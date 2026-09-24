பணப்புழக்கம் சீராக இருக்கும் நாள்... இன்றைய ராசிபலன் - செப்டம்பர் 24, 2026

கிழமை : வியாழக்கிழமை
தமிழ் வருடம் : பராபவ
தமிழ் மாதம் : புரட்டாசி
நாள் : 7
ஆங்கில தேதி : 24
மாதம் : செப்டம்பர்
வருடம் : 2026
நட்சத்திரம் : இன்று காலை 11.04 மணி வரை சதயம், பின்னர் பூரட்டாதி.
திதி : இன்று இரவு 11.05 மணி வரை திரயோதசி, பின்னர் சதுர்த்தசி.
யோகம் : சித்த, மரண யோகம்.
நல்ல நேரம் : காலை 10.45 - 11.45.
நல்ல நேரம் : மாலை 12.15 - 01.15.
ராகு காலம் : மதியம் 01.30 - 03.00.
எமகண்டம் : காலை 06.00 - 07.30.
குளிகை : காலை 09.00- 10.30.
கௌரி நல்ல நேரம் : காலை 10.30- 11.30.
கௌரி நல்ல நேரம் : மாலை 06.30 - 07.30.
சூலம் : தெற்கு.
சந்திராஷ்டமம் : ஆயில்யம்.
இன்று பொறுமைக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும்.
தடைப்பட்டிருந்த பணியை மீண்டும் தொடங்குவீர்கள்.
பணியிடத்தில் உங்கள் அனுபவம் கைகொடுக்கும்.
முக்கிய ஆவணம் ஒன்று தொடர்பாக வேலை வரலாம்.
வியாபாரத்தில் பழைய தொடர்பு மீண்டும் பலன் தரும்.
வசூல் செய்ய வேண்டிய தொகை கிடைக்கலாம்.
பணத்தை தேவையான இடத்தில் மட்டுமே செலவிடுங்கள்.
குடும்பத்தில் பெரியவர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும்.
வீட்டில் முக்கிய முடிவு ஒன்றை எடுப்பீர்கள்.
உறவினர்களுடன் நல்ல புரிதல் ஏற்படும்.
மாணவர்கள் தொடர்ந்து பயிற்சி செய்தால் முன்னேற்றம் காணலாம்.
புதிய பாடநெறியில் சேரும் எண்ணம் உருவாகலாம்.
கலைத்துறையில் பொறுமையுடன் செயல்படுவது நல்லது.
சொத்து தொடர்பான பேச்சுவார்த்தை மீண்டும் தொடங்கும்.
வீட்டுப் பொருட்களை ஒழுங்குபடுத்துவீர்கள்.
முதுகு அல்லது கால்களில் சோர்வு ஏற்பட்டால் ஓய்வு எடுத்துக்கொள்ளுங்கள்.
தம்பதியரிடையே பொறுமை அதிகரிக்கும்.
பிறர் கருத்தால் மனதை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டாம்.
நிதி விஷயத்தில் தெளிவான திட்டம் அமைக்கவும்.
முயற்சியை தொடர்ந்து மேற்கொண்டால் முன்னேற்றம் உறுதி.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு
நிதானமாக எடுத்த முடிவு இன்று சாதகமாக அமையும்.
தொழில் சம்பந்தமான முக்கிய சந்திப்பு நடைபெறலாம்.
உங்கள் அனுபவம் ஒரு சிக்கலுக்கு தீர்வாக அமையும்.
அலுவலகத்தில் கூடுதல் பொறுப்பை ஏற்க நேரிடும்.
வியாபாரத்தில் பழைய வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து ஆதரவு கிடைக்கும்.
பணப்புழக்கம் சீராக இருக்கும்.
வீண் செலவுகளை கட்டுப்படுத்த முடியும்.
குடும்பத்தில் பெரியவர்களின் ஆசிர்வாதம் கிடைக்கும்.
வீட்டு நிகழ்ச்சி தொடர்பான ஏற்பாடுகள் தொடங்கலாம்.
உறவினர்களுடன் நீண்ட உரையாடல் நடைபெறும்.
மாணவர்களுக்கு நினைவில் பதியும் வகையில் பாடங்கள் புரியும்.
திறன் வளர்ப்பு முயற்சிக்கு நல்ல நாள்.
கலை மற்றும் படைப்புத் துறையினருக்கு பாராட்டு கிடைக்கும்.
சொத்து தொடர்பான பழைய பேச்சு மீண்டும் வரலாம்.
வீட்டு பராமரிப்பில் கவனம் செலுத்துவீர்கள்.
உடல் நலத்தில் பெரிய பாதிப்பு இல்லாவிட்டாலும் ஓய்வு அவசியம்.
தம்பதியருக்குள் விட்டுக்கொடுத்தல் அதிகரிக்கும்.
பிறரின் தனிப்பட்ட விஷயங்களை விவாதிக்க வேண்டாம்.
பண விஷயத்தில் தெளிவான கணக்கு வைத்திருங்கள்.
அமைதியான அணுகுமுறை வெற்றிக்கு துணைபுரியும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கிரீம் நிறம்
இன்றைய செயல்பாடுகளில் வேகம் காணப்படும்.
காலதாமதமான வேலைக்கு தீர்வு கிடைக்கலாம்.
அலுவலகத்தில் உங்களிடம் புதிய பொறுப்பு ஒப்படைக்கப்படலாம்.
உதவியாளர்களின் ஒத்துழைப்பால் பணிகள் எளிதாகும்.
தொழிலில் புதிய அணுகுமுறையை கடைப்பிடிப்பீர்கள்.
வியாபாரத்தில் விற்பனை நிலவரம் திருப்தி தரும்.
வருமானத்தை விட சேமிப்பில் கவனம் செலுத்துவது நல்லது.
குடும்பத்தில் உங்கள் முடிவுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும்.
உறவினர் ஒருவரிடமிருந்து எதிர்பாராத தகவல் வரும்.
நண்பர்களுடன் ஏற்பட்ட சிறு மனஸ்தாபம் நீங்கும்.
மாணவர்கள் கவனச்சிதறலை தவிர்த்து படிக்க வேண்டும்.
ஆராய்ச்சி சார்ந்த முயற்சிகளில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும்.
கலைஞர்களுக்கு புதிய அறிமுகம் கிடைக்கலாம்.
வீட்டு உபயோகப் பொருள் ஒன்றை வாங்குவீர்கள்.
பயணத்தில் திட்டமிட்ட நேரத்தை கடைப்பிடிக்கவும்.
உடல் சோர்வுக்கு உரிய ஓய்வு கொடுங்கள்.
தம்பதியரின் விருப்பத்தை புரிந்துகொண்டு நடப்பீர்கள்.
வார்த்தைகளை அளவோடு பயன்படுத்துவது நன்மை தரும்.
சிறிய தடைகள் வந்தாலும் முயற்சியை கைவிட வேண்டாம்.
தன்னம்பிக்கை உங்களை முன்னோக்கி அழைத்துச் செல்லும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: இளம்பச்சை
சந்திராஷ்டமம் காரணமாக மனதில் சிறிய குழப்பங்கள் ஏற்படலாம். முக்கியமான முடிவுகளை அவசரமாக எடுக்காமல் இருப்பது நல்லது. பணியிடத்தில் பிறர் கூறும் வார்த்தைகளை உடனடியாக நம்ப வேண்டாம். செய்து முடித்த பணிகளையும் ஒருமுறை சரிபார்க்கவும். தொழிலில் புதிய ஒப்பந்தங்களை கவனமாக அணுக வேண்டும். வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த முடிவு சற்று தாமதமாகலாம். பண விஷயங்களில் கூடுதல் எச்சரிக்கை தேவை. தேவையற்ற செலவுகளை குறைப்பது நல்லது. குடும்பத்தில் அமைதியை பேணுங்கள்.
தம்பதியரிடம் தேவையில்லாத விவாதங்களை தவிர்க்கவும். உறவினர்களுடன் பேசும்போது நிதானம் அவசியம். பிள்ளைகளின் விஷயத்தில் பொறுமையாக செயல்படுங்கள். மாணவர்கள் கவனச்சிதறலை தவிர்க்க வேண்டும். படிப்பில் மீண்டும் மீண்டும் பயிற்சி செய்வது பயனளிக்கும். கலைத்துறையினர் புதிய முயற்சிகளை சற்று தாமதித்து தொடங்கலாம். உடல் சோர்வு அல்லது தூக்கக் குறைவு ஏற்படலாம். போதிய ஓய்வு எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பயணங்களில் கூடுதல் கவனம் தேவை. மாலை நேரத்திற்குப் பிறகு மனநிலை தெளிவடையும். பொறுமையுடன் செயல்பட்டால் நாளை சாதகமாக மாற்றிக்கொள்ளலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ரோஸ் நிறம்
உங்கள் முயற்சிக்கு இன்று வெளிப்படையான பலன் கிடைக்கும். நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்த அனுமதி கிடைக்கலாம்.
பணியிடத்தில் முக்கியமான சந்தர்ப்பம் உருவாகும்.
திறமையை நிரூபிக்கும் சூழல் அமையும்.
வியாபாரத்தில் போட்டியை சமாளிக்க புதிய திட்டம் வகுப்பீர்கள்.
வாடிக்கையாளர்களிடம் நம்பிக்கை அதிகரிக்கும்.
பணப்புழக்கம் சீராக இருந்தாலும் ஆடம்பரச் செலவை குறைக்கவும்.
குடும்பத்தில் உங்கள் ஆலோசனை ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்.
பிள்ளைகளுடன் மகிழ்ச்சியாக நேரம் செலவிடுவீர்கள்.
உறவினர் ஒருவரின் வருகை எதிர்பாராத மகிழ்ச்சியை தரும்.
மாணவர்கள் இலக்கை நிர்ணயித்து செயல்படுவார்கள்.
பொது மேடை அல்லது போட்டியில் பங்கேற்க வாய்ப்பு கிடைக்கலாம்.
கலைஞர்களுக்கு கவனம் ஈர்க்கும் வாய்ப்பு உண்டு.
வீட்டில் அலங்காரம் செய்யும் எண்ணம் ஏற்படும்.
வாகனப் பயணத்தில் பாதுகாப்பை கடைப்பிடிக்கவும்.
உடற்பயிற்சிக்கு நேரம் ஒதுக்குவது நன்மை தரும்.
தம்பதியரிடையே இனிய தருணங்கள் அமையும்.
பிறர் பாராட்டை மட்டும் எதிர்பார்க்காமல் பணியை தொடருங்கள்.
சிறிய வெற்றி அடுத்த முயற்சிக்கு ஊக்கமளிக்கும்.
உறுதியான செயல்பாடு நல்ல பலனைத் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கரும்பச்சை
புதிய தகவல் ஒன்று உங்களின் திட்டத்தை மாற்றக்கூடும்.
அதை சரியாக பயன்படுத்தினால் நன்மை கிடைக்கும்.
பணியிடத்தில் தொடர்புகள் மூலம் ஒரு வாய்ப்பு உருவாகும்.
உங்கள் பேச்சு முக்கியத்துவம் பெறும்.
வியாபாரத்தில் புதிய சந்தையை அணுகும் எண்ணம் தோன்றும்.
விற்பனை தொடர்பான முயற்சிகள் பலன் தரும்.
பணவரவு இருக்கும் நிலையில் சில எதிர்பாராத செலவுகளும் வரலாம்.
குடும்பத்தில் இளையவர் ஒருவர் மகிழ்ச்சி தருவார்.
வீட்டில் சிரிப்பும் சந்தோஷமும் அதிகரிக்கும்.
நண்பர்களுடன் வெளியிடங்களுக்கு செல்லும் வாய்ப்பு உண்டு.
மாணவர்கள் குறிப்பு எடுத்து படிப்பது பயனளிக்கும்.
புதிய பாடம் அல்லது பயிற்சியில் ஆர்வம் பிறக்கும்.
கலைத்துறையில் இருப்பவர்களின் முயற்சிக்கு வரவேற்பு கிடைக்கும்.
ஆவணங்களை சரிபார்த்து கையெழுத்திடுவது நல்லது.
சிறிய பயணம் திட்டமிடப்படலாம்.
உடலில் நீர்ச்சத்து குறையாமல் பார்த்துக்கொள்ளுங்கள்.
துணையுடன் மனதில் இருப்பதை வெளிப்படையாக பேசுவீர்கள்.
வதந்திகளை நம்பாமல் உண்மையை உறுதி செய்யுங்கள்.
சில நேரங்களில் பொறுமையே சிறந்த தீர்வாக இருக்கும்.
புத்திசாலித்தனமான அணுகுமுறை முன்னேற்றத்தை ஏற்படுத்தும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்
இன்று புதிய மனிதர்களின் அறிமுகம் கிடைக்கும்.
அந்த தொடர்பு எதிர்காலத்தில் பயனுள்ளதாக அமையலாம்.
வேலைக்கான முயற்சியில் நல்ல பதில் கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது.
பணியிடத்தில் உங்கள் அணுகுமுறை பாராட்டப்படும்.
வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் தேவையை புரிந்து செயல்படுவீர்கள்.
புதிய பொருள் வாங்கும் முன் விலையை ஒப்பிடுங்கள்.
பணவரவு இருந்தாலும் செலவு அதிகரிக்கலாம்.
குடும்பத்தில் அனைவரையும் ஒருங்கிணைத்து செயல்படுவீர்கள்.
வீட்டில் மகிழ்ச்சியான செய்தி கிடைக்கும்.
உறவினர்களுடன் நல்லிணக்கம் ஏற்படும்.
மாணவர்களுக்கு போட்டி உணர்வு அதிகரிக்கும்.
திறமையை வெளிக்காட்டும் வாய்ப்பு கிடைக்கலாம்.
கலைத்துறையில் புதிய கூட்டணி உருவாகலாம்.
வீடு தொடர்பான பேச்சில் முன்னேற்றம் தெரியும்.
சுற்றுலா அல்லது வெளியூர் செல்லும் எண்ணம் உருவாகும்.
உடல் சோர்வை குறைக்க ஓய்வு அவசியம்.
துணையின் கருத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பீர்கள்.
அவசரமாக பதில் கூறுவதை தவிர்க்கவும்.
நல்ல தொடர்புகள் உங்கள் முயற்சிக்கு துணையாக இருக்கும்.
சமரசமான அணுகுமுறை மனநிறைவை தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ரோஸ்
மறைந்திருந்த ஒரு வாய்ப்பு இன்று வெளிப்படலாம்.
அதை சரியாக பயன்படுத்துவதற்கு புத்திசாலித்தனம் தேவை.
உத்தியோகத்தில் வேலைகளை விரைவாக முடிப்பீர்கள்.
உங்களின் திறமையை நிரூபிக்க சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும்.
வியாபாரத்தில் எதிர்பாராத ஆர்டர் கிடைக்கலாம்.
பணவரவு அதிகரிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது.
புதிய கடன் ஏற்படுத்தாமல் இருப்பது நல்லது.
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான செய்தி கிடைக்கும்.
உடன்பிறந்தவருடன் இருந்த பிரச்சினை முடிவுக்கு வரும்.
நண்பரின் உதவி சரியான நேரத்தில் கிடைக்கும்.
மாணவர்கள் இலக்கை நோக்கி தொடர்ந்து முயற்சி செய்ய வேண்டும்.
ஆராய்ச்சி சார்ந்த பணிகளில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும்.
கலைஞர்களின் திறமை வெளிப்படும்.
நிலம் தொடர்பான முயற்சியில் புதிய தகவல் வரும்.
பயணத்தின் போது ஆவணங்களை பாதுகாப்பாக வைத்துக்கொள்ளுங்கள்.
உடல்நிலையில் கவனம் தேவை.
தம்பதியரிடையே மனம் விட்டுப் பேசும் சூழல் உருவாகும்.
ரகசியமான விஷயங்களை பிறரிடம் பகிர வேண்டாம்.
முடிவெடுக்கும் முன் சாதக பாதகங்களை ஆராயுங்கள்.
உங்கள் விடாமுயற்சி நல்ல பலனை கொடுக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பழுப்பு நிறம்
இன்றைய நாள் எதிர்பார்ப்புகளை விரிவுபடுத்தும்.
புதிய திட்டம் ஒன்றை தொடங்கும் எண்ணம் ஏற்படும்.
பணியிடத்தில் உங்கள் பங்களிப்பு முக்கியத்துவம் பெறும்.
மேலதிகாரியிடம் இருந்து நல்ல தகவல் கிடைக்கலாம்.
வியாபாரத்தில் புதிய சந்தையை அணுகுவீர்கள்.
பொருட்களின் விற்பனை அதிகரிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது.
பண வரவு நன்றாக இருக்கும்.
அதே நேரத்தில் பெரிய செலவை முன்கூட்டியே திட்டமிடுங்கள்.
குடும்பத்தில் உற்சாகமான சூழல் நிலவும்.
பிள்ளைகளின் செயல்பாடுகள் மகிழ்ச்சி தரும்.
நண்பர்களுடன் பயனுள்ள கலந்துரையாடல் நடைபெறும்.
மாணவர்களுக்கு உயர்கல்வி பற்றிய புதிய தகவல் கிடைக்கலாம்.
கலைஞர்கள் தங்களது திறமையை வெளிப்படுத்துவார்கள்.
வீட்டு வசதியை அதிகரிக்கும் எண்ணம் உருவாகும்.
தொலைதூர பயணத்திற்கான ஏற்பாடு நடக்கலாம்.
உடல் ஆரோக்கியத்தில் சீரான நிலை காணப்படும்.
அதிக நேரம் விழித்திருப்பதை தவிர்க்கவும்.
துணையின் ஆதரவு மனதிற்கு உறுதுணையாக இருக்கும்.
பிறரிடம் கடுமையான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தாதீர்கள்.
நல்ல நோக்கத்துடன் செய்யும் முயற்சி முன்னேற்றத்தைத் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்
செயல்களை வரிசைப்படுத்தி முடிக்கக்கூடிய நாள்.
பணியில் இருந்த குழப்பம் படிப்படியாக தெளிவாகும்.
அலுவலகத்தில் புதிய தகவல் கிடைக்கலாம்.
சக ஊழியரின் உதவி ஒரு சிக்கலை தீர்க்கும்.
வியாபாரத்தில் கணக்கு விஷயங்களை சரிபார்க்கவும்.
புதிய ஆர்டர் மூலம் வருமானம் அதிகரிக்கலாம்.
பணத்தை சேமிக்க வேண்டிய அவசியத்தை உணர்வீர்கள்.
குடும்பத்தில் அமைதியான சூழல் நிலவும்.
வீட்டில் சிறிய சீரமைப்பு பணிகளை மேற்கொள்வீர்கள்.
உறவினர்களுடன் நெருக்கம் அதிகரிக்கும்.
மாணவர்கள் கடினமான பாடங்களிலும் கவனம் செலுத்துவார்கள்.
ஆசிரியரின் ஆலோசனை முன்னேற்றத்திற்கு உதவும்.
படைப்புத் திறன் கொண்டவர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்பு கிடைக்கலாம்.
சொத்து சம்பந்தமான ஆவணங்களில் தெளிவு பெறுவீர்கள்.
வெளியூர் தொடர்பான வேலை ஒன்று வரலாம்.
உடல்நிலையில் செரிமானம் தொடர்பாக கவனம் தேவை.
தம்பதியருக்குள் சிறிய கருத்து வேறுபாடு வந்தாலும் விரைவில் சரியாகும்.
பிறர் கூறும் விமர்சனத்தை மனதில் அதிகமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம்.
உங்கள் திட்டத்தை முறையாக செயல்படுத்துங்கள்.
ஒழுங்கான செயல்பாடு நல்ல முடிவை உருவாக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பொன்னிறம்
வழக்கமான செயல்களில் புதிய மாற்றத்தை கொண்டு வருவீர்கள்.
பணியிடத்தில் புதுமையான யோசனைக்கு வரவேற்பு கிடைக்கும். தொடர்பு மூலம் ஒரு முக்கிய வாய்ப்பு கிடைக்கலாம்.
உங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்தும் சூழல் உருவாகும். வியாபாரத்தில் புதிய பொருளை அறிமுகப்படுத்தலாம்.
வாடிக்கையாளர்களின் ஆதரவு அதிகரிக்கும்.
பணவரவில் ஏற்ற இறக்கம் இருந்தாலும் சமாளிப்பீர்கள்.
குடும்பத்தில் இளையவரால் மகிழ்ச்சி ஏற்படும்.
நண்பர்களுடன் பயனுள்ள சந்திப்பு நடைபெறும்.
உறவினர் ஒருவர் நல்ல ஆலோசனை வழங்குவார்.
மாணவர்களுக்கு புதிய விஷயங்களை கற்க ஆர்வம் ஏற்படும்.
போட்டிகளில் பங்கேற்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கலாம்.
கலைஞர்களுக்கு சமூக வட்டாரம் விரிவடையும்.
வீட்டில் தேவையற்ற பொருட்களை அகற்றுவீர்கள்.
சொத்து சம்பந்தமான புதிய தகவல் கிடைக்கலாம்.
பயணத்தில் புதிய மனிதர்களை சந்திப்பீர்கள்.
உடல்நலத்தில் தண்ணீர் மற்றும் உணவில் கவனம் செலுத்தவும்.
தம்பதியரிடையே நட்பு உணர்வு அதிகரிக்கும்.
முடிந்தவரை வாக்குவாதங்களை தவிர்க்கவும்.
புதிய சிந்தனை உங்களுக்கு புதிய பாதையை காட்டும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல்
மனதில் நீண்ட நாட்களாக இருந்த ஆசை ஒன்றுக்கு வழி பிறக்கும்.
உங்கள் முயற்சிக்கு ஆதரவானவர்கள் கிடைப்பார்கள்.
வேலையில் முக்கியமான மாற்றம் குறித்து பேசப்படலாம்.
திறமையை வெளிக்காட்டுவதற்கு சந்தர்ப்பம் அமையும்.
வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் தொடர்பு கொள்வார்கள்.
வருமானத்தை அதிகரிக்கும் வழி ஒன்று தெரியவரும்.
பணத்தை பிறருக்காக செலவிடும்போது கவனம் தேவை.
குடும்பத்தில் அன்பான சூழல் நிலவும்.
உறவினர்களுடன் சந்திப்பதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும்.
நண்பர்களின் தொடர்பு மனதிற்கு உற்சாகம் தரும்.
மாணவர்கள் கவனமாக செயல்பட்டால் நல்ல முன்னேற்றம் காணலாம்.
ஆன்மிகம் அல்லது கலை சார்ந்த விஷயங்களில் ஈடுபாடு அதிகரிக்கும்.
கலைஞர்களுக்கு படைப்பை வெளிப்படுத்த நல்ல சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும்.
வீடு அல்லது நிலம் தொடர்பான பேச்சு சாதகமாக நகரலாம்.
தொலைதூரத்தில் இருந்து நல்ல தகவல் வரலாம்.
உடல் சோர்வை குறைக்க போதிய உறக்கம் அவசியம்.
தம்பதியரிடையே மனம் நெருங்கும் சூழல் ஏற்படும்.
உணர்ச்சிவசப்பட்டு முடிவெடுக்க வேண்டாம்.
முக்கியமான காரியத்தில் நம்பகமானவரின் ஆலோசனை பெறுங்கள்.
நம்பிக்கையுடன் முன்னேறினால் நாள் திருப்திகரமாக அமையும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருநீலம்