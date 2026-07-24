பணவரவு மகிழ்ச்சியை தரும் நாள்... இன்றைய ராசிபலன் - 24.07.2026

கிழமை : வெள்ளிக்கிழமை
தமிழ் வருடம் : பராபவ
தமிழ் மாதம் : ஆடி மாதம்
நாள் : 8
ஆங்கில தேதி : 24
மாதம் : ஜூலை
வருடம் : 2026
நட்சத்திரம் : இன்று காலை 09.05 மணி வரை விசாகம் பின்னர் அனுஷம்.
திதி : இன்று பிற்பகல் 12.05 மணி வரை தசமி, பின்னர் ஏகாதசி.
யோகம் : சித்த யோகம்.
நல்ல நேரம் காலை : 12.15 - 1.15
நல்ல நேரம் மாலை : 04.45 - 05.45
ராகு காலம் : காலை 10.30 - 12.00
எமகண்டம் : பிற்பகல் 03.00 - 04.30
குளிகை : காலை 07.30 - 09.00
கௌரி நல்ல நேரம் காலை : 01.45 - 02.45
கௌரி நல்ல நேரம் மாலை : 07.30 - 08.30
சூலம் : மேற்கு
சந்திராஷ்டமம் : பரணி.
இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் இறைவனை மட்டும் பிரார்த்திப்பது நல்லது. காரணம் இன்று பல காரியதடைகள் இருப்பதால் புதிய முயற்சிகளை எடுக்காமல் இருப்பது நல்லது. யாரிடமும் வாக்குவாதங்கள் செய்ய வேண்டாம் மனக்குழப்பங்கள் ஏற்படும் என்பதால் மிகவும் கவனம் தேவை.
அதிர்ஷ்ட நிறம் : ரோஸ்
வெளியூர் பயணம் நிகழும். பயணம் சிறப்பாக அமையும். நண்பர்களின் உதவி கிடைக்கும். தொழிலில் புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகும். வியாபாரத்தில் நல்ல வருமானம் கிடைக்கும். கணவன்–மனைவி இடையே ஒற்றுமை அதிகரிக்கும். மாணவர்கள் கல்வியில் சாதனை படைப்பார்கள். நீண்ட நாள் ஆசை ஒன்று நிறைவேறும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம் : சிவப்பு
அமைதியான அணுகுமுறை வெற்றியைத் தரும். அலுவலகத்தில் உங்கள் கருத்துக்கு மதிப்பு கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் வருவார்கள். பணவரவு சீராக இருக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். பயணங்களால் நன்மை உண்டாகும். உடல்நலத்தில் கவனம் செலுத்துங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள்
நீண்ட நாள் முயற்சிக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும். நண்பர்களின் ஆதரவு உற்சாகத்தை தரும். தொழிலில் வளர்ச்சிக்கான புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகும். வியாபாரத்தில் லாபம் அதிகரிக்கும். தேவையற்ற செலவுகளை தவிர்ப்பது நல்லது. குடும்பத்தில் ஒற்றுமை நிலவும். மாணவர்கள் தேர்வில் சிறப்பான மதிப்பெண் பெறுவார்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஊதா
புதிய திட்டங்கள் வெற்றிகரமாக அமையும். தொழிலில் பதவி உயர்வுக்கான வாய்ப்பு உருவாகும். வியாபாரத்தில் லாபம் அதிகரிக்கும். பணவரவு மகிழ்ச்சியை தரும். வீட்டில் சுபச் செய்திகள் வரும். நண்பர்களின் உதவி கிடைக்கும். மனதில் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெள்ளை
உறவினர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். அரசு தொடர்பான காரியங்கள் சாதகமாக முடியும். தொழிலில் இருந்த தடைகள் விலகும். வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த வருமானம் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற வாய்ப்பு உள்ளது. மாணவர்கள் கல்வியில் முன்னேறுவார்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம் : பொன்னிறம்
பணவரவு இன்று உண்டு. உறவினர் தங்களுக்கு பக்கபலமாக இருப்பார். நீண்ட நாள் எதிர்பார்த்த தகவல் கிடைக்கலாம். தொழிலில் வளர்ச்சி ஏற்படும். வியாபாரத்தில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கும். பணவரவு திருப்திகரமாக இருக்கும். குடும்பத்தில் ஒற்றுமை நிலவும். நண்பர்களின் ஆலோசனை பயனளிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம் : கிளிப்பச்சை
கலைஞர்களுக்கு சிறப்பான நாளாக அமையும். வியாபாரத்தில் முன்னேற்றம் உண்டு. பெற்றோரின் ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும். கணவன்–மனைவி இடையே புரிதல் அதிகரிக்கும். பிள்ளைகளால் பெருமை ஏற்படும். வெளிநாட்டு தொடர்புகள் நன்மை தரும். மாணவர்களுக்கு பாராட்டு கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெள்ளை
புதிய முயற்சிகளை தொடங்க ஏற்ற நாள். சேமிப்பில் கவனம் செலுத்துங்கள். தொழிலில் நல்ல மாற்றங்கள் ஏற்படும். குடும்பத்தில் அமைதி நிலவும். பயணங்கள் ஆதாயம் தரும். மாணவர்கள் கல்வியில் சிறந்து விளங்குவார்கள். உடல்நலம் சீராக இருக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம் : மெரூன்
தொழிலில் கவனமாக செயல்படுவது நல்லது. முக்கிய முடிவுகளை அவசரப்படாமல் எடுக்கவும். பண விஷயங்களில் எச்சரிக்கை தேவை. குடும்பத்தினருடன் அமைதியாக நடந்து கொள்ளுங்கள். மாணவர்களுக்கு கல்வியில் முன்னேற்றம் உண்டு. இறைவனை வழிபடுவது மனநிம்மதியை தரும். உடல்நலத்தில் சிறிய கவனம் தேவை.
அதிர்ஷ்ட நிறம் : கருநீலம்
வியாபாரத்தில் விற்பனை அதிகரிக்கும். பணவரவு திருப்திகரமாக இருக்கும். இன்று அதிர்ஷ்டம் நிறைந்த நாளாக அமையும். தொழிலில் புதிய உயர்வுகள் கிடைக்கும். மேலதிகாரிகளின் பாராட்டு கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் லாபம் அதிகரிக்கும். பணவரவு திருப்திகரமாக இருக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலவும். புதிய முயற்சிகள் வெற்றியைத் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள்
தொழிலில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கலாம். மேலதிகாரிகளின் ஆதரவு அதிகரிக்கும். கணவன்–மனைவி இடையே அன்பு அதிகரிக்கும். வியாபாரத்தில் நல்ல லாபம் கிடைக்கும். பணவரவு எதிர்பார்த்ததை விட அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் சுப நிகழ்வுகள் நடைபெறலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெள்ளை