இன்றைய ராசி பலன்

பணவரவு அதிகரிக்கும் நாள்... இன்றைய ராசிபலன் - 03.07.2026

12 ராசிகளுக்குமான இன்றைய ராசிபலன்கள்.
பணவரவு அதிகரிக்கும் நாள்... இன்றைய ராசிபலன் - 03.07.2026
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இன்றைய பஞ்சாங்கம்:-

கிழமை : வெள்ளிக்கிழமை

தமிழ் வருடம் : பராபவ

தமிழ் மாதம் : ஆனி மாதம்

நாள் : 19

ஆங்கில தேதி : 3

மாதம் : ஜூலை

வருடம் : 2026

நட்சத்திரம் : இன்று காலை 11-19 வரை திருவோணம், பின்னர் அவிட்டம்.

திதி : இன்று காலை 10-25 வரை திரிதியை, பின்னர் சதுர்த்தி.

யோகம் : மரண, சித்த யோகம்.

நல்ல நேரம் காலை: 09-15 - 10-15

நல்ல நேரம் மாலை : 05-15 - 06-00

ராகு காலம் : காலை 10-30 - 12-00

எமகண்டம் : பிற்பகல் 03-00 - 04-30

குளிகை : காலை 07-30 - 09-00

கௌரி நல்ல நேரம் காலை : 12-15 - 1-15

கௌரி நல்ல நேரம் மாலை: 06-30 - 07-30

சூலம் : மேற்கு

சந்திராஷ்டமம் : புனர்பூசம், பூசம்

மேஷம்

உத்யோகத்தில் உங்கள் திறமைக்கு நல்ல பாராட்டு கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலை உருவாகும். உறவினர்களின் ஆதரவு மனநிறைவைத் தரும். பணவரவு எதிர்பார்த்தபடி இருக்கும். மாணவர்கள் கல்வியில் சிறந்த முன்னேற்றம் காண்பார்கள். புதிய முயற்சிகளில் வெற்றி கிடைக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம் : சிவப்பு

ரிஷபம்

தொழிலில் எதிர்பார்த்த வளர்ச்சி ஏற்படும். உத்யோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் நம்பிக்கையைப் பெறுவீர்கள். வியாபாரத்தில் பழைய பாக்கிகள் வசூலாகும். குடும்பத்தில் ஒற்றுமை அதிகரிக்கும். நண்பர்களின் உதவி சரியான நேரத்தில் கிடைக்கும். மாணவர்கள் தேர்வில் நல்ல மதிப்பெண்கள் பெறுவார்கள். உடல்நலம் சீராக இருக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெள்ளை

மிதுனம்

குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான செய்திகள் வந்து சேரும். தொழிலில் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் லாபம் அதிகரிக்கும். நண்பர்களின் ஒத்துழைப்பால் முக்கிய காரியங்கள் நிறைவேறும். பிள்ளைகளால் பெருமை அடைவீர்கள். மாணவர்கள் கல்வியில் சிறந்து விளங்குவார்கள். உடல்நலம் சுறுசுறுப்பாக இருக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம் : பச்சை

கடகம்

சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் தேவையற்ற பயணங்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது. புதிய முதலீடுகளில் அவசரம் வேண்டாம். குடும்பத்தில் பொறுமையுடன் நடந்து கொள்ளுங்கள். அலுவலகத்தில் வார்த்தைகளில் நிதானம் அவசியம். மாணவர்கள் படிப்பில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும். இறைவழிபாடு மன அமைதியை அளிக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளஞ்சிவப்பு

சிம்மம்

உத்யோகத்தில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் அறிமுகமாவார்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலவும். பணவரவு அதிகரிக்கும். உறவினர்களின் வருகையால் வீட்டில் உற்சாகம் காணப்படும். மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி பெறுவார்கள். புதிய முயற்சிகள் சாதகமாக அமையும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம் : தங்க நிறம்

கன்னி

தொழிலில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும். பெண்களுக்கு நல்ல வரன் அமையும். வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த லாபம் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் நிம்மதி நிலவும். சேமிப்பு அதிகரிக்கும். மாணவர்கள் ஆசிரியர்களின் பாராட்டைப் பெறுவார்கள். உடல்நலம் சிறப்பாக இருக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஆரஞ்சு

துலாம்

வியாபாரத்தில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கும். தொழிலில் நல்ல முன்னேற்றம் காண்பீர்கள். குடும்பத்தில் சுபநிகழ்ச்சி தொடர்பான பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெறும். வெளிநாட்டு முயற்சிகள் வெற்றி பெறும். நண்பர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். மாணவர்கள் உயர்கல்வியில் நல்ல வாய்ப்பைப் பெறுவார்கள். மனதில் உற்சாகம் அதிகரிக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீலம்

விருச்சிகம்

அலுவலகத்தில் செல்வாக்கு உயரும். வியாபாரத்தில் நல்ல லாபம் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் தம்பதிகளிடையே அன்பு அதிகரிக்கும். புதிய முயற்சிகள் வெற்றி பெறும். உடல்நலம் மேம்படும். உறவினர்களால் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். மாணவர்கள் கல்வியில் முன்னேற்றம் காண்பார்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம் : சிவப்பு

தனுசு

உழைப்பிற்கு உரிய பலன் கிடைக்கும். சொத்து தொடர்பான காரியங்கள் சாதகமாக அமையும். தொழிலில் புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். வெளியூர் பயணம் நன்மை தரும். மாணவர்கள் படிப்பில் நல்ல மதிப்பெண்கள் பெறுவார்கள். பொருளாதார நிலை மேம்படும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஊதா

மகரம்

ஆன்மிக சிந்தனை அதிகரிக்கும். உத்யோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் பாராட்டு கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகும். குடும்பத்தில் ஒற்றுமை நிலவும். உறவினர்களால் மகிழ்ச்சியான தகவல் கிடைக்கும். மாணவர்கள் கல்வியில் நல்ல முன்னேற்றம் காண்பார்கள். உடல்நலம் சிறப்பாக இருக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம் : பழுப்பு

கும்பம்

தொழிலில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும். வெளிநாட்டு தொடர்புகள் மூலம் ஆதாயம் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான நிகழ்வுகள் நடைபெறும். காதல் விவகாரங்களில் நல்ல முடிவு கிடைக்கும். மாணவர்கள் கல்வியில் சிறப்பாக செயல்படுவார்கள். நண்பர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். பொருளாதார நிலை உயரும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம் : பச்சை

மீனம்

உத்யோகத்தில் புதிய பொறுப்புகளை சிறப்பாக செய்து முடிப்பீர்கள். வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்கள் அதிகரிப்பார்கள். குடும்பத்தில் அமைதி நிலவும். உறவினர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். பணவரவு திருப்திகரமாக இருக்கும். சமூகத்தில் மரியாதை உயரும். மாணவர்கள் தன்னம்பிக்கையுடன் செயல்படுவார்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள்

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