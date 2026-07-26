இன்றைய ராசி பலன்

தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும் நாள்... இன்றைய ராசிபலன் - 26.07.2026

12 ராசிகளுக்குமான இன்றைய ராசிபலன்கள்.
தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும் நாள்... இன்றைய ராசிபலன் - 26.07.2026
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இன்றைய பஞ்சாங்கம்:-

கிழமை : ஞாயிற்றுக்கிழமை

தமிழ் வருடம் : பராபவ

தமிழ் மாதம் : ஆடி மாதம்

நாள் : 10

ஆங்கில தேதி : 26

மாதம் : ஜூலை

வருடம் : 2026

நட்சத்திரம் : இன்று காலை 10.01 மணி வரை கேட்டை, பின்னர் மூலம்.

திதி : இன்று பிற்பகல் 03.51 மணி வரை துவாதசி, பின்னர் திரயோதசி.

யோகம் : மரண, அமிர்த யோகம்.

நல்ல நேரம் காலை : 07.45 - 08.45

நல்ல நேரம் மாலை : 03.15 - 04.15

ராகு காலம் : மாலை 04.30 - 06.00

எமகண்டம் : நண்பகல் 12.00 - 01.30

குளிகை : பிற்பகல் 03.00 - 04.30

கௌரி நல்ல நேரம் காலை : 10.45 - 11.45

கௌரி நல்ல நேரம் மாலை : 1.30 - 2.30

சூலம் : மேற்கு

சந்திராஷ்டமம் : ரோகினி.

ராசிபலன்:-

மேஷம்

இன்று உங்கள் முடிவெடுக்கும் திறன் பலரின் கவனத்தை ஈர்க்கும். பணியிடத்தில் உங்கள் ஆலோசனைக்கு முக்கியத்துவம் வழங்கப்படும். சுயதொழில் செய்பவர்கள் புதிய வணிகத் தொடர்புகளை உருவாக்கும் வாய்ப்பைப் பெறுவார்கள்.நீண்ட நாட்களாக இழுபறியாக இருந்த ஒரு காரியம் சாதகமான திருப்பத்தை அடையும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு

ரிஷபம்

இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் இறைவனை மட்டும் பிரார்த்திப்பது நல்லது. காரணம் இன்று பல காரியதடைகள் இருப்பதால் புதிய முயற்சிகளை எடுக்காமல் இருப்பது நல்லது. யாரிடமும் வாக்குவாதங்கள் செய்ய வேண்டாம் மனக்குழப்பங்கள் ஏற்படும் என்பதால் மிகவும் கவனம் தேவை.

அதிர்ஷ்ட நிறம் : பச்சை

மிதுனம்

இன்று உங்கள் செயல்பாடுகளில் வேகமும் நுண்ணறிவும் வெளிப்படும். எதிர்பாராத சந்திப்பு ஒன்று எதிர்கால முன்னேற்றத்திற்கு அடித்தளமாக அமையக்கூடும். பணியிடத்தில் உங்கள் பொறுப்புணர்வு நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தும். சுயதொழிலில் இருப்பவர்கள் புதிய வாடிக்கையாளர்களின் ஆதரவைப் பெறுவார்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: பொன்னிறம்

கடகம்

குடும்பத்தில் மனம் கவரும் நிகழ்வு ஒன்று அனைவரையும் மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தும். பெரியவர்களின் ஆலோசனை முக்கிய முடிவுகளில் வழிகாட்டியாக இருக்கும். நிதி நிலை சமநிலையில் இருந்தாலும், தேவையற்ற ஆடம்பரச் செலவுகளைத் தவிர்ப்பது நல்லது. மாணவர்கள் புதிய திறமைகளை வெளிப்படுத்தும் வாய்ப்பைப் பெறுவார்கள். உடல்நலத்தில் புத்துணர்ச்சி நிலவும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம் : கிரே

சிம்மம்

இன்று உங்கள் பேச்சுத் திறனும், சூழ்நிலையைப் புரிந்துகொள்ளும் ஆற்றலும் பல இடங்களில் உங்களுக்கு சாதகமாக அமையும். நீண்ட காலமாக காத்திருந்த தகவல் ஒன்று மனதில் புதிய நம்பிக்கையை விதைக்கும். அலுவலகத்தில் உங்கள் யோசனைகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படும். சுயதொழிலில் இருப்பவர்கள் புதிய வணிகத் தொடர்புகளை ஏற்படுத்தும் வாய்ப்பைப் பெறுவார்கள். உடல் நலம் சிறப்பாக இருக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை

கன்னி

குடும்பத்தில் ஏற்பட்டிருந்த சிறிய மனக்கசப்புகள் நீங்கி, கலகலப்பான சூழல் உருவாகும். நண்பர்களுடன் நடைபெறும் சந்திப்பு மனதிற்கு புத்துணர்ச்சியை அளிக்கும். மாணவர்கள் கவனச் சிதறலை தவிர்த்து செயல்பட்டால் விரும்பிய இலக்கை எளிதில் அடைவார்கள். போட்டித் தேர்வுக்குத் தயாராகி வருபவர்களுக்கு தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். உடல்நலத்தில் பெரிய பாதிப்பு இருக்காது.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை

துலாம்

எதிர்காலத் தேவைகளை கருத்தில் கொண்டு நிதித் திட்டமிடல் செய்வது நல்லது. தம்பதிகளுக்கு இடையே அன்பு அதிகரிக்கும். கொடுக்கல் வாங்கலில் கவனமாக இருப்பது நல்லது. மார்க்கெட்டிங் பிரிவினர்களுக்கு அதிகமான ஆர்டர்கள் கிடைக்கும். போதிய ஓய்வும் சீரான உணவுமுறையும் தங்களின் உடல் நலனை காப்பாற்றும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஆகாய நீலம்

விருச்சிகம்

இன்று உங்கள் அமைதியான அணுகுமுறையும், பொறுப்புணர்வும் நல்ல பலனைப் பெற்றுத் தரும். குடும்பத்தின் நலனை முன்னிறுத்தி எடுக்கும் முடிவுகள் அனைவரின் பாராட்டையும் பெறும். பணியிடத்தில் நீண்ட நாளாக நிலுவையில் இருந்த ஒரு முக்கிய வேலை நிறைவடைந்து மனநிம்மதி கிடைக்கும். புதிய பொறுப்புகளை ஏற்கும் வாய்ப்பு உருவாகலாம். சொந்தத் தொழிலில் இருப்பவர்கள் வாடிக்கையாளர்களின் நம்பிக்கையைப் பெற்று வளர்ச்சிக்கான புதிய பாதையை அமைப்பார்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம் ஆரஞ்சு

தனுசு

வருமானம் தேவைக்கேற்ப இருந்தாலும், செலவுகளை திட்டமிட்டு மேற்கொள்வது எதிர்காலத்திற்கு பாதுகாப்பாக அமையும். சொத்து அல்லது வாகனம் தொடர்பான ஆலோசனைகள் சாதகமான திசையில் நகரும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியை அதிகரிக்கும் சம்பவம் ஒன்று நடைபெறலாம். உறவினர்களின் வருகை வீட்டில் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தும். மாணவர்கள் விடாமுயற்சியுடன் செயல்பட்டால் நினைத்த இலக்கை எட்டும் வாய்ப்பு கிடைக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம் சிவப்பு

மகரம்

இன்று உங்கள் தன்னம்பிக்கையும் தலைமைப் பண்பும் பிறரின் கவனத்தை ஈர்க்கும். இதுவரை தாமதமாக இருந்த சில முயற்சிகள் மீண்டும் வேகம் பெற்று நகரும். பணியிடத்தில் உங்கள் செயல்பாட்டிற்கு மதிப்பும் நம்பிக்கையும் அதிகரிக்கும். உடல்நலத்தில் புத்துணர்ச்சி காணப்பட்டாலும், உணவு மற்றும் உறக்கத்தில் ஒழுங்கை கடைப்பிடிப்பது நல்லது.

அதிர்ஷ்ட நிறம் : முத்து வெள்ளை

கும்பம்

உங்கள் அலுவலகத்தில் புதிய பொறுப்புகளை ஏற்கும் சூழ்நிலை உருவாகி, அதனை திறமையாக நிறைவேற்றுவீர்கள். தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் புதிய தொடர்புகள் ஏற்பட்டு, எதிர்கால வளர்ச்சிக்கான அடித்தளம் வலுப்பெறும். வருமானம் திருப்திகரமாக இருந்தாலும், தேவையற்ற செலவுகளை கட்டுப்படுத்தினால் சேமிப்பு அதிகரிக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம் மஞ்சள்

மீனம்

பணப்புழக்கம் சீராக இருந்தாலும், எதிர்காலத் திட்டங்களுக்காக ஒரு தொகையை ஒதுக்குவது நல்லது. குடும்பத்தில் மனம் திறந்த உரையாடல்கள் உறவுகளை வலுப்படுத்தும். உறவினர்களின் வருகை இல்லத்தில் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தும். மாணவர்கள் புதிய விஷயங்களை ஆர்வத்துடன் கற்றுக்கொள்வார்கள். உடல் சோர்வை தவிர்க்க ஓய்வுக்கு நேரம் ஒதுக்குங்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை

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