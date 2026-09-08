குடும்பத்தில் சந்தோஷமான சூழ்நிலை நிலவும் நாள்... இன்றைய ராசிபலன் - 08.09.2026

கிழமை : செவ்வாய்க்கிழமை
தமிழ் வருடம் : பராபவ
தமிழ் மாதம் : ஆவணி
தமிழ் தேதி : 22
ஆங்கில தேதி : 8
நட்சத்திரம் : இன்று மாலை 05.11 வரை பூசம், பின்னர் ஆயில்யம்.
திதி : இன்று பிற்பகல் 02.28 மணி வரை தேய்பிறை துவாதசி, பின்னர் திரயோதசி.
யோகம் : சித்த யோகம்.
நல்ல நேரம் : காலை 07.45 - 08.45
மாலை 04.45 - 05.45
ராகு காலம் : பிற்பகல் 03.00 - 04.30
எமகண்டம் : காலை 09.00 - 10.30
குளிகை : மதியம் 12.00 - 01.30
கௌரி நல்ல நேரம் காலை : 10.45 - 11.45
மாலை : 07.30 - 08.30
சந்திராஷ்டமம் : பூராடம், உத்திராடம்.
இன்று எடுத்த காரியங்களை திட்டமிட்டு செயல்படுத்துவது நல்லது. தொழிலில் எதிர்பார்த்த மாற்றம் ஒன்று உருவாகலாம். பணவரவில் சிறிய முன்னேற்றம் காணப்படும். நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருந்த தொகை கிடைக்க வாய்ப்பு உண்டு. அலுவலகத்தில் உங்கள் கருத்துக்கு மதிப்பு கிடைக்கும். புதிய பொறுப்பு ஒன்று வரலாம். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான செய்தி வந்து சேரும்.
உறவினர்களுடன் இருந்த மனக்கசப்பு குறையும். வீடு தொடர்பான முயற்சிகளில் அவசரம் வேண்டாம். மாணவர்கள் கவனச்சிதறலை தவிர்க்க வேண்டும். பயணத்தில் சிறிய மாற்றங்கள் ஏற்படலாம். உடல்நிலையில் சோர்வு இருந்தால் ஓய்வு அவசியம். இன்று தேவையற்ற செலவுகளை கட்டுப்படுத்துங்கள். துணிச்சலான முடிவு ஒன்று சாதகமான பலனைத் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கடல் பச்சை
புதிய தொடர்பு ஒன்று எதிர்காலத்தில் பயனளிக்கும். வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் ஆதரவு அதிகரிக்கும். அலுவலகத்தில் பாராட்டு கிடைக்கக்கூடும். குடும்பத்தில் உங்கள் ஆலோசனை முக்கியத்துவம் பெறும். கணவன் மனைவி இடையே அன்பு அதிகரிக்கும். நண்பர் ஒருவர் உதவிக்கரம் நீட்டுவார். சொத்து தொடர்பான பேச்சுவார்த்தையில் முன்னேற்றம் ஏற்படும்.
பண விஷயங்களில் நிதானமாக முடிவெடுப்பது சிறப்பு. எதிர்பாராத வகையில் வருமான வாய்ப்பு உருவாகலாம். மாணவர்களுக்கு நினைவாற்றல் சிறப்பாக இருக்கும். புதிய விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ள ஆர்வம் உண்டாகும். உடல்நிலையில் சீரான மாற்றம் காணப்படும். மனதில் இருந்த குழப்பம் விலகும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ரோஸ் நிறம்
இன்று சுறுசுறுப்பாக செயல்படக்கூடிய நாளாக அமையும். தொழிலில் புதிய வாய்ப்புகளை தேடும் எண்ணம் அதிகரிக்கும். பணவரவு எதிர்பார்த்தபடி வந்து சேரும். வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் அறிமுகமாகலாம். அலுவலகத்தில் முக்கியமான சந்திப்பு நடைபெறலாம்.
உங்கள் பேச்சுத்திறன் மற்றவர்களை கவரும். குடும்பத்தில் சந்தோஷமான சூழ்நிலை நிலவும். உறவினர்களிடமிருந்து நல்ல தகவல் கிடைக்கும். நண்பர்களுடன் பயனுள்ள ஆலோசனை நடைபெறும். மாணவர்களுக்கு படிப்பில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். தேர்வு முயற்சிகளில் நல்ல முன்னேற்றம் காணப்படும். சிறிய பயணம் மனமாற்றத்தைத் தரும். உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்துங்கள். அவசர முடிவுகளை தவிர்ப்பது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
மனதில் இருந்த ஒரு கவலை இன்று குறையும். குடும்பத்தில் உங்களுக்கு ஆதரவான சூழல் உருவாகும். தொழிலில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கலாம். உங்கள் திறமை மேலதிகாரிகளால் கவனிக்கப்படும். பண விஷயத்தில் சிக்கனமாக செயல்படுவது நல்லது. பழைய கடன் தொடர்பான பிரச்சினை சீராகும்.
வியாபாரத்தில் மெதுவான வளர்ச்சி காணப்படும். வீடு தொடர்பான முயற்சிகளில் சாதகமான தகவல் வரும். உறவினர்களுடன் இருந்த இடைவெளி குறையும். மாணவர்களுக்கு ஆசிரியர்களின் வழிகாட்டுதல் பயனளிக்கும். தொலைதூரத்தில் இருந்து செய்தி கிடைக்கலாம். பயணத் திட்டத்தில் சிறிய மாற்றம் ஏற்படலாம். உடல்நலத்தில் தூக்கத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்கள். இறை வழிபாடு மனநிம்மதியை அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல் நிறம்
தன்னை நம்பி செயல்பட்டால் வெற்றி கிடைக்கும். தொழிலில் புதிய திட்டம் ஒன்றை தொடங்கும் வாய்ப்பு உண்டு. உத்தியோகத்தில் எதிர்பார்த்த அங்கீகாரம் கிடைக்கும். பணவரவு சீராக இருக்கும். கூடுதல் வருமானத்திற்கான சிந்தனை உருவாகும். வியாபாரத்தில் போட்டிகளை சமாளிக்கும் திறன் அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் மூத்தவர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும்.
சொத்து தொடர்பான முயற்சிகளில் பொறுமை அவசியம். நண்பர்களால் நல்ல வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். புதிய பொறுப்பை ஏற்க வேண்டிய சூழல் வரலாம். உடல் சோர்வு இருந்தால் ஓய்வு எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். வார்த்தைகளில் நிதானம் கடைப்பிடிப்பது நல்லது. முக்கியமான முடிவு ஒன்று சாதகமாக அமையும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு
இன்று உங்களின் திட்டமிடும் திறமை பலன் தரும். தொழிலில் நிலுவையில் இருந்த வேலைகள் முடிவடையும். அலுவலகத்தில் புதிய பொறுப்பு கிடைக்கலாம். பணவரவு திருப்திகரமாக இருக்கும். சேமிப்பு தொடர்பான எண்ணம் வலுப்படும். வியாபாரத்தில் சிறிய மாற்றம் நல்ல பலனைத் தரும். குடும்பத்தில் அமைதியான சூழல் நிலவும்.
உறவினர்களிடம் இருந்து எதிர்பாராத உதவி கிடைக்கும். வீடு மாற்றம் பற்றிய எண்ணம் இருந்தால் ஆலோசித்து செயல்படுங்கள். மாணவர்களுக்கு அறிவாற்றல் சிறப்பாக இருக்கும். புதிய பாடங்களை எளிதாக புரிந்துகொள்வீர்கள். பயணத்தில் கவனம் தேவை. உடல்நிலையில் முன்னேற்றம் காணப்படும். நீண்ட நாள் ஆசை ஒன்று நிறைவேறும் அறிகுறி உண்டு.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல் நிறம்
பணவரவு எதிர்பார்த்ததைவிட சிறப்பாக அமையலாம். வியாபாரத்தில் புதிய ஒப்பந்தம் தொடர்பான பேச்சு வரும். பழைய முதலீட்டில் இருந்து சிறிய பலன் கிடைக்கும். அலுவலகத்தில் முக்கியமான ஒருவரின் ஆதரவு கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான நிகழ்ச்சி பற்றிய பேச்சு நடக்கும். தம்பதியரிடையே புரிதல் அதிகரிக்கும். நண்பர்களுடன் பயனுள்ள சந்திப்பு நடைபெறும்.
மாணவர்களுக்கு படிப்பில் நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும். கலைத்துறையினருக்கு புதிய வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். தொலைதூர தொடர்பு மூலம் நன்மை ஏற்படும். அவசரமாக பணம் செலவு செய்வதை தவிர்க்கவும். உடல் நலத்தில் பெரிய குறை இருக்காது. நம்பிக்கையுடன் செயல்பட்டால் வெற்றி நிச்சயம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: இளஞ்சிவப்பு
இன்று மன உறுதியுடன் செயல்பட வேண்டிய நாள். தொழிலில் தடைப்பட்டிருந்த முயற்சி மீண்டும் நகரும். பண விஷயத்தில் பழைய பிரச்சினைக்கு தீர்வு கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் போட்டியை சமாளிக்க முடியும். அலுவலகத்தில் கூடுதல் பொறுப்பு வரலாம். உங்கள் திறமையை நிரூபிக்கும் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் சிறிய கருத்து வேறுபாடு தோன்றலாம்.
பேச்சில் நிதானம் கடைப்பிடித்தால் பிரச்சினை தவிர்க்கப்படும். சொத்து விவகாரத்தில் பொறுமை அவசியம். மாணவர்கள் நேரத்தை வீணாக்காமல் படிப்பில் கவனம் செலுத்துங்கள். நண்பர் ஒருவர் முக்கியமான தகவலை பகிரலாம். பயணத்தில் தேவையற்ற அலைச்சல் ஏற்படலாம். உடல் நலத்தில் கவனம் தேவை. இறை நம்பிக்கை மனத்தெளிவை தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: அடர் சிவப்பு
இன்று சந்திராஷ்டமம் மனதில் தோன்றும் ஒவ்வொரு எண்ணத்தையும் உடனடியாக செயல்படுத்தாமல் சற்று அவகாசம் எடுத்துக் கொள்வது நல்லது. அலுவலகத்தில் பிறர் செய்யும் தவறுகளுக்கான பொறுப்பு உங்கள் மீது வராதபடி ஆவணங்களை கவனமாக கையாளுங்கள். அதிகாரிகளிடம் பேசும்போது நிதானமான அணுகுமுறை தேவை. தொழிலில் புதிய முயற்சியை தொடங்குவதற்கு முன் சாதக பாதகங்களை ஆராயுங்கள்.
வியாபாரத்தில் பணம் வருவதில் சிறிய தாமதம் ஏற்படலாம். தேவையில்லாத பொருட்களை வாங்குவதை தவிர்க்கவும். எதிர்பாராத செலவு வந்தாலும் சமாளிக்கும் நிலை இருக்கும். குடும்பத்தில் சிறிய கருத்து வேறுபாடு தோன்றலாம். உடனடி பதில் கொடுக்காமல் அமைதியாக பேசுவது நல்லது. தம்பதியரிடையே விட்டுக்கொடுக்கும் மனப்பான்மை தேவை. பயணங்களில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துங்கள். மாணவர்கள் மன அழுத்தத்தை குறைத்து படிப்பில் ஈடுபட வேண்டும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்
பணவரவு இருந்தாலும் செலவுகளும் கூடும். அவசியமற்ற வாங்குதல்களை குறைப்பது நல்லது. வியாபாரத்தில் பழைய தொடர்பு மீண்டும் உதவும். அலுவலகத்தில் உங்கள் உழைப்புக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கும். பொறுமையுடன் செயல்பட்டால் எதிர்பார்த்த பலனை அடையலாம். தொழிலில் புதிய பொறுப்பு கிடைக்கும். குடும்பத்தில் அமைதி நிலவும். மூத்தவர்களின் ஆலோசனை பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
சொத்து தொடர்பான முயற்சியில் முன்னேற்றம் ஏற்படலாம். மாணவர்கள் திட்டமிட்டு படித்தால் நல்ல மதிப்பெண் பெறலாம். புதிய தொழில்நுட்பத்தை கற்றுக்கொள்ளும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். சிறிய உடல் சோர்வு ஏற்படலாம். நேரத்திற்கு உணவு எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். மனதில் இருந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பு நிறைவேறும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருநீலம்
இன்று எதிர்பாராத நல்ல மாற்றங்கள் ஏற்படலாம். தொழிலில் புதிய சிந்தனைக்கு வரவேற்பு கிடைக்கும். பணவரவு தொடர்பான தடைகள் விலகும். வியாபாரத்தில் புதிய முயற்சியை தொடங்கலாம். அலுவலகத்தில் சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். முக்கியமான தகவல் ஒன்று உங்களுக்கு சாதகமாக அமையும். குடும்பத்தில் சந்தோஷமான நிகழ்வு பற்றி பேசுவீர்கள்.
நண்பர்கள் மூலம் நல்ல அறிமுகம் கிடைக்கும். சொத்து தொடர்பான பேச்சு மீண்டும் தொடங்கலாம். மாணவர்களுக்கு ஆர்வம் அதிகரிக்கும். தேர்வு மற்றும் நேர்காணல் முயற்சிகளில் நம்பிக்கை ஏற்படும். பயணத்தில் புதிய அனுபவம் கிடைக்கும். உடல்நலத்தில் கவனம் செலுத்துங்கள். உங்கள் முயற்சிக்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
தொழிலில் முன்னேற்றம் காணப்படும். பணவரவு சீராக இருந்து தேவைகளை நிறைவேற்றும். புதிய வருமான வாய்ப்பை கவனமாக பரிசீலியுங்கள். வியாபாரத்தில் பழைய வாடிக்கையாளர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். குடும்பத்தில் அன்பும் ஒற்றுமையும் அதிகரிக்கும். தம்பதியரிடையே நல்ல புரிதல் உருவாகும். உறவினர்களிடம் இருந்து நல்ல செய்தி வரும்.
மாணவர்களுக்கு கவனம் மற்றும் நினைவாற்றல் சிறப்பாக இருக்கும். ஆன்மிக சிந்தனைகள் மன அமைதியைத் தரும். பயணத்தில் எதிர்பார்த்த பலன் கிடைக்கலாம். உடல் நலத்தில் பெரிய பாதிப்பு இருக்காது. நல்ல எண்ணத்துடன் தொடங்கும் காரியம் வெற்றியடையும். இன்று மனதில் தெளிவு அதிகரிக்கும். நீண்ட நாட்களாக யோசித்த ஒரு காரியத்தை தொடங்கலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருநீலம்