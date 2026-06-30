வியாபாரத்தில் லாபம் அதிகரிக்கும் நாள்... இன்றைய ராசிபலன் 30.06.2026

பராபவ வருடம் ஆனி மாதம் 16-ந்தேதி செவ்வாய்க்கிழமை
நட்சத்திரம்: இன்று காலை 5.16 வரை மூலம் பின்பு பூராடம்
திதி: இன்று காலை 6.11 வரை பௌர்ணமி பின்பு பிரதமை
யோகம்: சித்த யோகம்
நல்ல நேரம்: காலை 7.45 - 8.45, மாலை 2.00 - 3.00
ராகு காலம்: பிற்பகல் 3.00 - 4.30
எமகண்டம்: காலை 9.00 - 10.30
குளிகை: காலை 12.00 - 1.30
கௌரி நல்ல நேரம்: காலை 10.45 - 11.45, மாலை 7.30 - 8.30
சூலம்: வடக்கு
சந்திராஷ்டமம்: மிருகசீரிஷம்
தொழிலில் புதிய முன்னேற்றம் காணப்படும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலை உருவாகும். உறவினர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். பணவரவு திருப்திகரமாக இருக்கும். மாணவர்கள் கல்வியில் சிறந்து விளங்குவார்கள். வியாபாரத்தில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கும். உடல்நலம் சீராக இருக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா
இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். யாரிடமும் வாக்குவாதங்கள் செய்ய வேண்டாம். மனக்குழப்பங்கள் ஏற்படும் என்பதால் மிகவும் கவனம் தேவை. இறைவனை மட்டும் பிரார்த்திப்பது நல்லது. பல காரிய தடைகள் இருப்பதால் புதிய முயற்சிகளை எடுக்காமல் இருப்பது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்
அலுவலகத்தில் உங்கள் திறமைக்கு பாராட்டு கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் லாபம் அதிகரிக்கும். புதிய நண்பர்களின் அறிமுகம் பயனுள்ளதாக அமையும். குடும்பத்தில் இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்கும். பயணங்கள் ஆதாயம் தரும். மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வுகளில் நல்ல முன்னேற்றம் காண்பார்கள். மனதில் உற்சாகம் அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான நிகழ்வுகள் நடைபெறும். பிள்ளைகளால் பெருமை அடைவீர்கள். தொழிலில் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். பணவரவு எதிர்பார்த்தபடி அமையும். நண்பர்களின் உதவி முக்கிய நேரத்தில் கிடைக்கும். ஆரோக்கியம் திருப்திகரமாக இருக்கும். ஆன்மிகச் செயல்களில் ஈடுபாடு அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு
உத்யோகத்தில் அதிகாரிகளின் ஆதரவு கிடைக்கும். புதிய பொறுப்புகளை திறமையாக நிறைவேற்றுவீர்கள். வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்கள் அதிகரிப்பார்கள். குடும்பத்தில் ஒற்றுமை நிலவும். காதல் விஷயங்களில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும். மாணவர்கள் கல்வியில் சிறப்பாக செயல்படுவார்கள். செலவுகளை கட்டுப்படுத்துவது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்
நினைத்த காரியங்கள் எளிதாக நிறைவேறும். தொழிலில் லாபம் அதிகரிக்கும். உறவினர்களின் வருகையால் வீடு மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். உடல்நலம் சீராக இருக்கும். மாணவர்கள் ஆசிரியர்களின் பாராட்டைப் பெறுவார்கள். முக்கிய முடிவுகளை தைரியமாக எடுக்கலாம். புதிய முதலீடுகளில் கவனமாக இருப்பது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு
வியாபாரத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும். பணவரவு திருப்திகரமாக இருக்கும். குடும்பத்தில் அமைதி நிலவும். நண்பர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். வெளிநாட்டு முயற்சிகள் சாதகமாக அமையும். மாணவர்களுக்கு கல்வியில் நல்ல வாய்ப்புகள் உருவாகும். மனதில் நம்பிக்கை அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்
கலைத்துறையினருக்கு புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். அரசாங்கம் தொடர்பான காரியங்கள் சாதகமாக அமையும். தொழிலில் இருந்த தடைகள் விலகும். குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடைபெறும். உடல்நலம் மேம்படும். நண்பர்களின் உதவி கிடைக்கும். பணவரவு சீராக இருக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
பணியிடத்தில் உங்கள் உழைப்புக்கு நல்ல அங்கீகாரம் கிடைக்கும். கூட்டுத் தொழிலில் இருந்த பிரச்சினைகள் தீரும். முக்கிய ஆவணங்களில் கவனம் செலுத்துங்கள். பயணங்கள் நன்மை தரும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். சொத்து தொடர்பான முயற்சிகள் வெற்றி பெறும். மாணவர்கள் நம்பிக்கையுடன் செயல்படுவார்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்
புதிய பொறுப்புகள் வந்தாலும் திறமையாக சமாளிப்பீர்கள். வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் கிடைப்பார்கள். நண்பர்களின் ஆலோசனை பயன் தரும். குடும்பத்தில் சுமுகமான சூழ்நிலை நிலவும். தேவையற்ற செலவுகளைத் தவிர்ப்பது நல்லது. உடல்நலம் சீராக இருக்கும். சமூகத்தில் மதிப்பு உயரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ரோஸ்
நீண்ட நாள் முயற்சிகளுக்கு வெற்றி கிடைக்கும். வெளிநாட்டு தொடர்புகள் மூலம் நல்ல செய்தி வரும். தொழிலில் முன்னேற்றம் காண்பீர்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலவும். காதல் விவகாரங்கள் சாதகமாக அமையும். உடல்நலத்தில் சிறு கவனம் தேவை. நண்பர்களின் ஆதரவு உற்சாகம் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
ஆன்மிக நாட்டம் அதிகரிக்கும். பணியிடத்தில் வேலைப்பளு இருந்தாலும் வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். குடும்பத்தில் ஒற்றுமை நிலவும். உறவினர்களால் மகிழ்ச்சியான தகவல் கிடைக்கும். பயணங்களில் கவனம் தேவை. மாணவர்கள் கல்வியில் நல்ல முன்னேற்றம் காண்பார்கள். பொருளாதார நிலை திருப்திகரமாக இருக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்