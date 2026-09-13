உடல் சுறுசுறுப்பு அதிகரிக்கும் நாள்... இன்றைய ராசிபலன் - செப்டம்பர்,13 2026

கிழமை : ஞாயிற்றுக்கிழமை
தமிழ் வருடம் : பராபவ
தமிழ் மாதம் : ஆவணி
நாள் : 27
ஆங்கில தேதி : 13
மாதம் : செப்டம்பர்
வருடம் : 2026
நட்சத்திரம் : இன்று பிற்பகல் 03.15 வரை அஸ்தம், பின்னர் சித்திரை.
திதி : இன்று காலை 08.29 வரை வளர்பிறை துவிதியை, பின்னர் திரிதியை.
யோகம் : அமிர்த, சித்த யோகம்.
நல்ல நேரம் : காலை 07.45 - 08.45
நல்ல நேரம் : மாலை 03.15 - 04.15
ராகு காலம் : மாலை 04.30 - 06.00
எமகண்டம் : மதியம் 12.00 - 01.30
குளிகை : மதியம் 03.00 - 04.30
கௌரி நல்ல நேரம் : காலை 10.45 - 11.45
கௌரி நல்ல நேரம் : மாலை 01.30 - 02.30
சந்திராஷ்டமம் : பூரட்டாதி, உத்திரட்டாதி.
இன்று உற்சாகத்துடன் செயல்படக்கூடிய நாள். எடுத்த காரியத்தை முடிக்கும் மன உறுதி அதிகரிக்கும். வேலை தொடர்பான புதிய பொறுப்பு வந்து சேரலாம். உங்கள் ஆலோசனைக்கு அலுவலகத்தில் முக்கியத்துவம் கிடைக்கும். தொழிலில் எதிர்பாராத வாய்ப்பு கதவைத் தட்டலாம். வாடிக்கையாளர்களுடன் நல்ல புரிதல் ஏற்படும். வருமானத்தில் சிறிய உயர்வு காணப்படும். சேமிப்புக்கான புதிய திட்டத்தை வகுப்பீர்கள். குடும்பத்தில் நீண்ட நாட்களாக இருந்த சலசலப்பு குறையும்.
உறவினர்களிடம் இருந்து இனிய தகவல் கிடைக்கலாம். நண்பரின் உதவி சரியான நேரத்தில் கிடைக்கும். பயண எண்ணம் ஒன்று செயல்படுத்தப்படலாம். மாணவர்கள் படிப்பில் புதிய ஆர்வம் பெறுவார்கள். திறமையை வெளிப்படுத்தும் சந்தர்ப்பம் அமையும். வீடு தொடர்பான ஒரு முடிவு எடுக்க நேரிடலாம். உடல் சுறுசுறுப்பு அதிகரிக்கும். தேவையற்ற வாக்குவாதங்களை தவிர்ப்பது நல்லது. மனதில் இருந்த தயக்கம் நீங்கும். நம்பிக்கையுடன் முன்னேறினால் நல்ல பலன் கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: காவி நிறம்
பணியிடத்தில் உங்கள் உழைப்பு கவனிக்கப்படும். நிறுவனத்தில் முக்கியமான ஒருவரின் ஆதரவு கிடைக்கலாம். வியாபாரத்தில் புதிய ஆர்டர் கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. பணப்புழக்கம் சீராகத் தொடங்கும். கையிருப்பு பணத்தை தேவைக்கேற்ப பயன்படுத்துவீர்கள். பொருளாதாரத்தில் கட்டுப்பாடு ஏற்படும். வீட்டில் மகிழ்ச்சியான பேச்சுக்கள் நடைபெறும். குடும்பத்தினரின் தேவைகளை நிறைவேற்றுவீர்கள். தம்பதிகளுக்கிடையே நல்ல புரிதல் உருவாகும்.
பழைய நண்பருடன் மீண்டும் தொடர்பு ஏற்படலாம். சொத்து விஷயத்தில் நல்ல ஆலோசனை கிடைக்கும். வீட்டு பராமரிப்பு பணிகளை மேற்கொள்ளலாம். கலை ஆர்வம் அதிகரிக்கும். மாணவர்களுக்கு நினைத்த இலக்கை நோக்கி முன்னேற்றம் இருக்கும். சிறிய உடல் உபாதைகளை உடனுக்குடன் கவனியுங்கள். அவசரமாக பணம் கொடுப்பதை தவிர்க்கவும். மன அமைதிக்காக ஆன்மிக சிந்தனை உதவும். உங்கள் முயற்சிகளுக்கு மெதுவாக வெற்றி சேரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: முத்து வெள்ளை
பல விஷயங்களை ஒரே நேரத்தில் கையாள வேண்டியிருக்கும். வேலையில் திறமையாக செயல்பட்டு பாராட்டைப் பெறுவீர்கள். தொழிலில் புதிய தொடர்பு ஒன்று உருவாகலாம். வாடிக்கையாளர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கலாம். வரவு தொடர்பான தடை ஒன்று விலகும். புதிய பொருளாதார வாய்ப்பை ஆராய்வீர்கள். செலவுகளை கணக்கிட்டு செய்வது அவசியம். குடும்பத்தில் உற்சாகமான நிகழ்வு பேசப்படும். சகோதரர்கள் வழியில் நல்ல செய்தி வரலாம்.
தொலைபேசி வழியான தகவல் முக்கியத்துவம் பெறும். பயணத்தில் எதிர்பாராத சந்திப்பு ஏற்படலாம். மாணவர்கள் போட்டி மனப்பான்மையுடன் செயல்படுவார்கள். எழுத்து மற்றும் பேச்சுத் திறமை வெளிப்படும். புதிய விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ள ஆர்வம் வரும். நண்பர்களின் கருத்து பயனுள்ளதாக அமையும். உடல் சோர்வை குறைக்க ஓய்வு தேவை. கோபத்தில் பேசுவதை தவிர்ப்பது நல்லது. நாள் முடிவில் மனநிறைவு ஏற்படும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மரகத பச்சை
குடும்பத்தை மையமாகக் கொண்ட செயல்பாடுகள் அதிகரிக்கும். வீட்டில் நல்ல மாற்றம் செய்யும் எண்ணம் உருவாகும். பணியிடத்தில் பொறுப்புடன் செயல்படுவீர்கள். உங்கள் திறமையை நிரூபிக்க சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும். தொழிலில் பழைய முயற்சி மீண்டும் உயிர்பெறும். பண வரவு தேவைகளை சமாளிக்க உதவும். எதிர்பாராத செலவு ஒன்று உருவாகலாம். பொருட்களை வாங்கும்போது தரத்தை கவனியுங்கள். குடும்ப பெரியவர்களின் வார்த்தை வழிகாட்டியாக இருக்கும்.
தம்பதிகளிடையே அன்பான அணுகுமுறை அதிகரிக்கும். உறவினர்களுடன் நல்லிணக்கம் ஏற்படும். வீட்டில் சுப நிகழ்ச்சி பற்றிய ஆலோசனை நடக்கலாம். ஆன்மிக ஈடுபாடு மனதிற்கு தெளிவை தரும். மாணவர்கள் ஆசிரியர்களின் வழிகாட்டுதலைப் பெறுவார்கள். பெண்களுக்கு புதிய பொறுப்பு கிடைக்கலாம். தூரத்தில் இருக்கும் உறவினரிடம் இருந்து தகவல் வரும். உடல் ஆரோக்கியத்தில் முன்னேற்றம் காணப்படும். அதிகமாக யோசிப்பதை தவிர்க்கவும். நிம்மதியான முடிவுகள் நாளை சிறப்பாக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்
முக்கியமான முடிவு ஒன்றை எடுப்பீர்கள். அலுவலகத்தில் உங்கள் செயல்திறன் பேசப்படும். மேலதிகாரிகளின் நம்பிக்கையைப் பெறுவீர்கள். தொழிலில் புதிய திட்டத்திற்கான அடித்தளம் அமைக்கலாம். வியாபாரத்தில் லாப வாய்ப்புகள் தென்படும். பண விஷயத்தில் சாதகமான தகவல் கிடைக்கலாம். நீண்டநாள் ஆசை ஒன்றை நிறைவேற்றுவீர்கள். குடும்பத்தில் உங்கள் முடிவுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும். குழந்தைகளின் முன்னேற்றம் மகிழ்ச்சி தரும்.
நண்பர்களுடன் பயனுள்ள ஆலோசனை நடைபெறும். சமூகத்தில் உங்கள் மதிப்பு உயரலாம். கலைஞர்களுக்கு புதிய வெளிப்பாடு கிடைக்கும். மாணவர்கள் போட்டிகளில் சிறப்பாக செயல்படுவார்கள். தொலைதூரப் பயணம் பற்றிய திட்டம் உருவாகலாம். உடல் உற்சாகம் அதிகரிக்கும். உணவு முறையில் கட்டுப்பாடு தேவை.பிறர் கூறும் விமர்சனங்களை மனதில் கொள்ள வேண்டாம். துணிச்சலான முயற்சி நல்ல பலனைத் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பொன்னிறம்
இன்று ஒவ்வொரு பணியையும் ஒழுங்காக செய்து முடிப்பீர்கள். வேலையில் இருந்த குழப்பங்கள் தெளிவாகும். புதிய பொறுப்பு உங்கள் திறனை வெளிப்படுத்தும். தொழிலில் கணிசமான முன்னேற்றம் ஏற்படலாம். வாடிக்கையாளர்களுடன் புதிய ஒப்பந்தம் உருவாகலாம். வருமானத்தில் நிலைத்தன்மை காணப்படும். சேமிப்பு தொடர்பான நல்ல முடிவு எடுப்பீர்கள். குடும்பத்தில் உங்கள் ஆலோசனை ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். வீட்டு விஷயத்தில் சாதகமான முடிவு கிடைக்கும்.
உறவினர்களுடன் சந்திப்பு மகிழ்ச்சியைத் தரும். நண்பர்களின் மூலம் புதிய அறிமுகம் கிடைக்கும். மாணவர்கள் கவனச்சிதறலை தவிர்க்க வேண்டும். ஆராய்ச்சி மற்றும் படிப்பு முயற்சிகளில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். சிறு பயணம் பயனுள்ளதாக அமையும். உடல் நலத்தில் சீரான நிலை காணப்படும். மன அழுத்தத்தை குறைக்க ஓய்வு எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். தேவையில்லாத விவாதங்களில் ஈடுபட வேண்டாம். உங்கள் ஒழுங்கான அணுகுமுறை வெற்றியைத் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆலிவ் பச்சை
சமநிலையுடன் அணுகினால் சிக்கலான விஷயங்களும் எளிதாகும். பணியிடத்தில் புதிய வாய்ப்பு ஒன்று உருவாகும். உங்கள் பேச்சுத் திறன் பலன் தரும். தொழிலில் முக்கியமான பேச்சுவார்த்தை நடைபெறும். புதிய வாடிக்கையாளர்களை ஈர்க்கும் சூழல் அமையும். பொருளாதாரத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும். எதிர்பார்த்த தொகை கைக்கு வரலாம். அழகுப் பொருட்கள் அல்லது வீட்டு பொருட்களுக்கு செலவு செய்வீர்கள்.
குடும்பத்தில் அன்பான அணுகுமுறை அதிகரிக்கும். தம்பதிகளிடையே புரிதல் வலுப்படும். நண்பர் ஒருவர் நல்ல ஆலோசனை வழங்குவார். சமூக நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ளலாம். கலைத் துறையில் இருப்பவர்களுக்கு பாராட்டு கிடைக்கும். மாணவர்களின் திறமை வெளிப்படும். புதிய கற்றல் வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். பயணத்தில் சுவாரஸ்யமான அனுபவம் ஏற்படும். உடலுக்கு போதிய தண்ணீர் அருந்துங்கள். மனதில் இருந்த அழுத்தம் குறையும். நல்ல செய்தி ஒன்று நாளை நிறைவு செய்யும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கரும்பச்சை நிறம்
உங்கள் விடாமுயற்சிக்கு உரிய பலன் கிடைக்கத் தொடங்கும். நிறுத்தி வைத்திருந்த பணியை மீண்டும் தொடங்குவீர்கள். அலுவலகத்தில் முக்கியமான தகவல் கிடைக்கலாம். தொழிலில் போட்டியாளர்களை சமாளிக்கும் திறன் அதிகரிக்கும். புதிய வணிகத் திட்டம் குறித்து ஆலோசிப்பீர்கள். பண வரவு சீராகும். கடன் தொடர்பான ஒரு முயற்சி முன்னேறலாம். அவசியமற்ற கடன் கொடுப்பதை தவிர்க்கவும்.
குடும்பத்தில் ஏற்பட்ட சிறு மனஸ்தாபம் மறையும். பெரியவர்களின் ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும். உறவினர்களுடன் உறவு வலுப்படும். நண்பர் ஒருவர் எதிர்பாராத ஆதரவு தருவார். மாணவர்களுக்கு முயற்சியின் பலன் கிடைக்கும். ஆன்மிக சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும். தூரப் பயணம் குறித்து முடிவு எடுக்கலாம். உடல் நலத்தில் கவனக்குறைவு வேண்டாம். உறக்க நேரத்தை சீர்படுத்துவது நல்லது. மன உறுதி அதிகரிக்கும். தெளிவான முடிவு வெற்றியை நெருங்கச் செய்யும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: செங்கல் சிவப்பு
புதிய பாதையை தேர்ந்தெடுக்கும் எண்ணம் ஏற்படும். உங்கள் எதிர்காலத்தைப் பற்றிய திட்டங்கள் தெளிவாகும். பணியிடத்தில் மாற்றம் தொடர்பான தகவல் கிடைக்கலாம். தொழில் செய்பவர்களுக்கு புதிய சந்தை வாய்ப்பு கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் விரிவாக்கம் குறித்து சிந்திப்பீர்கள். வருமானத்தில் முன்னேற்றத்திற்கான அறிகுறி தெரியும். பணம் சம்பாதிக்கும் மாற்று வழியை கண்டறிவீர்கள். செலவுகளில் சிக்கனம் கடைப்பிடிக்க வேண்டும்.
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் காணப்படும். உறவினர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். நண்பர்களுடன் முக்கியமான ஆலோசனை நடைபெறும். தொலைதூரத்தில் இருந்து நல்ல செய்தி வரும். மாணவர்களுக்கு உயர்கல்வி தொடர்பான சிந்தனை உருவாகும். ஆசிரியர்களின் வழிகாட்டுதல் பயனளிக்கும். ஆன்மிகப் பயணம் செல்லும் வாய்ப்பு உள்ளது. உடல் நலத்தில் புத்துணர்ச்சி ஏற்படும். மனதில் இருந்த பழைய கவலை விலகும். தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். உங்கள் முயற்சிக்கு சரியான நேரம் கைகொடுக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்:ரோஸ்
பொறுப்புகளை முறையாக கையாளும் நாள். பணியில் உங்களின் அனுபவம் கைகொடுக்கும். மேலதிகாரிகளிடம் நல்ல பெயர் கிடைக்கும். தொழிலில் நீண்டகால திட்டம் ஒன்றை தொடங்கலாம். பழைய வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து ஆதாயம் கிடைக்கும். பணப்புழக்கம் சீராக இருக்கும். சேமிப்பில் கவனம் செலுத்துவீர்கள். சொத்து தொடர்பான பேச்சுவார்த்தை நகரும். வீட்டில் தேவையான மாற்றங்களை மேற்கொள்ளலாம்.
குடும்ப உறுப்பினர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். பெரியவர்களின் ஆலோசனை பயனுள்ளதாக இருக்கும். நண்பர்களுடன் முக்கியமான சந்திப்பு ஏற்படும். மாணவர்களுக்கு உழைப்பின் பலன் தென்படும். தேர்வு தொடர்பான முயற்சியில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். சிறிய பயணம் மேற்கொள்ளலாம். உடல் சோர்வு ஏற்படுவதால் ஓய்வு தேவை. உணவு நேரத்தை தவற விடாதீர்கள். மன அமைதிக்கு இயற்கை சூழல் உதவும். நிதானமான அணுகுமுறை நல்ல முடிவைத் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: அடர் நீலம்
புதிய யோசனைகள் செயல்பாட்டுக்கு வரும் நாள். உங்கள் சிந்தனை மற்றவர்களின் கவனத்தை ஈர்க்கும். பணியிடத்தில் தனித்துவமான முயற்சி பாராட்டப்படும். தொழிலில் புதிய கூட்டாண்மை குறித்து பேசலாம். வாடிக்கையாளர்களிடம் நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். பண வரவில் முன்னேற்றம் காணப்படும். புதிய முதலீட்டில் அவசரம் காட்ட வேண்டாம். நிதி ஆலோசனை பெற்ற பிறகு முடிவு எடுங்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலை உருவாகும்.
வீட்டில் விருந்தினர் வருகை இருக்கலாம். உறவினர்களுடன் நல்ல தொடர்பு ஏற்படும். நண்பர்கள் மூலம் பயனுள்ள தகவல் கிடைக்கும். மாணவர்களுக்கு புதிய கற்றல் வாய்ப்பு கிடைக்கும். தொழில்நுட்பம் சார்ந்த விஷயங்களில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். ஆன்மிக சிந்தனை மனதை அமைதிப்படுத்தும். பயணத்தில் புதிய அனுபவம் கிடைக்கும். உடல் நலத்தில் சுறுசுறுப்பு காணப்படும். அதிக நேரம் விழித்திருப்பதை தவிர்க்கவும். நல்ல மாற்றத்திற்கான தொடக்கம் அமையும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வானநீலம்
சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் இன்று மனநிதானம் மிகவும் அவசியம். முக்கிய முடிவுகளை அவசரமாக எடுக்க வேண்டாம். பணியிடத்தில் பிறருடைய கருத்தை முழுமையாக கேட்டு செயல்படுங்கள். தேவையற்ற விவாதங்களில் ஈடுபடாமல் இருப்பது நல்லது. முக்கிய ஆவணங்களை ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட முறை சரிபார்க்கவும். தொழிலில் புதிய முயற்சிக்கு முன் சாதக பாதகங்களை ஆராயுங்கள்.
வியாபாரத்தில் பணவரவு சற்று தாமதமாகலாம். அவசர முதலீடுகளை தவிர்ப்பது பாதுகாப்பானது. திடீர் செலவு ஒன்று ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. குடும்பத்தில் சிறிய கருத்து வேறுபாடு தோன்றலாம். மூத்தவர்களின் ஆலோசனை வழிகாட்டியாக இருக்கும். தம்பதியரிடையே பொறுமையுடன் பேசுவது அவசியம். நீண்ட பயணங்களில் கூடுதல் கவனம் தேவை. மாணவர்கள் மனதை ஒருமுகப்படுத்தி படிப்பில் ஈடுபடுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கடல் பச்சை