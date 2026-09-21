இன்றைய ராசி பலன்

முதலீடுகளில் கூடுதல் கவனம் தேவை... இன்றைய ராசிபலன் - செப்டம்பர் 21, 2026

12 ராசிகளுக்குமான இன்றைய ராசிபலன்கள்.
ராசிபலன்
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இன்றைய பஞ்சாங்கம்:-

கிழமை : திங்கட்கிழமை

தமிழ் வருடம் : பராபவ

தமிழ் மாதம் : புரட்டாசி

நாள் : 4

ஆங்கில தேதி : 21

மாதம் : செப்டம்பர்

வருடம் : 2026

நட்சத்திரம் : இன்று காலை 5.22 மணி வரை பூராடம், பின்னர் உத்திராடம்

திதி : இன்று மாலை 07.46 மணி வரை தசமி, பின்னர் ஏகாதசி

யோகம் : மரண யோகம்

நல்ல நேரம் : காலை 06.15 - 07.15

நல்ல நேரம் : மாலை 04.45 - 05.45

ராகு காலம் : காலை 07.30 - 09.00

எமகண்டம் : காலை 10.30 - 12.00

குளிகை : மதியம் 01.30 - 03.00

கௌரி நல்ல நேரம் : காலை 09.15 - 10.15

கௌரி நல்ல நேரம் : மாலை 07.30 - 08.30

சூலம் : கிழக்கு

சந்திராஷ்டமம் : திருவாதிரை

ராசிபலன்:-

மேஷம்

இன்றைய நாள் சுறுசுறுப்புடன் செயல்பட வைக்கும். தாமதமாகி வந்த பணிகளில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். புதிய பொறுப்புகளை ஏற்கும் சூழல் உருவாகும். வேலை இடத்தில் உங்கள் திறமை கவனிக்கப்படும். மேலதிகாரிகளிடம் பேசும்போது நிதானம் அவசியம். தொழிலில் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் அறிமுகமாகலாம். வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த வரவு கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான செய்தி வந்து சேரும். உறவினர்களுடன் இருந்த மனக்கசப்பு குறையும். தம்பதியரிடையே புரிதல் அதிகரிக்கும். பிள்ளைகளின் செயல்பாடுகள் திருப்தி தரும்.

வீடு தொடர்பான முயற்சிகளில் சாதகமான நிலை காணப்படும். தேவையற்ற செலவுகளை தவிர்ப்பது நல்லது. பயணத் திட்டங்களில் சிறிய மாற்றம் ஏற்படலாம். மாணவர்கள் படிப்பில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துவார்கள். கலைத்துறையினருக்கு புதிய வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். உடல்நிலையில் சோர்வு தோன்றினால் ஓய்வு எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். முக்கிய முடிவுகளில் அவசரம் வேண்டாம். நண்பர்களின் உதவி கிடைக்கும். இன்று திட்டமிட்டு செயல்பட்டால் நல்ல பலன் கிடைக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம் : பச்சை

ரிஷபம்

பொறுமையுடன் அணுகிய விஷயம் இன்று கைகூடும். பணவரவு தொடர்பான நெருக்கடி குறையும். வேலையில் புதிய பொறுப்பு கிடைக்கலாம். நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருந்த பணிகள் முடிவடையும். தொழிலில் கூட்டாளிகளுடன் நல்ல ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் புதிய தொடர்புகள் உருவாகும். சிறிய முதலீடுகளில் கூடுதல் கவனம் தேவை. குடும்பத்தினரின் ஆதரவு மனதிற்கு உற்சாகம் தரும். வீட்டில் சுப நிகழ்ச்சி குறித்து பேசலாம். தம்பதியரிடையே அன்பு அதிகரிக்கும். பிள்ளைகளின் முன்னேற்றம் மகிழ்ச்சி அளிக்கும்.

சொத்து தொடர்பான பேச்சுவார்த்தை சாதகமாக நகரும். பயணங்களில் எதிர்பாராத சந்திப்பு ஏற்படலாம். மாணவர்களுக்கு நினைவாற்றல் சிறப்பாக இருக்கும். கலைஞர்களின் முயற்சிக்கு பாராட்டு கிடைக்கும். பெண்களுக்கு குடும்பப் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கலாம். உடல் நலத்தில் உணவு முறையை கவனிக்கவும். பழைய நண்பர் ஒருவரை சந்திக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. முக்கியமான செய்தி ஒன்று கிடைக்கலாம். நிதானமான அணுகுமுறை வெற்றிக்கு வழிவகுக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீல நிறம்

மிதுனம்

இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் அவசர முடிவுகளை தவிர்ப்பது நல்லது. மனதில் தேவையற்ற குழப்பங்கள் தோன்றலாம்.

ஒரே விஷயத்தை மீண்டும் மீண்டும் யோசிப்பதை குறைத்துக் கொள்ளுங்கள்.

பண விவகாரங்களில் கூடுதல் கவனம் தேவை.

யாரிடமும் அவசரமாக பணம் கொடுப்பதை தவிர்க்கவும்.

தொழிலில் எதிர்பாராத மாற்றங்கள் ஏற்படலாம்.

உத்தியோகத்தில் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கலாம்.

முக்கிய ஆவணங்களை சரிபார்த்து கையாளுங்கள்.

குடும்ப உறுப்பினர்களிடம் கருத்து வேறுபாடு வந்தாலும் அமைதியாக பேசுங்கள்.

வாகனம் ஓட்டும்போது கவனமாக இருப்பது நல்லது.

புதிய முதலீடுகளில் அவசரம் காட்ட வேண்டாம்.

நீண்டகால திட்டங்களை மட்டும் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

உடல்நிலையில் சோர்வு தோன்றினால் ஓய்வு அவசியம்.

இறை வழிபாடு மனதிற்கு தெளிவைத் தரும்.

மாலை நேரத்திற்குப் பிறகு மனநிலை சீராகும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஊதா நிறம்

கடகம்

இன்று சிந்தனைகள் தெளிவாகும்.

புதிய முயற்சிக்கு நல்ல தொடக்கம் கிடைக்கும்.

வேலைப்பளு இருந்தாலும் அதை சமாளிக்கும் திறன் இருக்கும்.

தொழில் சம்பந்தமான பேச்சில் உங்கள் கருத்து மதிக்கப்படும்.

வியாபாரத்தில் புதிய ஆர்டர்கள் கிடைக்கலாம்.

வருமானத்தை அதிகரிக்க வழி தெரியவரும்.

கடன் தொடர்பான முயற்சிகளில் முன்னேற்றம் ஏற்படும்.

குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும்.

உறவினர்களிடம் இருந்து உதவி கிடைக்கும்.

தம்பதியரிடையே சிறிய கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டாலும் விரைவில் மறையும்.

பிள்ளைகளுக்காக முக்கிய முடிவு எடுக்க வேண்டியிருக்கும்.

வீடு மாற்றம் குறித்து ஆலோசிக்கலாம்.

பயணத்தில் கவனம் தேவை.

மாணவர்கள் புதிய விஷயங்களை ஆர்வத்துடன் கற்றுக் கொள்வார்கள்.

கலைத்துறையினருக்கு தொடர்புகள் மூலம் வாய்ப்பு கிடைக்கும்.

அலுவலகத்தில் புதிய பொறுப்பு சேரலாம்.

செலவுகளை கட்டுப்படுத்துவது நல்லது.

உடல் சோர்வை அலட்சியம் செய்ய வேண்டாம்.

நண்பர்களுடன் பயனுள்ள கலந்துரையாடல் நடக்கும்.

தன்னம்பிக்கையுடன் செயல்பட்டால் சாதனை உருவாகும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள்

சிம்மம்

இன்றைய நாள் புதிய உற்சாகத்தை வழங்கும்.

வேலையில் முக்கியமான பொறுப்பு கிடைக்கலாம்.

உங்கள் பேச்சு மற்றவர்களின் கவனத்தை ஈர்க்கும்.

அலுவலகத்தில் நல்ல பெயர் கிடைக்கும்.

தொழில் வளர்ச்சிக்கான புதிய யோசனை தோன்றும்.

வியாபாரத்தில் போட்டியை சமாளிக்கும் திறன் அதிகரிக்கும்.

பண வரவு படிப்படியாக உயரும்.

தேவையற்ற பொருட்கள் வாங்குவதை தவிர்க்கவும்.

குடும்பத்தில் மூத்தவர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும்.

தம்பதியருக்குள் அன்பான அணுகுமுறை நிலவும்.

பிள்ளைகளின் திறமையை ஊக்கப்படுத்துவீர்கள்.

சொத்து தொடர்பான தகவல் கிடைக்கலாம்.

பயணங்களில் புதிய அனுபவம் ஏற்படும்.

மாணவர்களின் முயற்சிக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும்.

கலைத்துறையினருக்கு பாராட்டு கிடைக்கும்.

பெண்களுக்கு எதிர்பார்த்த உதவி கிடைக்கும்.

உடல் நலத்தில் ஓய்வுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கவும்.

நண்பர்களின் மூலம் புதிய வாய்ப்பு உருவாகலாம்.

பழைய பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண்பீர்கள்.

தன்னம்பிக்கையுடன் செயல்பட வேண்டிய நாள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெள்ளை நிறம்

கன்னி

சிறிய தடைகள் இருந்தாலும் முயற்சியை கைவிட வேண்டாம்.

வேலை தொடர்பான முக்கிய முடிவு எடுப்பீர்கள்.

அலுவலகத்தில் கூடுதல் பொறுப்பு வரலாம்.

உங்கள் திட்டமிடும் திறன் பாராட்டப்படும்.

தொழிலில் புதிய பாதை திறக்கும்.

வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கலாம்.

வருமானத்தை விட செலவு அதிகரிக்காமல் பார்த்துக் கொள்ளவும்.

குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான பேச்சுகள் நடைபெறும்.

உறவினர்களுடன் இருந்த கருத்து வேறுபாடு குறையும்.

தம்பதியரிடையே பரஸ்பர புரிதல் வளரும்.

பிள்ளைகளின் தேவைகளை நிறைவேற்றுவீர்கள்.

வீடு மற்றும் நிலம் தொடர்பான முயற்சிகள் தொடரும்.

பயணத்தின்போது ஆவணங்களை கவனமாக வைத்துக் கொள்ளவும்.

மாணவர்கள் திட்டமிட்டு படிப்பார்கள்.

கலைத்துறையில் இருப்பவர்களுக்கு வாய்ப்பு தேடி வரும்.

பெண்களுக்கு குடும்பத்தில் முக்கியத்துவம் அதிகரிக்கும்.

உடல் நலத்தில் சிறிய அசௌகரியம் ஏற்படலாம்.

நேரத்திற்கு உணவு எடுத்துக் கொள்வது நல்லது.

நண்பர் ஒருவர் நல்ல ஆலோசனை வழங்குவார்.

அமைதியாக செயல்பட்டால் பல விஷயங்கள் சாதகமாகும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம் : பச்சை

துலாம்

மனதில் புதிய நம்பிக்கை உருவாகும்.

நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்த தகவல் வந்து சேரும்.

வேலை இடத்தில் மாற்றம் குறித்து பேசப்படலாம்.

உங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்த நல்ல சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும்.

தொழிலில் பழைய தொடர்புகள் உதவியாக இருக்கும்.

வியாபாரத்தில் புதிய ஒப்பந்தம் குறித்து பேச்சு வரலாம்.

பண விஷயங்களில் நிதானமாக செயல்படுங்கள்.

குடும்பத்தில் அமைதி நிலவும்.

உறவினர்களுடன் சந்திப்பு மகிழ்ச்சி தரும்.

தம்பதியரிடையே அன்பான சூழல் காணப்படும்.

பிள்ளைகளின் சாதனை பெருமை தரும்.

சொத்து தொடர்பான ஆவணங்களை சரிபார்க்கவும்.

பயணத்தில் எதிர்பார்த்த காரியம் நிறைவேறும்.

மாணவர்களுக்கு ஆசிரியர்களின் வழிகாட்டுதல் கிடைக்கும்.

கலைஞர்களின் படைப்புக்கு வரவேற்பு கிடைக்கும்.

பெண்களுக்கு புதிய பொறுப்பு கிடைக்கலாம்.

உடல் நலத்தில் சீரான முன்னேற்றம் இருக்கும்.

சிறிய செலவுகள் கூடிவராமல் கவனிக்கவும்.

நண்பர்களுடன் நல்ல நேரத்தை செலவிடுவீர்கள்.

இன்று சமரசமான அணுகுமுறை பலன் தரும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம் : மெரூன்

விருச்சிகம்

தடுமாறிய காரியங்களில் தெளிவு பிறக்கும்.

வேலை தொடர்பான முயற்சியில் முன்னேற்றம் ஏற்படும்.

முக்கியமானவர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும்.

அலுவலகத்தில் உங்கள் கருத்து ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்.

தொழிலில் புதிய திட்டத்தை செயல்படுத்தலாம்.

வியாபாரத்தில் வர்த்தகம் சீராக நடைபெறும்.

பண வரவு தாமதமின்றி கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது.

குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான நிகழ்வு குறித்து பேசுவீர்கள்.

தம்பதியரிடையே நெருக்கம் அதிகரிக்கும்.

பிள்ளைகளின் எதிர்காலம் குறித்து நல்ல முடிவு எடுப்பீர்கள்.

சொத்து தொடர்பான முயற்சியில் அவசரம் வேண்டாம்.

பயணத் திட்டம் ஒன்று உருவாகலாம்.

மாணவர்கள் கவனச்சிதறலை தவிர்க்க வேண்டும்.

கலைத்துறையினருக்கு புதிய அறிமுகம் கிடைக்கும்.

பெண்களின் முயற்சிகள் பாராட்டப்படும்.

உடல் நலத்தில் நீண்ட நேரம் விழித்திருப்பதை தவிர்க்கவும்.

பழைய நண்பரிடமிருந்து உதவி கிடைக்கலாம்.

குடும்ப செலவுகள் சற்று அதிகரிக்கும்.

பேச்சில் கடுமையை குறைத்துக் கொள்ளுங்கள்.

திட்டமிட்ட செயல்கள் நல்ல முடிவைத் தரும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம் : வான்நீலம்

தனுசு

இன்றைய நாள் உங்களுக்கு புதிய வாய்ப்புகளை அறிமுகப்படுத்தும்.

வேலையில் முன்னேற்றத்திற்கான சூழல் உருவாகும்.

மேலதிகாரிகளின் பார்வை உங்கள் மீது திரும்பும்.

தொழில் சார்ந்த பயணம் ஏற்படலாம்.

வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் கிடைப்பார்கள்.

பணப்புழக்கம் சீராகும்.

முதலீடு செய்வதற்கு முன் ஆலோசனை பெறுவது நல்லது.

குடும்பத்தில் உற்சாகமான சூழல் காணப்படும்.

உறவினர்களிடம் இருந்து நல்ல செய்தி வரும்.

தம்பதியரிடையே அன்பும் ஆதரவும் அதிகரிக்கும்.

பிள்ளைகளின் முயற்சிக்கு துணை நிற்பீர்கள்.

சொத்து தொடர்பான பேச்சு மீண்டும் தொடங்கலாம்.

தொலைதூரப் பயணம் குறித்து திட்டமிடுவீர்கள்.

மாணவர்களுக்கு போட்டிகளில் பங்கேற்கும் ஆர்வம் அதிகரிக்கும்.

கலைஞர்களுக்கு திறமையை வெளிப்படுத்த வாய்ப்பு கிடைக்கும்.

பெண்களுக்கு எதிர்பார்த்த உதவி கிடைக்கும்.

உடல் நலத்தில் சீரான கவனம் தேவை.

புதிய நட்பு உருவாகலாம்.

பழைய பிரச்சினையை முடிவுக்கு கொண்டு வருவீர்கள்.

நம்பிக்கையுடன் எடுத்த முயற்சி பலிக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம் : பச்சை

மகரம்

பொறுப்புகள் அதிகரித்தாலும் அவற்றை சிறப்பாக கையாள்வீர்கள்.

வேலை தொடர்பான முக்கிய செய்தி கிடைக்கலாம்.

உங்கள் உழைப்புக்கு உரிய மதிப்பு கிடைக்கும்.

தொழிலில் புதிய திட்டம் பற்றி ஆலோசிப்பீர்கள்.

வியாபாரத்தில் லாப வாய்ப்பு உருவாகும்.

பணத்தை கையாளும்போது கவனம் தேவை.

நிலுவையில் இருந்த தொகை கிடைக்கலாம்.

குடும்பத்தில் உங்கள் முடிவுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும்.

மூத்தவர்களுடன் பயனுள்ள ஆலோசனை நடைபெறும்.

தம்பதியரிடையே மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும்.

பிள்ளைகளின் கல்வி விஷயத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் காணப்படும்.

வீட்டு பராமரிப்பு செலவு ஏற்படலாம்.

சொத்து தொடர்பான ஆவணங்களில் கவனம் செலுத்துங்கள்.

பயணத்தில் நேரத்தை சரியாக திட்டமிடவும்.

மாணவர்கள் விடாமுயற்சியுடன் செயல்படுவார்கள்.

கலைத்துறையினருக்கு புதிய வேலை கிடைக்கலாம்.

பெண்கள் தங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்துவார்கள்.

உடல் நலத்தில் முதுகு மற்றும் கால்களுக்கு ஓய்வு தேவை.

நண்பர்களின் உதவி கிடைக்கும்.

முக்கிய காரியங்களை காலதாமதமின்றி முடிக்கவும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீலம்

கும்பம்

புதிய எண்ணங்கள் செயலாக மாறும் நாள்.

வேலையில் எதிர்பாராத வாய்ப்பு கிடைக்கலாம்.

புதிய பொறுப்பை ஏற்க வேண்டிய சூழல் உருவாகும்.

தொழிலில் மாற்றம் குறித்து சிந்திப்பீர்கள்.

வியாபாரத்தில் புதிய சந்தையை அணுகுவீர்கள்.

வருமானத்தை பெருக்கும் முயற்சி வெற்றி பெறலாம்.

பண விஷயத்தில் நண்பர்களை நம்பி முடிவு எடுக்க வேண்டாம்.

குடும்பத்தில் உங்கள் பேச்சுக்கு முக்கியத்துவம் கிடைக்கும்.

தம்பதியரிடையே இருந்த சிறிய வருத்தம் நீங்கும்.

பிள்ளைகளின் திறமையை கண்டு மகிழ்வீர்கள்.

வீடு வாங்கும் எண்ணம் குறித்து ஆலோசனை நடக்கும்.

பயணத்தில் புதிய அறிமுகம் ஏற்படலாம்.

மாணவர்களுக்கு நல்ல கவனம் கிடைக்கும்.

கலைத்துறையில் இருப்பவர்களுக்கு பாராட்டு கிடைக்கும்.

பெண்களுக்கு தனிப்பட்ட முயற்சிகளில் வெற்றி கிடைக்கும்.

உடல் நலத்தில் தூக்கத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கவும்.

திடீர் செலவு ஒன்று ஏற்படலாம்.

பழைய தொடர்பு மீண்டும் பயனுள்ளதாக அமையும்.

முக்கிய காரியத்தில் நல்ல முடிவு கிடைக்கும்.

திட்டமிட்டு செயல்படுவது நன்மை தரும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம் : ரோஸ்

மீனம்

இன்றைய நாள் மனநிறைவை தரும் நிகழ்வுகள் நடைபெறும்.

நீண்ட கால முயற்சியில் முன்னேற்றம் தெரியும்.

வேலையில் உங்கள் அனுபவம் பயன்படும்.

புதிய பொறுப்பை திறம்பட நிறைவேற்றுவீர்கள்.

தொழிலில் நல்ல தொடர்புகள் உருவாகும்.

வியாபாரத்தில் எதிர்பாராத வரவு கிடைக்கலாம்.

பணத்தை சேமிக்கும் எண்ணம் அதிகரிக்கும்.

குடும்பத்தினருடன் முக்கியமான விஷயங்களை பகிர்ந்து கொள்வீர்கள்.

தம்பதியரிடையே அன்பான புரிதல் காணப்படும்.

பிள்ளைகளால் மகிழ்ச்சியான செய்தி கிடைக்கும்.

வீடு தொடர்பான முயற்சிகளில் நல்ல தகவல் வரும்.

சொத்து விஷயத்தில் ஆவணங்களை கவனமாக பார்க்கவும்.

பயணத்தால் புதிய அனுபவம் கிடைக்கும்.

மாணவர்கள் படிப்பில் முன்னேற்றம் காண்பார்கள்.

கலைஞர்களின் திறமை வெளிப்படும்.

பெண்களுக்கு எதிர்பார்த்த ஆதரவு கிடைக்கும்.

உடல் நலத்தில் பெரிய பிரச்சினை இல்லாமல் இருக்கும்.

ஆனால் உணவு நேரத்தை தவற விடாதீர்கள்.

நண்பர் ஒருவர் முக்கியமான தகவலை பகிர்வார்.

மனதில் இருந்த ஒரு ஆசை நிறைவேறும் வாய்ப்பு உள்ளது.

அதிர்ஷ்ட நிறம் : பொன்னிறம்

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இன்றைய ராசிபலன் [21/09/2026]
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Daily Thanthi
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