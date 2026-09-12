தயக்கம் நீங்கி தெளிவு பிறக்கும் நாள்: இன்றைய ராசிபலன் - செப்டம்பர் 12, 2026

செப்டம்பர் 12
கிழமை : சனிக்கிழமை
தமிழ் வருடம் : பராபவ
தமிழ் மாதம் : ஆவணி
நாள் : 26
ஆங்கில தேதி : 12
மாதம் : செப்டம்பர்
வருடம் : 2026
நட்சத்திரம் : இன்று மதியம் 02.47 வரை உத்திரம், பின்னர் அஸ்தம்.
திதி : இன்று காலை 8.51 வரை வளர்பிறை பிரதமை, பின்னர் துவிதியை.
யோகம் : மரண யோகம்.
நல்ல நேரம் : காலை 07.45 – 08.45
நல்ல நேரம் : மாலை 04.45 – 5.45
ராகு காலம் : காலை 09.00 – 10.30
எமகண்டம் : மதியம் 1.30 – 3.00
குளிகை : காலை 06.00 – 07.30
கௌரி நல்ல நேரம் : காலை 10.45 – 11.45
கௌரி நல்ல நேரம் : மாலை 9.30 – 10.30
சந்திராஷ்டமம் : சதயம, பூரட்டாதி.
இன்று உங்களின் முயற்சிகளுக்கு புதிய வேகம் கிடைக்கும். நீண்ட நாட்களாக காத்திருந்த தகவல் சாதகமாக வந்து சேரும். பணியிடத்தில் உங்களுடைய திறமை கவனிக்கப்படும். புதிய பொறுப்பை நம்பிக்கையுடன் ஏற்றுக்கொள்வீர்கள். தொழில் தொடர்பான சந்திப்புகள் பயனுள்ளதாக அமையும். வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்களை ஈர்க்கும் சூழல் உருவாகும். பணவரவில் சிறிய முன்னேற்றம் காணப்படும். தேவையற்ற செலவுகளை குறைப்பதில் கவனம் செலுத்துவீர்கள். குடும்பத்தில் உங்களுடைய ஆலோசனை முக்கியத்துவம் பெறும். வீட்டு தேவைக்காக புதிய பொருள் வாங்குவீர்கள். நெருங்கிய நண்பர் ஒருவர் நல்ல தகவலை தெரிவிப்பார். மாணவர்களுக்கு படிப்பில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். பயணத் திட்டங்களில் சிறிய மாற்றம் ஏற்படலாம். உடல் சோர்வை அலட்சியம் செய்யாமல் ஓய்வெடுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மெரூன்
கடந்த சில நாட்களாக இருந்த மனக்குழப்பம் விலகும். நீங்கள் எடுத்த முயற்சியில் தெளிவான முன்னேற்றம் தெரியும். உத்தியோகத்தில் முக்கியமான பணியை முடிப்பீர்கள். மேலதிகாரிகளின் பாராட்டு கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. வியாபாரத்தில் பழைய தொடர்பு மீண்டும் பயனளிக்கும். புதிய வருமான வாய்ப்பை உருவாக்கும் எண்ணம் தோன்றும். சேமிப்பு தொடர்பான திட்டத்தில் நல்ல மாற்றம் ஏற்படும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலை நிலவும். தம்பதியரிடையே அன்பான அணுகுமுறை அதிகரிக்கும். சொத்து தொடர்பான தகவல் ஒன்று கிடைக்கலாம். உறவினர் ஒருவர் எதிர்பாராத உதவி செய்வார். மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வுக்கான முயற்சியை தீவிரப்படுத்துவார்கள். வீட்டில் ஆன்மிக ஈடுபாடு அதிகரிக்கும்.:உணவு மற்றும் ஓய்வு முறையில் ஒழுங்கு கடைப்பிடிக்கவும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா
புதிய எண்ணங்களை செயல்படுத்துவதற்கு ஏற்ற சூழல் உருவாகும். உங்களுடைய பேச்சாற்றல் பலன் தரும். பணியிடத்தில் முக்கியமான ஒருவரின் ஆதரவு கிடைக்கும். வேலை தொடர்பான பழைய பிரச்சினைக்கு தீர்வு கிடைக்கலாம். தொழிலில் புதிய வாய்ப்பை ஆராய்வீர்கள். வியாபாரத்தில் விற்பனை தொடர்பான முயற்சிகள் கைகொடுக்கும். பணப்புழக்கம் சீராகும். குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் இருந்த கருத்து வேறுபாடு குறையும். வீட்டில் தேவையான மாற்றங்களை மேற்கொள்ள திட்டமிடுவீர்கள். நண்பர்களின் மூலம் புதிய அறிமுகம் கிடைக்கும். தொலைதூரத் தொடர்பு மூலம் பயனுள்ள தகவல் வரும். மாணவர்களுக்கு நினைவாற்றல் நன்றாக செயல்படும். பயணத்தை அவசரமாக முடிவு செய்யாமல் திட்டமிடுங்கள். மனநிம்மதிக்காக விருப்பமான செயல்களில் ஈடுபடுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு
இன்றைய நாள் மனதிற்கு நிம்மதி தரும் நிகழ்வுகளை கொண்டுவரும். நீண்டகாலமாக இருந்த ஒரு கவலை குறையலாம். உத்தியோகத்தில் உங்களுடைய அனுபவம் கைகொடுக்கும். புதிய பொறுப்பு கிடைத்தாலும் அதை சிறப்பாக கையாளுவீர்கள். தொழிலில் எதிர்பார்த்த முன்னேற்றம் ஏற்படும். வியாபாரத்தில் நம்பிக்கைக்குரிய தொடர்பு உருவாகும். வரவு செலவுகளை சமநிலையில் வைத்துக்கொள்ள முடியும். குடும்பத்தில் பெரியவர்களின் ஆலோசனை பயனளிக்கும். வீட்டில் மகிழ்ச்சியான உரையாடல் நடைபெறும். தம்பதியரிடையே புரிதல் அதிகரிக்கும். வீடு மாற்றம் அல்லது புதுப்பிப்பு குறித்து சிந்திப்பீர்கள். மாணவர்களுக்கு ஆசிரியர்களின் வழிகாட்டுதல் கிடைக்கும். உடல் நலத்தில் தூக்கத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கவும். மாலை நேரத்தில் நல்ல செய்தி வந்து சேரலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
உங்களுடைய தன்னம்பிக்கை இன்று உயர்வடையும். முடங்கியிருந்த ஒரு பணியை மீண்டும் தொடங்குவீர்கள். பணியிடத்தில் உங்கள் முடிவுக்கு மதிப்பு கிடைக்கும். புதிய பொறுப்பு உங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்தும் வாய்ப்பாக அமையும். தொழில் சார்ந்த பேச்சுவார்த்தை சாதகமாக முடியும். வியாபாரத்தில் புதிய திட்டம் உருவாகும். பணவரவில் எதிர்பார்த்த முன்னேற்றம் ஏற்படலாம். குடும்பத்தில் உங்களுடைய முடிவு அனைவராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். உறவினர் ஒருவரிடமிருந்து நல்ல செய்தி கிடைக்கும். சொத்து தொடர்பான முயற்சியில் அடுத்த கட்ட நகர்வு ஏற்படும். சமூகத்தில் உங்களுடைய மதிப்பு உயரும். கலைத்துறையினருக்கு பாராட்டு கிடைக்கும். மாணவர்கள் போட்டியை நம்பிக்கையுடன் எதிர்கொள்வார்கள். ஆன்மிக சிந்தனை மனதிற்கு தெளிவை தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்
ஒழுங்காக செயல்படுவதன் மூலம் இன்று நல்ல பலன் பெறுவீர்கள். முக்கிய பணிகளை முன்னுரிமைப்படுத்தி முடிப்பீர்கள். உத்தியோகத்தில் உங்களுடைய செயல்திறன் வெளிப்படும். மேலதிகாரிகளிடம் நல்ல பெயர் கிடைக்கும். தொழிலில் புதிய தகவல் எதிர்கால முடிவுக்கு உதவும். வியாபாரத்தில் கணக்கு வழக்குகளை கவனமாக பரிசோதிக்கவும். வருமானத்தை சேமிப்பாக மாற்றும் எண்ணம் வலுப்படும். குடும்பத்தில் சிறிய பிரச்சினை அமைதியாக தீரும். தம்பதியருக்குள் அன்பான அணுகுமுறை காணப்படும். வீட்டு வசதிகளை மேம்படுத்தும் முயற்சி தொடங்கலாம். நண்பர்களின் ஆலோசனை பயனுள்ளதாக இருக்கும். மாணவர்களுக்கு கடினமான விஷயங்கள் புரியத் தொடங்கும். புதிய திறனை கற்றுக்கொள்வதற்கு ஆர்வம் அதிகரிக்கும். உடலில் நீர்ச்சத்து குறையாமல் பார்த்துக்கொள்ளுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
இன்று உங்களுடைய முயற்சிகளுக்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைக்கும். புதிய மனிதர்களின் தொடர்பு எதிர்காலத்திற்கு உதவும். பணியிடத்தில் இருந்த குழப்பம் படிப்படியாக விலகும். உங்களுடைய கருத்தை தெளிவாக எடுத்துரைப்பீர்கள். தொழிலில் புதிய வாய்ப்புகளைத் தேடுவீர்கள். வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கலாம். பொருளாதார நிலையில் நம்பிக்கை ஏற்படும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான நிகழ்வு குறித்து பேசுவீர்கள். தம்பதியரிடையே நெருக்கம் அதிகரிக்கும். வீட்டிற்கு தேவையான பொருட்களை வாங்குவீர்கள். சமூகத்தில் புதிய அறிமுகங்கள் உருவாகும். கலை ஆர்வம் உள்ளவர்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். மாணவர்கள் தங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்துவார்கள். மனதில் இருந்த தயக்கம் நீங்கி தெளிவு பிறக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்
எந்த சூழ்நிலையையும் சமாளிக்கும் மனத்திடம் அதிகரிக்கும். முன்பு தடைப்பட்ட முயற்சியில் மீண்டும் முன்னேற்றம் காணப்படும். பணியிடத்தில் முக்கியமான பொறுப்பை ஏற்க வேண்டியிருக்கலாம். உங்கள் உழைப்பை சக ஊழியர்கள் புரிந்துகொள்வார்கள். தொழிலில் புதிய தொடர்பு உருவாகும். வியாபாரத்தில் போட்டிகளை புத்திசாலித்தனமாக எதிர்கொள்வீர்கள். பணத்தை செலவிடும்போது தேவையும் அவசியமும் பார்க்கவும். குடும்பத்தில் தேவையற்ற விவாதங்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது. மூத்தவரின் ஆலோசனை சரியான வழியை காட்டும். சொத்து தொடர்பான முடிவுகளில் அவசரம் வேண்டாம். பயணத்தின் போது உடைமைகளை பாதுகாப்பாக வைத்திருங்கள். மாணவர்கள் தொடர்ந்து பயிற்சி செய்தால் முன்னேற்றம் நிச்சயம். புதிய திறமையை வெளிப்படுத்தும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். உடல் சோர்வுக்கு உரிய ஓய்வு கொடுக்கவும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: அடர் சிவப்பு
எதிர்கால வளர்ச்சிக்கான புதிய பாதை திறக்கும். நீண்ட நாட்களாக நினைத்த ஒரு செயலை தொடங்குவீர்கள். தொழிலில் எதிர்பாராத சாதகமான மாற்றம் ஏற்படலாம். உத்தியோகத்தில் பொறுப்பும் அதிகாரமும் அதிகரிக்கும். வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்களை சந்திப்பீர்கள். கூட்டுத் தொழில் தொடர்பான பேச்சு நடைபெறலாம். வருமானத்தில் சிறிது உயர்வு கிடைக்கும். குடும்பத்தில் உங்களால் மகிழ்ச்சியான மாற்றம் ஏற்படும். வீட்டில் சுபமான நிகழ்வு பற்றிய ஆலோசனை நடக்கும். சொத்து வாங்கும் எண்ணத்திற்கு நடைமுறை வடிவம் கொடுப்பீர்கள். நண்பர்கள் மூலம் முக்கியமான தொடர்பு கிடைக்கும். தொலைதூரப் பயணத்திற்கான திட்டம் உருவாகலாம். மாணவர்களுக்கு உயர்கல்வி முயற்சியில் நம்பிக்கை பிறக்கும். உடல் நிலையில் புத்துணர்ச்சி காணப்படும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல்
நிதானமாக செயல்பட்டால் எதிர்பார்த்த பலனை அடையலாம். பணிகளில் இருந்த தாமதம் படிப்படியாக குறையும். உத்தியோகத்தில் அனுபவம் முக்கியமான நேரத்தில் உதவும். புதிய பொறுப்பு கிடைத்தாலும் திறம்பட சமாளிப்பீர்கள். தொழிலில் நிலையான வளர்ச்சி தொடரும். வியாபாரத்தில் பழைய வாடிக்கையாளர்களால் நன்மை கிடைக்கும். செலவுகளை முன்கூட்டியே திட்டமிடுவது அவசியம். குடும்பத்தில் உங்கள் ஆலோசனை மதிக்கப்படும். வீட்டில் அமைதியான சூழல் நிலவும். தம்பதியரிடையே விட்டுக்கொடுப்பது உறவை வலுப்படுத்தும். சொத்து விஷயங்களில் ஆவணங்களை முழுமையாக சரிபார்க்கவும். நண்பர் ஒருவர் தேவையான நேரத்தில் உதவுவார். மாணவர்களுக்கு உழைப்புக்கேற்ற முன்னேற்றம் கிடைக்கும். உடலுக்கு போதிய ஓய்வு கொடுத்து செயல்படுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருநீலம்
சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் இன்று மனநிதானம் மிகவும் அவசியம். முக்கிய முடிவுகளை அவசரமாக எடுக்க வேண்டாம். பணியிடத்தில் பிறருடைய கருத்தை முழுமையாக கேட்டு செயல்படுங்கள். தேவையற்ற விவாதங்களில் ஈடுபடாமல் இருப்பது நல்லது. முக்கிய ஆவணங்களை ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட முறை சரிபார்க்கவும். தொழிலில் புதிய முயற்சிக்கு முன் சாதக பாதகங்களை ஆராயுங்கள். வியாபாரத்தில் பணவரவு சற்று தாமதமாகலாம். அவசர முதலீடுகளை தவிர்ப்பது பாதுகாப்பானது. திடீர் செலவு ஒன்று ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. குடும்பத்தில் சிறிய கருத்து வேறுபாடு தோன்றலாம். மூத்தவர்களின் ஆலோசனை உங்களுக்கு வழிகாட்டியாக இருக்கும். தம்பதியரிடையே பொறுமையுடன் பேசுவது அவசியம். நீண்ட பயணங்களில் கூடுதல் கவனம் தேவை. மாணவர்கள் மனதை ஒருமுகப்படுத்தி படிப்பில் ஈடுபடுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மெரூன்
இன்றைய நாள் புதிய நம்பிக்கையை உருவாக்கும். நீங்கள் தொடங்கும் பணிகளுக்கு நல்ல ஆதரவு கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் திறமையை வெளிப்படுத்தும் வாய்ப்பு ஏற்படும். தொழில் சார்ந்த முக்கியமான சந்திப்பு பயனளிக்கும். வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். பணவரவை பெருக்கும் புதிய வழி தெரியவரும். நிதி விஷயங்களில் திட்டமிட்டு செயல்படுவீர்கள். குடும்பத்தில் அன்பும் புரிதலும் அதிகரிக்கும். நெருங்கியவரிடம் மனதில் இருப்பதை பகிர்ந்து கொள்வீர்கள். வீடு அல்லது நிலம் தொடர்பான தகவல் சாதகமாக அமையலாம். ஆன்மிக ஈடுபாடு மன அமைதியை அதிகரிக்கும். நண்பர் ஒருவர் நல்ல வாய்ப்பை அறிமுகப்படுத்துவார். மாணவர்கள் இலக்கை நோக்கி உறுதியுடன் செயல்படுவார்கள். உடல் நிலையில் புத்துணர்ச்சி ஏற்படும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை