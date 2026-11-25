கிழமை: புதன்கிழமை
தமிழ் வருடம்: பராபவ ஆண்டு
தமிழ் மாதம்: கார்த்திகை
நாள் : 09
ஆங்கில தேதி : 25
மாதம் : நவம்பர்
வருடம் : 2026
நட்சத்திரம்: அதிகாலை 1.05 மணி வரை கிருத்திகை, இரவு11.37 மணி வரை ரோகிணி. பின்னர் மிருகசீரிஷம்.
திதி : மாலை 7.16 மணி வரை பிரதமை. பின்னர் துவிதியை.
யோகம்: சித்த யோகம்.
நல்ல நேரம்: காலை 9.15 - 10.15
மாலை 02.00 - 3.00
ராகு காலம்: மதியம் 12.00 - 1.30
எமகண்டம்: காலை 7.30 - 9.00
குளிகை: காலை 10.30 - 12.00
கௌரி நல்ல நேரம்: காலை 10.45 - 11.45
இரவு 6.30 - 7.30
சூலம்: வடக்கு
சந்திராஷ்டமம்: விசாகம், அனுஷம்
புதிய அனுபவங்களைப் பெறுவதற்கான ஆர்வம் உங்களைச் சுறுசுறுப்பாக வைத்திருக்கும். உத்தியோகத்தில் வெளிப்பணிகள் அல்லது புதிய சந்திப்புகள் அதிகரிக்கலாம். வியாபாரத்தில் இணையவழி விற்பனை தொடர்பான முயற்சிகள் பயனளிக்கும். குடும்பத்தில் அனைவரும் இணைந்து ஒரு முக்கியமான முடிவை எடுப்பீர்கள்.
நண்பர்களுடன் மேற்கொள்ளும் சிறிய பயணம் மகிழ்ச்சியைத் தரும். பழைய பொருட்களைச் சேகரிப்பது அல்லது புதிய பொழுதுபோக்கைத் தொடங்குவது போன்ற எண்ணங்கள் உருவாகும். தொழில்நுட்பத் துறையினருக்கு புதிய பயிற்சி கிடைக்கலாம். மாணவர்கள் செய்முறைப் பயிற்சிகளில் சிறப்பாக ஈடுபடுவார்கள். வருமானத்திற்கான மாற்று வழிகளை ஆராய்வீர்கள். மின்னணு சாதனங்களைப் பயன்படுத்தும்போது கவனம் தேவை.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்
உங்களுடைய கற்பனைத் திறன் நடைமுறைச் செயல்களாக மாறும் நாள். உத்தியோகத்தில் பிறருக்கு வழிகாட்டும் பொறுப்பு கிடைக்கலாம். வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களுடன் நேரடியாகப் பேசுவதால் புதிய தேவைகளை அறிந்துகொள்வீர்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான பரிசுப் பரிமாற்றங்கள் நடைபெறலாம். வாழ்க்கைத்துணையுடன் இணைந்து இல்லத்திற்கான புதிய திட்டத்தைத் தொடங்குவீர்கள்.
உறவினர்களிடம் இருந்து கிடைக்கும் அழைப்பு மனதிற்கு மகிழ்ச்சி தரும். இசை, ஓவியம் மற்றும் இலக்கியத் துறையினருக்கு படைப்பாற்றல் அதிகரிக்கும். மாணவர்கள் தங்களுக்குப் பிடித்த பாடத்தில் சிறந்து விளங்குவார்கள். சேமிப்புக்கான புதிய முறையை அறிமுகப்படுத்துவீர்கள். அமைதியான சூழலில் நேரம் செலவிடுவது மனதிற்கு புத்துணர்ச்சி அளிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள் நிறம்
தொலைநோக்குச் சிந்தனையுடன் மேற்கொள்ளும் நடவடிக்கைகள் நல்ல பலனைத் தரும். உத்தியோகத்தில் வெளிநாட்டுத் தொடர்புடைய பணிகளில் ஈடுபடும் வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். வியாபாரத்தில் புதிய விநியோக முறைகள் குறித்து ஆராய்வீர்கள். குடும்பத்தில் இளைய தலைமுறையினரின் விருப்பங்களைப் புரிந்துகொள்வீர்கள்.
உறவினர்களின் இல்லத்தில் நடைபெறும் முக்கிய நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வீர்கள். புத்தகங்கள், ஆன்மிக நூல்கள் வாங்குவதில் ஆர்வம் ஏற்படும். ஆசிரியர்கள் மற்றும் பயிற்றுநர்களுக்கு மாணவர்களிடையே நல்ல வரவேற்பு கிடைக்கும். மாணவர்கள் புதிய மொழியைக் கற்றுக்கொள்ள முயற்சி செய்வார்கள். வருமானத்தைப் பெருக்கும் புதிய வழிகளைத் தேடுவீர்கள். பயணத்திற்கான முன் ஏற்பாடுகளைச் சரிபார்த்துக் கொள்ளுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு
இதுவரை பின்பற்றிய வழிமுறைகளில் தேவையான திருத்தங்களைச் செய்து கொள்வீர்கள். பணியிடத்தில் உங்கள் அனுபவத்தைப் பயன்படுத்தி புதிய பிரச்சினைக்குத் தீர்வு காண்பீர்கள். வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்கும் சேவையின் தரத்தை உயர்த்துவீர்கள். குடும்பத்தில் பொறுப்புகளைப் பகிர்ந்துகொள்வதால் வேலைப்பளு குறையும்.
மூத்தவர்களின் தேவைகளை நிறைவேற்றுவதில் கவனம் செலுத்துவீர்கள். வீட்டில் சிறிய அளவிலான சீரமைப்புப் பணிகளைத் தொடங்கலாம். பெண்களுக்கு தங்களுடைய திறமையை வருமானமாக மாற்றும் எண்ணம் உருவாகும். மாணவர்கள் திட்டமிட்ட நேர அட்டவணையைப் பின்பற்றுவார்கள். பழைய முதலீடுகள் பற்றிய விவரங்களை மறுபரிசீலனை செய்வீர்கள். தேவையற்ற கவலைகளை மனதில் சேர்த்துக் கொள்ளாதீர்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருநீலம்
உங்கள் வாழ்க்கையில் சில புதிய அத்தியாயங்களைத் தொடங்குவதற்கான எண்ணம் வலுப்பெறும். அலுவலகத்தில் புதிய திட்டத்தின் ஆரம்பப் பணிகளை மேற்கொள்வீர்கள். வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப மாற்றங்களைச் செய்வீர்கள். குடும்பத்தில் அனைவரையும் ஒன்றிணைக்கும் முயற்சியில் ஈடுபடுவீர்கள்.
வாழ்க்கைத்துணையின் பணிகளில் பக்கபலமாக இருப்பீர்கள். நீண்ட நாட்களாகப் பார்க்க நினைத்த இடத்திற்குச் செல்லும் வாய்ப்பு உருவாகும். அழகுக்கலை மற்றும் ஆடை வடிவமைப்புத் துறையினருக்கு புதிய சிந்தனைகள் தோன்றும். மாணவர்கள் கலை மற்றும் விளையாட்டிலும் ஆர்வம் காட்டுவார்கள். பொருளாதாரத் திட்டங்களில் எதிர்காலத் தேவைகளை முன்னிலைப்படுத்துவீர்கள். பேச்சில் நிதானம் காப்பது அவசியம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா நிறம்
மற்றவர்கள் கவனிக்காத வாய்ப்புகளை நீங்கள் சரியாக அடையாளம் காண்பீர்கள். உத்தியோகத்தில் ரகசியப் பொறுப்புகள் அல்லது முக்கியமான தகவல்களைக் கையாள வேண்டிய நிலை வரலாம். வியாபாரத்தில் பழைய பொருட்களைப் புதுப்பித்து விற்பனை செய்வதால் பயன் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் சொந்தங்களின் வருகை மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தும்.
வீடு தொடர்பான பழைய ஆவணங்களைச் சரிபார்ப்பீர்கள். பிள்ளைகளின் விருப்பங்களைப் புரிந்துகொண்டு செயல்படுவீர்கள். ஆன்மிகத் துறையில் ஆர்வமுள்ளவர்களுக்கு புதிய விஷயங்களைக் கற்கும் வாய்ப்பு அமையும். மாணவர்கள் ஆராய்ச்சி மனப்பான்மையுடன் செயல்படுவார்கள். பணத்தைப் பிறரிடம் கொடுக்கும்போது உரிய விவரங்களைப் பதிவு செய்யுங்கள். தூக்கத்திற்குப் போதிய நேரம் ஒதுக்கவும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: குங்குமப்பூ நிறம்
மனதிற்கு நெருக்கமான சிலருடன் முக்கியமான விஷயங்களைப் பகிர்ந்துகொள்வீர்கள். உத்தியோகத்தில் இடமாற்றம் அல்லது பணிச்சூழல் மாற்றம் குறித்து தகவல் கிடைக்கலாம். வியாபாரத்தில் தரமான பொருட்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதால் வாடிக்கையாளர்களின் நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் பழைய நினைவுகளைப் பகிர்ந்து மகிழ்வீர்கள்.
தாய்வழி உறவுகளின் மூலம் ஒரு நல்ல செய்தி கிடைக்கலாம். வீட்டில் தெய்வீக வழிபாடுகளை நடத்துவதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்வீர்கள். பெண்களுக்கு உறவினர்களுடன் இணைந்து செயல்படும் வாய்ப்பு அமையும். மாணவர்கள் கற்றுக்கொண்டதை மற்றவர்களுக்கு எடுத்துரைக்கும் திறனை வளர்த்துக் கொள்வார்கள். பணத்தைப் பாதுகாப்பாகக் கையாள வேண்டும். மனதிற்குப் பிடித்த கலை அல்லது பொழுதுபோக்கில் ஈடுபடுவது உற்சாகம் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆலிவ் பச்சை
இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் எந்த விஷயத்திலும் அவசரமாக முடிவெடுக்காமல் சற்று யோசித்து செயல்படுங்கள். பணியிடத்தில் கூடுதல் பொறுப்புகள் மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம். முக்கிய ஆவணங்களை சரிபார்த்து கையாள்வது அவசியம். தொழிலில் புதிய முதலீடு தொடர்பான முடிவுகளை தள்ளிப்போடுவது நல்லது. வியாபாரத்தில் வரவு தாமதமானாலும் நிலைமை கட்டுக்குள் இருக்கும். எதிர்பாராத செலவு ஒன்று வரலாம்.
பணத்தை பிறருக்காக செலவிடும் முன் உங்கள் தேவைகளை கவனியுங்கள். குடும்பத்தில் ஒருவரின் பேச்சை தவறாக புரிந்து கொள்ள வேண்டாம். தம்பதியரிடையே சிறிய கருத்து வேறுபாடு வந்தாலும் பேசித் தீர்த்துக் கொள்ளலாம். பயணத்தில் கூடுதல் கவனம் தேவை. மாணவர்கள் மனதை அமைதிப்படுத்தி படித்தால் நல்ல பலன் கிடைக்கும். இறை வழிபாடு மனதிற்கு நிம்மதி தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல் நிறம்
நுணுக்கமான விஷயங்களிலும் கவனம் செலுத்துவதால் தவறுகளைத் தவிர்ப்பீர்கள். உத்தியோகத்தில் புதிய நடைமுறைகளை அறிமுகப்படுத்தும் பொறுப்பு கிடைக்கலாம். வியாபாரத்தில் பொருள் இருப்பு மற்றும் கணக்கு விவரங்களைச் சரிபார்ப்பீர்கள். குடும்பத்தில் குழந்தைகளின் எதிர்காலம் குறித்த உரையாடல் நடைபெறும். வீட்டில் நூல்கள் அல்லது கல்வி சார்ந்த பொருட்கள் வாங்கும் எண்ணம் உருவாகும்.
பெண்களுக்கு தங்களுடைய விருப்பமான பணிகளில் ஈடுபடுவதற்கு நேரம் கிடைக்கும். மருத்துவம் மற்றும் ஆராய்ச்சித் துறையில் இருப்பவர்களுக்கு புதிய அனுபவம் கிடைக்கலாம். மாணவர்கள் எழுத்துத் திறனை மேம்படுத்துவார்கள். பிறருக்காகச் செலவிடும் நேரத்தையும் உங்களுக்காக ஒதுக்கிக் கொள்ளுங்கள். உடல் இயக்கத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கவும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்
ஒரே விஷயத்தைப் பல கோணங்களில் ஆராய்ந்து சரியான முடிவை எடுப்பீர்கள். பணியிடத்தில் புதிய நபர்களுடன் இணைந்து செயல்படும் சூழல் அமையும். வியாபாரத்தில் விளம்பரங்கள் மற்றும் தகவல் தொடர்பு மூலம் கூடுதல் கவனம் பெறுவீர்கள். குடும்பத்தில் இளையவர்களின் ஆலோசனை சில விஷயங்களில் பயனளிக்கும். வீட்டில் விருந்தினர்களை வரவேற்கும் சந்தர்ப்பம் ஏற்படும்.
பழைய பொழுதுபோக்குகளில் மீண்டும் ஈடுபடுவீர்கள். பத்திரிகை, பதிப்பகம் மற்றும் எழுத்துத் துறையினருக்கு புதிய படைப்புகளை உருவாக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். மாணவர்கள் குழு விவாதங்களில் சிறப்பாகச் செயல்படுவார்கள். எதிர்பாராத சிறு செலவுகள் வரக்கூடும். நேரத்தைச் சரியாகப் பகிர்ந்துகொண்டால் பல வேலைகளை முடிக்க முடியும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பொன்னிறம்
பிறரால் முடிக்க முடியாத சில பணிகளை நீங்கள் முன்வந்து செய்து முடிப்பீர்கள். தொழில் சார்ந்த புதிய அறிமுகம் எதிர்காலத்தில் நல்ல தொடர்பாக மாறலாம். உத்தியோகத்தில் உங்கள் நிர்வாகத் திறனை வெளிப்படுத்தும் சூழல் உருவாகும். குடும்பத்தில் நீண்ட நாட்களாகத் திட்டமிட்டிருந்த சுப நிகழ்ச்சிக்கான தேதியை முடிவு செய்யலாம். பிள்ளைகளின் தனித்திறமையை ஊக்குவிப்பீர்கள்.
நண்பர்களுடன் இணைந்து ஒரு பொதுநலச் செயலுக்கு உதவுவீர்கள். கலைஞர்கள் தங்களுடைய படைப்புகளைப் புதிய தளத்தில் அறிமுகப்படுத்துவார்கள். மாணவர்கள் தனிப்பட்ட பயிற்சியில் ஆர்வம் செலுத்துவார்கள். எதிர்பார்த்த பணம் கிடைப்பதில் சிறு தாமதம் இருக்கலாம். மற்றவர்களுடைய கருத்துகளுக்கும் உரிய இடமளிப்பது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கரும்பச்சை
எதிர்பாராத ஒரு நிகழ்வு உங்களுடைய அன்றைய செயல்பாடுகளின் போக்கையே மாற்றியமைக்கலாம். உத்தியோகத்தில் உங்களுக்குப் புதிய துறையைக் கையாளும் வாய்ப்பு உருவாகும். வியாபாரத்தில் இதுவரை கவனிக்காமல் விட்ட ஒரு விஷயம் வருமானத்திற்கு வழிவகுக்கும். குடும்பத்தில் மூத்தவர்களின் விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவீர்கள்.
உறவினர்களிடம் இருந்து வரவேண்டிய தகவல் வந்து சேரும். வீட்டில் நீண்ட நாட்களாகப் பயன்படுத்தாமல் இருந்த பொருட்களை மாற்றியமைப்பீர்கள். கலைத்துறையினருக்கு புதிய சிந்தனைகளைச் செயல்படுத்தும் ஆர்வம் உண்டாகும். மாணவர்கள் கடினமான பாடங்களையும் புரிந்துகொண்டு படிப்பார்கள். பணம் சார்ந்த விஷயங்களில் பிறருடைய ஆலோசனையை மட்டும் நம்பாமல் சுயமாக ஆராய்ந்து முடிவெடுக்கவும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை நிறம்