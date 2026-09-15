நிதானமான அணுகுமுறை இன்று வெற்றியை தரும்... இன்றைய ராசிபலன் - செப்டம்பர், 15 2026

கிழமை : செவ்வாய்க்கிழமை
தமிழ் வருடம் : பராபவ
தமிழ் மாதம் : ஆவணி
நாள் : 29
ஆங்கில தேதி : 15
மாதம் : செப்டம்பர்
வருடம் : 2026
நட்சத்திரம் : இன்று மாலை 05.41 வரை சுவாதி, பின்னர் விசாகம்.
திதி : இன்று காலை 09.22 வரை சதுர்த்தி, பின்னர் பஞ்சமி.
யோகம் : சித்த மரண யோகம்.
நல்ல நேரம் : காலை 07.45 - 08.45
நல்ல நேரம் : மாலை 04.45 - 05.45
ராகு காலம் : மாலை 03.00 - 04.30
எமகண்டம் : காலை 09.00 - 10.30
குளிகை : மதியம் 12.00 - 01.30
கௌரி நல்ல நேரம் : காலை 10.45 - 11.45
கௌரி நல்ல நேரம் : மாலை 07.30 - 08.30
சூலம் : வடக்கு
சந்திராஷ்டமம் : ரேவதி, அஸ்வினி.
சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் இன்று மனநிதானம் மிகவும் அவசியம். முக்கிய முடிவுகளை அவசரமாக எடுக்க வேண்டாம். பணியிடத்தில் பிறருடைய கருத்தை முழுமையாக கேட்டு செயல்படுங்கள். தேவையற்ற விவாதங்களில் ஈடுபடாமல் இருப்பது நல்லது. முக்கிய ஆவணங்களை ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட முறை சரிபார்க்கவும். தொழிலில் புதிய முயற்சிக்கு முன் சாதக பாதகங்களை ஆராயுங்கள். வியாபாரத்தில் பணவரவு சற்று தாமதமாகலாம்.
அவசர முதலீடுகளை தவிர்ப்பது பாதுகாப்பானது. திடீர் செலவு ஒன்று ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. குடும்பத்தில் சிறிய கருத்து வேறுபாடு தோன்றலாம். மூத்தவர்களின் ஆலோசனை வழிகாட்டியாக இருக்கும். தம்பதியரிடையே பொறுமையுடன் பேசுவது அவசியம். நீண்ட பயணங்களில் கூடுதல் கவனம் தேவை. மாணவர்கள் மனதை ஒருமுகப்படுத்தி படிப்பில் ஈடுபடுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல் நிறம்
பொறுமையாக மேற்கொண்ட பணிகள் இன்று பலன் தரத் தொடங்கும். வேலையில் புதிய பொறுப்புகள் வந்து சேரலாம். உங்கள் ஆலோசனைக்கு மதிப்பு கிடைக்கும். தொழில் வளர்ச்சிக்கான புதிய பாதை தென்படும். கூட்டுத்தொழிலில் தெளிவான அணுகுமுறை அவசியம். பண விஷயங்களில் நிதானம் காப்பது நல்லது. எதிர்பார்த்த தொகை தாமதமின்றி கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது. சேமிப்பில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துவீர்கள். குடும்ப உறுப்பினர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். வீட்டில் சுபமான பேச்சுகள் நடைபெறலாம்.
நண்பர் ஒருவர் தேவையான உதவியை வழங்குவார். தம்பதியருக்குள் அன்பான சூழல் நிலவும். மாணவர்களுக்கு நினைவாற்றல் சிறப்பாக இருக்கும். ஆராய்ச்சி சார்ந்த முயற்சிகளில் முன்னேற்றம் காணலாம். சொத்து சம்பந்தமான பேச்சு நல்ல முடிவை நோக்கிச் செல்லும். பயணத்தால் புதிய அனுபவம் கிடைக்கும். உணவு முறையில் கட்டுப்பாடு கடைப்பிடிப்பது நல்லது. மனதில் இருந்த குழப்பம் தெளிவடையும். புதிய முயற்சிக்கு நம்பிக்கையுடன் அடித்தளம் அமைப்பீர்கள். நாள் முடிவில் திருப்தி ஏற்படும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு
சிந்தனைத் திறன் இன்று சிறப்பாக செயல்படும். பல வேலைகளை ஒரே நேரத்தில் கையாள வேண்டியிருக்கும். முக்கியமான தகவல் ஒன்று உங்கள் திட்டத்தை மாற்றக்கூடும். பணியிடத்தில் சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். தொழிலில் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் அறிமுகமாகலாம். தகவல் தொடர்பு சார்ந்த பணிகளில் சாதனை உண்டு. பணவரவு எதிர்பார்த்தபடி அமைய வாய்ப்பு உள்ளது. கடன் தொடர்பான விஷயங்களில் கவனம் தேவை. அவசியமில்லாத பொருட்களை வாங்குவதை தவிர்க்கவும். குடும்பத்தில் உங்கள் வார்த்தைக்கு முக்கியத்துவம் கிடைக்கும்.
உறவினரின் வருகை மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தும். தம்பதியருக்குள் நல்ல உரையாடல் உருவாகும். மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வில் ஆர்வம் காட்டுவார்கள். எழுத்தாளர்கள் மற்றும் கலைஞர்களுக்கு படைப்பாற்றல் அதிகரிக்கும். புதிய கற்றல் முயற்சிக்கு ஏற்ற நாள். சிறிய பயணம் மனதிற்கு புத்துணர்ச்சி தரும். உடல் சோர்வை அலட்சியம் செய்யாதீர்கள். தூக்கத்திற்கு போதிய நேரம் ஒதுக்குங்கள். முடிவெடுக்கும் முன் தகவல்களை சரிபார்க்கவும். திட்டமிட்டு செயல்பட்டால் நல்ல முன்னேற்றம் கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
குடும்பத்தின் தேவைகளில் இன்று அதிக கவனம் செலுத்துவீர்கள். பணியிடத்தில் அமைதியாக செயல்படுவது நல்ல பலனைத் தரும். முடிக்கப்படாமல் இருந்த பணி ஒன்று நிறைவு பெறும். உங்கள் உழைப்புக்கு உரிய பாராட்டு கிடைக்கும். தொழில் செய்பவர்களுக்கு புதிய வாய்ப்பு உருவாகும். பணப்புழக்கம் சீராக இருக்கும். திடீர் செலவு ஒன்று வரலாம்; திட்டமிட்டு கையாளவும். சேமிப்பு பற்றிய சிந்தனை அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் நல்ல செய்தி கேட்கலாம்.
வீடு தொடர்பான மாற்றங்களை திட்டமிடுவீர்கள். உறவுகளுக்குள் இருந்த சிறிய விரிசல் சரியாகும். தம்பதியரிடையே நெருக்கம் அதிகரிக்கும். மாணவர்களுக்கு ஆசிரியர்களின் வழிகாட்டுதல் கிடைக்கும். புதிய திறமையை வளர்த்துக்கொள்ள ஆர்வம் ஏற்படும். ஆன்மிக சிந்தனைகள் மன அமைதியை தரும். நீண்ட பயணம் மேற்கொள்ளும் வாய்ப்பு இருக்கலாம். உடல்நிலையில் சிறிய சோர்வு காணப்படலாம். தண்ணீர் அருந்துவதில் கவனம் செலுத்துங்கள். மனதில் இருந்த கவலை குறையும். நிதானமான அணுகுமுறை இன்று வெற்றியைத் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வான்நீலம்
தன்னம்பிக்கையுடன் செயல்படும் நாள். பணியிடத்தில் உங்கள் முடிவுகளுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும். நீண்ட காலமாக காத்திருந்த தகவல் கிடைக்கலாம். புதிய பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்ளும் வாய்ப்பு உண்டு. தொழிலில் வளர்ச்சிக்கான திட்டங்களை உருவாக்குவீர்கள். புதிய ஒப்பந்தம் தொடர்பான பேச்சு சாதகமாக அமையலாம். பணவரவு அதிகரிக்கும் சூழல் உருவாகும். பழைய நிலுவைத் தொகை வந்து சேரலாம். செலவுகளில் கட்டுப்பாடு வைத்திருப்பது அவசியம். குடும்பத்தில் உங்கள் கருத்து ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்.
பெரியவர்களின் ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும். தம்பதியருக்குள் மகிழ்ச்சியான தருணங்கள் அமையும். மாணவர்களின் முயற்சிக்கு நல்ல முடிவு கிடைக்கும். படைப்புத் துறையில் இருப்பவர்களுக்கு பாராட்டு கிடைக்கும். சொத்து தொடர்பான ஆவணங்களில் கவனம் தேவை. பயணத் திட்டத்தில் சிறிய மாற்றம் ஏற்படலாம். உடல்நிலையில் புத்துணர்ச்சி இருக்கும். கோபத்தை குறைத்துக் கொள்வது நல்லது. அவசரமான பதில்களை தவிர்க்கவும். உங்கள் திறமையை சரியான இடத்தில் பயன்படுத்தினால் சிறப்பு கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கரும்பச்சை
திட்டமிட்ட செயல்களை ஒழுங்காக முடிப்பீர்கள். பணியில் சிறிய சிக்கல் வந்தாலும் விரைவில் தீர்வு காண்பீர்கள். உங்கள் செயல்முறை பிறருக்கு முன்மாதிரியாக இருக்கும். மேலதிகாரிகளிடம் நல்ல பெயர் கிடைக்கும். தொழிலில் புதிய மாற்றத்தை அறிமுகப்படுத்தலாம். வியாபாரத்தில் கணக்கு விஷயங்களில் கூடுதல் கவனம் தேவை. பணவரவு சீராக இருக்கும். சேமிப்பை அதிகரிக்க நல்ல எண்ணம் தோன்றும். குடும்பத்தில் அமைதியான சூழல் நிலவும். உறவினர் ஒருவரிடமிருந்து நல்ல தகவல் கிடைக்கும்.
தம்பதியரிடையே கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டாலும் நீடிக்காது. மாணவர்கள் படிப்பில் அதிக கவனம் செலுத்துவார்கள். தொழில்நுட்பம் சார்ந்த கற்றலில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். வீடு அல்லது அலுவலகம் மாற்றுவது குறித்து யோசிக்கலாம். பயணத்தில் தேவையான பொருட்களை முன்கூட்டியே சரிபார்க்கவும். உடல்நலத்தில் உணவு கட்டுப்பாடு முக்கியம். மன அழுத்தத்தை குறைக்க ஓய்வு தேவை. புதிய நட்பு உருவாகலாம். உங்கள் திறமைக்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
இன்று மனதில் தெளிவான எண்ணங்கள் உருவாகும். வேலை சார்ந்த முக்கிய முடிவை எடுக்க வேண்டியிருக்கும். உங்களின் பேச்சுத் திறமை பல இடங்களில் உதவும். பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்பு கிடைக்கலாம். தொழிலில் எதிர்பாராத வாய்ப்பு கதவைத் திறக்கும். புதிய கூட்டாளியுடன் பேச்சுவார்த்தை நடைபெறும். பணவரவில் முன்னேற்றம் காணப்படும். அவசர முதலீடுகளை தவிர்ப்பது நல்லது. குடும்பத்தின் தேவைகளை புரிந்து செயல்படுவீர்கள். வீட்டில் மகிழ்ச்சியான சூழல் உருவாகும். நண்பர்களுடன் சந்திப்பு ஏற்படலாம்.
தம்பதியருக்கு அன்பும் அனுசரணையும் அதிகரிக்கும். மாணவர்கள் புதிய பாடங்களை ஆர்வத்துடன் கற்றுக்கொள்வார்கள். கலை மற்றும் அழகு சார்ந்த துறையினருக்கு வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். சொத்து தொடர்பான பேச்சில் சாதகமான தகவல் வரலாம். சிறிய தூரப் பயணம் பயனுள்ளதாக அமையும். உடல்நலத்தில் பெரிய பிரச்சினை இருக்காது. மன அமைதிக்காக சிறிது நேரம் தனிமையில் செலவிடுங்கள். மற்றவர்களின் கருத்தை கேட்ட பிறகு முடிவு எடுக்கவும். இன்று சமநிலையான அணுகுமுறை நல்ல பலனைத் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல் நிறம்
உங்கள் முயற்சிகளில் தீவிரம் அதிகரிக்கும். பணியிடத்தில் முக்கியமான பணியை முடிப்பீர்கள். நீண்ட கால முயற்சிக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கலாம். தொழிலில் போட்டிகளை சமாளிக்கும் திறன் வெளிப்படும். வியாபாரத்தில் புதிய திட்டம் உருவாகும். பணவரவு இருந்தாலும் செலவுகளும் தொடரலாம். பொருளாதார விஷயங்களில் ரகசியத்தன்மை காக்கவும். கடன் கொடுக்கும்போது நன்கு யோசிக்கவும். குடும்பத்தில் ஒருவர் உங்கள் உதவியை நாடலாம். அவருக்கு முடிந்த உதவியை செய்யுங்கள்.
தம்பதியரிடையே புரிதல் மேம்படும். மாணவர்கள் கவனச்சிதறலை தவிர்க்க வேண்டும். ஆராய்ச்சி சார்ந்த பணிகளில் முன்னேற்றம் கிடைக்கும். சொத்து விஷயங்களில் அவசர முடிவு வேண்டாம். ஆவணங்களை முழுமையாக சரிபார்க்கவும். பயணத்தின் போது நேர நிர்வாகம் முக்கியம். உடல் சோர்வுக்கு போதிய ஓய்வு கொடுக்கவும். மனதில் இருந்த பழைய அச்சம் விலகும். தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். இன்று உழைப்பை சரியான திசையில் செலுத்துவது வெற்றியைத் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு
புதிய அனுபவங்களை எதிர்கொள்ளும் நாள். பணியில் சுறுசுறுப்புடன் செயல்படுவீர்கள். முக்கியமான சந்திப்பு ஒன்று நன்மை தரும். வேலை மாற்றம் குறித்து சிந்திப்பவர்களுக்கு தகவல் கிடைக்கலாம். தொழிலில் புதிய சந்தை வாய்ப்பு உருவாகும். வாடிக்கையாளர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கலாம். பணவரவு படிப்படியாக உயரும். பழைய செலவுகளை சமநிலைப்படுத்த முயற்சிப்பீர்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான நிகழ்வு பேசப்படும். உறவினர்களிடையே உங்கள் மதிப்பு உயரும். தம்பதியரிடையே இனிய உரையாடல் நடைபெறும்.
மாணவர்களுக்கு உயர்கல்வி பற்றிய புதிய தகவல் கிடைக்கும். வெளியூர் வாய்ப்புகள் பற்றிய செய்தி வரலாம். ஆன்மிகப் பயணம் செல்லும் எண்ணம் ஏற்படலாம்.:சொத்து வாங்கும் முயற்சியில் புதிய தகவல் கிடைக்கும். நீண்ட பயணத்தில் கவனம் தேவை. உடல்நிலையில் உற்சாகம் காணப்படும். அளவுக்கு மீறிய வேலைப்பளுவை தவிர்க்கவும். நண்பர்களின் ஆலோசனை உதவியாக இருக்கும். நம்பிக்கையுடன் முன்னேறினால் எதிர்பார்த்த மாற்றம் கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா
பொறுப்புகளை திறம்பட கையாள்வீர்கள். பணியில் உங்கள் அனுபவம் பயன்படும். முக்கியமான முடிவில் உங்கள் கருத்து ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். நிலுவையில் இருந்த வேலைகள் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக முடியும். தொழிலில் பழைய தொடர்பு மூலம் வாய்ப்பு வரலாம். வியாபாரத்தில் புதிய திட்டத்திற்கு அடித்தளம் அமைப்பீர்கள். பணவரவு நிலையாக இருக்கும். சேமிப்பில் கவனம் செலுத்துவது நன்மை தரும். குடும்பத்தின் பொருளாதார தேவைகளை திட்டமிடுவீர்கள்.
வீட்டில் அமைதியான சூழல் நிலவும். பெரியவர்களின் ஆலோசனை பயனுள்ளதாக இருக்கும். தம்பதியரிடையே பரஸ்பர ஆதரவு அதிகரிக்கும். மாணவர்கள் திட்டமிட்டு படிப்பதால் நல்ல பலன் பெறுவார்கள். தொழில் பயிற்சி பெறுவதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். சொத்து சம்பந்தமான நடவடிக்கைகளில் முன்னேற்றம் உண்டு. பயணத்தில் சிறிய தாமதம் ஏற்பட்டாலும் சமாளிக்கலாம். மூட்டு மற்றும் உடல் சோர்வில் கவனம் செலுத்துங்கள். நேரத்திற்கு உணவருந்துவது நல்லது. மனதில் இருந்த அழுத்தம் குறையும். நிதானமான உழைப்பு இன்று சிறப்பான பலனை அளிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல்
புதிய சிந்தனைகள் செயல்பாட்டிற்கு வரும் நாள். பணியிடத்தில் மாற்றமான அணுகுமுறையால் பாராட்டு கிடைக்கும். தொழிலில் புதிய தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்துவீர்கள். வாடிக்கையாளர்களிடம் நல்ல வரவேற்பு கிடைக்கும். புதிய தொடர்புகள் எதிர்காலத்தில் உதவியாக அமையும். பணவரவில் சிறிய உயர்வு ஏற்படலாம். எதிர்பாராத செலவு வந்தாலும் சமாளிக்க முடியும். பணத்தை திட்டமிட்டு பயன்படுத்துங்கள். குடும்பத்தில் உங்கள் ஆதரவு முக்கியமாக இருக்கும். நண்பர் ஒருவர் நல்ல ஆலோசனை வழங்குவார்.
உறவுகளில் இருந்த இடைவெளி குறையும். தம்பதியருக்குள் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். மாணவர்கள் புதிய முயற்சியில் ஆர்வம் காட்டுவார்கள். வெளிநாடு தொடர்பான வாய்ப்புகள் குறித்து தகவல் கிடைக்கலாம். படைப்புத் துறையில் புதிய வாய்ப்பு கிடைக்கும். பயணத்தால் முக்கியமான சந்திப்பு ஏற்படலாம். உடல்நலத்தில் சீரான நிலை காணப்படும். மன அமைதிக்காக தியானம் அல்லது ஆன்மிக சிந்தனை உதவும். முடிவுகளை தள்ளிப்போடாமல் சரியான நேரத்தில் எடுக்கவும். இன்று புதுமையான முயற்சிகள் முன்னேற்றத்திற்கு வழிவகுக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: காவி நிறம்
மனதில் இருந்த பல எண்ணங்களுக்கு இன்று தெளிவு கிடைக்கும். பணியில் புதிய வாய்ப்பு உருவாகலாம். உங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்த சரியான சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும். மேலதிகாரிகளின் பாராட்டை பெறுவீர்கள். தொழிலில் வளர்ச்சிக்கான புதிய வழி தென்படும். வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த ஒப்பந்தம் தொடர்பாக நல்ல தகவல் வரலாம். பணவரவு திருப்திகரமாக இருக்கும். பழைய நிதிச்சுமையை குறைக்க முயற்சி செய்வீர்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் காணப்படும். உறவினர்களுடன் நல்ல தொடர்பு ஏற்படும்.
தம்பதியருக்குள் அன்பான அணுகுமுறை அதிகரிக்கும். மாணவர்கள் படிப்பில் புதிய ஆர்வம் பெறுவார்கள். ஆன்மிகம் சார்ந்த விஷயங்களில் ஈடுபாடு அதிகரிக்கும். கலைத்துறையினருக்கு பாராட்டு கிடைக்கும். சொத்து தொடர்பான முயற்சியில் நல்ல தகவல் கிடைக்கலாம். பயணத் திட்டம் பயனுள்ளதாக அமையும். உடல்நிலையில் சுறுசுறுப்பு இருக்கும். மன அமைதியை குலைக்கும் விஷயங்களை தவிர்க்கவும். புதிய நம்பிக்கை வாழ்க்கையில் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தும். இன்றைய நாள் சாதகமான திருப்பத்தை உருவாக்கக்கூடியதாக இருக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்