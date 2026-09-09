புதிய பொறுப்பு தேடி வரும் நாள்... இன்றைய ராசிபலன் - 09.09.2026

செப்டம்பர் 9
கிழமை : புதன்கிழமை
தமிழ் வருடம் : பராபவ
தமிழ் மாதம் : ஆவணி
தமிழ் தேதி : 23
ஆங்கில தேதி : 9
நட்சத்திரம் : இன்று பிற்பகல் 04.03 வரை ஆயில்யம், பின்னர் மகம்.
திதி : இன்று பிற்பகல் 12.33 வரை திரயோதசி, பின்னர் சதுர்த்தசி.
யோகம் : சித்த யோகம்.
நல்ல நேரம் :
காலை 09.15 – 10.15
மாலை 04.45 – 05.45
ராகு காலம் : மதியம் 12.00 – 01.30
எமகண்டம் : காலை 07.30 – 09.00
குளிகை : காலை 10.30 – 12.00
கௌரி நல்ல நேரம்
காலை : 10.45 – 11.45
மாலை : 06.30 – 07.30
சந்திராஷ்டமம் : உத்திராடம், திருவோணம்.
இன்று அலுவலகத்தில் உங்கள் கருத்துக்கு முக்கியத்துவம் கிடைக்கும். மேலதிகாரிகளிடம் பேசும்போது நிதானமான அணுகுமுறை நல்ல பலனைத் தரும். புதிய பொறுப்பு ஒன்று கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. தொழிலில் எதிர்பார்த்த வாடிக்கையாளர் தொடர்பு கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் பழைய முயற்சியின் பலன் தெரியத் தொடங்கும். பணவரவில் சீரான நிலை காணப்படும்.
தேவையற்ற செலவுகளை தவிர்ப்பது சேமிப்பை அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான செய்தி வந்து சேரலாம். உறவினர்களுடன் இருந்த சிறிய மனக்கசப்பு விலகும். வாழ்க்கைத்துணையின் ஆதரவு கிடைக்கும். காதல் விஷயத்தில் வெளிப்படையான உரையாடல் நல்ல புரிதலை ஏற்படுத்தும். மாணவர்கள் கவனச்சிதறலை குறைத்து படிப்பில் ஈடுபடுவார்கள். போட்டித் தேர்வுக்கான முயற்சிகளில் முன்னேற்றம் இருக்கும்.
பயணத் திட்டத்தில் சிறிய மாற்றம் ஏற்படலாம். வாகனப் பயன்பாட்டில் கூடுதல் கவனம் தேவை. சொத்து சம்பந்தமான பேச்சு சாதகமாக நகரும். ஆவணங்களை சரிபார்த்து செயல்படுவது நல்லது. நண்பர் ஒருவர் பயனுள்ள ஆலோசனை வழங்குவார். கலைத்துறையினருக்கு புதிய வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். எழுத்து மற்றும் பேச்சுத் திறனால் பாராட்டு கிடைக்கும்.
உடல் சோர்வு இருந்தால் ஓய்வுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கவும். இரவு நேர தூக்கத்தை குறைக்காமல் பார்த்துக்கொள்ளுங்கள். இறை வழிபாடு மன அமைதியை அதிகரிக்கும். அனுபவம் வாய்ந்த ஒருவரின் வழிகாட்டுதல் உதவியாக இருக்கும். நாள் முடிவில் எடுத்த முயற்சிக்கான திருப்தி கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா நிறம்.
இன்று தடைபட்டிருந்த பணிகள் மீண்டும் நகரத் தொடங்கும். அலுவலகத்தில் ஆவணப் பணிகளில் கவனம் தேவை. உங்களின் திட்டமிடும் திறமை மற்றவர்களின் பாராட்டைப் பெறும். மேலதிகாரிகளுடன் தேவையற்ற விவாதத்தை தவிர்ப்பது நல்லது. தொழிலில் புதிய தொடர்பு ஒன்று உருவாகும். வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் நம்பிக்கை அதிகரிக்கும்.
நிலுவையில் இருந்த தொகை கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. பணத்தை கையாளும்போது அவசர முடிவுகளை தவிர்க்கவும். பெரிய வாங்குதலை சற்று தள்ளிப்போடுவது நல்லது. குடும்ப உறுப்பினரின் தேவையை நிறைவேற்ற வேண்டிய சூழல் வரலாம். வீட்டில் அமைதியான சூழல் நிலவும். மூத்தவரின் ஆலோசனை முக்கியமான முடிவில் உதவும். உறவினரிடமிருந்து நல்ல செய்தி கிடைக்கும். திருமண முயற்சிகளில் எதிர்பார்ப்பு உருவாகும். காதல் உறவில் நெருக்கம் அதிகரிக்கும்.
மாணவர்கள் பழைய பாடங்களை மீண்டும் படிப்பது பயன் தரும். புதிய திறனை கற்றுக்கொள்ள ஆர்வம் ஏற்படும். குறுகிய தூரப் பயணம் ஏற்படலாம். பயணத்தில் நேரத்தை திட்டமிட்டு செயல்படுங்கள். வீடு அல்லது நிலம் தொடர்பான பேச்சுவார்த்தை தொடரும். பழைய ஆவணங்களை பாதுகாப்பாக வைத்திருங்கள்.
நண்பரின் உதவி எதிர்பாராத நேரத்தில் கிடைக்கும். உணவு நேரத்தை சீராக வைத்துக்கொள்வது நல்லது. மனதில் இருந்த குழப்பம் குறையும். தியானம் அல்லது பிரார்த்தனை அமைதியை தரும். மாலை நேரத்தில் முக்கியமான தகவல் கிடைக்கலாம். நாள் முழுவதும் நிதானமாக செயல்படுவது வெற்றியை அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை.
இன்று ஒரே நேரத்தில் பல பணிகளை கவனிக்க வேண்டிய சூழல் உருவாகும். நேரத்தை சரியாகப் பிரித்துக்கொண்டால் அனைத்தையும் சிறப்பாக முடிக்க முடியும். அலுவலகத்தில் புதிய தகவல் ஒன்று உங்களுக்கு உதவியாக அமையும். அதிகாரிகளிடம் உங்கள் கருத்தை தெளிவாக எடுத்துரைக்க முடியும். கற்றுக்கொள்ளும் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். புதிய தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் அறிமுகமாகலாம்.
இணையம் அல்லது தொலைபேசி வழியாக நல்ல சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும். வருமானத்தில் சிறிய உயர்வு ஏற்படலாம். எதிர்பாராத செலவு ஒன்று உருவாக வாய்ப்புள்ளதால் முன்கூட்டியே திட்டமிடுங்கள். குடும்பத்தில் சகோதரர் அல்லது சகோதரியால் மகிழ்ச்சி ஏற்படும். உறவினரிடமிருந்து முக்கிய தகவல் கிடைக்கும். வீட்டில் ஒருவரின் ஆலோசனை உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். காதலில் இருந்த குழப்பத்திற்கு தெளிவு கிடைக்கும். துணையின் உணர்வுகளை புரிந்துகொண்டு பேசுவது நல்லது.
மாணவர்களுக்கு புதிய பாடப்பிரிவில் ஆர்வம் ஏற்படும். ஆராய்ச்சி சார்ந்த பணிகளில் முன்னேற்றம் இருக்கும். பயணத்திற்கான ஏற்பாடுகள் சீராகும். அரசு சார்ந்த ஆவணங்களில் கவனமாக இருங்கள். சொத்து விஷயங்களில் உடனடி முடிவு வேண்டாம். ஒப்பந்தங்களில் உள்ள நிபந்தனைகளை முழுமையாக படிக்கவும். எழுத்து, பேச்சு மற்றும் ஊடகத் துறையினருக்கு சிறப்பு நாள்.
படைப்பாற்றல் மூலம் வருமான வாய்ப்பு உருவாகும். மன அழுத்தத்தை குறைக்க இடைவேளை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். கணினி அல்லது கைபேசி பயன்பாட்டை கட்டுப்படுத்துவது நல்லது. ஆன்மிக சிந்தனை மனதை தெளிவாக்கும். நண்பரின் ஒரு வார்த்தை புதிய யோசனையை உருவாக்கும். நாள் முடிவில் முக்கிய பணிகள் நிறைவு பெறும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை.
இன்று நீண்ட நாட்களாக தீர்வு கிடைக்காமல் இருந்த ஒரு விஷயம் எதிர்பாராத வகையில் முடிவுக்கு வரும். பணியிடத்தில் உங்கள் பொறுப்பு அதிகரிக்கும். சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பும் கிடைக்கும். மேலதிகாரிகளிடம் நம்பிக்கை பெறுவீர்கள். பதவி அல்லது பணிப்பொறுப்பு தொடர்பான நல்ல தகவல் கிடைக்கலாம். தொழிலில் வாடிக்கையாளர்களின் தேவையை புரிந்து செயல்படுவது லாபத்தை அதிகரிக்கும்.
புதிய ஒப்பந்தம் தொடர்பான பேச்சு நடக்கலாம். வருமானம் சீராக இருக்கும். சேமிப்பை அதிகரிப்பதற்கான முடிவு எடுக்கலாம். வீட்டில் மகிழ்ச்சியான நிகழ்வு பற்றிய ஆலோசனை நடைபெறும். தாய்வழி உறவினரின் உதவி கிடைக்கலாம். குழந்தைகளின் முன்னேற்றம் பெருமை அளிக்கும். திருமண முயற்சியில் பதில் கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. காதலில் மனதில் இருப்பதை வெளிப்படையாக பகிர்வது நல்லது.
மாணவர்களுக்கு ஆசிரியரின் ஆலோசனை உதவும். கலை மற்றும் படைப்புத் திறன் வெளிப்படும். பயணத்தில் அவசரத்தை தவிர்க்கவும். வாகனம் ஓட்டும்போது வேகத்தை குறைக்கவும். வீடு மாற்றம் பற்றிய சிந்தனை உருவாகலாம். சொத்து ஆவணங்களில் சிறு திருத்தம் செய்ய வேண்டியிருக்கலாம். சமூகத்தில் உங்கள் மதிப்பு உயரும். எதிர்பாராத உதவி ஒன்று கிடைக்கும்.
உடலுக்கு போதிய ஓய்வு வழங்குங்கள். தனிமையில் சிறிது நேரம் இருப்பது மன அமைதியை தரும். கோயில் வழிபாடு அல்லது ஆன்மிகப் பணியில் ஈடுபடுவது நன்மை தரும். சந்தேகத்தை விட உண்மையை அறிந்து செயல்படுங்கள். மாலை நேரத்தில் முக்கியமான வாய்ப்பு உருவாகலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை.
இன்று நீண்ட காலமாக செய்த முயற்சிக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கும். முக்கிய முடிவுகளை எடுக்கும் திறன் அதிகரிக்கும். அலுவலகத்தில் புதிய பொறுப்பு உங்களை தேடி வரும். உங்கள் தலைமைத்துவம் மற்றவர்களின் கவனத்தை ஈர்க்கும். தொழிலில் போட்டியை சமாளிக்கும் திறன் வெளிப்படும். புதிய வாடிக்கையாளர்கள் வருவதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது. பணம் தொடர்பான பேச்சுவார்த்தையில் சாதகமான முடிவு கிடைக்கும். பழைய நிலுவைத் தொகை பற்றிய தகவல் கிடைக்கலாம்.
ஆடம்பரச் செலவுகளை குறைப்பது நல்லது. குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு தேவையான ஆதரவை வழங்குவீர்கள். வீட்டில் முக்கியமான முடிவு ஒன்று எடுக்கப்படும். உறவினர்கள் மத்தியில் உங்கள் கருத்துக்கு மதிப்பு கிடைக்கும். துணையுடன் எதிர்காலத் திட்டம் குறித்து பேசுவீர்கள். காதல் உறவில் நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வு தயாரிப்பில் தீவிரம் காட்டுவார்கள்.
படிப்பில் புதிய அணுகுமுறை பயன் தரும். பயணம் அனுபவத்தை விரிவுபடுத்தும். அதிகாரப்பூர்வ பயணம் ஏற்படலாம். சொத்து விஷயத்தில் உங்கள் நிலைப்பாட்டை தெளிவாக வைத்துக்கொள்ளுங்கள். சட்ட ஆலோசனை தேவைப்பட்டால் நிபுணரை அணுகுவது நல்லது. கலை மற்றும் ஊடகத் துறையில் வாய்ப்பு கிடைக்கும். சமூக தொடர்புகள் விரிவடையும்.
அதிக உற்சாகத்தில் உடலை சோர்வடையச் செய்யாதீர்கள். போதுமான தூக்கம் அவசியம். நம்பிக்கை மற்றும் இறைநம்பிக்கை மனவலிமையை அதிகரிக்கும். அனுபவத்தின் அடிப்படையில் முடிவு எடுப்பது வெற்றியை தரும். முக்கியமான ஒரு வேலை எதிர்பார்த்தபடி முடியும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: தங்க நிறம்.
இன்று சிறிய விஷயங்களையும் கவனிக்கும் உங்கள் திறமை வெற்றிக்கு காரணமாகும். அலுவலக ஆவணங்களில் ஒரு திருத்தம் செய்ய வேண்டியிருக்கலாம். முன்கூட்டியே சரிபார்ப்பது பின்னர் ஏற்படும் சிக்கலை தவிர்க்கும். உங்கள் பொறுப்புணர்வு மேலதிகாரிகளால் பாராட்டப்படும். பணிகளை நேரக்கட்டுப்பாட்டுடன் முடிப்பீர்கள்.
தொழிலில் தரத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பது நல்ல பலனை தரும். பழைய வாடிக்கையாளர் மீண்டும் தொடர்பு கொள்ளலாம். பண பரிவர்த்தனைகளில் பாதுகாப்பான முறையை பின்பற்றுங்கள். சேமிப்பு தொடர்பாக நல்ல முடிவு எடுக்கலாம். வீட்டுச் செலவுகளை ஒழுங்குபடுத்துவீர்கள்.
குடும்பத்தில் சீரான நிலை காணப்படும். சகோதரர் அல்லது சகோதரிக்கு நல்ல வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். குழந்தைகளின் கல்வி தொடர்பாக முக்கிய முடிவு எடுக்கப்படும். திருமண பேச்சு மீண்டும் தொடங்கலாம். காதலில் துணையின் குறைகளை மட்டும் கவனிக்காமல் அவர்களின் உணர்வுகளையும் புரிந்துகொள்ளுங்கள்.
மாணவர்கள் எழுதிப் பயிற்சி செய்வதால் நினைவாற்றல் அதிகரிக்கும். நிலம் அல்லது வீடு தொடர்பான விஷயத்தில் அவசரப்பட வேண்டாம். பழைய ஆவணங்களை ஒழுங்குபடுத்துவது நல்லது. கணக்கு, கல்வி, மருத்துவம், நிர்வாகத் துறையினருக்கு சாதகமான நாள். உங்களின் திறமைக்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும். நண்பர் ஒருவர் சரியான நேரத்தில் உதவுவார். நாள் முடிவில் மனநிறைவு ஏற்படும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல் நிறம்.
இன்று முக்கிய பணிகளுக்கு முன்னுரிமை அளித்தால் நேரத்தை சேமிக்கலாம். அலுவலகத்தில் கருத்து வேறுபாடுகள் குறையும். குழுவாக செயல்படுவதால் சிறந்த முடிவு கிடைக்கும். புதிய வேலை தொடர்பான தகவல் வரலாம். கூட்டுத் தொழிலில் இருந்த நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். வாடிக்கையாளர்களின் கருத்துகளை கவனமாக கேட்பது வளர்ச்சிக்கு உதவும்.
வருமானம் மற்றும் செலவுகளை ஒப்பிட்டு திட்டமிடுங்கள். ஆடம்பரப் பொருள் வாங்கும் எண்ணத்தை சிறிது தள்ளிவைக்கலாம். குடும்பத்தில் இருவருக்கிடையே ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாட்டை நீங்கள் சமரசம் செய்து வைப்பீர்கள். வீட்டை அழகுபடுத்தும் எண்ணம் ஏற்படும். நண்பரை சந்திக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். உறவினர் ஒருவர் நல்ல செய்தியை பகிரலாம்.
காதல் உறவில் இனிமையான உரையாடல் நடைபெறும். துணையின் தேவைகளை புரிந்துகொள்வது நெருக்கத்தை அதிகரிக்கும். மாணவர்கள் குழுவாக படிப்பதால் பயன் பெறுவார்கள். மொழி மற்றும் படைப்புத் துறையில் திறமை வெளிப்படும். பயணம் சௌகரியமாக அமையும். புதிய இடம் பற்றிய தகவல் கிடைக்கும். சொத்து விஷயத்தில் நடுநிலையான ஆலோசனை அவசியம். சட்ட ஆவணங்களில் கவனம் செலுத்துங்கள்.
கலை, அழகு, வடிவமைப்பு துறையினருக்கு நல்ல வாய்ப்பு. சமூக ஊடகப் பணிகளில் முன்னேற்றம் காணலாம். நீண்ட நேரம் ஒரே இடத்தில் அமர்வதை தவிர்க்கவும். இசை அல்லது வாசிப்பு மன அமைதியை தரும். ஆன்மிக சிந்தனை நல்ல தெளிவை வழங்கும். புதிய அறிமுகம் ஒன்று எதிர்காலத்தில் பயன் தரலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: இளஞ்சிவப்பு.
இன்று மறைந்திருந்த ஒரு உண்மை உங்களுக்கு தெரியவரலாம். சூழ்நிலையை முழுமையாக புரிந்துகொண்டு பின்னர் முடிவு எடுப்பது நல்லது. திடீரென புதிய பொறுப்பு ஒன்று வரலாம். அழுத்தமான நேரத்திலும் அமைதியாக செயல்படுவீர்கள். உங்கள் அனுபவம் ஒரு சிக்கலுக்கு தீர்வு காண உதவும். ஆராய்ச்சி சார்ந்த பணிகளில் முன்னேற்றம் கிடைக்கும். தொழிலில் முக்கிய தகவல்களை ரகசியமாக கையாளுங்கள். போட்டியாளர்களின் நடவடிக்கைகளை கவனிப்பது அவசியம். பண விஷயத்தில் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்.
யாருக்கும் பெரிய தொகையை கடனாக வழங்குவதை தவிர்க்கவும். குடும்பத்தில் பழைய பிரச்சினை மீண்டும் பேசப்படலாம். கோபமாக பதில் கூறாமல் பொறுமையாக அணுகுங்கள். உறவினர்களின் மனக்கசப்பு குறையும். நண்பர் ஒருவர் எதிர்பாராத உதவி செய்வார். காதலில் உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்துவது முக்கியம். சந்தேகத்தை வளர்ப்பதைவிட நேரடியாக பேசுவது நல்லது.
மாணவர்களுக்கு ஆழமான புரிதல் உருவாகும். ஆராய்ச்சி மற்றும் கணினி சார்ந்த பணிகளில் கவனம் அதிகரிக்கும். ரகசியமான வேலை காரணமாக பயணம் ஏற்படலாம். வாகனம் ஓட்டும்போது கூடுதல் எச்சரிக்கை தேவை. பழைய சொத்து ஆவணம் தொடர்பாக தகவல் கிடைக்கலாம். சட்ட நிபுணரின் ஆலோசனை பயன் தரும். மருத்துவம், ஆராய்ச்சி, பாதுகாப்பு மற்றும் நிர்வாகத் துறையினருக்கு நல்ல நாள்.
எதிர்பாராத திறமை வெளிப்படும் வாய்ப்பு உள்ளது. உடலை அதிகமாக சிரமப்படுத்தாதீர்கள். போதுமான தண்ணீர் குடிக்கவும். சிவபெருமானை வழிபடுவது மனநிம்மதியை தரும். பழைய தொடர்பு ஒருவர் மீண்டும் உதவியாக வரலாம். பொறுமையுடன் செயல்பட்டால் நாள் சிறப்பாக அமையும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ரோஸ் நிறம்.
இன்று எதிர்காலத்தை நோக்கிய சிந்தனை அதிகரிக்கும். தொலைதூரத்தில் இருந்து முக்கியமான தகவல் கிடைக்கலாம். பணியிடத்தில் உங்கள் திறமை வெளிப்படும். புதிய பொறுப்பு கிடைத்தாலும் அதை நம்பிக்கையுடன் ஏற்றுக்கொள்வீர்கள். மேலதிகாரியின் ஆதரவு கிடைக்கும். வேலை மாற்றம் குறித்து ஆராய்ந்து பார்க்கும் எண்ணம் உருவாகும். தொழிலை விரிவுபடுத்துவதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். வெளிமாநிலம் அல்லது வெளிநாட்டு தொடர்பு உருவாகலாம்.
வருமானத்திற்கான புதிய வழி ஒன்று தெரியவரும். முதலீட்டில் அவசரப்படாமல் ஆலோசனை பெறுங்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான செய்தி வரும். மூத்தவரின் அறிவுரை முக்கிய முடிவுக்கு உதவும். உறவினர்களுடன் சந்திப்பு ஏற்படும். குழந்தைகளின் சாதனை மகிழ்ச்சி அளிக்கும். திருமண முயற்சியில் நல்ல அறிமுகம் கிடைக்கலாம். காதலில் எதிர்காலம் குறித்து துணையுடன் பேசுவீர்கள்.
மாணவர்கள் புதிய பாடப்பிரிவை கற்றுக்கொள்ள ஆர்வம் காட்டுவார்கள். உயர்கல்வி தொடர்பான தகவல் கிடைக்கலாம். பயணத் திட்டம் உருவாகும். வேலை காரணமாக வெளியூர் செல்ல நேரிடலாம். நிலம் அல்லது வீடு தொடர்பான செய்தி கிடைக்கும். சட்ட ஆலோசனை தேவைப்பட்டால் சரியான நபரை அணுகவும். ஆசிரியர்கள், வழக்கறிஞர்கள், ஆலோசகர்களுக்கு சிறப்பான நாள்.
பொதுப்பணிகளில் உங்கள் செல்வாக்கு அதிகரிக்கும். அதிகமான வேலை காரணமாக சோர்வு ஏற்படலாம். உணவில் அளவு கடைப்பிடிக்கவும். ஆன்மிகப் பயணம் குறித்து சிந்திப்பீர்கள். பழைய நண்பர் ஒருவர் தொடர்பு கொள்வார். தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்.
இன்று சந்திராஷ்டமம் மனதில் தோன்றும் ஒவ்வொரு எண்ணத்தையும் உடனடியாக செயல்படுத்தாமல் சற்று அவகாசம் எடுத்துக் கொள்வது நல்லது. அலுவலகத்தில் பிறர் செய்யும் தவறுகளுக்கான பொறுப்பு உங்கள் மீது வராதபடி ஆவணங்களை கவனமாக கையாளுங்கள். அதிகாரிகளிடம் பேசும்போது நிதானமான அணுகுமுறை தேவை.
தொழிலில் புதிய முயற்சியை தொடங்குவதற்கு முன் சாதக பாதகங்களை ஆராயுங்கள். வியாபாரத்தில் பணம் வருவதில் சிறிய தாமதம் ஏற்படலாம். தேவையில்லாத பொருட்களை வாங்குவதை தவிர்க்கவும். எதிர்பாராத செலவு வந்தாலும் சமாளிக்கும் நிலை இருக்கும்.
குடும்பத்தில் சிறிய கருத்து வேறுபாடு தோன்றலாம். உடனடி பதில் கொடுக்காமல் அமைதியாக பேசுவது நல்லது. தம்பதியரிடையே விட்டுக்கொடுக்கும் மனப்பான்மை தேவை. பயணங்களில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துங்கள். மாணவர்கள் மன அழுத்தத்தை குறைத்து படிப்பில் ஈடுபட வேண்டும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்.
இன்று வழக்கமான முறையை விட வித்தியாசமான அணுகுமுறை நல்ல பலனைத் தரும். தொழில்நுட்ப அறிவு பணியில் உதவும். புதிய குழுவுடன் இணைந்து செயல்பட வேண்டியிருக்கும். சக ஊழியர்களின் பாராட்டு கிடைக்கும். தொலைத்தொடர்பு அல்லது இணையம் சார்ந்த வேலை வாய்ப்பு உருவாகலாம். தொழிலில் புதிய சந்தையை அணுகும் எண்ணம் வெற்றி தரும். ஆன்லைன் மற்றும் டிஜிட்டல் வழிகளில் வருமான வாய்ப்பு கிடைக்கலாம்.
எதிர்பாராத தொகை கைக்கு வரலாம். செலவுகளை கட்டுப்படுத்தி சேமிப்பை பாதுகாக்கவும். குடும்பத்தில் இளையவர் ஒருவரின் முன்னேற்றம் மகிழ்ச்சி தரும். புதிய சாதனம் வாங்கும் எண்ணம் ஏற்படலாம். சமூக வட்டாரம் விரிவடையும். புதிய அறிமுகங்கள் எதிர்காலத்தில் உதவியாக இருக்கும். காதலில் பரஸ்பர புரிதல் அதிகரிக்கும். துணையின் விருப்பத்தை மதிப்பது நல்லது. மாணவர்கள் தொழில்நுட்பப் பாடங்களில் முன்னேற்றம் காண்பார்கள்.
கணினி மற்றும் ஆராய்ச்சி சார்ந்த பணிகளில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். திடீர் பயணம் ஏற்படலாம். பயணத்தின் நோக்கம் தெளிவாக இருக்கும். சொத்து தொடர்பான புதிய தகவல் கிடைக்கும். ஒப்பந்தத்தின் காலக்கெடுவை கவனியுங்கள். ஊடகம், இணையம், அறிவியல் துறையினருக்கு சாதகமான நாள்.
தனித்துவமான முயற்சிக்கு பாராட்டு கிடைக்கும். அதிக நேரம் திரையை பார்ப்பதை குறைக்கவும். கண்களுக்கு ஓய்வு கொடுங்கள். சமூக சேவையில் ஈடுபடுவதால் மனநிறைவு கிடைக்கும். எதிர்பாராத நட்பு உருவாகலாம். வழக்கத்திற்கு மாறான பாதையும் வெற்றியைத் தரலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வான்நீலம்.
இன்று முக்கியமான முடிவை எடுக்கும் மனவலிமை உருவாகும். மென்மையான அணுகுமுறை பணியிடத்தில் நல்ல சூழலை உருவாக்கும். சக ஊழியரின் பிரச்சினையை தீர்க்க உதவுவீர்கள். புதிய பொறுப்பு உங்களை தேடி வரலாம். எதிர்பார்த்த பாராட்டு கிடைக்கும். தொழிலில் பழைய தொடர்பு மீண்டும் பயனளிக்கும். வாடிக்கையாளர்களின் நம்பிக்கை அதிகரிக்கும்.
வருமானம் சீராக இருக்கும். சேமிப்பு தொடர்பான புதிய முடிவு எடுப்பீர்கள். குடும்பச் செலவுகளில் கட்டுப்பாடு தேவை. வீட்டில் அமைதியான சூழல் நிலவும். உறவினர் ஒருவரின் அழைப்பு மகிழ்ச்சி தரும். குழந்தைகள் பற்றிய கவலை குறையும். திருமண முயற்சியில் நல்ல செய்தி கிடைக்கலாம். காதலில் மனதை திறந்து பேசுவது நெருக்கத்தை அதிகரிக்கும். மாணவர்களின் கற்பனைத் திறன் அதிகரிக்கும்.
இலக்கியம், கலை மற்றும் இசையில் ஆர்வம் ஏற்படும். பயணத் திட்டம் சீராகும். முக்கியமான பொருட்களை எடுத்துச் செல்லும்போது கவனமாக இருங்கள். வீடு அல்லது நிலம் தொடர்பாக நல்ல ஆலோசனை கிடைக்கும். சட்ட ஆவணங்களை அலட்சியம் செய்ய வேண்டாம். ஆசிரியர்கள், கலைஞர்கள் மற்றும் ஆலோசகர்களுக்கு நல்ல அங்கீகாரம் கிடைக்கும். படைப்பாற்றல் மூலம் பாராட்டு கிடைக்கும்.
உடல் சோர்வை குறைக்க ஓய்வு எடுக்கவும். உணவு நேரத்தை முறையாக கடைப்பிடிக்கவும். பிரார்த்தனை அல்லது தியானம் மன அமைதியை தரும். பழைய நினைவுகளில் அதிகம் மூழ்காமல் எதிர்காலத்தை நோக்கி நகருங்கள். நாள் முடிவில் புதிய நம்பிக்கை உருவாகும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள் கலந்த வெள்ளை.