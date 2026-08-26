தனிமை மனச்சுமையை குறைக்கும்... இன்றைய ராசிபலன் - 26.08.2026

கிழமை : புதன்கிழமை
தமிழ் வருடம் : பராபவ
தமிழ் மாதம் : ஆவணி
நாள் : 9
ஆங்கில தேதி : 26
மாதம் : ஆகஸ்ட்
வருடம் : 2026
நட்சத்திரம் : இன்று அதிகாலை 12.28 மணி வரை உத்திராடம் , பின்னர் திருவோணம்.
திதி : இன்று காலை 08.50 வரை திரயோதசி, பின்னர் சதுர்த்தசி.
யோகம் : சித்த, மரண யோகம்.
நல்ல நேரம்
காலை : 09.15 - 10.15
மாலை : 04.45 - 05.45
ராகு காலம் : 12.00 - 01.30
எமகண்டம் : 07.30 - 09.00
குளிகை : 10.30 - 12.00
கௌரி நல்ல நேரம் காலை: 10.45 - 11.45
கௌரி நல்ல நேரம் மாலை: 06.30 - 07.30
சந்திராஷ்டமம்: புனர்பூசம்.
இன்று நீண்ட நாட்களாக மனதில் இருந்த ஒரு திட்டத்திற்கு செயல்வடிவம் கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் உங்கள் கருத்தை மேலதிகாரிகள் கவனிப்பார்கள். தொழிலில் புதிய தொடர்பு எதிர்கால வளர்ச்சிக்கு அடித்தளமாக அமையும். பணவரவில் சிறிய முன்னேற்றம் காணப்படும்.
நிலுவையில் இருந்த ஒரு தொகை கைக்கு வருவதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது. குடும்பத்தில் உங்கள் ஆலோசனை முக்கியத்துவம் பெறும். சொத்து சம்பந்தமான முயற்சிகளில் புதிய தகவல் கிடைக்கலாம். நண்பர் ஒருவர் எதிர்பாராத நேரத்தில் உதவிக்கரம் நீட்டுவார். புதிய பொறுப்பை தயக்கமின்றி ஏற்றுக்கொண்டால் முன்னேற்றம் உண்டு. மாலை நேரத்தில் மனதிற்கு மகிழ்ச்சி தரும் செய்தி வந்து சேரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல் நிறம்
இன்று நிதானமாக எடுத்த முடிவு உங்களுக்கு சாதகமாக அமையும். தொழிலில் இருந்து வந்த அழுத்தம் சற்றே குறையும். பணியிடத்தில் உங்கள் உழைப்புக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்கலாம். புதிய வாடிக்கையாளர் அல்லது புதிய தொடர்பு உருவாகும். பணவரவில் எதிர்பார்த்த மாற்றம் ஏற்படும். குடும்பத்தில் மூத்தவரின் வார்த்தை முக்கியமான வழிகாட்டுதலாக அமையும்.
வீடு மாற்றம் அல்லது வீட்டு வசதி தொடர்பான எண்ணம் முன்னேறும். தம்பதியரிடையே இருந்த சிறிய மனஸ்தாபம் விலகும்.சேமிப்பை அதிகரிக்க வேண்டிய அவசியத்தை உணர்வீர்கள். அமைதியாக செயல்பட்டால் இன்று பல விஷயங்கள் உங்கள் கட்டுப்பாட்டிற்குள் வரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கிரீம் நிறம்
இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் தேவையற்ற அலைச்சலை குறைத்துக் கொள்வது நல்லது. மனதில் தோன்றும் ஒவ்வொரு எண்ணத்திற்கும் உடனடியாக முடிவு எடுக்க வேண்டாம். பண விஷயத்தில் பிறருடைய வார்த்தையை மட்டும் நம்பி செயல்படாதீர்கள். புதிய ஒப்பந்தங்களில் முழுமையான விவரங்களைப் பார்த்த பிறகே கையெழுத்திடவும். பயணங்களில் கூடுதல் கவனம் தேவை.
குடும்பத்தில் சிறிய விஷயத்தை பெரிதாக்காமல் விட்டுக்கொடுப்பது நல்லது. உத்தியோகத்தில் உங்கள் வேலையை முறையாக முடிப்பதில் கவனம் செலுத்துங்கள். உடனடி லாபத்தை எதிர்பார்த்து முதலீடு செய்ய வேண்டாம். தனிமையில் சிறிது நேரம் அமைதியாக இருப்பது மனச்சுமையை குறைக்கும். இறை வழிபாடு மற்றும் தியானம் இன்று மனதிற்கு தெளிவைத் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கடல் பச்சை நிறம்
இன்று உங்கள் முயற்சிகளுக்கு எதிர்பார்த்த ஆதரவு கிடைக்கும். தொழிலில் புதிய பொறுப்பு ஒன்று உங்களை நாடி வரலாம். உத்தியோகத்தில் திறமையை நிரூபிக்கும் சந்தர்ப்பம் உருவாகும். பணவரவு சீராகும். தேவையற்ற செலவுகளை கட்டுப்படுத்துவது நல்லது. குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான உரையாடல் நடைபெறும்.
வீடு அல்லது நிலம் தொடர்பான பேச்சு மீண்டும் தொடங்கலாம். நண்பர்களில் ஒருவர் உங்கள் பிரச்சினைக்கு நல்ல தீர்வு கூறுவார். கல்வி சார்ந்த முயற்சிகளில் முன்னேற்றம் தெரியும். நீண்ட நாட்களாக தள்ளிப்போன ஒரு வேலை மீண்டும் நகரும். இன்று நம்பிக்கையுடன் எடுத்த முயற்சி நாளைய வளர்ச்சிக்கு வழிகாட்டும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்
இன்று உங்கள் செயல்பாட்டில் புதிய உற்சாகம் பிறக்கும். தொழிலில் எதிர்பாராத வாய்ப்பு ஒன்று கதவைத் தட்டலாம். உத்தியோகத்தில் உங்கள் பொறுப்புணர்வு பாராட்டப்படும். பணவரவில் சிறிய கூடுதல் வாய்ப்பு உருவாகும். நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்த பதில் சாதகமாக கிடைக்கலாம்.
குடும்பத்தில் ஒருவரின் வெற்றி உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி தரும். வீடு அல்லது வாகனம் வாங்குவது குறித்த சிந்தனை வலுப்படும். புதிய மனிதர் ஒருவரின் அறிமுகம் எதிர்காலத்தில் பயனளிக்கும். பேச்சில் நிதானம் இருந்தால் முக்கியமான ஒப்புதல் கிடைக்கும். மாலை நேரத்தில் மனநிறைவு தரும் நிகழ்வு ஒன்று நடைபெறும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
இன்று அறிவையும் அனுபவத்தையும் சரியான இடத்தில் பயன்படுத்துவீர்கள். பணியில் இருந்த குழப்பம் ஒன்றுக்கு தெளிவான முடிவு கிடைக்கும். தொழில் செய்பவர்களுக்கு புதிய வாயில் திறக்கலாம். வாடிக்கையாளர்களின் நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். பணவரவு இருந்தாலும் குடும்பத் தேவைகளுக்காக செலவு செய்ய நேரிடும்.
ஆவணங்கள் மற்றும் கணக்கு விஷயங்களில் கவனமாக இருப்பது அவசியம். குடும்பத்தில் நீண்டநாள் பேசப்படாமல் இருந்த விஷயம் முடிவுக்கு வரும். நண்பர் ஒருவரிடம் இருந்து பயனுள்ள தகவல் கிடைக்கும். உங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்தும் சந்தர்ப்பம் தானாகவே உருவாகும். அவசரப்படாமல் ஒவ்வொரு செயலையும் முடித்தால் இன்று வெற்றி உங்களுக்கே.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
இன்று உங்களுடைய பேச்சில் நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். தொழிலில் புதிய ஒப்பந்தம் குறித்து சாதகமான பேச்சு நடைபெறும். பணவரவில் எதிர்பாராத சிறிய நன்மை கிடைக்கலாம். உத்தியோகத்தில் பொறுப்புகள் அதிகரித்தாலும் அதை சிறப்பாக சமாளிப்பீர்கள். குடும்பத்தில் சுபமான செய்தி ஒன்று பேசப்படும்.
தம்பதியரிடையே பரஸ்பர புரிதல் அதிகரிக்கும். புதிய நட்பு ஒன்று எதிர்காலத்தில் முக்கியமான தொடர்பாக மாறலாம். வீடு தொடர்பான முயற்சியில் நல்ல செய்தி கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது. கடன் சம்பந்தமான முடிவுகளில் அவசரம் காட்ட வேண்டாம். மாலை நேரத்தில் மனதில் இருந்த ஒரு கவலை குறையும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா நிறம்
இன்று தாமதமாகி வந்த ஒரு காரியம் மீண்டும் வேகம் பெறும். தொழிலில் போட்டியை சமாளிக்கும் திறமை அதிகரிக்கும். பணவரவு தொடர்பான எதிர்பார்ப்பு நிறைவேறும். உத்தியோகத்தில் உங்கள் மறைந்திருந்த திறமை வெளிப்படும். மேலதிகாரியிடம் இருந்து சாதகமான பாராட்டு கிடைக்கலாம். குடும்பத்தில் மூத்தவரின் ஆலோசனை முக்கியமானதாக அமையும்.
சொத்து சம்பந்தமான பேச்சுவார்த்தை முன்னேறும். நண்பர் ஒருவர் உங்களுக்கு தேவையான தகவலை சரியான நேரத்தில் தருவார். மனதில் இருந்த சந்தேகம் ஒன்றுக்கு இன்று விளக்கம் கிடைக்கும். உடலுக்கும் மனதுக்கும் ஓய்வு கொடுத்து செயல்பட்டால் நாள் சிறப்பாக அமையும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு
இன்று உங்கள் முயற்சிகளில் வேகம் கூடும். தொழில் வளர்ச்சிக்காக எடுத்த புதிய முயற்சிக்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைக்கும். பணவரவு சீராக இருந்தாலும் எதிர்பாராத செலவு ஒன்று வரலாம். உத்தியோகத்தில் மாற்றம் அல்லது புதிய பொறுப்பு குறித்த தகவல் கிடைக்கலாம். வெளியூர் தொடர்புகள் மூலம் பயன் ஏற்படும்.
குடும்பத்தில் நீண்ட நாட்களுக்குப் பிறகு மகிழ்ச்சியான சந்திப்பு நடைபெறும். கல்வி மற்றும் அறிவு சார்ந்த முயற்சிகளில் சிறப்பான முன்னேற்றம் உண்டு. நண்பர் ஒருவர் புதிய வாய்ப்பை அறிமுகப்படுத்துவார். ஆன்மிக ஈடுபாடு மனதிற்கு புத்துணர்ச்சி அளிக்கும். இன்று தொடங்கும் நல்ல முயற்சியை தொடர்ந்து மேற்கொண்டால் பெரிய பலன் கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பொன்னிறம்
இன்று உங்களுடைய உழைப்பிற்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும். பணியிடத்தில் உங்கள் செயல்திறன் மற்றவர்களின் கவனத்தை ஈர்க்கும். தொழிலில் நிலுவையில் இருந்த பணம் வந்து சேரும் வாய்ப்பு உள்ளது. புதிய முதலீட்டில் முழுமையான ஆய்வுக்குப் பிறகே முடிவு எடுக்கவும். குடும்பப் பொறுப்புகள் அதிகரித்தாலும் சிறப்பாக சமாளிப்பீர்கள்.
வீடு சம்பந்தமான முயற்சியில் நல்ல முன்னேற்றம் காணலாம். முக்கியமான ஒருவரின் சந்திப்பு எதிர்காலத்திற்கு நல்ல திருப்பத்தைத் தரும். பழைய நண்பரிடமிருந்து எதிர்பாராத செய்தி வரலாம். உறக்கம் மற்றும் ஓய்வில் கவனம் செலுத்துவது அவசியம். இன்று அமைதியாக எடுத்த ஒரு முடிவு நீண்ட காலத்திற்கு நன்மை தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ரோஸ்
இன்று பழைய பாதையை விட புதிய வழியைத் தேர்வு செய்யும் எண்ணம் உருவாகும். தொழிலில் மாற்றம் செய்ய நினைப்பவர்களுக்கு ஆலோசனை கிடைக்கும். தாமதமான பணவரவு கைக்கு வந்து நிம்மதி தரும். உத்தியோகத்தில் தனித்திறமை வெளிப்படும் சந்தர்ப்பம் அமையும். குடும்பத்தில் ஒருவர் உங்களிடம் முக்கியமான ஆலோசனை கேட்பார்.
நண்பர்கள் மூலம் புதிய தொடர்பு உருவாகும். சொத்து சம்பந்தமான தகவல் எதிர்பார்ப்பை அதிகரிக்கும். நீண்டகாலமாக வைத்திருந்த திட்டத்தை செயல்படுத்த ஆரம்பிக்கலாம். பிறர் கூறும் தேவையற்ற விமர்சனங்களை மனதில் வைத்துக்கொள்ள வேண்டாம். நம்பிக்கையுடன் முன்னேறினால் இன்று எடுத்த முயற்சி நல்ல முடிவைத் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்
இன்று பணவரவு மெதுவாக உயரத் தொடங்கும். உத்தியோகத்தில் புதிய பொறுப்பு கிடைப்பதற்கான அறிகுறி தெரியும். மனதில் இருந்த குழப்பம் ஒன்று தெளிவாகும். தொழிலில் எதிர்பாராத வாய்ப்பு உங்களைத் தேடி வரலாம். குடும்பத்தில் உங்கள் வார்த்தைக்கு மதிப்பு அதிகரிக்கும். தம்பதியரிடையே அன்பும் புரிதலும் மேலும் வளரும்.
நண்பர் ஒருவர் தேவையான நேரத்தில் துணையாக இருப்பார். தூர இடத்திலிருந்து வரும் செய்தி மனதிற்கு மகிழ்ச்சி தரும். ஆன்மிக சிந்தனை உங்கள் மனச்சுமையை குறைக்கும். இன்று தொடங்கும் நல்ல முயற்சியை விடாமல் தொடர்ந்து செய்தால் எதிர்பார்த்த பலன் கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை