நண்பரிடமிருந்து மகிழ்ச்சியான தகவல் வரலாம்: இன்றைய ராசிபலன் - அக்டோபர் 30, 2026

அக்டோபர் 30
தமிழ் வருடம்: பராபவ
தமிழ் மாதம்: ஐப்பசி
தமிழ் தேதி: 13
ஆங்கில தேதி: 30
கிழமை: வெள்ளிக்கிழமை
நட்சத்திரம்: இன்று பிற்பகல் 1.45 மணி வரை மிருகசீரிஷம், பின்னர் திருவாதிரை.
திதி: இன்று அதிகாலை 2.16 மணி வரை சதுர்த்தி, இரவு 11.55 வரை பஞ்சமி பின்னர் சஷ்டி.
யோகம்: சித்த யோகம்.
நல்ல நேரம்: காலை 9.15 - 10.15
நல்ல நேரம்: மதியம் 04.45 - 5.45
ராகு காலம்: காலை 10.30 -12.00
எமகண்டம்: மாலை 3.00 - 4.30
குளிகை: காலை 7.30 - 9.00
கௌரி நல்ல நேரம்: காலை12.15 - 01.15
கௌரி நல்ல நேரம்: மாலை 06.30 – 07.30
சூலம்: மேற்கு
சந்திராஷ்டமம்: அனுஷம், கேட்டை.
உங்கள் முயற்சிகளுக்கு வெளிப்படையான பலன் கிடைக்கத் தொடங்கும் நாள். தலைமைப் பொறுப்பில் இருப்பவர்கள் தங்களுடைய நிர்வாகத் திறமையை வெளிப்படுத்துவார்கள். பணியிடத்தில் முக்கியமான விவாதங்களில் உங்கள் கருத்து கவனிக்கப்படலாம். வியாபாரத்தில் வளர்ச்சிக்கான புதிய அணுகுமுறையைப் பரிசீலிப்பீர்கள். பணவரவு தொடர்பான விஷயங்களில் நிதானமான முடிவுகள் அவசியம். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான செய்தி கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது. இல்லத்தரசிகள் உறவினர்களிடையே மதிப்பைப் பெறுவார்கள். கலைத்துறையினர் தங்களுடைய படைப்புகளால் கவனம் ஈர்க்கலாம். மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வுகளுக்கான பயிற்சியில் தீவிரம் காட்டுவார்கள். மற்றவர்களுடைய கருத்துகளையும் மதித்துச் செயல்படுவது உங்கள் மதிப்பை உயர்த்தும். உடல் சோர்வை அலட்சியப்படுத்தாமல் ஓய்வெடுங்கள்.
இன்று வேலைகளை வரிசைப்படுத்திச் செயல்படுவதால் வேலைகளில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும். பணியிடத்தில் நீண்ட நாட்களாகக் காத்திருந்த ஒரு விஷயம் மீண்டும் கவனத்திற்கு வரலாம். தொழிலில் ஈடுபடுபவர்கள் எதிர்கால வளர்ச்சிக்கான திட்டங்களை அமைப்பார்கள். வியாபாரத்தில் தரத்திற்கும் வாடிக்கையாளர் நம்பிக்கைக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுப்பது நல்லது. பணவரவு இருந்தாலும் தேவையற்ற செலவுகளைத் தவிர்க்க வேண்டும். குடும்பத்தில் உங்களுடைய ஆலோசனைக்கு மதிப்பு கிடைக்கும். இல்லத்தரசிகள் வீட்டுப் பொறுப்புகளுடன் தங்களுடைய தேவைகளையும் கவனித்துக்கொள்வார்கள். கலைத்துறையினர் பொறுமையுடன் செயல்பட்டால் புதிய முன்னேற்றத்தை அடையலாம். மாணவர்கள் தினசரி படிப்பு நேரத்தை முறையாகப் பின்பற்றுவார்கள். மனதில் இருக்கும் கவலைகளை நம்பிக்கையானவர்களுடன் பகிர்ந்துகொள்வது நிம்மதி தரும். உடல் சோர்வைக் குறைக்க ஓய்வு அவசியம்.
உங்களுடைய திறமையை மற்றவர்கள் உணர்ந்து பாராட்டும் வகையில் சில நிகழ்வுகள் அமையும். நீண்ட நாட்களாக மனதில் வைத்திருந்த ஒரு திட்டத்தைச் செயல்படுத்துவதற்கான சரியான வாய்ப்பு உருவாகலாம். பணியிடத்தில் உங்கள் கருத்துகளுக்கு மதிப்பு கூடும். வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் ஆதரவு புதிய நம்பிக்கையை அளிக்கும். குடும்பத்தில் சுபமான பேச்சுகள் மகிழ்ச்சியை அதிகரிக்கும். இல்லத்தரசிகள் வீட்டை அழகுபடுத்துவதிலும் நிலுவையில் இருந்த வேலைகளை முடிப்பதிலும் ஆர்வம் காட்டுவார்கள். கலைத்துறையினருக்கு புதிய தொடர்புகள் மூலம் முன்னேற்றத்திற்கான பாதை திறக்கலாம். மாணவர்கள் பாடங்களைப் புரிந்துகொள்வதில் நல்ல முன்னேற்றம் காண்பார்கள். செலவுகளைத் திட்டமிட்டு மேற்கொள்வது அவசியம். உடல்நலத்தில் சிறிய சோர்வு ஏற்பட்டால் ஓய்வுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்கள்.
மனதில் நிலவி வந்த மன சஞ்சலங்களுக்கு ஒவ்வொன்றாகத் விடை கிடைக்கும் நாள். குடும்பத்தினரின் ஆலோசனை ஒரு முக்கியமான முடிவை எடுக்க உதவலாம். பணியிடத்தில் உங்களுடைய பொறுமைக்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. தொழில் செய்பவர்கள் புதிய ஒப்பந்தங்களைப் பரிசீலிக்கலாம். வியாபாரத்தில் அவசரமாக முடிவெடுக்காமல் விவரங்களைச் சரிபார்ப்பது அவசியம். இல்லத்தரசிகள் குடும்பத்தின் தேவைகளைச் சீராக நிறைவேற்றுவார்கள். கலைஞர்களுக்கு பாராட்டும் அறிமுகமும் கிடைக்கக்கூடும். மாணவர்கள் கடினமான பாடங்களுக்குக் கூடுதல் நேரம் ஒதுக்கினால் நன்மை பெறுவார்கள். வீட்டில் மகிழ்ச்சியான உரையாடல்கள் உறவுகளை வலுப்படுத்தும். தேவையற்ற கவலைகளை மனதில் வளர்க்காமல் இருப்பது நல்லது. உடல்நலத்தில் ஓய்வையும் உணவையும் முறையாகப் பராமரியுங்கள்.
புதிய புதிய முயற்சிகளுக்கான திட்டங்கள் மனதில் தோன்றும் நாள் இது. உங்களுடைய பேச்சாற்றல் பிறரின் நம்பிக்கையைப் பெற உதவும். வேலை தேடுபவர்களுக்கு பயனுள்ள தகவல் கிடைக்கலாம். பணியிடத்தில் சக ஊழியர்களுடன் இணைந்து செயல்படுவதால் பணிகளை விரைவாக முடிக்க முடியும். வியாபாரத்தில் புதிய விற்பனை வாய்ப்புகளை ஆராய்வீர்கள். குடும்பத்தில் உறவினர்களின் வருகை மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தலாம். இல்லத்தரசிகள் நீண்ட நாட்களாக ஒத்திவைத்திருந்த ஒரு பணியை நிறைவேற்றுவார்கள். கலைத்துறையினருக்கு தங்களுடைய திறமையை அறிமுகப்படுத்தும் வாய்ப்பு அமையலாம். மாணவர்கள் கவனச்சிதறலைத் தவிர்த்து படிப்பில் ஈடுபடுவது நல்லது. நண்பர்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ளும் தனிப்பட்ட விஷயங்களில் எச்சரிக்கை தேவை. மனதிற்குப் பிடித்த பொழுதுபோக்கில் ஈடுபடுவது புத்துணர்ச்சியைத் தரும்.
அமைதியாகக் காத்திருந்த விஷயத்தில் எதிர்பார்த்த தகவல் கிடைப்பதற்கான சூழல் உருவாகலாம். உங்கள் அனுபவமும் நடைமுறை அறிவும் சிக்கலான பணிகளைக்கூட எளிதாகக் கையாள உதவும். அலுவலகத்தில் கூடுதல் பொறுப்புகள் வரலாம்; அவற்றைத் திறம்பட நிறைவேற்றுவீர்கள். வியாபாரத்தில் பழைய வாடிக்கையாளர்களின் ஆதரவு வருமானத்திற்கு உறுதுணையாக இருக்கும். குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் பேசும்போது விட்டுக்கொடுத்துச் செல்வது நல்லது. இல்லத்தரசிகள் தங்களுக்குப் பிடித்தமான செயல்களில் ஈடுபட்டு மனநிறைவு பெறுவார்கள். கலைஞர்களுக்கு படைப்பாற்றலை வெளிப்படுத்தும் வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். மாணவர்கள் திட்டமிட்டுப் படித்தால் தேர்வுகளில் சிறப்பாகச் செயல்பட முடியும். ஆடம்பரச் செலவுகளைக் குறைப்பது சேமிப்பை மேம்படுத்தும். உணவு மற்றும் உறக்கத்தில் ஒழுங்கைக் கடைப்பிடியுங்கள்.
உங்களுடைய நிதானமான அணுகுமுறை சில முக்கியமான பிரச்சினைகளுக்கு நல்ல தீர்வை உருவாக்கும். புதிய மனிதர்களுடன் பழகும் வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். பணியிடத்தில் இணக்கமான சூழல் நிலவுவதால் பணிகளைச் சிறப்பாக முடிப்பீர்கள். வியாபாரத்தில் கூட்டாளிகளுடன் ஆலோசித்து முடிவெடுப்பது நன்மை தரும். வரவு செலவுகளைச் சமநிலைப்படுத்துவதில் கவனம் செலுத்துங்கள். குடும்பத்தில் உங்களுடைய அன்பான வார்த்தைகள் மனக்கசப்பைக் குறைக்கும். இல்லத்தரசிகள் தங்களுடைய தனிப்பட்ட விருப்பங்களுக்கும் நேரம் ஒதுக்குவார்கள். கலைஞர்களுக்கு அழகுணர்வை வெளிப்படுத்தும் புதிய வாய்ப்புகள் அமையலாம். மாணவர்கள் குழுவாகப் படிப்பதன் மூலம் சந்தேகங்களைத் தெளிவுபடுத்துவார்கள். பழைய நண்பர் ஒருவரிடமிருந்து மகிழ்ச்சியான தகவல் வரலாம். உடல் நலனுக்காக உணவு நேரத்தை ஒழுங்குபடுத்துங்கள்.
இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் எந்த விஷயத்திலும் அவசரமாக முடிவெடுக்காமல் சற்று யோசித்து செயல்படுங்கள். பணியிடத்தில் கூடுதல் பொறுப்புகள் மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம். முக்கிய ஆவணங்களை சரிபார்த்து கையாள்வது அவசியம். தொழிலில் புதிய முதலீடு தொடர்பான முடிவுகளை தள்ளிப்போடுவது நல்லது. வியாபாரத்தில் வரவு தாமதமானாலும் நிலைமை கட்டுக்குள் இருக்கும். எதிர்பாராத செலவு ஒன்று வரலாம். பணத்தை பிறருக்காக செலவிடும் முன் உங்கள் தேவைகளை கவனியுங்கள். குடும்பத்தில் ஒருவரின் பேச்சை தவறாக புரிந்து கொள்ள வேண்டாம். தம்பதியரிடையே சிறிய கருத்து வேறுபாடு வந்தாலும் பேசித் தீர்த்துக் கொள்ளலாம். பயணத்தில் கூடுதல் கவனம் தேவை. மாணவர்கள் மனதை அமைதிப்படுத்தி படித்தால் நல்ல பலன் கிடைக்கும். இறை வழிபாடு மனதிற்கு நிம்மதி தரும்.
புதிய அனுபவங்கள் மூலம் உங்கள் பார்வையை விரிவுபடுத்திக் கொள்ளும் நாள். நீண்ட காலமாக நினைத்திருந்த ஒரு முயற்சிக்கான தகவல்களைச் சேகரிக்கத் தொடங்குவீர்கள். பணியிடத்தில் மேலதிகாரிகளுடன் பேசும்போது தெளிவான விளக்கங்களை அளிப்பது நல்லது. வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்களை அணுகும் முயற்சி பயனுள்ளதாக அமையலாம். குடும்பத்தினருடன் எதிர்காலத் திட்டங்களைப் பகிர்ந்துகொள்வீர்கள். இல்லத்தரசிகள் ஆன்மிகச் செயல்களில் ஈடுபட்டு மனநிறைவு பெறுவார்கள். கலைஞர்களுக்கு தங்களுடைய திறமையை வளர்த்துக்கொள்ளும் வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். மாணவர்கள் புதிய விஷயங்களைக் கற்றுக்கொள்வதில் ஆர்வம் காட்டுவார்கள். பயணம் தொடர்பான திட்டங்களை முன்கூட்டியே சரிபார்ப்பது அவசியம். நண்பர்களின் அனுபவம் ஒரு புதிய யோசனையைத் தரலாம். செலவுகளில் கட்டுப்பாடு இருந்தால் நிதிநிலை சீராக இருக்கும்.
நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருந்த ஆவணப் பணிகளை முடிக்க வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். அலுவலகத்தில் விவரங்களைக் கவனமாகக் கையாள்வதால் பாராட்டு கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் கணக்கு வழக்குகளைச் சரிபார்ப்பது பயனுள்ளதாக இருக்கும். புதிய முதலீடுகளைப் பற்றி ஆராயும்போது நம்பகமான ஆலோசனையைப் பெறுங்கள். குடும்பத்தில் பொறுப்புகளைப் பகிர்ந்துகொள்வதால் வேலைப்பளு குறையும். இல்லத்தரசிகள் வீட்டின் செலவுகளைச் சீரமைத்து சேமிப்பில் கவனம் செலுத்துவார்கள். கலைத்துறையினருக்கு நுணுக்கமான பணிகளில் வெற்றி கிடைக்கலாம். மாணவர்கள் குறிப்பெடுத்து படிப்பதால் பாடங்களை எளிதாக நினைவில் வைத்துக்கொள்ள முடியும். தேவைக்கு அதிகமாகச் சிந்திப்பதைத் தவிர்த்து செயல்களில் கவனம் செலுத்துங்கள். உடல்நலத்திற்கு நடைப்பயிற்சி உதவியாக இருக்கும்.
உங்களுடைய செயல்களில் புதிய முறைகளைப் பயன்படுத்திப் பார்க்கும் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். உங்கள் சிந்தனைகள் பிறருக்கு பயனுள்ள வழிகாட்டுதலாக அமையலாம். பணியிடத்தில் குழுவாகச் செயல்படுவதால் ஒரு முக்கியமான இலக்கை நோக்கி நகர முடியும். வியாபாரத்தில் தொழில்நுட்ப உதவியுடன் செயல்களை மேம்படுத்தும் வாய்ப்புகளை ஆராய்வீர்கள். புதிய தொடர்புகளை ஏற்படுத்தும்போது நம்பகத்தன்மையை உறுதிப்படுத்துங்கள். குடும்பத்தில் இளையவர்களின் விருப்பங்களைப் புரிந்துகொள்வது நல்லிணக்கத்தை வளர்க்கும். இல்லத்தரசிகள் தங்களுடைய திறமைகளைப் புதிய வழியில் பயன்படுத்துவார்கள். கலைஞர்களுக்கு வித்தியாசமான படைப்புகளை உருவாக்கும் எண்ணம் தோன்றலாம். மாணவர்கள் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த விஷயங்களில் ஆர்வம் காட்டுவார்கள். பழைய தவறுகளிலிருந்து பாடம் கற்றுக்கொண்டு முன்னேறுவது நல்லது. ஓய்வுக்கும் பொழுதுபோக்குக்கும் நேரம் ஒதுக்குங்கள்.
உறுதியான மனப்பான்மையுடன் செயல்பட்டால் கடினமான பணிகளிலும் முன்னேற்றம் காணலாம். மற்றவர்கள் தயங்கும் பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொண்டு திறமையை நிரூபிப்பீர்கள். பணியிடத்தில் புதிய நடைமுறைகளைக் கற்றுக்கொள்வதற்கான வாய்ப்பு உருவாகும். வியாபாரத்தில் பழைய பிரச்சினைகளைச் சரிசெய்வதில் கவனம் செலுத்துவீர்கள். பணம் கொடுக்கல் வாங்கலில் தெளிவான பதிவுகளை வைத்திருப்பது நல்லது. குடும்பத்தில் மூத்தவர்களின் அனுபவம் உங்களுக்கு வழிகாட்டியாக அமையும். இல்லத்தரசிகள் வீட்டு நிர்வாகத்தில் புதிய ஒழுங்கைக் கொண்டுவருவார்கள். கலைத்துறையினர் விடாமுயற்சியால் தங்களுடைய பணியை மேம்படுத்துவார்கள். மாணவர்கள் சவாலான பாடங்களைத் தொடர்ந்து பயிற்சி செய்வதால் நம்பிக்கை பெறுவார்கள். தேவையற்ற விவாதங்களில் ஈடுபடாமல் இருப்பது மன அமைதியைப் பாதுகாக்கும். உடல் நலத்தில் கவனம் செலுத்துங்கள்.