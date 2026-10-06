சிரிப்பும் கலகலப்பும் அதிகரிக்கும் நாள்... இன்றைய ராசிபலன் - அக்டோபர் 06, 2026

கிழமை : செவ்வாய்க்கிழமை
தமிழ் வருடம் : பராபவ
தமிழ் மாதம் : புரட்டாசி
நாள் : 19
ஆங்கில தேதி : 6
மாதம் : அக்டோபர்
வருடம் : 2026
நட்சத்திரம் : இன்று அதிகாலை 01.05 மணி வரை ஆயில்யம், பின்னர் மகம்.
திதி : இன்று அதிகாலை 03.22 மணி வரை தசமி, பின்னர் ஏகாதசி.
யோகம் : சித்த யோகம்.
நல்ல நேரம் : காலை 07.45 - 08.45
நல்ல நேரம் : மாலை 04.45 - 05.45
ராகு காலம் : மதியம் 03.00 - 04.30
எமகண்டம் : காலை 09.00 - 10.30
குளிகை : மதியம் 12.00 - 01.30
கௌரி நல்ல நேரம் : காலை 10.45 - 11.45
கௌரி நல்ல நேரம் : மாலை 07.30 - 08.30
சூலம் : வடக்கு
சந்திராஷ்டமம் : பூராடம், உத்திராடம்.
இன்று உணர்ச்சியை விட அனுபவத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பீர்கள்.
காலம் தாழ்த்திய ஒரு செயல் மீண்டும் உங்கள் கவனத்திற்கு வரும்.
பணியிடத்தில் உங்களின் பொறுப்புணர்வு வெளிப்படும்.
மேலதிகாரியிடம் எதிர்பார்த்த ஆதரவு கிடைக்கலாம்.
தொழிலில் புதிய பாதையை தேர்ந்தெடுப்பது பற்றி சிந்திப்பீர்கள்.
வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் தேவையை புரிந்து செயல்படுவீர்கள்.
பணவரவில் நிலைத்தன்மை காணப்படும்.
சொத்து சம்பந்தமான பேச்சில் அவசர முடிவை தவிர்க்கவும்.
குடும்பத்தில் நீண்டநாள் பேசப்படாத விஷயம் தீர்வுக்கு வரும்.
தம்பதியரிடையே மனம் திறந்த உரையாடல் நடைபெறும்.
மாணவர்களுக்கு ஆசிரியரின் ஆலோசனை பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
கலைத்துறையில் புதிய ஒத்துழைப்பு கிடைக்கலாம்.
மன அழுத்தத்தை குறைக்க நடைப்பயிற்சி உதவும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்
இன்று சீரான முயற்சிக்கு சிறப்பான பலன் கிடைக்கும்.
முன்னதாக செய்த ஏற்பாடுகள் இப்போது சாதகமாக கைகொடுக்கும்.
பணியிடத்தில் உங்கள் பொறுமை பாராட்டப்படும்.
சிறிய பொறுப்பு ஒன்று பின்னாளில் பெரிய முன்னேற்றத்திற்கு வழிவகுக்கும்.
தொழில் சார்ந்த புதிய அறிமுகம் எதிர்காலத்தில் பயன்படும்.
வியாபாரத்தில் பொருட்களின் நகர்வு அதிகரிக்கும்.
கையிருப்பு பணத்தை சரியாக நிர்வகிப்பதில் கவனம் செலுத்துவீர்கள்.
புதிய செலவை ஏற்பதற்கு முன் அதன் அவசியத்தை ஆராயவும்.
குடும்பத்தில் மூத்தவரின் வார்த்தை வழிகாட்டியாக அமையும்.
வீட்டு அலங்காரம் அல்லது மாற்றம் பற்றிய எண்ணம் தோன்றும்.
மாணவர்கள் தங்களுக்கான படிப்பு முறையை மாற்றிப் பார்ப்பார்கள்.
பெண்களின் கைவினை அல்லது திறமைக்கு பாராட்டு கிடைக்கலாம்.
உணவு முறையில் கட்டுப்பாடு கடைப்பிடிப்பது நலம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சந்தன நிறம்
இன்று பேச்சின் மூலம் பல காரியங்களை சாதித்துக் கொள்வீர்கள்.
திடீரென வரும் அழைப்பு புதிய தொடர்புக்கு அடித்தளமாகும்.
அலுவலகத்தில் தகவல் பரிமாற்றம் முக்கியத்துவம் பெறும்.
உங்கள் கருத்தை தெளிவாக எடுத்துரைப்பதால் ஆதரவு கிடைக்கும்.
தொழிலில் வேறுபட்ட அணுகுமுறை நல்ல மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும்.
வியாபாரத்தில் புதிய விற்பனைத் திட்டம் உருவாகும்.
பணப்புழக்கம் எதிர்பார்த்ததைவிட சற்று மேம்படும்.
பழைய நிலுவை தொகை தொடர்பாக நல்ல செய்தி வரலாம்.
குடும்பத்தில் சிரிப்பும் கலகலப்பும் அதிகரிக்கும்.
நண்பரின் அழைப்பு ஒரு புதிய அனுபவத்திற்கு காரணமாகும்.
மாணவர்கள் மொழிப்பாடங்களில் சிறப்பாக செயல்படுவார்கள்.
எழுத்து சார்ந்த பணிகளில் இருப்பவர்களுக்கு சாதனை வாய்ப்பு உண்டு.
பயணத் திட்டத்தில் சிறிய மாற்றம் ஏற்படலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கிளிப்பச்சை
இன்று வேகமாக முடிவெடுப்பதைவிட ஆராய்ந்து செயல்படுவது பலன் தரும்.
எதிர்பாராமல் கிடைக்கும் தகவல் ஒரு முக்கிய முடிவுக்கு துணையாக இருக்கும்.
அலுவலகத்தில் உங்களின் புதிய அணுகுமுறை வரவேற்பைப் பெறும்.
பணியில் இருந்த சிறு சலிப்பு அகன்று ஆர்வம் பிறக்கும்.
தொழிலில் பழைய முறையை மாற்றி புதிய நடைமுறையை முயற்சிப்பீர்கள்.
வியாபாரத்தில் விற்பனைக்கான புதிய வாயில் திறக்கலாம்.
வருமானத்தில் சிறிய கூடுதல் கிடைப்பதற்கான சூழல் உருவாகும்.
பணத்தை கையாளும்போது பிறரின் ஆலோசனையை மட்டும் சார்ந்திருக்க வேண்டாம்.
வீட்டில் உங்கள் முயற்சிக்கு குடும்பத்தினர் துணை நிற்பார்கள்.
உறவினர் ஒருவரிடமிருந்து பயனுள்ள செய்தி கிடைக்கும்.
மாணவர்கள் கடினமான பாடப்பகுதியை எளிதாகப் புரிந்துகொள்வார்கள்.
கலைஞர்களுக்கு தனித்துவமான யோசனை உருவாகும்.
மன அமைதிக்காக சிறிது நேரம் தனிமையில் இருப்பது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்
இன்று உங்களின் தலைமைப் பண்பு வெளிப்படும்.
மற்றவர்கள் தயங்கும் விஷயத்தில் நீங்கள் முன்வந்து செயல்படுவீர்கள்.
பணியிடத்தில் உங்கள் முடிவு முக்கியத்துவம் பெறும்.
புதிய பொறுப்பை திறம்பட சமாளித்து பெயர் பெறுவீர்கள்.
தொழிலில் விரிவாக்கம் குறித்த சிந்தனை உருவாகும்.
வியாபாரத்தில் புதிய சந்தையை நோக்கி நகர்வீர்கள்.
வருமானம் தொடர்பான நல்ல வாய்ப்பு தென்படும்.
பெரிய தொகையை செலவிடும் முன் இரண்டு முறை யோசிக்கவும்.
குடும்பத்தில் உங்கள் முயற்சிக்கு பாராட்டு கிடைக்கும்.
நெருங்கியவரின் வெற்றி உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கும்.
மாணவர்கள் தங்கள் திறனை வெளிப்படுத்தும் சூழல் உருவாகும்.
மேடை மற்றும் ஊடகத் துறையினருக்கு கவனம் கிடைக்கும்.
உடல் உற்சாகம் அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கரும்பச்சை
இன்று நுணுக்கமான செயல்பாடுகள் வெற்றிக்கு துணை நிற்கும்.
சிறிய விஷயத்திலும் கவனம் செலுத்துவதால் நல்ல முடிவு கிடைக்கும்.
பணியிடத்தில் உங்கள் ஒழுங்கமைப்பு திறன் பாராட்டப்படும்.
நிலுவையில் இருந்த ஆவணப் பணிகள் முடிவுக்கு வரும்.
தொழிலில் புதிய கணக்கீடு ஒன்றை மேற்கொள்வீர்கள்.
வியாபாரத்தில் தேவையற்ற பொருட்செலவை குறைப்பீர்கள்.
சேமிப்பில் புதிய கட்டுப்பாடு கொண்டுவருவீர்கள்.
பண விவகாரங்களில் எழுத்துப்பூர்வமான உறுதிப்பாடு அவசியம்.
குடும்பத்தில் சிறிய பிரச்சினை பெரிதாகாமல் தடுக்கப்படும்.
வீட்டில் பொருட்களை ஒழுங்குபடுத்தும் பணி நடைபெறும்.
மாணவர்கள் திட்டமிட்ட நேர அட்டவணையை பின்பற்றுவார்கள்.
ஆராய்ச்சி சார்ந்த பணிகளில் முன்னேற்றம் ஏற்படும்.
உடல் சோர்வை கவனிக்காமல் விடாதீர்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
இன்று சமரசமான அணுகுமுறை உங்களுக்கு சாதகமாக அமையும்.
நீண்டநாள் இருந்த ஒரு கருத்து வேறுபாடு குறையும்.
பணியிடத்தில் சக ஊழியர்களின் நம்பிக்கையை பெறுவீர்கள்.
புதிய பொறுப்பு உங்களின் திறனை நிரூபிக்கும் வாய்ப்பாக அமையும்.
தொழிலில் கூட்டாண்மை குறித்து நல்ல பேச்சு நடைபெறும்.
வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களுடன் நெருக்கம் அதிகரிக்கும்.
வருமானத்தில் எதிர்பாராத சிறு ஆதாயம் கிடைக்கலாம்.
ஆடம்பரப் பொருட்கள் வாங்குவதில் கட்டுப்பாடு தேவை.
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சந்திப்பு ஏற்படும்.
நண்பர்களுடன் பகிர்ந்த யோசனை நல்ல பலனைத் தரும்.
மாணவர்கள் கற்றவற்றை நடைமுறையில் பயன்படுத்துவார்கள்.
அழகியல் மற்றும் படைப்புத் துறையினருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும்.
மனதில் இருந்த குழப்பம் குறையும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருநீலம்
இன்று விடாமுயற்சி எதிர்பார்த்த திருப்பத்தை ஏற்படுத்தும்.
நின்றுபோன முயற்சி மீண்டும் உயிர்ப்பெடுக்கும்.
பணியிடத்தில் மறைக்கப்பட்டிருந்த உங்கள் திறமை வெளிச்சத்திற்கு வரும்.
முக்கியமான ஒருவரின் கவனத்தை ஈர்ப்பீர்கள்.
தொழிலில் துணிச்சலான மாற்றத்தை மேற்கொள்ளும் எண்ணம் உருவாகும்.
வியாபாரத்தில் பழைய வாடிக்கையாளர் மீண்டும் தொடர்பு கொள்வார்.
பணவரவு கிடைத்தாலும் உடனடி செலவுகளை கட்டுப்படுத்தவும்.
கடன் அல்லது முதலீட்டு விஷயங்களில் ஆவணங்களை கவனிக்கவும்.
குடும்பத்தில் உங்கள் ஆதரவு ஒருவருக்கு தேவைப்படும்.
சொந்தங்களுடன் இருந்த மனவருத்தம் குறையலாம்.
மாணவர்கள் போட்டி மனப்பான்மையுடன் முன்னேறுவார்கள்.
கலைஞர்களின் தனிப்பட்ட பாணி பாராட்டப்படும்.
மன உறுதியை அதிகரிக்கும் செயல்களில் ஈடுபடுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ரோஜா நிறம்
சந்திராஷ்டமம் காரணமாக மனதில் சிறிய குழப்பங்கள் ஏற்படலாம். முக்கியமான முடிவுகளை அவசரமாக எடுக்காமல் இருப்பது நல்லது. பணியிடத்தில் பிறர் கூறும் வார்த்தைகளை உடனடியாக நம்ப வேண்டாம். செய்து முடித்த பணிகளையும் ஒருமுறை சரிபார்க்கவும். தொழிலில் புதிய ஒப்பந்தங்களை கவனமாக அணுக வேண்டும். வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த முடிவு சற்று தாமதமாகலாம். பண விஷயங்களில் கூடுதல் எச்சரிக்கை தேவை. தேவையற்ற செலவுகளை குறைப்பது நல்லது. குடும்பத்தில் அமைதியை பேணுங்கள். தம்பதியரிடம் தேவையில்லாத விவாதங்களை தவிர்க்கவும்.
உறவினர்களுடன் பேசும்போது நிதானம் அவசியம். பிள்ளைகளின் விஷயத்தில் பொறுமையாக செயல்படுங்கள். மாணவர்கள் கவனச்சிதறலை தவிர்க்க வேண்டும். படிப்பில் மீண்டும் மீண்டும் பயிற்சி செய்வது பயனளிக்கும். கலைத்துறையினர் புதிய முயற்சிகளை சற்று தாமதித்து தொடங்கலாம். உடல் சோர்வு அல்லது தூக்கக் குறைவு ஏற்படலாம். போதிய ஓய்வு எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பயணங்களில் கூடுதல் கவனம் தேவை. மாலை நேரத்திற்குப் பிறகு மனநிலை தெளிவடையும். பொறுமையுடன் செயல்பட்டால் நாளை சாதகமாக மாற்றிக்கொள்ளலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கிரே
இன்று கட்டுப்பாட்டுடன் செயல்பட்டால் சாதனை நிச்சயம்.
நீண்ட கால உழைப்பின் பயனை உணரத் தொடங்குவீர்கள்.
அலுவலகத்தில் முக்கியமான பொறுப்பு உங்கள் வசம் வரும்.
பணிச்சுமையை சரியாகப் பிரித்து செயல்படுவீர்கள்.
தொழிலில் நிலுவையில் இருந்த ஒப்பந்தம் நகரும்.
வியாபாரத்தில் வர்த்தக நடவடிக்கைகள் விரிவடையும்.
கையிருப்பு பணத்தை பாதுகாப்பாக பயன்படுத்துவீர்கள்.
சொத்து அல்லது கட்டுமானம் தொடர்பான செலவு வரலாம்.
குடும்பத்தில் பெரியவர்களின் ஆலோசனை நன்மை தரும்.
வீட்டில் நீண்டநாள் திட்டம் ஒன்றை தொடங்குவீர்கள்.
மாணவர்கள் தொடர்ந்து முயன்றால் சிறப்பான முன்னேற்றம் காண்பார்கள்.
கைவினைத் தொழிலில் இருப்பவர்களுக்கு வரவேற்பு கிடைக்கும்.
மூட்டு மற்றும் முதுகுப் பகுதியில் சிரமம் இருந்தால் ஓய்வு அவசியம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு
இன்று வழக்கமான பாதையிலிருந்து விலகி புதிய முயற்சியை மேற்கொள்வீர்கள்.
உங்களின் வித்தியாசமான யோசனை மற்றவர்களை கவரும்.
பணியிடத்தில் புதிய குழுவுடன் இணைந்து செயல்படுவீர்கள்.
தொழிலில் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தும் வாய்ப்பு கிடைக்கும்.
வியாபாரத்தில் இணையவழி முயற்சிகள் பலன் தரலாம்.
வருமானத்தை பெருக்கும் புதிய சிந்தனை உருவாகும்.
பண பரிவர்த்தனையில் ரகசியத் தகவல்களை பாதுகாக்கவும்.
குடும்பத்தில் உங்கள் தனிப்பட்ட முடிவுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும்.
நண்பர் ஒருவர் முக்கியமான அறிமுகத்தை ஏற்படுத்துவார்.
மாணவர்களுக்கு புதிய பாடப்பிரிவில் ஆர்வம் ஏற்படும்.
ஆராய்ச்சி மற்றும் கண்டுபிடிப்பு சார்ந்த முயற்சிகளுக்கு சிறப்பு.
கலைஞர்களின் புதிய முயற்சி கவனம் பெறும்.
மன அமைதிக்காக இயற்கையுடன் சிறிது நேரம் செலவிடுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்
இன்று மனதில் தோன்றும் நல்ல எண்ணங்களை நடைமுறைப்படுத்துவீர்கள்.
காத்திருந்த ஒரு தகவல் உங்கள் திட்டத்திற்கு புத்துயிர் அளிக்கும்.
பணியிடத்தில் நம்பிக்கைக்குரிய பொறுப்பு கிடைக்கும்.
உங்கள் மென்மையான அணுகுமுறை பிரச்சினையை எளிதாக்கும்.
தொழிலில் புதிய வாடிக்கையாளர் வட்டம் உருவாகும்.
வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த வர்த்தக வாய்ப்பு கிடைக்கலாம்.
பணவரவில் சீரான முன்னேற்றம் ஏற்படும்.
சேமிப்பை பாதுகாக்கும் புதிய திட்டம் உருவாகும்.
குடும்பத்தில் மனதிற்கு நெருக்கமானவரின் ஆதரவு கிடைக்கும்.
வீட்டில் நல்லிணக்கம் அதிகரிக்கும்.
மாணவர்கள் படைப்பாற்றலுடன் கற்றலில் ஈடுபடுவார்கள்.
இசை மற்றும் கலை சார்ந்தவர்களுக்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைக்கும்.
தியானம் அல்லது பிரார்த்தனை மனதிற்கு நிம்மதி தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை