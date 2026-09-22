இன்றைய ராசி பலன்

தம்பதியரிடையே நெருக்கம் அதிகரிக்கும்... இன்றைய ராசிபலன் - செப்டம்பர் 22, 2026

12 ராசிகளுக்குமான இன்றைய ராசிபலன்கள்.
தம்பதியரிடையே நெருக்கம் அதிகரிக்கும்... இன்றைய ராசிபலன் - செப்டம்பர் 22, 2026
Published on

இன்றைய பஞ்சாங்கம்:-

கிழமை : செவ்வாய்க்கிழமை

தமிழ் வருடம் : பராபவ

தமிழ் மாதம் : புரட்டாசி

நாள் : 5

ஆங்கில தேதி : 22

மாதம் : செப்டம்பர்

வருடம் : 2026

நட்சத்திரம் : இன்று காலை 07.38 மணி வரை உத்திராடம், பின்னர் திருவோணம்.

திதி : இன்று இரவு 09.18 மணி வரை ஏகாதசி, பின்னர் துவாதசி.

யோகம் : சித்த யோகம்.

நல்ல நேரம் : காலை 07.45 - 08.45.

நல்ல நேரம் : மாலை 04.45 - 05.45.

ராகு காலம் : மாலை 03.00 - 04.30.

எமகண்டம் : காலை 09.00 - 10.30.

குளிகை : மதியம் 12.00 - 01.30.

கௌரி நல்ல நேரம் : காலை 10.45 - 11.45.

கௌரி நல்ல நேரம் : மாலை 06.30 - 07.30.

சூலம் : வடக்கு.

சந்திராஷ்டமம் : புனர்பூசம்.

ராசிபலன்:-

மேஷம்

பல விஷயங்களை ஒரே நேரத்தில் முடிக்க வேண்டிய நிலை ஏற்படும்.

முக்கியமான பணிகளை முதலில் செய்து முடிப்பது நல்லது.

வேலையில் புதிய பொறுப்புக்கான வாய்ப்பு உருவாகும்.

உங்கள் பேச்சுத்திறன் மற்றவர்களை கவரும்.

தொழிலில் புதிய தொடர்பு உருவாகும்.

வியாபாரத்தில் எதிர்பாராத ஆர்டர் கிடைக்கலாம்.

பணவரவு இருந்தாலும் செலவுகளும் தொடரும்.

கடன் தொடர்பான விஷயங்களில் கவனமாக அணுகுங்கள்.

குடும்பத்தில் சிறிய கருத்து மாறுபாடு தோன்றலாம்.

பின்னர் அனைவரும் சமரசமாக நடந்து கொள்வார்கள்.

தம்பதியரிடையே அன்பான உரையாடல் தேவைப்படும்.

பிள்ளைகளின் தேவைகளுக்காக செலவு செய்ய நேரிடும்.

வீடு மாற்றம் குறித்த எண்ணம் தோன்றலாம்.

மாணவர்கள் புதிய பாடங்களை விரைவாக புரிந்து கொள்வார்கள்.

கலைத்துறையினருக்கு தொடர்புகள் மூலம் வாய்ப்பு கிடைக்கும்.

சிறிய பயணம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.

உடல் சோர்வை குறைக்க போதிய ஓய்வு அவசியம்.

நண்பர்களுடன் பகிரும் தகவல்களில் கவனம் தேவை.

திடீர் முடிவுகளை தவிர்ப்பது நன்மை தரும்.

தெளிவான திட்டத்துடன் செயல்பட்டால் நாள் சிறப்பாக அமையும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம் : காவி நிறம்

ரிஷபம்

சிக்கலாக இருந்த விஷயத்திற்கு தீர்வு தென்படும்.

மனதில் இருந்த தயக்கம் குறையும்.

வேலை தொடர்பான முயற்சிகளில் வேகம் ஏற்படும்.

உங்கள் உழைப்பை மேலதிகாரிகள் கவனிப்பார்கள்.

தொழிலில் புதிய வாய்ப்பை ஆராய்வீர்கள்.

வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த விற்பனை கிடைக்கலாம்.

நிதி தொடர்பான முடிவுகளில் எச்சரிக்கை அவசியம்.

குடும்பத்தினருடன் முக்கியமான ஆலோசனை நடக்கும்.

வீட்டில் ஒருவரின் முன்னேற்றம் மகிழ்ச்சி தரும்.

தம்பதியரிடையே நெருக்கம் வளரும்.

பிள்ளைகளின் எதிர்காலத்திற்கான திட்டம் உருவாகும்.

சொத்து விஷயத்தில் அவசர ஒப்புதல் வேண்டாம்.

பயணத்தில் தாமதம் ஏற்பட்டாலும் காரியம் நிறைவேறும்.

மாணவர்கள் கவனத்தை ஒருமுகப்படுத்த வேண்டும்.

கலைஞர்களுக்கு புதிய தொடர்பு கிடைக்கலாம்.

பெண்களின் முயற்சிக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும்.

உடல் நலத்தில் தூக்கத்தை சீர்படுத்துங்கள்.

குடும்ப செலவுகள் சற்று அதிகரிக்கலாம்.

கடுமையான வார்த்தைகளை தவிர்ப்பது நல்லது.

பொறுமையாக அணுகினால் எதிர்பார்த்த முடிவு கிடைக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெள்ளை

மிதுனம்

இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் அவசர முடிவுகளை தவிர்ப்பது நல்லது. மனதில் தேவையற்ற குழப்பங்கள் தோன்றலாம்.

ஒரே விஷயத்தை மீண்டும் மீண்டும் யோசிப்பதை குறைத்துக் கொள்ளுங்கள்.

பண விவகாரங்களில் கூடுதல் கவனம் தேவை.

யாரிடமும் அவசரமாக பணம் கொடுப்பதை தவிர்க்கவும்.

தொழிலில் எதிர்பாராத மாற்றங்கள் ஏற்படலாம்.

உத்தியோகத்தில் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கலாம்.

முக்கிய ஆவணங்களை சரிபார்த்து கையாளுங்கள்.

குடும்ப உறுப்பினர்களிடம் கருத்து வேறுபாடு வந்தாலும் அமைதியாக பேசுங்கள்.

வாகனம் ஓட்டும்போது கவனமாக இருப்பது நல்லது.

புதிய முதலீடுகளில் அவசரம் காட்ட வேண்டாம்.

நீண்டகால திட்டங்களை மட்டும் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

உடல்நிலையில் சோர்வு தோன்றினால் ஓய்வு அவசியம்.

இறை வழிபாடு மனதிற்கு தெளிவைத் தரும்.

மாலை நேரத்திற்குப் பிறகு மனநிலை சீராகும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம் : பொன்னிறம்

கடகம்

குடும்ப விஷயங்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் நாள்.

நீண்டகாலமாக மனதில் இருந்த ஒரு கவலை குறையும்.

வேலையில் புதிய வாயில் திறக்கலாம்.

மேலதிகாரிகளின் பாராட்டை பெறும் சந்தர்ப்பம் உண்டு.

தொழிலில் உங்கள் அனுபவம் நல்ல பலனை உருவாக்கும்.

வியாபாரத்தில் பழைய வாடிக்கையாளர்கள் மீண்டும் தொடர்பு கொள்வார்கள்.

பணத்தை ஒழுங்குபடுத்தும் எண்ணம் அதிகரிக்கும்.

சேமிப்புக்கான புதிய திட்டம் உருவாகலாம்.

வீட்டில் உற்சாகமான செய்தி கிடைக்கும்.

மூத்தவர்களின் ஆலோசனை முக்கியமாக அமையும்.

தம்பதியரிடையே பரஸ்பர அக்கறை அதிகரிக்கும்.

பிள்ளைகளின் செயல்பாடுகள் மனநிறைவு தரும்.

சொத்து தொடர்பான பேச்சில் பொறுமை அவசியம்.

பயணத்தின்போது உடைமைகளை கவனமாக பார்த்துக்கொள்ளவும்.

மாணவர்கள் திட்டமிட்டு படித்தால் நல்ல முன்னேற்றம் காண்பார்கள்.

கலைஞர்களுக்கு புதிய மேடை அல்லது வாய்ப்பு கிடைக்கலாம்.

பெண்களின் முயற்சிக்கு வீட்டில் ஆதரவு கிடைக்கும்.

உடல் நலத்தில் ஓய்வை புறக்கணிக்க வேண்டாம்.

அதிக செலவுகளை தவிர்ப்பது நிம்மதி தரும்.

இன்று குடும்ப ஒற்றுமை உங்களுக்கு பலமாக இருக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம் : சிவப்பு

சிம்மம்

நிதானமாக செய்த வேலை இன்று பலன் தரும்.

வருமானம் தொடர்பான எதிர்பார்ப்பு நிறைவேறலாம்.

வேலையில் புதிய பொறுப்பு வழங்கப்படலாம்.

உங்கள் அனுபவம் ஒரு முக்கியமான சூழலில் பயன்படும்.

தொழிலில் பழைய திட்டம் மீண்டும் செயல்பாட்டுக்கு வரும்.

வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும்.

பண விஷயத்தில் தேவையில்லாத ஆபத்தை தவிர்க்கவும்.

குடும்பத்தில் ஒற்றுமையான சூழல் காணப்படும்.

வீட்டில் முக்கியமான முடிவு ஒன்று எடுக்கப்படலாம்.

உறவினர்களுடன் நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு தொடர்பு ஏற்படும்.

தம்பதியரின் ஒத்துழைப்பு மனதிற்கு நிம்மதி தரும்.

பிள்ளைகளின் கல்வி சார்ந்த முயற்சியில் முன்னேற்றம் இருக்கும்.

சொத்து விஷயத்தில் புதிய தகவல் கிடைக்கலாம்.

பயணத்தால் பயனுள்ள அறிமுகம் ஏற்படும்.

மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வில் கவனம் செலுத்துவார்கள்.

கலைத்துறையில் இருப்பவர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்பு தேடி வரலாம்.

பெண்கள் தங்கள் திறமையால் பாராட்டைப் பெறுவார்கள்.

உணவு பழக்கத்தில் கட்டுப்பாடு தேவை.

பழைய பொருள் ஒன்று பயன்பாட்டுக்கு வரலாம்.

மனதில் இருந்த எதிர்பார்ப்பு ஒன்று நிறைவேறும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஊதா நிறம்

கன்னி

கடினமான பணிகளை ஒழுங்குபடுத்தி முடிப்பீர்கள்.

உங்கள் திட்டமிடும் திறன் கைகொடுக்கும்.

வேலை இடத்தில் புதிய வாய்ப்பு பற்றிய தகவல் கிடைக்கும்.

கூடுதல் பொறுப்பு வந்தாலும் சமாளித்துவிடுவீர்கள்.

தொழிலில் எதிர்பார்த்த முன்னேற்றம் மெதுவாக ஏற்படும்.

வியாபாரத்தில் கணக்கு வழக்குகளை சரிபார்க்கவும்.

பணவரவு தொடர்பான தாமதம் குறையும்.

தேவையில்லாத பொருட்களில் பணம் செலவிட வேண்டாம்.

குடும்பத்தில் உங்கள் ஆலோசனை ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்.

உறவினர்களுடன் நெருக்கம் அதிகரிக்கும்.

தம்பதியரிடையே சிறந்த புரிதல் உருவாகும்.

பிள்ளைகளின் கல்வியில் கவனம் செலுத்துவீர்கள்.

சொத்து தொடர்பான முயற்சியில் ஆவணப் பணிகள் நடைபெறும்.

பயணத்தில் சிறிய மாற்றம் ஏற்படலாம்.

மாணவர்களுக்கு ஆசிரியர்களின் வழிகாட்டுதல் பயனளிக்கும்.

கலைஞர்களுக்கு புதிய முயற்சிக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும்.

பெண்கள் எடுத்த காரியத்தை முடிக்கும் மனவலிமை பெறுவார்கள்.

உடலுக்கு தேவையான ஓய்வை வழங்குங்கள்.

மனதில் இருந்த குழப்பத்திற்கு தீர்வு கிடைக்கும்.

அமைதியான அணுகுமுறை பல விஷயங்களை எளிதாக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெளிர் பச்சை

துலாம்

புதிய பொறுப்பை ஏற்கும் துணிச்சல் உருவாகும்.

வேலையில் உங்கள் செயல்திறன் கவனிக்கப்படும்.

முக்கியமான சந்திப்பில் உங்கள் கருத்து ஏற்றுக்கொள்ளப்படலாம்.

தொழிலில் வளர்ச்சிக்கான புதிய பாதை தெரியவரும்.

வியாபாரத்தில் போட்டியாளர்களை சமாளிக்கும் திறன் இருக்கும்.

வருமானத்தில் சிறிய உயர்வு ஏற்படலாம்.

ஆனால் ஆடம்பரச் செலவுகளை கட்டுப்படுத்துங்கள்.

குடும்பத்தில் மூத்தவர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும்.

வீட்டில் மகிழ்ச்சியான நிகழ்வுக்கான ஏற்பாடு தொடங்கலாம்.

தம்பதியரிடையே நெருக்கம் அதிகரிக்கும்.

பிள்ளைகளின் திறமை வெளிப்படும்.

சொத்து சம்பந்தமான ஆவணங்களை சரிபார்க்கவும்.

பயணத்தில் எதிர்பாராத சந்திப்பு ஏற்படலாம்.

மாணவர்கள் தங்கள் திறனை நிரூபிக்கும் வாய்ப்பு பெறுவார்கள்.

கலைத்துறையினருக்கு பாராட்டு கிடைக்கலாம்.

பெண்களுக்கு புதிய பொறுப்பு நம்பிக்கையை அளிக்கும்.

உடல் நலத்தில் வெப்பம் மற்றும் சோர்வை கவனிக்கவும்.

நண்பர் ஒருவர் முக்கியமான தகவலை தெரிவிப்பார்.

துணிவுடன் செயல்பட்டாலும் அவசரத்தை தவிர்க்கவும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீலம்

விருச்சிகம்

கடமைகளை சரியாக நிறைவேற்றும் நாள்.

வேலையில் உங்களின் அனுபவம் முக்கியமாக பயன்படும்.

நிலுவையில் இருந்த பணியை முடிப்பீர்கள்.

அலுவலகத்தில் மதிப்பு அதிகரிக்கும்.

தொழிலில் புதிய திட்டம் தொடர்பான ஆலோசனை நடக்கும்.

வியாபாரத்தில் லாபம் கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது.

நிதி விஷயத்தில் திட்டமிடுதல் அவசியம்.

நிலுவைத் தொகை ஒன்று வந்து சேரலாம்.

குடும்பத்தில் உங்கள் முடிவுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும்.

மூத்தவர்களின் ஆலோசனை நல்ல வழிகாட்டுதலாக இருக்கும்.

தம்பதியரிடையே மனநிறைவு அதிகரிக்கும்.

பிள்ளைகளின் கல்வி தொடர்பான நல்ல தகவல் கிடைக்கும்.

வீட்டு பராமரிப்பில் செலவு ஏற்படலாம்.

சொத்து ஆவணங்களை பாதுகாப்பாக வைத்திருங்கள்.

பயண நேரத்தை முன்கூட்டியே திட்டமிடவும்.

மாணவர்கள் விடாமுயற்சியை தொடர்வார்கள்.

கலைத்துறையினருக்கு புதிய வேலை கிடைக்கலாம்.

பெண்கள் தங்கள் திறமையால் கவனம் பெறுவார்கள்.

உடல் நலத்தில் மூட்டு மற்றும் கால்களுக்கு ஓய்வு கொடுக்கவும்.

காலதாமதம் இல்லாமல் செயல்பட்டால் நல்ல பலன் கிடைக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம் : பச்சை

தனுசு

புதிய அனுபவம் ஒன்றை சந்திக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது.

வேலையில் முன்னேற்றம் தரும் தகவல் கிடைக்கலாம்.

உங்கள் திறமைக்கு ஏற்ற பொறுப்பு வழங்கப்படும்.

மேலதிகாரிகளின் நம்பிக்கையை பெறுவீர்கள்.

தொழிலில் தொலைதூரத் தொடர்புகள் மூலம் நன்மை ஏற்படும்.

வியாபாரத்தில் புதிய சந்தையை அணுகும் வாய்ப்பு கிடைக்கும்.

பணப்புழக்கம் சீராகும்.

புதிய முதலீட்டில் அவசர முடிவு எடுக்க வேண்டாம்.

குடும்பத்தில் உற்சாகமான சூழல் நிலவும்.

உறவினர்களிடம் இருந்து நல்ல தகவல் வரும்.

தம்பதியரிடையே அன்பும் ஆதரவும் அதிகரிக்கும்.

பிள்ளைகளின் முயற்சியில் துணை நிற்பீர்கள்.

வீடு அல்லது நிலம் தொடர்பான பேச்சு வரலாம்.

தொலைதூரப் பயணத்திற்கான திட்டம் உருவாகும்.

மாணவர்களுக்கு போட்டி மனப்பான்மை அதிகரிக்கும்.

கலைத்துறையில் திறமையை வெளிப்படுத்த வாய்ப்பு கிடைக்கும்.

பெண்களுக்கு தனிப்பட்ட முயற்சிகளில் முன்னேற்றம் ஏற்படும்.

உடல் நலத்தில் அதிக அலைச்சலை தவிர்க்கவும்.

பழைய பிரச்சினை ஒன்றுக்கு முடிவு காணலாம்.

நம்பிக்கையுடன் செயல்படுவது சாதகமான பலனை தரும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெள்ளை

மகரம்

உள்ளுணர்வு வலுப்படும் நாள்.

மனதில் வைத்திருந்த ஒரு திட்டத்திற்கு வடிவம் கிடைக்கும்.

வேலையில் உங்கள் அனுபவம் மற்றவர்களுக்கு உதவும்.

முக்கியமான பொறுப்பை நம்பிக்கையுடன் ஏற்றுக்கொள்வீர்கள்.

தொழிலில் புதிய தொடர்புகள் உருவாகும்.

வியாபாரத்தில் எதிர்பாராத ஆதாயம் கிடைக்கலாம்.

பணத்தை சேமிப்பதற்கான வழியை தேடுவீர்கள்.

குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான செய்தி பரவும்.

உறவினர்களுடன் நெருக்கம் அதிகரிக்கும்.

தம்பதியரிடையே அன்பும் புரிதலும் வளரும்.

பிள்ளைகளின் செயல்பாடுகள் பெருமை அளிக்கும்.

வீடு தொடர்பான முயற்சியில் நல்ல தகவல் கிடைக்கலாம்.

சொத்து விவகாரத்தில் ஆவணங்களை மீண்டும் சரிபார்க்கவும்.

பயணத்தில் எதிர்பாராத அனுபவம் கிடைக்கும்.

மாணவர்களுக்கு படிப்பில் கவனம் கூடும்.

கலைஞர்களின் திறமை வெளிப்படும் சந்தர்ப்பம் வரும்.

பெண்களுக்கு குடும்பத்தினரின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும்.

உடல் நலத்தில் உணவு நேரத்தை தவறவிட வேண்டாம்.

நண்பர் ஒருவரின் தகவல் முக்கியமானதாக இருக்கும்.

நீண்ட நாட்களாக மனதில் இருந்த எண்ணம் ஒன்றுக்கு நல்ல தொடக்கம் கிடைக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம் : கிரே

கும்பம்

வித்தியாசமான யோசனை ஒன்று செயல்பாட்டுக்கு வரும்.

வேலை தொடர்பாக எதிர்பாராத வாய்ப்பு கிடைக்கலாம்.

புதிய பொறுப்பை ஏற்கும் சூழல் உருவாகும்.

உங்கள் சிந்தனை மற்றவர்களின் கவனத்தை ஈர்க்கும்.

தொழிலில் புதிய திசையை நோக்கி நகர்வீர்கள்.

வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்களை அணுகுவீர்கள்.

வருமானத்தை உயர்த்தும் முயற்சியில் முன்னேற்றம் ஏற்படும்.

பண விஷயத்தில் பிறரை முழுமையாக நம்ப வேண்டாம்.

குடும்பத்தில் உங்கள் கருத்துக்கு முக்கியத்துவம் கிடைக்கும்.

தம்பதியரிடையே இருந்த மனவருத்தம் குறையும்.

பிள்ளைகளின் திறமை உங்களை மகிழ்விக்கும்.

வீடு வாங்குவது தொடர்பான ஆலோசனை நடைபெறலாம்.

பயணத்தில் புதிய தொடர்பு கிடைக்கலாம்.

மாணவர்கள் புதிய விஷயங்களை ஆர்வமாக கற்றுக்கொள்வார்கள்.

கலைத்துறையினருக்கு பாராட்டுக்குரிய வாய்ப்பு கிடைக்கும்.

பெண்களுக்கு தனிப்பட்ட முயற்சியில் முன்னேற்றம் ஏற்படும்.

உடல்நலத்தில் தூக்கத்தை ஒழுங்குபடுத்துங்கள்.

எதிர்பாராத செலவு ஒன்று ஏற்படலாம்.

பழைய தொடர்பு மீண்டும் உதவியாக மாறும்.

புதிய திட்டத்தை பொறுமையுடன் செயல்படுத்துங்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம் : மெரூன்

மீனம்

புதிய நபர்களின் அறிமுகம் பயனுள்ளதாக அமையும்.

வேலை சம்பந்தமான முக்கிய தகவல் கிடைக்கலாம்.

உங்கள் திறமையை நிரூபிக்க சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும்.

அலுவலகத்தில் பொறுப்புகள் சற்று அதிகரிக்கும்.

தொழிலில் கூட்டுத் திட்டம் குறித்து பேசலாம்.

வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் நம்பிக்கை உயரும்.

பண வரவு திருப்தி அளிக்கும் வகையில் இருக்கும்.

சேமிப்பில் கவனம் செலுத்துவது நல்லது.

குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் காணப்படும்.

உறவினர்களுடன் நல்லுறவு வலுப்படும்.

தம்பதியரிடையே இனிமையான உரையாடல் நடைபெறும்.

பிள்ளைகளால் பெருமை ஏற்படும்.

வீடு தொடர்பான ஒரு ஆசை நிறைவேறலாம்.

பயணத்தால் எதிர்பார்த்த நன்மை கிடைக்கும்.

மாணவர்களின் முயற்சிக்கு நல்ல ஊக்கம் கிடைக்கும்.

கலைத்துறையில் புதிய அறிமுகம் கிடைக்கும்.

பெண்களுக்கு எதிர்பாராத உதவி கிடைக்கலாம்.

உடல் நலத்தில் சீரான நிலை தொடரும்.

செலவுகளில் அளவுடன் நடப்பது அவசியம்.

சமரசமாக நடந்து கொள்வதால் உறவுகள் இனிமையாகும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஆரஞ்சு

Horoscope
இன்றைய ராசிபலன்
ராசிபலன்
இன்றைய ராசி பலன்
Today Rasi Palan
Todays Horoscope
indraya rasi palan
today horoscope
TamilHoroscope
தினசரி ராசிபலன்
daily palan
daily rasi palan today
today rasi palan tamil
thanthi rasi palan today
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com