நீண்ட நாள் ஆசை நிறைவேறும் நாள்... இன்றைய ராசிபலன் - 20.07.2026

கிழமை: திங்கட்கிழமை
தமிழ் வருடம் : பராபவ
தமிழ் மாதம் : ஆடி மாதம்
நாள் : 4
ஆங்கில தேதி : 20
மாதம் : ஜூலை
வருடம் : 2026
நட்சத்திரம் : இன்று முழுவதும் அஸ்தம்.
திதி : இன்று காலை 08.29 மணி வரை சஷ்டி, பின்னர் சப்தமி.
யோகம் : சித்த யோகம்.
நல்ல நேரம் காலை : 06.15 - 07.15
நல்ல நேரம் மாலை : 04.45 - 05.45
ராகு காலம் : காலை 07.30 - 09.00
எமகண்டம் : காலை 10.30 – 12.00
குளிகை : பிற்பகல் 01.30 - 03.00
கௌரி நல்ல நேரம் காலை : 09.45 - 10.30
கௌரி நல்ல நேரம் மாலை : 07.30 - 08.30
சூலம் : கிழக்கு.
சந்திராஷ்டமம் : சதயம், பூரட்டாதி.
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான செய்திகள் கிடைக்கும். நண்பர்களின் உதவியால் ஒரு முக்கிய முயற்சி வெற்றி பெறும். நீங்கள் நினைத்த காரியங்களை தைரியமாக முன்னெடுத்துச் செல்வீர்கள். வேலை தொடர்பான புதிய வாய்ப்புகள் அமையும். எதிர்பாராத பணவரவு மனநிறைவைத் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: இளம்பச்சை
உங்கள் பேச்சுத் திறமையால் பலரை கவர்வீர்கள். அலுவலகத்தில் மதிப்பும் மரியாதையும் உயரும். நீண்ட நாள் காத்திருந்த தகவல் மகிழ்ச்சியை அளிக்கும். செலவுகளை திட்டமிட்டு செய்வது நல்லது. மாணவர்களுக்கு கல்வியில் முன்னேற்றம் ஏற்படும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கடல் நீலம்
புதிய முதலீடுகள் குறித்து நல்ல ஆலோசனைகள் கிடைக்கும். தொழிலில் லாபம் அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் மறையும். உடல்நலத்தில் இருந்த சிறு சிரமங்கள் குறையும். பெரியவர்களின் ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ரோஸ்
குடும்பத்தின் எதிர்கால வளர்ச்சிக்கான புதிய திட்டங்களை வகுப்பீர்கள். உறவினர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் சேர்வார்கள். மனதில் இருந்த கவலைகள் நீங்கும். வீட்டில் சுபநிகழ்ச்சி பற்றிய பேச்சு நடைபெறும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு
வேலையில் உங்கள் முயற்சிக்கு நல்ல அங்கீகாரம் கிடைக்கும். பணவரவு சீராக இருக்கும். குடும்ப உறுப்பினர்களின் ஒத்துழைப்பு மகிழ்ச்சியை அளிக்கும். நீண்ட நாள் ஆசை ஒன்று நிறைவேறும். வியாபாரத்தில் வளர்ச்சி காண்பீர்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வான்நீலம்
பிள்ளைகளின் முன்னேற்றம் மகிழ்ச்சியை அளிக்கும். உடல்நலத்தில் கவனம் செலுத்தினால் நல்ல பலன் கிடைக்கும். எதிர்பார்த்த உதவி கிடைக்கும். தொழிலில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் கைகூடும். மனநிம்மதி அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்
உங்கள் செயல்திறனை அனைவரும் பாராட்டுவார்கள். பதவி உயர்வுக்கான வாய்ப்பு உருவாகும். சகோதரர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். அரசு தொடர்பான காரியங்கள் சாதகமாக அமையும். சமூகத்தில் உங்கள் செல்வாக்கு உயரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா
துணிச்சலான முடிவுகள் வெற்றியைத் தரும். வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த லாபம் கிடைக்கும். பயணங்களால் நன்மை ஏற்படும். புதிய நட்புகள் எதிர்காலத்தில் உதவியாக இருக்கும். மன உற்சாகம் அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம் : செம்பழுப்பு
மனஅழுத்தத்தை குறைத்து அமைதியாக செயல்படுங்கள். குடும்பத்தினரின் ஆலோசனையை மதிப்பது நல்லது. தேவையற்ற வாக்குவாதங்களைத் தவிர்க்கவும். இறைநம்பிக்கை தன்னம்பிக்கையை அதிகரிக்கும். புதிய முயற்சிகளை சற்று ஆராய்ந்து தொடங்குங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம் : கிரே
வீடு, மனை தொடர்பான முயற்சிகள் நல்ல திசையில் நகரும். தம்பதியரிடையே புரிதல் அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். வருமானத்தை உயர்த்தும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். நண்பர்களின் ஆலோசனை பயனளிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெள்ளை
இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் இறைவனை மட்டும் பிரார்த்திப்பது நல்லது. காரணம் இன்று பல காரியதடைகள் இருப்பதால் புதிய முயற்சிகளை எடுக்காமல் இருப்பது நல்லது. யாரிடமும் வாக்குவாதங்கள் செய்ய வேண்டாம் மனக்குழப்பங்கள் ஏற்படும் என்பதால் மிகவும் கவனம் தேவை.
அதிர்ஷ்ட நிறம் : ரோஸ்
உறவுகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பதால் நல்ல பலன் கிடைக்கும். நண்பர்களின் சந்திப்பு மனமகிழ்ச்சியை தரும். பிள்ளைகளின் சாதனை பெருமையை ஏற்படுத்தும். புதிய முயற்சிகளில் முன்னேற்றம் காண்பீர்கள். பொருளாதார நிலை வலுப்படும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம் : சாம்பல்