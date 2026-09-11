மனநிம்மதி அதிகரிக்கும் நாள்: இன்றைய ராசிபலன் - செப்டம்பர் 11, 2026

செப்டம்பர் 11
கிழமை : வெள்ளிக்கிழமை
தமிழ் வருடம் : பராபவ
தமிழ் மாதம் : ஆவணி
நாள் : 25
ஆங்கில தேதி : 11
மாதம் : செப்டம்பர்
வருடம் : 2026
நட்சத்திரம் : இன்று மதியம் 2.47 வரை பூரம், பின்னர் உத்திரம்.
திதி : இன்று காலை 9.40 வரை அமாவாசை, பின்னர் பிரதமை.
யோகம் : சித்த யோகம்.
நல்ல நேரம் : காலை 09.15 - 10.15
நல்ல நேரம் : காலை 09.15 - 10.15
ராகு காலம் : மாலை:04.45 - 05.45
எமகண்டம் : மாலை 3.00 - 4.30
குளிகை : காலை 7.30 - 9.00
கௌரி நல்ல நேரம் : காலை 12.15 - 01.15
கௌரி நல்ல நேரம் :மாலை 6.30 - 7.30
சந்திராஷ்டமம் : அவிட்டம், சதயம்.
இன்றைய நாள் உங்களுடைய திறமையை நிரூபிக்கும் சந்தர்ப்பங்களை உருவாக்கும். வேலை சார்ந்த விஷயங்களில் எதிர்பாராத மாற்றம் ஏற்படலாம். நீண்டகாலமாக மனதில் வைத்திருந்த திட்டத்தை செயல்படுத்த தொடங்குவீர்கள். உத்தியோகத்தில் புதிய பொறுப்பை ஏற்க வேண்டிய சூழல் வரலாம். வியாபாரத்தில் பேச்சுவார்த்தைகள் மூலம் சாதகமான முடிவு கிடைக்கும். வரவு செலவு நிலை சீராகும். குடும்பத்தில் ஒருவருடைய சாதனை மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தும். நண்பர்களின் வட்டாரம் விரிவடையும். வெளியூர் தொடர்புகள் மூலம் நல்ல வாய்ப்பு வரலாம். வீடு சம்பந்தமான பணிகளில் முன்னேற்றம் காணப்படும். முக்கிய ஆவணங்களை பாதுகாப்பாக வைத்துக்கொள்ளுங்கள். மாணவர்கள் புதிய விஷயங்களை ஆர்வத்துடன் கற்றுக்கொள்வார்கள். பயணத்தில் எதிர்பாராத சந்திப்பு ஏற்படலாம். உடல் நலனில் வழக்கமான கவனம் போதுமானது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு
சமீபத்தில் ஏற்பட்ட தடுமாற்றங்கள் படிப்படியாக சரியாகும். உங்களுடைய முயற்சிக்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும். தொழில் தொடர்பான முக்கிய முடிவை எடுக்க வேண்டியிருக்கும். புதிய வாடிக்கையாளர்களின் வருகை வியாபாரத்திற்கு ஊக்கம் தரும். வருமானத்தை உயர்த்தும் எண்ணம் செயலாக மாறும். சேமிப்பை அதிகரிக்க நல்ல சந்தர்ப்பம் அமையும். குடும்ப உறுப்பினரின் தேவையை நிறைவேற்றுவீர்கள். வீட்டில் சுபமான பேச்சுகள் நடைபெறும். தம்பதியரிடையே நெருக்கம் அதிகரிக்கும். சொத்து தொடர்பான தகவல் ஒன்று கவனத்தை ஈர்க்கும். நண்பர் ஒருவரின் உதவி சரியான நேரத்தில் கிடைக்கும். மாணவர்களுக்கு மன ஒருமைப்பாடு அதிகரிக்கும். உணவு முறையில் கட்டுப்பாடு கடைப்பிடிக்கவும். மாலையில் மனதிற்கு பிடித்த செய்தி கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ரோஸ் நிறம்
செயல்பாடுகளில் புதிய உற்சாகம் பிறக்கும். முக்கியமான நபருடன் ஏற்படும் சந்திப்பு எதிர்காலத்திற்கு வழிகாட்டும். தொழில் சார்ந்த தகவல்கள் சாதகமாக அமையும். வேலை மாற்றம் குறித்து யோசிப்பவர்களுக்கு நல்ல தகவல் கிடைக்கலாம். வியாபாரத்தில் புதிய சந்தையை அணுகும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். பணப்புழக்கம் மெதுவாக அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு தேவையான ஆதரவை வழங்குவீர்கள். உறவினர்களுடன் இருந்த இடைவெளி குறையும். புதிய பொருள் வாங்கும் திட்டம் உருவாகும். சொத்து விஷயங்களில் பொறுமை காப்பது நல்லது. எழுத்து மற்றும் பேச்சுத் திறனால் நன்மை பெறுவீர்கள். மாணவர்களுக்கு தேர்வு தொடர்பான நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். பயணத்தை முன்கூட்டியே திட்டமிடுங்கள். மன அமைதிக்காக சிறிது நேரம் ஒதுக்குங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மரகத பச்சை
மனதில் இருந்த பாரம் ஒன்று குறையும். நீங்கள் எதிர்பார்த்த ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். தொழில் சார்ந்த முடிவுகளில் தெளிவு பிறக்கும். உத்தியோகத்தில் புதிய பணியை திறம்பட கையாளுவீர்கள். வியாபாரத்தில் பழைய முயற்சி பலன் தரும். வருமானத்துடன் சிறிய கூடுதல் வரவும் சேரலாம். குடும்பத்தில் பெரியவர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். வீட்டில் அமைதியான சூழல் உருவாகும். தம்பதியருக்குள் இனிய உரையாடல் நடைபெறும். வீடு மாற்றம் அல்லது புதுப்பிப்பு குறித்து ஆலோசிப்பீர்கள். வெளியூர் தொடர்பு மூலம் பயனுள்ள தகவல் கிடைக்கும். மாணவர்களுக்கு ஆசிரியர்களின் வழிகாட்டுதல் உதவும். உடல் நலத்தில் தூக்கத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கவும். மாலை நேரம் சாதகமானதாக அமையும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பொன்னிற மஞ்சள்
இன்று உங்கள் முடிவெடுக்கும் திறன் வெளிப்படும். நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருந்த விஷயம் நகரத் தொடங்கும். பணியிடத்தில் உங்கள் கருத்து ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். புதிய பொறுப்பை நம்பிக்கையுடன் ஏற்றுக்கொள்வீர்கள். வியாபாரத்தில் லாபத்தை அதிகரிக்கும் திட்டம் உருவாகும். பொருளாதாரத்தில் எதிர்பார்த்த நிலைத்தன்மை கிடைக்கும். குடும்பத்தில் உங்களுடைய பங்கு முக்கியமாக இருக்கும். நெருங்கிய உறவினர் ஒருவர் மகிழ்ச்சியான தகவலை தெரிவிப்பார். சொத்து தொடர்பான பேச்சு முன்னேறும். பயணத்தின் மூலம் புதிய தொடர்பு கிடைக்கலாம். கலை மற்றும் படைப்புத் துறையினருக்கு நல்ல பாராட்டு கிடைக்கும். மாணவர்கள் இலக்கை நோக்கி தொடர்ந்து பயணிப்பார்கள். உடல் சோர்வு ஏற்பட்டால் உடனடியாக ஓய்வு எடுக்கவும். ஆன்மிக ஈடுபாடு மனநிறைவை அளிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா நிறம்
இன்றைய சூழல் உங்களை நடைமுறை சிந்தனைக்கு அழைத்துச் செல்லும். பணிகளை ஒழுங்குபடுத்துவதால் நேரம் மிச்சமாகும். உத்தியோகத்தில் மறைமுகமாக கிடைக்கும் ஆதரவு உங்களுக்கு சாதகமாகும். தொழில் தொடர்பான புதிய தகவல் கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் கணக்கு விஷயங்களை சரிபார்க்கவும். செலவுகளை கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம் சேமிப்பு அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் சிறிய பிரச்சினை பேசி தீர்க்கப்படும். தம்பதியரிடையே பரஸ்பர புரிதல் ஏற்படும். வீட்டு வசதிகளை மேம்படுத்தும் எண்ணம் தோன்றும். நண்பர்களுடன் பயனுள்ள கலந்துரையாடல் நடைபெறும். மாணவர்களுக்கு கடினமான பாடங்கள் எளிதாக புரியும். புதிய திறனை கற்றுக்கொள்ள ஆர்வம் ஏற்படும். உடல் நலத்தில் நீர் அருந்துவதில் கவனம் செலுத்துங்கள். இரவு நேரத்தில் மனநிம்மதி அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
சாதகமான மனிதர்களின் தொடர்பு இன்று கிடைக்கும். உங்களுடைய பேச்சு பல இடங்களில் வரவேற்பைப் பெறும். தொழில் சார்ந்த புதிய முடிவுகளை எடுக்கலாம். பணியிடத்தில் இருந்த குழப்பம் தெளிவாகும். வியாபாரத்தில் விற்பனை அதிகரிக்க வாய்ப்பு உள்ளது. பணத்தை சரியான முறையில் பயன்படுத்துவீர்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான செய்தி வந்து சேரும். உறவினர்களுடன் சந்திப்பு ஏற்படலாம். தம்பதியருக்குள் இருந்த சிறிய மனக்கசப்பு நீங்கும். வீட்டிற்கு தேவையான பொருட்களை வாங்குவீர்கள். சமூகத்தில் உங்கள் அறிமுகம் அதிகரிக்கும். மாணவர்கள் தங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்துவார்கள். கலை ஆர்வம் உள்ளவர்களுக்கு புதிய வாய்ப்பு உருவாகும். மனதில் புத்துணர்ச்சி ஏற்படும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ரோஸ் நிறம்
கடினமான சூழ்நிலையையும் சாதுர்யமாக கையாளுவீர்கள். முன்னர் முடங்கியிருந்த முயற்சி மீண்டும் உயிர் பெறும். தொழிலில் முக்கியமான தொடர்பு ஏற்படும். உத்தியோகத்தில் உங்கள் உழைப்பை மற்றவர்கள் உணர்வார்கள். வியாபாரத்தில் போட்டியை சமாளிக்கும் திறன் அதிகரிக்கும். பண விஷயங்களில் எச்சரிக்கையுடன் இருப்பது நல்லது. குடும்பத்தில் தேவையற்ற விவாதங்களை தவிர்க்கவும். மூத்தவர்களின் அறிவுரை பயனுள்ளதாக இருக்கும். சொத்து தொடர்பான முடிவை சற்று தள்ளிப்போடுவது நல்லது. பயணங்களில் பொருட்களை கவனமாக வைத்துக்கொள்ளுங்கள். மாணவர்கள் தொடர்ந்து பயிற்சி செய்தால் நல்ல பலன் பெறுவார்கள். திறமைக்கு புதிய வாயில் திறக்கலாம். உடல் நலத்தில் அதிக உழைப்பை தவிர்க்கவும். தியானம் அல்லது இறை சிந்தனை மனதை அமைதிப்படுத்தும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு நிறம்
இன்று உங்களுடைய எதிர்காலத் திட்டங்களுக்கு நல்ல அடித்தளம் அமையும். புதிய முயற்சியை தொடங்குவதற்கான சூழல் உருவாகும். தொழிலில் எதிர்பாராத ஆதாயம் கிடைக்கலாம். உத்தியோகத்தில் அதிகாரம் சார்ந்த பொறுப்பு அதிகரிக்கும். வியாபாரத்தில் புதிய கூட்டாண்மை குறித்து பேசுவீர்கள். வருமானத்தில் முன்னேற்றம் காணப்படும். குடும்ப உறுப்பினர்களின் தேவைகளை நிறைவேற்றுவீர்கள். வீட்டில் சந்தோஷமான நிகழ்வு நடைபெறலாம். நண்பர்களின் மூலம் முக்கியமான அறிமுகம் கிடைக்கும். சொத்து வாங்கும் எண்ணம் தீவிரமடையும். தொலைதூரப் பயணம் தொடர்பான திட்டம் உருவாகலாம். மாணவர்களுக்கு உயர்கல்வி முயற்சிகளில் சாதகமான நிலை இருக்கும். உடல்நிலை சுறுசுறுப்பாக இருக்கும். நல்ல எண்ணங்களுடன் நாளை நிறைவு செய்வீர்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மெரூன்
சிறிது பொறுமையுடன் செயல்பட்டால் நல்ல முடிவுகளைப் பெறலாம். தொழிலில் நிலையான முன்னேற்றம் தொடரும். உத்தியோகத்தில் அனுபவம் உங்களுக்கு கைகொடுக்கும். புதிய பொறுப்பை ஏற்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். வியாபாரத்தில் பழைய வாடிக்கையாளர்களால் வருமானம் கிடைக்கும். செலவுகளை முறையாக திட்டமிடுவது அவசியம். குடும்பத்தில் உங்கள் ஆலோசனை முக்கியத்துவம் பெறும். வீட்டில் அமைதியான சூழல் நிலவும். தம்பதியரிடையே விட்டுக்கொடுக்கும் மனப்பான்மை தேவை. சொத்து சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் முழு விவரத்தையும் அறிந்து செயல்படுங்கள். நண்பர்களின் உதவி எதிர்பாராத நேரத்தில் கிடைக்கும். மாணவர்கள் தொடர்ந்து உழைத்தால் முன்னேற்றம் நிச்சயம். உடலுக்கு போதிய ஓய்வு வழங்குங்கள். மனதில் புதிய நம்பிக்கை உருவாகும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருநீலம்
இன்று சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் முக்கிய முடிவுகளில் நிதானம் தேவை. மனதில் தோன்றும் எண்ணங்களை உடனடியாக செயல்படுத்தாமல் சிந்தித்து முடிவு எடுக்கவும். பணியிடத்தில் தேவையற்ற விவாதங்களை தவிர்ப்பது நல்லது. முக்கியமான ஆவணங்களை கவனமாக கையாளுங்கள். மேலதிகாரிகளிடம் பேசும்போது அமைதியான அணுகுமுறை அவசியம். தொழிலில் புதிய முயற்சிகளை தொடங்குவதற்கு முன் சாதக பாதகங்களை ஆராயுங்கள். வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த பணவரவு சற்று தாமதமாகலாம். அவசர முதலீடுகளை தவிர்ப்பது நல்லது. திடீர் செலவுகள் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளதால் பணத்தை பாதுகாப்பாக வைத்திருங்கள். குடும்பத்தில் சிறிய மனக்கசப்பு ஏற்பட்டாலும் விரைவில் சரியாகும். மூத்தவர்களின் ஆலோசனையை கேட்டு செயல்படுவது நன்மை தரும். தம்பதியரிடையே பொறுமையும் விட்டுக்கொடுக்கும் மனப்பான்மையும் அவசியம். பயணங்களில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துங்கள். மாணவர்கள் மன அழுத்தத்தை குறைத்து படிப்பில் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல்
இன்றைய நாள் நம்பிக்கையை அதிகரிக்கும் வகையில் அமையும். நீங்கள் மேற்கொள்ளும் முயற்சிகளுக்கு நல்ல பதில் கிடைக்கும். தொழிலில் புதிய பொறுப்பை ஏற்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். வருமானத்தை பெருக்குவதற்கான வழி தென்படும். நிதி விஷயங்களில் திட்டமிட்டு செயல்படுவீர்கள். குடும்பத்தில் அன்பான சூழல் நிலவும். நெருங்கியவர்களுடன் மனம் திறந்து பேசுவீர்கள். வீடு அல்லது நிலம் தொடர்பான முயற்சிகளில் தகவல் கிடைக்கலாம். ஆன்மிகம் சார்ந்த பயணம் அல்லது வழிபாடு மனநிறைவை தரும். நண்பர்களால் நல்ல சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும். மாணவர்களுக்கு நினைத்த இலக்கை அடைய ஊக்கம் பிறக்கும். உடல்நிலையில் புத்துணர்ச்சி ஏற்படும். இன்றைய அனுபவம் எதிர்கால முடிவுகளுக்கு வழிகாட்டியாக இருக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கிரீம் நிறம்