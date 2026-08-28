செலவுகளை கட்டுப்படுத்துங்கள்... இன்றைய ராசிபலன் - 28.08.2026

கிழமை : வெள்ளிக்கிழமை
தமிழ் வருடம் : பராபவ
தமிழ் மாதம் : ஆவணி
நாள் : 12
ஆங்கில தேதி : 28
மாதம் : ஆகஸ்ட்
வருடம் : 2026
நட்சத்திரம் : இன்று அதிகாலை 03.44 வரை அவிட்டம், பின்னர் சதயம்.
திதி : இன்று காலை 10.29 மணி வரை பௌர்ணமி, பின்னர் பிரதமை.
யோகம் : சித்த யோகம்.
நல்ல நேரம் காலை : 09.15 - 10.15
மாலை : 04.45 - 05.45
ராகு காலம் : 10.30 - 12.00
எமகண்டம் : 03.00 - 04.30
குளிகை : 07.30 - 09.00
கௌரி நல்ல நேரம் காலை : 01.45 - 02.45
கௌரி நல்ல நேரம் மாலை : 06.30 - 07.30
சந்திராஷ்டமம் : ஆயில்யம்.
இன்று நீண்ட நாட்களாக மனதில் வைத்திருந்த ஒரு முயற்சிக்கு நல்ல பாதை திறக்கும். பணியிடத்தில் உங்கள் வேகமான செயல்பாடு கவனிக்கப்படும். தொழிலில் புதிய வாடிக்கையாளர் அல்லது புதிய தொடர்பு கிடைக்கலாம். வருமானத்தில் எதிர்பார்த்த முன்னேற்றம் ஏற்படும். தாமதமான பணம் வந்து சேருவதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது. குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான செய்தி ஒன்று கிடைக்கும்.
வீட்டில் சுப நிகழ்வு பற்றிய ஆலோசனை தொடங்கலாம். நண்பர் ஒருவர் தேவையான நேரத்தில் கைகொடுப்பார். புதிய அறிமுகம் எதிர்காலத்தில் பயனுள்ளதாக அமையும். மாணவர்கள் படிப்பில் ஆர்வத்துடன் செயல்படுவார்கள். இன்று எடுக்கும் துணிச்சலான முடிவு நல்ல மாற்றத்திற்கு அடித்தளமாக அமையும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா நிறம்
இன்று உங்கள் பொறுமைக்கு உரிய பலன் கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் எதிர்பார்த்த பாராட்டு அல்லது அங்கீகாரம் கிடைக்கலாம். தொழிலில் புதிய திட்டம் குறித்து முக்கியமான ஆலோசனை நடைபெறும். பணவரவு சீராக இருந்தாலும் தேவையற்ற செலவுகளை கட்டுப்படுத்துங்கள். பழைய கடன் அல்லது நிலுவைத் தொகை தொடர்பாக சாதகமான தகவல் வரலாம்.
குடும்பத்தில் உங்கள் வார்த்தைக்கு மதிப்பு அதிகரிக்கும். வீட்டை அழகுபடுத்தும் எண்ணம் செயல்பாட்டிற்கு வரும். கணவன்- மனைவி இடையே அன்பும் புரிதலும் அதிகரிக்கும். உறவினர் ஒருவர் எதிர்பாராத உதவி செய்வார். சொத்து தொடர்பான முயற்சியில் முன்னேற்றம் காணலாம். மனதில் இருந்த ஒரு கவலைக்கு தீர்வு கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை நிறம்
இன்று உங்கள் அறிவும் பேச்சுத்திறனும் முக்கியமான வாய்ப்பை உருவாக்கும். தொழிலில் புதிய ஒப்பந்தம் அல்லது வாடிக்கையாளர் தொடர்பு கிடைக்கலாம். பணியிடத்தில் உங்களிடம் கூடுதல் பொறுப்பு ஒப்படைக்கப்படும். உங்கள் ஆலோசனை மேலதிகாரிகளால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். பணவரவு எதிர்பார்த்ததைவிட சற்று அதிகரிக்கலாம்.
நீண்ட நாட்களாக வாங்க நினைத்த பொருளை வாங்கும் சூழல் ஏற்படும். குடும்பத்தில் ஒருவரின் சாதனை மகிழ்ச்சி தரும். தொலைதூரத்திலிருந்து வரும் செய்தி மனதை உற்சாகப்படுத்தும். மாணவர்களுக்கு நினைவாற்றல் சிறப்பாக இருக்கும். நண்பர் ஒருவர் புதிய வாய்ப்பை அறிமுகப்படுத்துவார். இன்று தொடங்கும் தொடர்பு எதிர்காலத்தில் முக்கியமானதாக மாறலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருநீலம்
இன்று சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் மனநிலையை சமநிலையில் வைத்துக்கொள்வது நல்லது. அவசரமாக முடிவெடுப்பதை தவிர்க்கவும். பணம் கொடுக்கல் வாங்கலில் அதிக கவனம் தேவை. முக்கிய ஆவணங்களை பிறரிடம் கொடுக்கும் முன் நன்றாக சரிபார்க்கவும். பணியிடத்தில் சிறிய அழுத்தம் இருந்தாலும் அமைதியாக செயல்படுங்கள். பயணத்தில் கூடுதல் கவனம் அவசியம்.
குடும்பத்தில் ஒருவரின் பேச்சு உங்களுக்கு மனவருத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம். உடனடியாக பதிலளிக்காமல் சற்று பொறுத்திருப்பது நல்லது. எதிர்பாராத செலவு ஒன்று வரலாம். உடலுக்கு போதிய ஓய்வு கொடுங்கள். மாலை நேரத்தில் மனதிற்கு நிம்மதி தரும் செய்தி கிடைக்கலாம். இறை வழிபாடு மனதை தெளிவுபடுத்தும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல் நிறம்
இன்று உங்கள் முயற்சிகளுக்கு வேகம் கிடைக்கும். தொழிலில் புதிய வாய்ப்பு ஒன்று திடீரென உருவாகலாம். பணியிடத்தில் உங்களின் தலைமைத்திறன் வெளிப்படும். மேலதிகாரிகளிடம் நல்ல பெயர் கிடைக்கும். பணவரவில் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டு பழைய நிதி அழுத்தம் குறையும். புதிய முதலீடு குறித்து சிந்திப்பீர்கள்; அவசர முடிவை தவிர்க்கவும்.
குடும்பத்தில் நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்த ஒரு நிகழ்வு நடைபெறலாம். வீடு அல்லது வாகனம் தொடர்பான முயற்சி சாதகமாக நகரும். உறவினர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். புதிய நட்பு உங்களுக்கு பயனுள்ள தொடர்பாக மாறும். உங்கள் பேச்சில் நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். இன்று கிடைக்கும் வாய்ப்பை சரியாக பயன்படுத்தினால் நல்ல உயர்வு கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கரும்பச்சை
இன்று திட்டமிட்டு செயல்பட்டால் பல காரியங்களை ஒரே நேரத்தில் முடிக்க முடியும். பணியில் உங்களின் ஒழுங்கான செயல்பாடு பாராட்டப்படும். தொழிலில் புதிய வாடிக்கையாளர் மூலம் வளர்ச்சி ஏற்படலாம். பணவரவில் சிறு சிறு முன்னேற்றங்கள் சேர்ந்து நிம்மதி தரும். எதிர்பாராத தொகை கைக்கு வந்து சேரலாம். பழைய நிலுவை பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண்பீர்கள்.
குடும்பத்தில் உங்கள் கருத்து முக்கியத்துவம் பெறும். வீடு அல்லது நிலம் தொடர்பான பேச்சு மீண்டும் முன்னேறும். நண்பரின் ஆலோசனை ஒரு சிக்கலை எளிதாக்கும். மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வுகளில் கவனமாக செயல்பட வேண்டும். புதிய பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்ளும் வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். நிதானமான உழைப்பு இன்று நல்ல பலனை உருவாக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பொன்னிறம்
இன்று உங்களுடைய முயற்சிக்கு சுற்றியிருப்பவர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். தொழிலில் புதிய கூட்டணி குறித்து பேசும் வாய்ப்பு உருவாகும். உத்தியோகத்தில் முக்கியமான பணியை சிறப்பாக செய்து முடிப்பீர்கள். உங்கள் திறமை மேலதிகாரிகளின் பார்வைக்கு வரும். பணவரவில் எதிர்பாராத சிறிய நன்மை கிடைக்கலாம். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும்.
தம்பதியரிடையே நெருக்கம் அதிகரிக்கும். வீட்டில் சுப நிகழ்வு பற்றிய பேச்சு வரலாம். பழைய நண்பர் ஒருவர் மீண்டும் தொடர்பு கொள்வார். அழகான பொருள் அல்லது புதிய சாதனம் வாங்கும் எண்ணம் ஏற்படும். தேவையற்ற வாக்குவாதங்களை தவிர்ப்பது நல்லது. மாலை நேரத்தில் மனநிறைவு தரும் சந்திப்பு ஏற்படலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு நிறம்
இன்று தடைபட்டிருந்த காரியத்தை மீண்டும் கையில் எடுத்து முடிக்கும் ஆற்றல் கிடைக்கும். தொழிலில் அனுபவம் உங்களுக்கு சாதகமாக செயல்படும். பணியிடத்தில் உங்கள் முடிவெடுக்கும் திறமை பாராட்டப்படும். வருமானம் தொடர்பான நல்ல செய்தி கிடைக்கலாம். நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருந்த தொகை கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது. குடும்பத்தில் மூத்தவரின் ஆலோசனை பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
சொத்து தொடர்பான பேச்சுவார்த்தை நல்ல திசையில் நகரும். நண்பர் ஒருவர் எதிர்பாராத உதவி செய்வார். மனதில் இருந்த சந்தேகம் ஒன்றுக்கு தெளிவு கிடைக்கும். புதிய திட்டத்தை தொடங்குவதற்கு முன் அதன் சாதக பாதகங்களை ஆராயுங்கள். ஆன்மிக சிந்தனை மன அமைதியை தரும். உங்கள் விடாமுயற்சி இன்று மற்றவர்களால் உணரப்படும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வான்நீலம்
இன்று புதிய எண்ணங்கள் செயல்பாடாக மாறும். தொழில் வளர்ச்சிக்காக நீங்கள் செய்யும் முயற்சிக்கு நல்ல ஆதரவு கிடைக்கும். வெளியூர் தொடர்பு மூலம் எதிர்பாராத வாய்ப்பு வரலாம். உத்தியோகத்தில் புதிய பொறுப்பு அல்லது மாற்றம் பற்றிய தகவல் கிடைக்கும். பணவரவு நன்றாக இருந்தாலும் குடும்ப செலவுகள் கூடலாம். நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்த ஒரு பொருள் கைக்கு கிடைக்கும்.
குடும்பத்தில் உறவினர்களுடன் மகிழ்ச்சியான சந்திப்பு ஏற்படும். மாணவர்களுக்கு புதிய விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ளும் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். நண்பரின் பரிந்துரை நல்ல வாய்ப்பை உருவாக்கும். ஆன்மிகப் பயணம் அல்லது கோயில் வழிபாடு மனதிற்கு புத்துணர்ச்சி தரும். உங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்தும் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும். தொடர்ந்து முயன்றால் எதிர்பார்த்த உயர்வை அடையலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
இன்று உங்கள் உழைப்பின் தாக்கம் தெளிவாகத் தெரியும். பணியிடத்தில் நீண்ட நாட்களாக செய்த பணிக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கும். தொழிலில் புதிய ஆர்டர் அல்லது வாடிக்கையாளர் தொடர்பு உருவாகலாம். தாமதமான பணம் வசூலாகும் வாய்ப்பு உள்ளது. நிதி விஷயங்களில் திட்டமிடுதல் அவசியம். குடும்ப பொறுப்புகளை சிறப்பாக சமாளிப்பீர்கள்.
வீடு மாற்றம் அல்லது வீட்டை புதுப்பிப்பது தொடர்பான எண்ணம் உருவாகலாம். முக்கியமான ஒருவரின் அறிமுகம் எதிர்காலத்தில் உதவியாக இருக்கும். பழைய தொடர்பு மீண்டும் ஒரு வாய்ப்பை கொண்டு வரலாம். கணவன்-மனைவி இடையே புரிதல் அதிகரிக்கும். உடல் சோர்வை அலட்சியம் செய்ய வேண்டாம். இன்று அமைதியாக எடுத்த முடிவு நாளைய முன்னேற்றத்திற்கு வழிகாட்டும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: காவி நிறம்
இன்று உங்கள் சிந்தனைகளில் தெளிவு அதிகரிக்கும். புதிய முயற்சிக்கு தேவையான தைரியம் கிடைக்கும். தொழிலில் இதுவரை பயன்படுத்தாத புதிய முறையை முயற்சி செய்வீர்கள். பணியிடத்தில் உங்கள் தனித்திறமை வெளிப்படும். மேலதிகாரிகளிடம் நம்பிக்கை பெறும் சூழல் உருவாகும். தாமதமான பணவரவு வந்து நிம்மதி அளிக்கலாம்.
குடும்பத்தில் ஒருவர் முக்கியமான ஆலோசனை கேட்பார். நண்பர்கள் மூலம் புதிய தொடர்பு கிடைக்கும். சொத்து தொடர்பான செய்தி எதிர்பார்ப்பை அதிகரிக்கும். நீண்ட நாட்களாக ஒத்திவைத்த திட்டத்தை மீண்டும் தொடங்குவீர்கள். பிறர் கருத்தை அதிகமாக மனதில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம். தன்னம்பிக்கையுடன் முன்னேறினால் நல்ல வாய்ப்பு உங்கள் பக்கம் திரும்பும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பொன்னிறம்
இன்று எதிர்பாராத ஒரு சந்தர்ப்பம் உங்கள் கவனத்தை ஈர்க்கும். தொழிலில் புதிய முயற்சிக்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் பொறுப்பு அதிகரித்தாலும் அதை திறம்பட சமாளிப்பீர்கள். பணவரவு படிப்படியாக மேம்படும். பழைய நிதி பிரச்சினைக்கு தீர்வு காணும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். குடும்பத்தில் உங்கள் வார்த்தைக்கு மதிப்பு அதிகரிக்கும்.
தம்பதியரிடையே இருந்த சிறிய மனக்கசப்பு விலகும். தொலைதூரத்தில் உள்ள உறவினரிடமிருந்து மகிழ்ச்சியான செய்தி வரலாம். வீடு தொடர்பான ஒரு முக்கிய முடிவை எடுப்பீர்கள். நண்பர் ஒருவர் உங்களுக்கு சரியான நேரத்தில் ஆதரவாக இருப்பார். ஆன்மிக ஈடுபாடு மனதை இலகுவாக்கும். இன்று விதைக்கும் முயற்சி எதிர்காலத்தில் நல்ல பலனைத் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை