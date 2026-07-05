குடும்பத்தில் அமைதியான சூழ்நிலை நிலவும் நாள்... இன்றைய ராசிபலன் - 05.07.2026

கிழமை : ஞாயிற்றுக்கிழமை
தமிழ் வருடம் : பராபவ
தமிழ் மாதம் : ஆனி மாதம்
நாள் : 21
ஆங்கில தேதி : 5
மாதம் : ஜூலை
வருடம் : 2026
நட்சத்திரம் : இன்று பிற்பகல் 01-10 வரை சதயம், பின்னர் பூரட்டாதி.
திதி : இன்று காலை 10-56 வரை பஞ்சமி, பின்னர் சஷ்டி.
யோகம் : சித்த யோகம்.
நல்ல நேரம் காலை : 07-45 - 08-45
நல்ல நேரம் மாலை : 03-15 - 04-15.
ராகு காலம் : மாலை 04-30 - 06-00.
எமகண்டம் : பிற்பகல் 12-00 - 01-30.
குளிகை : பிற்பகல் 03-00 - 04-30.
கௌரி நல்ல நேரம் காலை : 10-45 - 11-45.
கௌரி நல்ல நேரம் மாலை : 01-30 - 02-30.
சூலம் : மேற்கு.
சந்திராஷ்டமம் : ஆயில்யம், மகம்.
மனதில் இருந்த குழப்பங்கள் விலகி தெளிவான முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். அலுவலகத்தில் உங்கள் ஆலோசனைக்கு மதிப்பு அதிகரிக்கும். புதிய தொழில் முயற்சிகளை தொடங்குவதற்கான பேச்சுவார்த்தை சாதகமாக அமையும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான செய்தி மனநிறைவை தரும். உறவினர்களுடன் இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் குறையும். நண்பரின் உதவியால் எதிர்பார்த்த வேலை எளிதில் நிறைவேறும். செலவுகளை திட்டமிட்டு செய்தால் சேமிப்பும் உயரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா
முக்கிய பொறுப்புகளை அமைதியாக கையாளும் திறன் வெளிப்படும். தொழிலில் புதிய வாடிக்கையாளர்களின் அறிமுகம் கிடைக்கும். குடும்ப உறுப்பினர்களின் ஒத்துழைப்பால் வேலைகள் விரைவாக முடியும். பணவரவு சீராக இருந்தாலும் தேவையற்ற செலவுகளைத் தவிர்ப்பது நல்லது. வாகனப் பயணத்தில் கவனம் தேவை. மாணவர்கள் ஆசிரியர்களின் வழிகாட்டுதலால் முன்னேற்றம் காண்பார்கள். மாலை நேரத்தில் மன அமைதி அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
உங்கள் பேச்சுத் திறமையால் பலரை கவர்வீர்கள். அலுவலகத்தில் புதிய பொறுப்புகள் வழங்கப்படலாம். வியாபாரத்தில் லாபம் திருப்திகரமாக இருக்கும். குடும்பத்தில் விட்டுக்கொடுத்து நடந்தால் அமைதி நிலைக்கும். காதல் விஷயங்களில் நல்ல புரிதல் உருவாகும். மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வுகளில் சிறப்பாக செயல்படுவார்கள். உடல்நலத்தில் சுறுசுறுப்பு அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் தேவையற்ற பயணங்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது. புதிய முதலீடுகளில் அவசரம் வேண்டாம். குடும்பத்தில் பொறுமையுடன் நடந்து கொள்ளுங்கள். அலுவலகத்தில் வார்த்தைகளில் நிதானம் அவசியம். மாணவர்கள் படிப்பில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும். இறைவழிபாடு மன அமைதியை அளிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு
தடைப்பட்டிருந்த காரியங்கள் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக நிறைவேறும். தொழிலில் இருந்த போட்டிகள் குறையும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலை உருவாகும். பிள்ளைகளின் முன்னேற்றம் பெருமையை ஏற்படுத்தும். பயணங்களால் நல்ல அனுபவம் கிடைக்கும். ஆன்மிகச் செயல்களில் ஈடுபட விருப்பம் அதிகரிக்கும். வருமானத்தை உயர்த்தும் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்
மறைமுகமாக இருந்து வந்த எதிர்ப்புகள் விலகும். தொழிலில் உங்கள் உழைப்புக்கு உரிய பலன் கிடைக்கும். பெரியவர்களின் ஆலோசனை முக்கிய முடிவுகளில் உதவும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான வருகை இருக்கும். சொத்து தொடர்பான பேச்சுவார்த்தை சாதகமாக அமையும். உடற்பயிற்சி மேற்கொள்வது ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும். மனதில் புதிய நம்பிக்கை பிறக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு
தொழிலில் வளர்ச்சிக்கான புதிய பாதை திறக்கும். வெளிநாட்டு தொடர்புகள் மூலம் நல்ல தகவல் கிடைக்கலாம். வியாபாரத்தில் பழைய வாடிக்கையாளர்கள் மீண்டும் அணுகுவார்கள். குடும்பத்தில் ஒற்றுமை அதிகரிக்கும். பணவரவு எதிர்பார்த்தபடி அமையும். மாணவர்கள் கல்வியில் கவனத்தை அதிகரித்தால் வெற்றி நிச்சயம். மாலை நேரம் மகிழ்ச்சியாக அமையும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்
உங்கள் முயற்சிகளுக்கு நல்ல அங்கீகாரம் கிடைக்கும். கலை மற்றும் படைப்புத் துறையினருக்கு புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகும். தொழிலில் கூட்டாளிகளின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். குடும்பத்தில் சுபகாரிய பேச்சு தொடங்கலாம். உடல்நலம் சீராக இருக்கும். நண்பர்களின் ஆதரவு நம்பிக்கையை அதிகரிக்கும். பொருளாதார நிலை மேம்படும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
அரசு தொடர்பான முயற்சிகளில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். பணியிடத்தில் உங்கள் நேர்மைக்கு பாராட்டு கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் புதிய முதலீடு குறித்து ஆலோசனை நடைபெறும். குடும்பத்தில் பெரியவர்களின் ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும். பயணங்கள் பயனுள்ளதாக அமையும். வாகனம் ஓட்டும்போது நிதானம் அவசியம். சேமிப்பு உயர வழி பிறக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்
திட்டமிட்ட பணிகள் காலக்கெடுவுக்குள் முடியும். அலுவலகத்தில் உங்கள் பொறுப்புகள் அதிகரித்தாலும் திறமையாக சமாளிப்பீர்கள். வியாபாரத்தில் புதிய சந்தைகள் கிடைக்கலாம். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சந்திப்பு நடைபெறும். ஆரோக்கியத்தில் நல்ல மாற்றம் காணப்படும். நண்பர்களின் ஆலோசனை பயனளிக்கும். தேவையற்ற விவாதங்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ரோஸ்
படைப்புத் திறமை வெளிப்படும் நாள். தொழிலில் புதுமையான யோசனைகள் வெற்றி பெறும். குடும்பத்தில் நீண்ட நாள் எதிர்பார்த்த நல்ல செய்தி கிடைக்கும். திருமண பேச்சுவார்த்தைகள் சாதகமாக அமையும். வெளிநாட்டு தொடர்புகள் பலன் தரும். உடலுக்கு போதிய ஓய்வு அளிக்கவும். மனதில் புத்துணர்ச்சி அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
புதிய நட்புகள் எதிர்கால முன்னேற்றத்திற்கு வழிவகுக்கும். பணியிடத்தில் உங்கள் உழைப்பை அதிகாரிகள் பாராட்டுவார்கள். குடும்பத்தில் அமைதியான சூழ்நிலை நிலவும். ஆன்மிகப் பயணம் மேற்கொள்ளும் வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். பிள்ளைகளின் சாதனை மகிழ்ச்சியை அளிக்கும். செலவுகளை கட்டுப்படுத்தினால் சேமிப்பு அதிகரிக்கும். எதிர்பார்த்த முயற்சி வெற்றியுடன் நிறைவேறும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்