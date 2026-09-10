தொழிலில் புதிய முயற்சிக்கான திட்டம் உருவாகும்... இன்றைய ராசிபலன் - 10.09.2026

கிழமை : வியாழக்கிழமை
தமிழ் வருடம் : பராபவ
தமிழ் மாதம் : ஆவணி
நாள் : 24
ஆங்கில தேதி : 10
மாதம் : செப்டம்பர்
வருடம் : 2026
நட்சத்திரம் : இன்று பிற்பகல் 03.14 வரை மகம், பின்னர் பூரம்.
திதி : இன்று காலை 10.56 வரை சதுர்த்தசி, பின்னர் அமாவாசை.
யோகம் : அமிர்த, சித்த யோகம்.
நல்ல நேரம் காலை : 10.45 - 11.45
மாலை : 12.15 - 01.15
ராகு காலம் : 01.30 - 03.00
எமகண்டம் : 06.00 - 07.30
குளிகை : 09.00 - 10.30
கௌரி நல்ல நேரம் காலை : -
மாலை : 06.30 - 07.30
சந்திராஷ்டமம் : திருவோணம், அவிட்டம்.
இன்று நீங்கள் தொடங்கும் பணிகளில் எதிர்பார்த்த முன்னேற்றம் கிடைக்கக்கூடும். பணியிடத்தில் நீண்ட காலமாக நிலுவையில் இருந்த வேலை ஒன்றை முடிக்கும் சூழல் உருவாகும். உங்கள் கருத்தை மேலதிகாரிகள் கவனத்துடன் பரிசீலிப்பார்கள். புதிய பொறுப்பு வந்தாலும் அதை திறம்பட கையாளும் ஆற்றல் இருக்கும். தொழிலில் பழைய தொடர்பு ஒன்று மீண்டும் பயன்படும். வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் ஆதரவு அதிகரிக்கலாம்.
பொருட்களின் விற்பனை ஓரளவு சாதகமாக இருக்கும். பணவரவில் சிறிய முன்னேற்றம் ஏற்படும். கடந்த காலத்தில் செய்த செலவுகளுக்கான கணக்குகளை சரிபார்ப்பது நல்லது. சேமிப்பை அதிகரிப்பதற்கான எண்ணம் உருவாகும். குடும்பத்தில் உங்களுடைய ஆலோசனை முக்கியத்துவம் பெறும். உறவினருடன் இருந்த மனக்கசப்பு குறையும். தம்பதியரிடையே அன்பான அணுகுமுறை அதிகரிக்கும். மாணவர்கள் கவனச்சிதறலை தவிர்த்து படிப்பில் ஈடுபட்டால் நல்ல பலன் பெறுவார்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு
இன்று உங்கள் செயல்களில் தெளிவும் பொறுமையும் வெளிப்படும். பணியிடத்தில் எதிர்பார்த்த தகவல் ஒன்று வந்து சேரலாம். முக்கியமான ஆவணங்களை கையாளும்போது கூடுதல் கவனம் தேவை. சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பால் வேலை சுலபமாக முடியும். தொழிலில் புதிய திட்டம் குறித்து ஆலோசனை நடைபெறலாம். வியாபாரத்தில் பழைய வாடிக்கையாளர்கள் மூலம் வர்த்தகம் அதிகரிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது.
பொருளாதாரத்தில் தேவையற்ற அழுத்தம் குறையும். வரவேண்டிய தொகையில் ஒரு பகுதி கிடைக்கலாம். வீண் செலவுகளை கட்டுப்படுத்தினால் சேமிப்பை உருவாக்க முடியும். வீட்டில் தேவையான பொருள் ஒன்றை வாங்கும் எண்ணம் ஏற்படும். குடும்பத்தில் பெரியவரின் ஆலோசனை பயனுள்ளதாக இருக்கும். தம்பதியரிடையே மனம்விட்டு பேசுவதற்கான சூழல் அமையும். நண்பர் ஒருவர் எதிர்பாராத உதவி செய்வார். மாணவர்கள் பாடங்களை மீண்டும் ஒருமுறை படிப்பதால் நல்ல தெளிவு பெறுவார்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: இளஞ்சிவப்பு
இன்று உங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்தும் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும். பணியிடத்தில் வழக்கமான பணிகளுடன் கூடுதல் பொறுப்பும் சேரலாம். அதை சரியாக திட்டமிட்டு செயல்படுத்தினால் பாராட்டு கிடைக்கும். மேலதிகாரிகளிடம் உங்கள் நம்பகத்தன்மை உயரும். தொழிலில் புதிய நபரின் அறிமுகம் எதிர்காலத்திற்கு உதவியாக இருக்கும். வியாபாரத்தில் புதிய ஆர்டர்கள் கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. வர்த்தக பேச்சுவார்த்தைகளில் அவசர முடிவு எடுக்க வேண்டாம்.
பணவரவு இருந்தாலும் அதற்கேற்ப செலவுகளும் வரலாம். கடன் தொடர்பான விஷயங்களில் கவனமாக செயல்படுவது நல்லது. குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான செய்தி ஒன்று கிடைக்கலாம். உறவினருடன் நீண்ட நேரம் பேசும் வாய்ப்பு ஏற்படும். தம்பதியரிடையே புரிதல் அதிகரிக்கும். வீட்டில் சிறிய மாற்றம் ஒன்றை செய்ய திட்டமிடுவீர்கள். மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வுக்கான தயாரிப்பில் நல்ல முன்னேற்றம் காண்பார்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்
இன்று நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளும் முயற்சிகளில் நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். பணியிடத்தில் முன்பு செய்த பணிக்கான பாராட்டு கிடைக்கலாம். ஒரு முக்கியமான பொறுப்பை ஏற்று செயல்பட வேண்டிய சூழல் ஏற்படும். உங்களின் அனுபவம் ஒரு பிரச்சினையை சமாளிக்க உதவும். தொழிலில் புதிய முயற்சிக்கு ஆதரவான சூழல் உருவாகும். வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் நம்பிக்கை வலுப்படும். பணவரவு சீராக இருந்தாலும் குடும்ப செலவுகள் கூடும்.
பழைய நிலுவை தொகையை பெறுவதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். சொத்து தொடர்பான பேச்சு மீண்டும் தொடங்கலாம். வீட்டில் அமைதியான சூழ்நிலை நிலவும். மூத்தவரின் ஆதரவு முக்கியமான நேரத்தில் கிடைக்கும். தம்பதியரிடையே அன்பும் நெருக்கமும் அதிகரிக்கும். நண்பர் ஒருவர் நல்ல ஆலோசனை வழங்குவார். மாணவர்கள் ஆசிரியர்களின் வழிகாட்டுதலை முறையாக பயன்படுத்திக் கொள்வார்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
இன்று உங்கள் செயல்பாடுகள் மற்றவர்களின் கவனத்தை ஈர்க்கும். பணியிடத்தில் முக்கியமான சந்திப்பு ஒன்று நடைபெறலாம். நீண்டநாள் முயற்சிக்கு சாதகமான பதில் கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது.
புதிய பொறுப்பு உங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்தும் வாய்ப்பாக அமையும். தொழிலில் புதிய வாடிக்கையாளரை இணைக்கும் முயற்சி வெற்றி பெறலாம். வியாபாரத்தில் விற்பனை தொடர்பான உற்சாகமான மாற்றம் ஏற்படும்.
பணப்புழக்கம் சீராகும். எதிர்பாராத சிறிய வரவு கிடைக்கக்கூடும். பணத்தை பாதுகாப்பாக பயன்படுத்துவது எதிர்காலத்திற்கு நன்மை தரும். குடும்பத்தில் உங்களுடைய முடிவுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும். உறவினர் மூலம் நல்ல செய்தி வந்து சேரலாம். தம்பதியருடன் மகிழ்ச்சியான நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். வீட்டில் சுப நிகழ்வு குறித்த பேச்சு எழலாம். மாணவர்கள் தங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்துவதில் ஆர்வம் காட்டுவார்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: தங்க நிறம்
இன்று உங்கள் பேச்சிலும் செயலிலும் தெளிவு காணப்படும். பணியிடத்தில் முக்கியமான முடிவை எடுக்க வேண்டிய நிலை ஏற்படலாம். அனுபவமுள்ள ஒருவரின் ஆலோசனை உங்களுக்கு துணையாக இருக்கும். காலதாமதமான பணியை முடிப்பதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும். தொழிலில் புதிய பாதையை தேர்வு செய்வது குறித்து சிந்திப்பீர்கள். வியாபாரத்தில் கணக்கு வழக்குகளை சரியாக வைத்திருப்பது அவசியம்.
புதிய வாடிக்கையாளர் ஒருவர் அறிமுகமாகலாம். வருமானத்தை அதிகரிக்க சிறிய வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். தேவையற்ற வாங்குதல்களை தவிர்ப்பது நல்லது. குடும்பத்தில் உங்கள் கருத்துக்கு முக்கியத்துவம் கிடைக்கும். சகோதரர் அல்லது சகோதரி மூலம் நல்ல தகவல் கிடைக்கும். தம்பதியரிடையே இருந்த சிறிய மனவருத்தம் நீங்கும். வீட்டில் மகிழ்ச்சியான சூழல் உருவாகும். மாணவர்கள் திட்டமிட்டு படித்தால் எதிர்பார்த்த முடிவை அடையலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
இன்று உங்கள் முயற்சிகளுக்கு புதிய ஆதரவு கிடைக்கலாம். பணியிடத்தில் சக ஊழியர் ஒருவர் முக்கியமான உதவி செய்வார். நீண்டநாள் எதிர்பார்த்த பதில் உங்களுக்கு சாதகமாக அமையக்கூடும். உங்கள் செயல்திறன் மேலதிகாரிகளின் பாராட்டை பெறும். தொழிலில் புதிய தொடர்புகள் உருவாகும். வியாபாரத்தில் பொருட்களின் விற்பனை அதிகரிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. வருமானம் ஓரளவு உயரலாம்.
சில தவிர்க்க முடியாத செலவுகள் ஏற்பட்டாலும் சமாளிக்க முடியும். சேமிப்புக்கான புதிய திட்டம் ஒன்றை வகுப்பீர்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான செய்தி பேசப்படும். வீடு தொடர்பான ஒரு விஷயத்தில் முன்னேற்றம் காணலாம். தம்பதியரிடையே அன்பான அணுகுமுறை அதிகரிக்கும். நண்பர்கள் மூலம் பயனுள்ள தகவல் கிடைக்கும். மாணவர்கள் புதிய பாடங்களை ஆர்வத்துடன் கற்றுக்கொள்வார்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ரோஸ்
இன்று சிக்கலான காரியத்திற்கும் நடைமுறை தீர்வு காண்பீர்கள். பணியிடத்தில் உங்கள் முடிவெடுக்கும் திறன் வெளிப்படும். ஒரு முக்கியமான பொறுப்பை சிறப்பாக நிறைவேற்றுவீர்கள். உங்களுடன் பணிபுரிபவர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். தொழிலில் புதிய முயற்சிக்கான திட்டம் உருவாகும். வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த விற்பனை கிடைக்கலாம். புதிய சந்தை தொடர்பான தகவல் கிடைக்கும். பணவரவில் சிறிய முன்னேற்றம் ஏற்படும்.
பழைய கடன் அல்லது நிலுவை குறித்து முடிவு எடுக்கலாம். குடும்பத்தில் சந்தோஷமான உரையாடல்கள் நடைபெறும். உறவினரிடமிருந்து நல்ல தகவல் கிடைக்கலாம். தம்பதியரிடையே நெருக்கம் அதிகரிக்கும். எதிர்கால திட்டம் குறித்து இணைந்து ஆலோசிப்பீர்கள்.,மாணவர்கள் கடினமான பாடங்களை மீண்டும் பயிற்சி செய்தால் நல்ல மதிப்பெண் பெறுவார்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
இன்று அவசர முடிவுகளை தவிர்த்து செயல்படுவது நல்லது. பணியிடத்தில் சிறிய குழப்பம் ஏற்பட்டாலும் அதை அமைதியாக சமாளிக்கலாம். ஆவணங்கள் மற்றும் முக்கிய தகவல்களை இருமுறை சரிபார்க்கவும். அதிகாரிகளிடம் பேசும்போது வார்த்தைகளை கவனமாக தேர்வு செய்யுங்கள். தொழிலில் புதிய முதலீடு செய்வதற்கு முன் முழுமையாக ஆராய வேண்டும். வியாபாரத்தில் பணம் வருவதில் தாமதம் ஏற்படலாம். தேவையற்ற செலவுகளை கட்டுப்படுத்துவது அவசியம்.
திடீர் செலவு ஒன்று ஏற்படக்கூடும். பணத்தை பிறரிடம் கொடுப்பதில் கூடுதல் கவனம் தேவை. குடும்பத்தில் சிறிய கருத்து வேறுபாடு தோன்றலாம். பொறுமையாக பேசினால் பிரச்சினை பெரிதாகாது. தம்பதியரிடையே விட்டுக்கொடுக்கும் மனப்பான்மை அவசியம். பயணங்களில் கவனமாக செயல்படுங்கள். மாணவர்கள் மனதை ஒருமுகப்படுத்தி படிப்பது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருநீலம்
இன்று சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் முக்கிய முடிவுகளில் நிதானம் தேவை. மனதில் தோன்றும் எண்ணங்களை உடனடியாக செயல்படுத்தாமல் சிந்தித்து முடிவு எடுக்கவும். பணியிடத்தில் தேவையற்ற விவாதங்களை தவிர்ப்பது நல்லது. முக்கியமான ஆவணங்களை கவனமாக கையாளுங்கள். மேலதிகாரிகளிடம் பேசும்போது அமைதியான அணுகுமுறை அவசியம். தொழிலில் புதிய முயற்சிகளை தொடங்குவதற்கு முன் சாதக பாதகங்களை ஆராயுங்கள். வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த பணவரவு சற்று தாமதமாகலாம்.
அவசர முதலீடுகளை தவிர்ப்பது நல்லது. திடீர் செலவுகள் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளதால் பணத்தை பாதுகாப்பாக வைத்திருங்கள். குடும்பத்தில் சிறிய மனக்கசப்பு ஏற்பட்டாலும் விரைவில் சரியாகும். மூத்தவர்களின் ஆலோசனையை கேட்டு செயல்படுவது நன்மை தரும். தம்பதியரிடையே பொறுமையும் விட்டுக்கொடுக்கும் மனப்பான்மையும் அவசியம். பயணங்களில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துங்கள். மாணவர்கள் மன அழுத்தத்தை குறைத்து படிப்பில் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெளிர் மஞ்சள்
இன்று புதிய சிந்தனை உங்கள் செயல்பாட்டில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். பணியிடத்தில் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த புதிய பொறுப்பு கிடைக்கலாம். உங்கள் வேகமான புரிதல் மற்றவர்களின் பாராட்டை பெறும். மேலதிகாரிகளுடன் நல்ல தொடர்பு உருவாகும். தொழிலில் நீண்டநாள் எதிர்பார்த்த செய்தி வந்து சேரும். வியாபாரத்தில் புதிய பொருளை அறிமுகப்படுத்தும் எண்ணம் தோன்றும்.
வாடிக்கையாளர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கலாம். பணவரவு மேம்படும் வாய்ப்பு உள்ளது. சேமிப்பை அதிகரிக்க ஏற்ற திட்டம் ஒன்றை தொடங்கலாம். குடும்பத்தில் உங்கள் முடிவுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும். நண்பர் ஒருவர் சரியான நேரத்தில் உதவுவார். வீட்டில் மகிழ்ச்சியான நிகழ்வு பற்றிய பேச்சு நடக்கும். தம்பதியரிடையே நல்ல புரிதல் உருவாகும். மாணவர்கள் இணையவழி கற்றலில் புதிய பயனுள்ள தகவல்களை பெறுவார்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கடல் பச்சை
இன்று முன்பு எடுத்த முயற்சியின் பலனை அனுபவிக்கத் தொடங்குவீர்கள். பணியிடத்தில் உங்கள் அனுபவத்திற்கு மதிப்பு கிடைக்கும். முக்கியமான வேலையை குறித்த நேரத்தில் முடிப்பீர்கள். உங்களின் பொறுப்புணர்வு பாராட்டப்படும். தொழிலில் புதிய கூட்டணி குறித்த பேச்சு தொடங்கலாம். வியாபாரத்தில் பழைய வாடிக்கையாளர்கள் மீண்டும் தொடர்பு கொள்வார்கள்.
பணப்புழக்கம் அதிகரிக்க வாய்ப்பு உள்ளது. நிலுவையில் இருந்த தொகை கிடைப்பதற்கான சூழல் உருவாகும். சேமிப்பில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துவீர்கள். வீட்டில் தேவையான மாற்றம் ஒன்றை மேற்கொள்வீர்கள். குடும்பத்தில் இளையவர் மூலம் மகிழ்ச்சியான செய்தி வரும். தம்பதியரிடையே நம்பிக்கை வலுப்படும். தொலைவில் உள்ள உறவினர் தொடர்பு கொள்வார். மாணவர்கள் புதிய விஷயங்களை கற்றுக்கொள்வதில் ஆர்வம் காட்டுவார்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்