சேரலாம்: இன்றைய ராசிபலன் - அக்டோபர் 28, 2026

அக்டோபர் 28
தமிழ் வருடம்: பராபவ ஆண்டு
தமிழ் மாதம்: ஐப்பசி
தமிழ் தேதி: 11
ஆங்கில தேதி: 28
கிழமை: புதன்கிழமை
நட்சத்திரம்: காலை 4:52 வரை கார்த்திகை, பின்னர் ரோகிணி.
திதி: காலை 6:48 மணி வரை துவிதியை பின்னர் திருதியை.
யோகம்: அமிர்த, சித்த யோகம்
நல்ல நேரம்: காலை 9:15 – 10:15 மணி
நல்ல நேரம்: மாலை 4:45 – 5:45 மணி
ராகு காலம்: மதியம் 12:00 – 1:30 மணி
எமகண்டம்: காலை 7:30 – 9:00 மணி
குளிகை: காலை 10:30 – 12:00 மணி
கௌரி நல்ல நேரம்: காலை 10:45 – 11:45
கௌரி நல்ல நேரம்: மாலை 6:30 – 7:30
சூலம்: வடக்கு.
சந்திராஷ்டமம்: சுவாதி விசாகம்
இன்று தங்களுடைய முயற்சிகளுக்கு எதிர்பார்த்த அங்கீகாரம் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும். பணியிடத்தில் தங்களுடைய திறமையை வெளிப்படுத்துவதற்குச் சாதகமான சூழல் அமையும். தொழிலில் புதிய வாடிக்கையாளர்களின் அறிமுகம் வருமான வளர்ச்சிக்கு வழிவகுக்கும். குடும்பத்தில் நிலவிய சிறு கருத்து வேறுபாடுகள் பேச்சுவார்த்தையால் மறையும். நீண்ட நாட்களாகத் தள்ளிப்போட்ட ஒரு வேலையை முடிப்பதில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். மாணவர்கள் பாடங்களைப் புரிந்துகொள்வதில் முன்னேற்றம் காண்பார்கள். செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்தினால் சேமிப்பை உயர்த்த முடியும். உடல்நலத்தில் அலட்சியம் காட்டாமல் ஓய்வுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்கள்.
அலுவலகத்தில் மேலதிகாரிகளின் ஆதரவு கிடைப்பதால் பணிகளைச் சிரமமின்றி முடிப்பீர்கள். வியாபாரத்தில் பழைய தொடர்புகள் மூலம் புதிய வாய்ப்புகள் தேடிவரும். குடும்பத்தினரின் விருப்பங்களை நிறைவேற்றுவதில் மகிழ்ச்சி அடைவீர்கள். பொருளாதார நிலையில் படிப்படியான முன்னேற்றம் தென்படும். வீடு அல்லது சொத்து தொடர்பான பேச்சுகளில் சாதகமான தகவல் கிடைக்கலாம். கலைத்துறையினர் தங்களுடைய படைப்பாற்றலால் கவனம் பெறுவார்கள். உணவு முறையில் கட்டுப்பாடு கடைப்பிடிப்பது நல்லது. மனதில் வைத்திருந்த திட்டத்தைச் செயல்படுத்துவதற்கு ஏற்ற சந்தர்ப்பம் அமையும்.
உத்தியோகத்தில் முக்கியமான பொறுப்பு ஒப்படைக்கப்படலாம். வியாபாரிகள் விளம்பரம் மற்றும் வாடிக்கையாளர் தொடர்புகளை மேம்படுத்துவதன் மூலம் பலன் பெறுவார்கள். எதிர்பாராத ஒருவரின் ஆலோசனை புதிய சிந்தனையை உருவாக்கும். சகோதரர்களுடன் இணக்கமான உறவு நீடிக்கும். பணவரவு இருந்தாலும் தேவையற்ற வாங்குதல்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது. மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வுகளுக்கான தயாரிப்பில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துவார்கள். பயணங்களின்போது ஆவணங்களைப் பாதுகாப்பாக வைத்துக்கொள்ளுங்கள்.புதிய தகவல்களை அறிந்துகொள்வதிலும் அவற்றைச் செயல்படுத்துவதிலும் ஆர்வம் அதிகரிக்கும்.
உங்களுடைய பொறுமையும் பக்குவமான அணுகுமுறையும் இன்று பல இடங்களில் கைகொடுக்கும். பணியிடத்தில் அவசர முடிவுகளைத் தவிர்த்து நிதானமாகச் செயல்படுவது சிறப்பைத் தரும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான செய்தி வந்து சேரலாம். தொழிலில் நிலுவையில் இருந்த தொகையைப் பெறுவதற்கான முயற்சி சாதகமாக அமையும். வீட்டைச் சீரமைப்பது அல்லது புதிய பொருட்களை வாங்குவது குறித்து ஆலோசிப்பீர்கள். நண்பர்களின் ஒத்துழைப்பு மனதிற்கு உற்சாகம் அளிக்கும். உடல்நலத்தில் சிறிய அசௌகரியம் ஏற்பட்டாலும் உரிய கவனம் செலுத்துங்கள். மன அமைதிக்காக இறைவழிபாட்டில் ஈடுபடலாம்.
உங்களுடைய தனித்துவமான செயல்பாடுகள் மற்றவர்களின் கவனத்தை ஈர்க்கும். தொழில் வளர்ச்சிக்காக எடுத்த முயற்சிகளில் முன்னேற்றம் ஏற்படலாம். பணியாளர்கள் தங்களுடைய கருத்துகளைத் தெளிவாக எடுத்துரைப்பதன் மூலம் நல்ல பெயர் பெறுவார்கள். வியாபாரத்தில் புதிய ஒப்பந்தங்களை ஏற்கும்போது நிபந்தனைகளை முழுமையாகப் படித்தறிவது அவசியம். குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சி குறித்த ஆலோசனை நடைபெறலாம். வருமானத்தைப் பெருக்குவதற்கான வழிகளை ஆராய்வீர்கள். பிள்ளைகளின் சாதனை மகிழ்ச்சி தரும். கோபத்தைக் குறைத்து விட்டுக்கொடுத்துச் செயல்பட்டால் உறவுகள் இனிமையாகும்.
திட்டமிட்டுச் செயல்படும் உங்களுடைய இயல்பு இன்று பலனளிக்கும். அலுவலகத்தில் நீண்ட காலமாகக் குவிந்திருந்த பணிகளை ஒழுங்குபடுத்தி முடிப்பீர்கள். தொழிலில் கணக்கு வழக்குகளைச் சரிபார்ப்பதன் மூலம் தேவையற்ற செலவுகளைக் கண்டறியலாம். குடும்பத்தினருடன் எதிர்காலத் தேவைகள் குறித்துப் பேசுவீர்கள். கடன் கொடுக்கல் வாங்கலில் கவனமாக இருப்பது நல்லது. மாணவர்கள் ஆசிரியர்களின் வழிகாட்டுதலால் சந்தேகங்களைத் தெளிவுபடுத்திக் கொள்வார்கள். புதிய திறமையைக் கற்றுக்கொள்வதற்கான ஆர்வம் அதிகரிக்கும். நேரத்திற்கு உணவு உட்கொண்டு உடல்நலத்தைப் பேணுங்கள்.
இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் எந்த விஷயத்திலும் அவசரமாக முடிவெடுக்காமல் சற்று யோசித்து செயல்படுங்கள். பணியிடத்தில் கூடுதல் பொறுப்புகள் மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம். முக்கிய ஆவணங்களை சரிபார்த்து கையாள்வது அவசியம். தொழிலில் புதிய முதலீடு தொடர்பான முடிவுகளை தள்ளிப்போடுவது நல்லது. வியாபாரத்தில் வரவு தாமதமானாலும் நிலைமை கட்டுக்குள் இருக்கும். எதிர்பாராத செலவு ஒன்று வரலாம். பணத்தை பிறருக்காக செலவிடும் முன் உங்கள் தேவைகளை கவனியுங்கள். குடும்பத்தில் ஒருவரின் பேச்சை தவறாக புரிந்து கொள்ள வேண்டாம். தம்பதியரிடையே சிறிய கருத்து வேறுபாடு வந்தாலும் பேசித் தீர்த்துக் கொள்ளலாம். பயணத்தில் கூடுதல் கவனம் தேவை. மாணவர்கள் மனதை அமைதிப்படுத்தி படித்தால் நல்ல பலன் கிடைக்கும். இறை வழிபாடு மனதிற்கு நிம்மதி தரும்.
சவாலான சூழல்களைக்கூடத் தைரியமாக எதிர்கொள்ளும் மனப்பக்குவம் அதிகரிக்கும். உத்தியோகத்தில் தாமதமான பணிகள் மீண்டும் வேகம் பெறும். தொழிலில் போட்டிகளைச் சமாளிக்க புதிய அணுகுமுறையைப் பின்பற்றுவீர்கள். பணவரவு தொடர்பான முயற்சிகளில் நிதானம் அவசியம். குடும்பத்தில் உங்களுடைய ஆதரவு ஒருவருக்கு நம்பிக்கையை அளிக்கும். பழைய நண்பரைச் சந்திக்கும் வாய்ப்பு உருவாகலாம். மாணவர்கள் கவனச்சிதறலைக் குறைத்துப் படிப்பில் ஈடுபடுவது நல்லது. மனதில் உள்ள கவலைகளைப் பெரிதுபடுத்தாமல் ஓய்வுக்கும் நேரம் ஒதுக்குங்கள்.
பணியிடத்தில் உங்கள் திறமையை நிரூபிக்கச் சரியான சந்தர்ப்பம் கிடைக்கலாம். தொழிலில் விரிவாக்கம் செய்வது குறித்த திட்டங்களை ஆராய்வீர்கள். நீண்ட தூரப் பயணம் தொடர்பான தகவல் கிடைக்க வாய்ப்புண்டு. குடும்பத்தில் பெரியவர்களின் ஆலோசனை பயனுள்ளதாக இருக்கும். பொருளாதாரத்தில் முன்னேற்றம் காண உழைப்பைத் தொடர்ந்து மேற்கொள்வீர்கள். மாணவர்கள் புதிய பாடப்பிரிவுகள் அல்லது பயிற்சிகளில் ஆர்வம் காட்டுவார்கள். வாக்குறுதிகளை அளிப்பதற்கு முன்பு அவற்றை நிறைவேற்ற முடியுமா எனச் சிந்தியுங்கள். விரிவான சிந்தனைகளும் புதிய அனுபவங்களைப் பெறும் ஆர்வமும் அதிகரிக்கும்.
அலுவலகத்தில் உங்கள் பொறுப்புணர்வு பாராட்டப்படும். வியாபாரத்தில் பழைய தவறுகளைச் சரிசெய்து புதிய நடைமுறைகளை அறிமுகப்படுத்துவீர்கள். குடும்பத்தின் எதிர்காலத் தேவைகளுக்காகச் சேமிப்புத் திட்டங்களை வகுப்பீர்கள். வீடு தொடர்பான பேச்சுவார்த்தைகளில் பொறுமையுடன் செயல்படுங்கள். நண்பர்களின் உதவி சரியான நேரத்தில் கிடைக்கலாம். உடல் உழைப்பு அதிகமாக இருந்தால் இடையிடையே ஓய்வு எடுப்பது அவசியம். தேவையற்ற கவலைகளை ஒதுக்கிவிட்டு உங்கள் இலக்கில் கவனம் செலுத்துங்கள். கடின உழைப்பின் மதிப்பை உணர்த்தும் வகையில் சில முன்னேற்றங்கள் ஏற்படலாம்.
தொழில்நுட்பம் சார்ந்த பணிகளில் இருப்பவர்களுக்கு சாதகமான முன்னேற்றம் ஏற்படலாம். பணியிடத்தில் குழுவாகச் செயல்படுவதால் நல்ல முடிவுகளைப் பெறுவீர்கள். வியாபாரத்தில் புதிய முறைகளை அறிமுகப்படுத்துவதற்கு முன்பு அவற்றின் பயனை மதிப்பீடு செய்யுங்கள். குடும்பத்தில் இளைஞர்களின் முயற்சிகளுக்கு ஊக்கமளிப்பீர்கள். எதிர்பாராத செலவுகள் தோன்றினாலும் திட்டமிட்டுச் சமாளிக்க முடியும். நண்பர்கள் மூலம் பயனுள்ள தகவல் கிடைக்கலாம். தூக்க நேரத்தைச் சீராக வைத்துக்கொள்வது புத்துணர்ச்சியை அளிக்கும்.
பணியிடத்தில் பிறருக்கு வழிகாட்டும் வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். தொழிலில் நம்பிக்கையுடன் மேற்கொள்ளும் முயற்சிகள் படிப்படியான வளர்ச்சியைத் தரும். குடும்பத்தில் அன்பான உரையாடல்கள் நெருக்கத்தை அதிகரிக்கும். ஆன்மிகச் சிந்தனைகளில் ஈடுபாடு கூடும். பழைய முயற்சி ஒன்றிலிருந்து நல்ல தகவல் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. பண விஷயங்களில் உணர்ச்சிவசப்படாமல் நடைமுறைக்கு ஏற்ற முடிவுகளை எடுங்கள். கலை மற்றும் எழுத்துத் துறையில் இருப்பவர்களுக்குப் புதிய படைப்புகளை உருவாக்கும் எண்ணம் தோன்றும். உள்ளுணர்வும் அனுபவமும் இணைந்து முக்கியமான முடிவுகளை எடுக்க உதவும்.