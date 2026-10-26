இறை வழிபாடு மனதிற்கு நிம்மதி தரும் நாள்... இன்றைய ராசிபலன் - அக்டோபர் 26, 2026

தமிழ் வருடம்: பராபவ
தமிழ் மாதம்: ஐப்பசி
தமிழ் தேதி: 9
ஆங்கில தேதி: 26
கிழமை: திங்கட்கிழமை
நட்சத்திரம்: இன்று மாலை 7:12 மணி வரை அசுவினி, பின்னர் பரணி.
திதி: இன்று காலை 10:14 மணி வரை பௌர்ணமி, பின்னர் பிரதமை.
யோகம்: சித்த யோகம்.
நல்ல நேரம் காலை 6:15 - 7:15 மணி
மாலை 02:00 - 03:00 மணி
கௌரி நல்ல நேரம் காலை 915 - 10:15 மணி
மாலை 7:30 - 8:30 மணி
ராகு காலம் காலை 7:30 - 09:00மணி
எமகண்டம் காலை 10:30 - 12:00 மணி
குளிகை மதியம் 1:30 - 3:30 மணி
சூலம்: கிழக்கு
சந்திராஷ்டமம்: அஸ்தம், சித்திரை
பணியிடத்தில் இதுவரை கவனிக்கப்படாமல் இருந்த உங்கள் திறமைகள் வெளிச்சத்திற்கு வரும். புதிய பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொள்ளும் வாய்ப்பு உருவாகலாம். சுயதொழில் செய்பவர்கள் தங்களுடைய செயல்பாடுகளில் புதிய உத்திகளைக் கையாள்வார்கள். எதிர்பார்த்த பணம் கிடைப்பதில் இருந்த தாமதம் குறையலாம். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான செய்தி மனதிற்கு உற்சாகம் அளிக்கும்.
வாழ்க்கைத்துணையின் எண்ணங்களுக்கு மதிப்பளிப்பது உறவில் நெருக்கத்தை வளர்க்கும். மாணவர்கள் தங்களுடைய இலக்கை நோக்கித் தீவிரமாக செயல்படுவார்கள். கலைத்துறையினருக்குப் புதிய அறிமுகங்கள் கிடைக்கலாம். மற்றவர்களின் கருத்துகளைக் கேட்டு முடிவெடுப்பது நல்லது. தேவையற்ற செலவுகளைத் தவிர்த்து சேமிப்பில் கவனம் செலுத்துங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பொன்னிறம்
அமைதியாகச் செயல்பட்டாலும் ஆக்கப்பூர்வமான பலன்களைப் பெறக்கூடிய நாள். அலுவலகத்தில் உங்கள் பொறுப்புணர்வு மேலதிகாரிகளின் நம்பிக்கையைப் பெற்றுத்தரும். வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் தேவைகளைப் புரிந்துகொண்டு செயல்படுவது வளர்ச்சிக்கு வழிவகுக்கும். வருமானத்திற்கேற்ப செலவுகளை அமைத்துக்கொள்வது எதிர்காலப் பாதுகாப்பை அதிகரிக்கும். வீட்டில் நீண்ட நாட்களாகத் திட்டமிட்டிருந்த ஒரு காரியத்தைச் செயல்படுத்த முனைவீர்கள்.
உறவினர்களுடன் இருந்த மனக்கசப்புகள் மறைவதற்கான சூழல் உருவாகலாம். பெண்கள் தங்களுடைய தனித்திறமைகளை மேம்படுத்துவதில் ஆர்வம் காட்டுவார்கள். மாணவர்களுக்குப் படிப்பில் புதிய புரிதல் ஏற்படும். பயணங்களின்போது பொருட்களைப் பாதுகாப்பாக வைத்துக்கொள்ளவும். மன அமைதியைக் குலைக்கும் விஷயங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை நிறம்
உங்களுடைய பேச்சாற்றலும் புத்திசாலித்தனமும் பல இடங்களில் கைகொடுக்கும். புதிய தகவல்களைத் தெரிந்துகொள்வதற்கும் பயனுள்ள மனிதர்களைச் சந்திப்பதற்கும் வாய்ப்பு அமையும். பணியிடத்தில் சிக்கலான பணிகளைக்கூட எளிதாகக் கையாள்வீர்கள். வியாபாரத்தில் விளம்பர முயற்சிகள் நல்ல கவனத்தைப் பெறலாம்.
பணவரவு தொடர்பான திட்டங்களை மறுபரிசீலனை செய்வது அவசியம். குடும்பத்தில் இளையவர்களின் செயல்பாடுகள் மகிழ்ச்சியைத் தரும். நண்பர்களின் மூலம் எதிர்பாராத உதவி கிடைக்கலாம். மாணவர்கள் எழுத்துத் தேர்வுகளில் தெளிவாகப் பதிலளிக்க முயற்சி செய்வார்கள். எழுத்து, பேச்சு, ஊடகம் போன்ற துறைகளில் இருப்பவர்களுக்குப் புதிய சிந்தனைகள் தோன்றும். ஒரே நேரத்தில் பல வேலைகளை எடுத்துக் கொள்ளாமல் முக்கியமானவற்றுக்கு முன்னுரிமை கொடுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா
உங்களுடைய உள்ளுணர்வுக்கு மதிப்பளித்துச் செயல்பட வேண்டிய நாள். வேலைகளில் சில மாற்றங்கள் ஏற்பட்டாலும் அவற்றைச் சமாளிக்கும் மன உறுதி கிடைக்கும். தொழில் தொடர்பான பேச்சுவார்த்தைகளில் பொறுமையைக் கடைப்பிடிப்பது சாதகமான முடிவுகளுக்கு உதவும். குடும்பத்தின் தேவைகளுக்காகப் பணம் செலவிட நேரிடலாம். வீட்டில் மகிழ்ச்சியான சூழலை உருவாக்குவதில் உங்கள் பங்கு முக்கியமாக இருக்கும்.
வாழ்க்கைத்துணையுடன் எதிர்காலத் திட்டங்களைப் பகிர்ந்துகொள்வீர்கள். பிள்ளைகளின் கல்வி தொடர்பான விஷயங்களில் கவனம் செலுத்துவீர்கள். வேலை தேடுபவர்கள் புதிய வாய்ப்புகளைத் தொடர்ந்து முயற்சி செய்ய வேண்டும். ஆன்மிக ஈடுபாடு மனதிற்கு நிம்மதியைத் தரும். மற்றவர்களுடைய பிரச்சினைகளை மனதில் சுமந்துகொள்ளாமல் உங்களுடைய நலனுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
உங்கள் ஆளுமையை வெளிப்படுத்துவதற்கும் தனித்தன்மையை நிரூபிப்பதற்கும் ஏற்ற சூழல் உருவாகும். பணியிடத்தில் புதிய யோசனைகளை முன்வைத்து அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்ப்பீர்கள். வியாபாரத்தில் போட்டிகளைச் சமாளிக்கத் திட்டமிட்டுச் செயல்படுவீர்கள். வருமானத்தை உயர்த்துவதற்கான மாற்று வழிகளைப் பற்றி சிந்திப்பீர்கள்.
குடும்பத்தில் உங்களுடைய ஆலோசனைகளுக்கு மதிப்பு கிடைக்கும். நண்பர்கள் மத்தியில் செல்வாக்கு அதிகரிக்கலாம். கலைஞர்கள் தங்களுடைய படைப்புகளை மேம்படுத்துவதற்கான முயற்சிகளில் ஈடுபடுவார்கள். மாணவர்களுக்கு ஆசிரியர்களின் வழிகாட்டுதல் பயனுள்ளதாக இருக்கும். அதிகாரமாகப் பேசுவதைவிட அன்புடன் எடுத்துரைப்பது நல்ல பலனைத் தரும். புதிய முயற்சிகளைத் தொடங்கும்போது அவற்றுக்குத் தேவையான நேரத்தையும் செலவையும் கணக்கிட்டுச் செயல்படுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்
இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் எந்த விஷயத்திலும் அவசரமாக முடிவெடுக்காமல் சற்று யோசித்து செயல்படுங்கள். பணியிடத்தில் கூடுதல் பொறுப்புகள் மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம். முக்கிய ஆவணங்களை சரிபார்த்து கையாள்வது அவசியம். தொழிலில் புதிய முதலீடு தொடர்பான முடிவுகளை தள்ளிப்போடுவது நல்லது. வியாபாரத்தில் வரவு தாமதமானாலும் நிலைமை கட்டுக்குள் இருக்கும். எதிர்பாராத செலவு ஒன்று வரலாம். பணத்தை பிறருக்காக செலவிடும் முன் உங்கள் தேவைகளை கவனியுங்கள்.
குடும்பத்தில் ஒருவரின் பேச்சை தவறாக புரிந்து கொள்ள வேண்டாம். தம்பதியரிடையே சிறிய கருத்து வேறுபாடு வந்தாலும் பேசித் தீர்த்துக் கொள்ளலாம். பயணத்தில் கூடுதல் கவனம் தேவை. மாணவர்கள் மனதை அமைதிப்படுத்தி படித்தால் நல்ல பலன் கிடைக்கும். இறை வழிபாடு மனதிற்கு நிம்மதி தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு
உறவுகளையும் பொறுப்புகளையும் சமநிலையுடன் கையாள வேண்டிய நாள். பணியிடத்தில் மற்றவர்களுடன் இணைந்து செயல்படுவதால் வேலைகளை விரைவாக முடிக்க முடியும். வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்களுடன் தொடர்பு ஏற்படலாம். பணம் சார்ந்த முடிவுகளில் நீண்டகாலப் பலன்களை மனதில் வைத்துக்கொள்ளுங்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சந்திப்பு நிகழலாம். வாழ்க்கைத்துணையின் ஆதரவு உங்கள் முயற்சிகளுக்கு ஊக்கமளிக்கும்.
நண்பர்களுடன் பகிர்ந்துகொள்ளும் கருத்துகள் புதிய சிந்தனைகளை உருவாக்கும். மாணவர்கள் குழுவாகப் படிப்பதன் மூலம் பயனடைவார்கள். அழகு, ஆடை, அலங்காரம் தொடர்பான துறைகளில் இருப்பவர்களுக்குப் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். மற்றவர்களை மகிழ்விப்பதற்காக உங்கள் தேவைகளைப் புறக்கணிக்க வேண்டாம். நிதானமான அணுகுமுறை உங்களுக்கு நல்ல பெயரைப் பெற்றுத்தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல்
மறைந்திருந்த திறமைகளைச் செயல்படுத்துவதற்கான எண்ணம் அதிகரிக்கும். பணியிடத்தில் முக்கியமான விஷயங்களைக் கவனமாக அணுகுவது நல்லது. தொழில் வளர்ச்சிக்காக மேற்கொள்ளும் முயற்சிகளில் அனுபவசாலிகளின் ஆலோசனை உதவும். கடன் கொடுப்பது அல்லது பெரிய தொகையை முதலீடு செய்வது போன்ற விஷயங்களில் அவசரம் காட்ட வேண்டாம்.
குடும்பத்தில் உங்களுடைய கருத்துகளை வெளிப்படையாகப் பகிர்ந்துகொள்ள வாய்ப்பு கிடைக்கும். உறவினர்களுடன் பேசும்போது பொறுமையைக் கடைப்பிடிப்பது அவசியம். மாணவர்கள் கவனத்துடன் படித்தால் எதிர்பார்த்த முன்னேற்றத்தை அடையலாம். பழைய நண்பர் ஒருவரிடமிருந்து தகவல் வரக்கூடும். உங்களுடைய உழைப்பை மற்றவர்களுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்க்காமல் தனிப்பட்ட வளர்ச்சியில் கவனம் செலுத்துங்கள். ஓய்வுக்கும் மனநலனுக்கும் உரிய நேரத்தை ஒதுக்குங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: காவி நிறம்
புதிய பாதைகளைத் தேடுவதற்கும் எதிர்காலத்தைப் பற்றித் திட்டமிடுவதற்கும் மனம் விரும்பும். உத்தியோகத்தில் கூடுதல் பொறுப்புகளை ஏற்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். தொழில் செய்பவர்கள் தங்களுடைய சேவைகளை விரிவுபடுத்துவது குறித்து ஆலோசிப்பார்கள். வருமானத்தைப் பெருக்குவதற்கான முயற்சிகளில் நடைமுறைச் சிந்தனை அவசியம். குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் தொடர்பான ஆலோசனைகள் நடைபெறலாம்.
பெரியவர்களின் அனுபவம் சரியான வழியைத் தேர்ந்தெடுக்க உதவும். மாணவர்கள் உயர்கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு தொடர்பான புதிய தகவல்களை அறிந்துகொள்வார்கள். வெளியூர் தொடர்புகள் மூலம் பயனுள்ள செய்திகள் வரலாம். கொடுத்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுவதில் கவனம் செலுத்துங்கள். புதிய முயற்சிகளில் ஆர்வம் இருந்தாலும் செயல்படுத்துவதற்கு முன் சாதக பாதகங்களை ஆராய்வது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்
உழைப்பின் மதிப்பை உணர்த்தும் அனுபவங்கள் இன்று கிடைக்கலாம். பணியிடத்தில் நீங்கள் மேற்கொள்ளும் ஒழுங்கான செயல்பாடுகள் பாராட்டைப் பெற்றுத்தரும். வியாபாரத்தில் பழைய திட்டங்களை மறுபரிசீலனை செய்து தேவையான திருத்தங்களைச் செய்வீர்கள். சேமிப்பை அதிகரிப்பதற்கான முயற்சிகளில் கவனம் செலுத்துவீர்கள்.
குடும்பத்தில் பொறுப்புகள் அதிகரித்தாலும் அவற்றை முறையாகப் பகிர்ந்துகொள்வதால் சுமை குறையும். வாழ்க்கைத்துணையுடன் மனம் விட்டுப் பேசுவது நல்ல புரிதலை ஏற்படுத்தும். மாணவர்கள் தினசரிப் பயிற்சியைத் தொடர்வதன் மூலம் திறமையை வளர்த்துக்கொள்வார்கள். சொத்து தொடர்பான ஆவணங்களைச் சரிபார்க்க வேண்டியிருந்தால் கவனமாக அணுகுங்கள். மற்றவர்கள் செய்யும் செயல்களுக்காகக் கவலைப்படுவதைவிட உங்கள் இலக்குகளை நோக்கிச் செல்லுங்கள். உடல்நலத்திற்குத் தேவையான ஓய்வை உறுதிப்படுத்துங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்
வித்தியாசமாகச் சிந்திக்கும் திறன் உங்களுக்கு புதிய வாய்ப்புகளை அடையாளம் காட்டும். பணியிடத்தில் தொழில்நுட்பம் அல்லது புதிய முறைகளைப் பயன்படுத்தி வேலைகளை எளிமையாக்குவீர்கள். வியாபாரத்தில் இளைய தலைமுறையினரின் ஆலோசனைகள் உதவிகரமாக இருக்கலாம். பணவரவு தொடர்பான எதிர்பார்ப்புகளை நடைமுறைக்கு ஏற்றவாறு அமைத்துக்கொள்ளுங்கள்.
குடும்பத்தில் உங்களுடைய விருப்பங்களுக்கு ஆதரவு கிடைக்கலாம். நண்பர்களுடன் இணைந்து ஒரு புதிய திட்டத்தைப் பற்றி விவாதிப்பீர்கள். மாணவர்கள் அறிவியல், தொழில்நுட்பம் போன்ற துறைகளில் ஆர்வத்துடன் ஈடுபடுவார்கள். சமூகப் பணிகளில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு நல்ல அறிமுகங்கள் கிடைக்கலாம். பிறருடைய அனுபவங்களிலிருந்து பாடம் கற்றுக்கொள்வது முன்னேற்றத்திற்கு உதவும். முக்கியமான செயல்களில் கவனக்குறைவு ஏற்படாமல் பார்த்துக்கொள்ளுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
மென்மையான அணுகுமுறையும் தெளிவான சிந்தனையும் உங்களுக்கு வழிகாட்டும். பணியிடத்தில் அனுபவத்தின் அடிப்படையில் சில முக்கியமான முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் புதிய தொடர்புகளை வளர்த்துக்கொள்வதற்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். வரவு செலவுகளை முன்கூட்டியே கணக்கிடுவது பண நெருக்கடியைத் தவிர்க்க உதவும். குடும்பத்தில் அன்பான உரையாடல்கள் மனநிறைவை ஏற்படுத்தும். வாழ்க்கைத்துணையின் விருப்பங்களைக் கேட்டறிந்து செயல்படுவது உறவை மேம்படுத்தும். ஆன்மிகத்தில் நாட்டம் அதிகரிக்கலாம். மாணவர்கள் தங்களுடைய பலம் மற்றும் பலவீனங்களை அறிந்து படிப்புத் திட்டத்தை மாற்றியமைப்பார்கள். கலைத்துறையினருக்குப் புதிய படைப்புகளை உருவாக்கும் எண்ணம் தோன்றும். தேவையற்ற கவலைகளுக்கு இடமளிக்காமல் நம்பிக்கையுடன் செயல்படுங்கள். உடல் நலத்தில் சிறிய மாற்றங்கள் தென்பட்டாலும் உரிய கவனம் செலுத்துங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா நிறம்