ஆடம்பர பொருட்கள் வாங்குவதில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும்: இன்றைய ராசிபலன் - அக்டோபர் 31, 2026

அக்டோபர் 31
தமிழ் மாதம்: ஐப்பசி
தமிழ் தேதி: 14
ஆங்கில தேதி: 31
மாதம்: அக்டோபர்
வருடம்: 2026
நட்சத்திரம்: இன்று பிற்பகல் 12.07 மணி வரை திருவாதிரை, பின்னர் புனர்பூசம்.
திதி: இன்று இரவு 9.33 மணி வரை தேய்பிறை சஷ்டி, பின்னர் சப்தமி.
யோகம்: சித்த யோகம்.
நல்ல நேரம்: காலை 7.45 – 8.45
நல்ல நேரம்: மாலை 4.45 – 5.45
ராகு காலம்: காலை 9.00 – 10.30
எமகண்டம்: மதியம் 1.30 – 3.00
குளிகை: காலை 6.00 – 7.30
கௌரி நல்ல நேரம்: காலை 10.45 – 11.45
கௌரி நல்ல நேரம்: மாலை 9.30 –10.30
சூலம்: கிழக்கு
சந்திராஷ்டமம்: கேட்டை.
எடுத்த காரியத்தை முடித்துக் காட்ட வேண்டும் என்ற வேகம் மனதில் அதிகரிக்கும். உங்களுடைய அறிவுப்பூர்வமான அணுகுமுறை சிலருடைய பாராட்டைப் பெற்றுத் தரும். குடும்பத்தில் நீண்ட நாட்களாக விவாதிக்கப்படாமல் இருந்த ஒரு விஷயத்திற்கு இன்று முடிவுகட்டுவீர்கள். பணியிடத்தில் உங்களிடம் ஒப்படைக்கப்படும் முக்கியமான பொறுப்பு எதிர்கால வளர்ச்சிக்கு அடித்தளமாக அமையும். சுயதொழில் புரிபவர்களுக்கு புதிய வாடிக்கையாளர் வட்டம் உருவாகும். வருமானத்திற்கும் செலவிற்கும் இடையே சமநிலை ஏற்படுத்துவீர்கள். பிள்ளைகளின் கல்வி தொடர்பாக மகிழ்ச்சியான தகவல் கிடைக்கும். கலைஞர்களின் தனித்திறமை வெளிச்சத்திற்கு வரும். மாணவர்கள் புதிய பாடங்களைப் புரிந்துகொள்வதில் ஆர்வம் காட்டுவார்கள். உடல் நலனில் உணவு நேரத்தை முறைப்படுத்துவது நல்லது.
உங்களுடைய அமைதியான செயல்பாடுகளே இன்று பலருக்கு வியப்பை ஏற்படுத்தும். எதிர்பாராத ஒருவரின் வருகை குடும்பத்தில் உற்சாகத்தை உண்டாக்கும். உத்தியோகத்தில் உங்களுடைய அனுபவத்தை நாடி சில முக்கியமான ஆலோசனைகள் கேட்கப்படலாம். வியாபாரத்தில் பொருட்களின் தரத்தை உயர்த்துவதன் மூலம் வாடிக்கையாளர்களின் நம்பிக்கையைப் பெறுவீர்கள். பழைய சேமிப்பை பயனுள்ள வகையில் பயன்படுத்துவதற்கான எண்ணம் தோன்றும். உறவினர்களிடையே ஏற்பட்ட மனக்கசப்பைச் சரிசெய்ய முன்வருவீர்கள். பெண்கள் தங்களுக்குப் பிடித்தமான கலை அல்லது கைவினைப் பணிகளில் ஈடுபடுவார்கள். மாணவர்களுக்கு நினைவில் நிற்கும் வகையில் பாடங்களைப் படிக்கும் திறன் அதிகரிக்கும். உடல் சோர்வைத் தவிர்க்க ஓய்வுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்கள்.
சாதாரணமாகத் தோன்றும் ஒரு சந்திப்பு எதிர்காலத்தில் பெரிய வாய்ப்பிற்கான வாசலைத் திறக்கலாம். உங்களுடைய கருத்துகளைத் தெளிவாக எடுத்துரைப்பதால் புதிய தொடர்புகள் வலுப்பெறும். அலுவலகத்தில் மாற்றம் எதிர்பார்த்தவர்களுக்கு நம்பிக்கை தரும் செய்தி வரலாம். வியாபாரத்தில் புதிய பொருட்களை அறிமுகப்படுத்துவதற்கான சிந்தனை உருவாகும். வரவு செலவு கணக்குகளை மறுபரிசீலனை செய்வீர்கள். உடன்பிறந்தவர்களுடன் இருந்த இடைவெளி குறையும். திருமண வயதில் உள்ளவர்களுக்கு வரன் தொடர்பான தகவல்கள் வரலாம். எழுத்து, பேச்சு, ஊடகத் துறையினருக்கு தங்களுடைய திறமையை வெளிப்படுத்தும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். மாணவர்கள் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பப் பாடங்களில் ஆர்வம் கொள்வார்கள். தேவையற்ற மன அழுத்தத்தைத் தவிர்ப்பது நல்லது.
உங்களுடைய எதிர்காலத்தைப் பற்றிய சில முக்கியமான தீர்மானங்களை இன்று மனதில் உறுதிப்படுத்துவீர்கள். குடும்பத்தினரின் விருப்பங்களை நிறைவேற்றுவதில் மகிழ்ச்சி காண்பீர்கள். பணியிடத்தில் மற்றவர்கள் தயங்கும் பணியையும் தைரியமாக ஏற்றுக்கொள்வீர்கள். தொழில் நடத்துபவர்களுக்கு பழைய வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து மீண்டும் வர்த்தக வாய்ப்புகள் உருவாகும். பணத்தை முதலீடு செய்வதில் அவசரப்படாமல் விவரங்களை ஆராய்வீர்கள். வீட்டில் பராமரிப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ள வேண்டிய சூழல் வரலாம். பெண்களுக்கு உறவினர்கள் மூலம் நல்ல அறிமுகம் கிடைக்கும். மாணவர்கள் தங்களுடைய குறைகளைத் திருத்திக்கொண்டு முன்னேறுவார்கள். நீண்ட நேரம் ஒரே இடத்தில் அமர்ந்திருப்பதைத் தவிர்க்கவும்.
உங்களுடைய ஆளுமை மற்றவர்களிடம் தனி மதிப்பை உருவாக்கும். புதிய முயற்சிகளில் இறங்குவதற்கு மன உறுதி பிறக்கும். குடும்பத்தில் உங்களுடைய முடிவுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும். அலுவலகத்தில் தலைமைப் பொறுப்பை ஏற்கும் சந்தர்ப்பம் அமையலாம். வியாபாரத்தில் இதுவரை கவனிக்கப்படாத ஒரு புதிய விற்பனை வாய்ப்பைக் கண்டறிவீர்கள். கொடுக்கல் வாங்கலில் வெளிப்படைத்தன்மையைக் கடைப்பிடிப்பது அவசியம். பூர்வீகச் சொத்து தொடர்பான பேச்சுகள் மீண்டும் தொடங்கலாம். கலைத்துறையில் இருப்பவர்களுக்கு படைப்புகளை வெளியிடும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். மாணவர்கள் தங்களுடைய தனித்திறமையைப் போட்டிகளில் வெளிப்படுத்துவார்கள். கண் சோர்வு ஏற்படாமல் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள்.
சிறிய விஷயங்களிலும் கவனம் செலுத்தும் உங்களுடைய இயல்பு இன்று பெரிய நன்மையைத் தரும். குடும்பத்தில் ஒருவருடைய முன்னேற்றம் உங்களுக்கு பெருமிதத்தை ஏற்படுத்தும். அலுவலகத்தில் கணக்கு வழக்குகள் மற்றும் ஆவணங்களைச் சரிபார்ப்பதில் கவனமாக இருப்பீர்கள். வியாபாரத்தில் பொருளாதாரத் திட்டமிடல் புதிய தெளிவை அளிக்கும். பணம் சம்பந்தப்பட்ட பழைய பிரச்சினைக்கு மாற்று வழி கிடைக்கலாம். வீட்டில் சுப நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகள் குறித்து ஆலோசிப்பீர்கள். பெண்களுக்கு புதிய திறமைகளைப் பயில வேண்டும் என்ற ஆர்வம் ஏற்படும். மாணவர்கள் எழுத்துத் தேர்வுகளில் சிறப்பாகச் செயல்படுவார்கள். ஆரோக்கியத்திற்காக நடைப்பயிற்சியை வழக்கமாக்கிக் கொள்வது நல்லது.
இதுவரை ஒருபுறமாகச் சிந்தித்த விஷயங்களைப் புதிய கோணத்தில் அணுகுவீர்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியை அதிகரிக்கும் நிகழ்வு ஒன்று ஏற்படலாம். பணியிடத்தில் உங்களுடைய அணுகுமுறை சக ஊழியர்களிடையே நல்ல வரவேற்பைப் பெறும். வியாபாரத்தில் புதிய கூட்டுத் திட்டம் குறித்த ஆலோசனைகள் நடைபெறும். ஆடம்பரப் பொருட்கள் வாங்குவதில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். பழைய நண்பர் ஒருவரிடமிருந்து பயனுள்ள தகவல் கிடைக்கும். திருமணப் பேச்சுகளில் இருந்த தயக்கங்கள் விலகலாம். கலைஞர்களுக்கு ரசிகர்களின் வரவேற்பு உற்சாகம் அளிக்கும். மாணவர்கள் குழுவாக இணைந்து படிப்பதால் புதிய விஷயங்களைக் கற்றுக்கொள்வார்கள். உடல் நலனில் சிறிய மாற்றங்களையும் கவனியுங்கள்.
இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் எந்த விஷயத்திலும் அவசரமாக முடிவெடுக்காமல் சற்று யோசித்து செயல்படுங்கள். பணியிடத்தில் கூடுதல் பொறுப்புகள் மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம். முக்கிய ஆவணங்களை சரிபார்த்து கையாள்வது அவசியம். தொழிலில் புதிய முதலீடு தொடர்பான முடிவுகளை தள்ளிப்போடுவது நல்லது. வியாபாரத்தில் வரவு தாமதமானாலும் நிலைமை கட்டுக்குள் இருக்கும். எதிர்பாராத செலவு ஒன்று வரலாம். பணத்தை பிறருக்காக செலவிடும் முன் உங்கள் தேவைகளை கவனியுங்கள். குடும்பத்தில் ஒருவரின் பேச்சை தவறாக புரிந்து கொள்ள வேண்டாம். தம்பதியரிடையே சிறிய கருத்து வேறுபாடு வந்தாலும் பேசித் தீர்த்துக் கொள்ளலாம். பயணத்தில் கூடுதல் கவனம் தேவை. மாணவர்கள் மனதை அமைதிப்படுத்தி படித்தால் நல்ல பலன் கிடைக்கும். இறை வழிபாடு மனதிற்கு நிம்மதி தரும்.
புதிய இடங்களைப் பார்ப்பதற்கும் புதிய மனிதர்களைச் சந்திப்பதற்கும் வாய்ப்புகள் உருவாகும். உங்கள் அறிவை விரிவுபடுத்தும் தகவல்கள் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் பெரியவர்களின் விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவீர்கள். உத்தியோகத்தில் எதிர்கால வளர்ச்சிக்கான திட்டம் ஒன்றை வகுப்பீர்கள். வியாபாரத்தில் வெளியூர் தொடர்புகள் மூலம் வர்த்தகம் விரிவடையலாம். பணவரவைப் பெருக்குவதற்கான புதிய வழிகளை ஆராய்வீர்கள். ஆன்மிக ஈடுபாடு மனதிற்கு நிம்மதி அளிக்கும். ஆசிரியர்கள் மற்றும் கல்வித்துறையினருக்கு மாணவர்களிடமிருந்து நல்ல வரவேற்பு கிடைக்கும். மாணவர்கள் உயர்கல்வி தொடர்பான புதிய வாய்ப்புகளைப் பரிசீலிப்பார்கள். உணவு மற்றும் உறக்கத்தில் ஒழுங்கைக் கடைப்பிடிக்கவும்.
உங்களுடைய கடின உழைப்பை மற்றவர்கள் உணரத் தொடங்கும் நாள். குடும்பத்தில் நீண்டகாலத் திட்டம் ஒன்றை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான ஆலோசனை நடைபெறும். உத்தியோகத்தில் முக்கியமான பணிகளை முடிப்பதற்கான சூழல் அமையும். வியாபாரத்தில் சரக்குகள் மற்றும் முதலீடுகள் தொடர்பாகப் புதிய கணக்கீடுகளை மேற்கொள்வீர்கள். பழைய பாக்கிகளை வசூலிப்பதில் முன்னேற்றம் ஏற்படலாம். வீடு மாற்றம் அல்லது இடம் வாங்குவது குறித்த சிந்தனை வலுப்பெறும். பெண்கள் குடும்பத்திற்குத் தேவையான பொருட்களைத் திட்டமிட்டு வாங்குவார்கள். மாணவர்கள் தொடர்ந்து பயிற்சி செய்வதால் தன்னம்பிக்கை பெறுவார்கள். உடல் வலிகளை அலட்சியப்படுத்தாமல் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள்.
உங்களுடைய புதுமையான யோசனைகள் செயல்பாட்டிற்கு வருவதற்கான சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான மாற்றம் ஒன்று உருவாகலாம். பணியிடத்தில் புதிய தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தி பணிகளை எளிதாக்குவீர்கள். வியாபாரத்தில் இணையவழி வர்த்தகம் தொடர்பான முயற்சிகள் பயனளிக்கும். எதிர்பாராத நபர் ஒருவர் உங்களுக்கு ஆதரவான தகவலைத் தெரிவிக்கலாம். நண்பர்களுடன் இணைந்து ஒரு பொதுநலப் பணியில் ஈடுபடுவீர்கள். கலைத்துறையினருக்கு வித்தியாசமான படைப்புகளை உருவாக்கும் எண்ணம் மேலோங்கும். மாணவர்கள் புதிய துறைகளைக் கற்றுக்கொள்ள ஆர்வம் காட்டுவார்கள். மனதை ஒருமுகப்படுத்தும் பயிற்சிகளில் ஈடுபடுவது நல்லது.
உங்களுடைய கனவுகளுக்கு நடைமுறை வடிவம் கொடுப்பதற்கான முயற்சிகளைத் தொடங்குவீர்கள். குடும்பத்தில் நம்பிக்கையும் நெருக்கமும் அதிகரிக்கும். உத்தியோகத்தில் எதிர்பாராத பொறுப்பு கிடைத்தாலும் திறமையாக நிறைவேற்றுவீர்கள். வியாபாரத்தில் புதிய விற்பனை வழிகளை அறிமுகப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்பு உருவாகும். பணத்தைச் சேமிப்பதில் புதிய அணுகுமுறையைக் கடைப்பிடிப்பீர்கள். வெளிநாட்டுத் தொடர்புகள் மூலம் நல்ல தகவல் கிடைக்கலாம். ஆன்மிக நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்கும் வாய்ப்பு அமையும். பெண்களுக்கு நீண்ட நாட்களாக விரும்பிய பொருளை வாங்கும் சூழல் ஏற்படும். மாணவர்கள் படிப்பில் புதிய இலக்குகளை நிர்ணயிப்பார்கள். உடல் சோர்வைத் தவிர்க்க ஓய்வுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுங்கள்.