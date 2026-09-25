இன்றைய ராசி பலன்

தேவையற்ற கடமைகளை ஏற்க வேண்டாம்... இன்றைய ராசிபலன் - செப்டம்பர் 25, 2026

12 ராசிகளுக்குமான இன்றைய ராசிபலன்கள்.
தேவையற்ற கடமைகளை ஏற்க வேண்டாம்... இன்றைய ராசிபலன் - செப்டம்பர் 25, 2026
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இன்றைய பஞ்சாங்கம்:-

கிழமை : வெள்ளிக்கிழமை

தமிழ் வருடம் : பராபவ

தமிழ் மாதம் : புரட்டாசி

நாள் : 8

ஆங்கில தேதி : 25

மாதம் : செப்டம்பர்

வருடம் : 2026

நட்சத்திரம் : இன்று பிற்பகல் 12.04 மணி வரை சதயம், பின்னர் பூரட்டாதி.

திதி : இன்று இரவு 11.12 மணி வரை சதுர்த்தசி, பின்னர் பௌர்ணமி.

யோகம் : சித்த யோகம்.

நல்ல நேரம் : காலை 09.15 - 10.15.

நல்ல நேரம் : மாலை 04.45- 05.45.

ராகு காலம் : காலை 10.30 - 12.00.

எமகண்டம் : மாலை 03.00 - 04.30.

குளிகை : காலை 07.30 - 09.00.

கௌரி நல்ல நேரம் : காலை 12.15 - 01.15.

கௌரி நல்ல நேரம் : மாலை 06.30 - 07.30.

சூலம் : மேற்கு.

சந்திராஷ்டமம் :ஆயில்யம், மகம்

மேஷம்

இன்று அமைதியாக செயல்படுவதன் மூலம் பல நன்மைகளை பெறுவீர்கள்.

பணியில் இருந்த தடைகள் படிப்படியாக விலகும்.

உங்கள் அனுபவத்திற்கு உரிய மதிப்பு கிடைக்கும்.

மேலதிகாரிகளிடம் நல்ல பெயர் கிடைக்கும்.

வியாபாரத்தில் புதிய தொடர்பு உருவாகும்.

பழைய வாடிக்கையாளர்களின் ஆதரவு தொடரும்.

பணநிலை சீராக இருக்கும்.

தேவையற்ற பொருட்களுக்கு செலவு செய்ய வேண்டாம்.

குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான செய்தி கிடைக்கலாம்.

பெரியவர்களின் ஆலோசனை உதவியாக இருக்கும்.

உறவினர்களுடன் நல்லுறவு ஏற்படும்.

மாணவர்களுக்கு பாடங்களை எளிதில் புரிந்துகொள்ள முடியும்.

தேர்வு தொடர்பான முயற்சிகளில் நம்பிக்கை அதிகரிக்கும்.

கலைத்துறையினருக்கு பாராட்டு கிடைக்கலாம்.

சொத்து தொடர்பான பேச்சு முன்னேறும்.

வீட்டு வசதிகளை மேம்படுத்துவீர்கள்.

உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை.

தம்பதியரிடையே கருத்தொற்றுமை அதிகரிக்கும்.

பண விஷயத்தில் பிறருக்கு உறுதி அளிப்பதை தவிர்க்கவும்.

நிதானமான முடிவு நல்ல பலனை பெற்றுத்தரும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: தங்க நிறம்

ரிஷபம்

இன்று எதிர்பாராத வாய்ப்பு ஒன்று கிடைக்கலாம்.

அதை பயன்படுத்திக் கொள்ளும் திறமை உங்களிடம் இருக்கும்.

பணியிடத்தில் வேலைகளை விரைந்து முடிப்பீர்கள்.

மேலதிகாரிகளிடம் உங்கள் திறமை வெளிப்படும்.

வியாபாரத்தில் புதிய ஆர்டர் கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது.

பணவரவில் சிறிய உயர்வு ஏற்படும்.

புதிய கடன் விஷயத்தில் அவசரம் வேண்டாம்.

குடும்பத்தில் நல்ல செய்தி வந்து சேரும்.

உடன்பிறந்தவருடன் இருந்த மனக்கசப்பு குறையும்.

நண்பர் ஒருவர் உதவி செய்வார்.

மாணவர்கள் தொடர்ந்து முயற்சி செய்ய வேண்டும்.

ஆராய்ச்சி சார்ந்த பணிகளில் முன்னேற்றம் உண்டு.

கலைஞர்களின் படைப்புகள் கவனம் பெறும்.

நிலம் தொடர்பான தகவல் கிடைக்கலாம்.

பயணத்தில் முக்கிய ஆவணங்களை பாதுகாக்கவும்.

உடல்நிலையில் சீரான கவனம் அவசியம்.

தம்பதியரிடையே மனம் விட்டுப் பேசுவீர்கள்.

தனிப்பட்ட விஷயங்களை பிறரிடம் கூற வேண்டாம்.

முடிவெடுப்பதற்கு முன் நன்றாக ஆராயுங்கள்.

விடாமுயற்சி உங்களை முன்னேற்றும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்ச்

மிதுனம்

புதிய மனிதர்களின் அறிமுகம் இன்று கிடைக்கலாம்.

அந்த தொடர்பு தொழிலில் உதவியாக அமையும்.

வேலை தொடர்பான முக்கிய முடிவை எடுப்பீர்கள்.

உங்கள் பேச்சுக்கு மதிப்பு கிடைக்கும்.

வியாபாரத்தில் புதிய ஆர்டர்கள் கிடைக்கலாம்.

விற்பனை முயற்சிகளில் முன்னேற்றம் காணப்படும்.

வருமானம் அதிகரிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது.

சிறு செலவுகள் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கும்.

குடும்பத்தில் இளையவர்களால் மகிழ்ச்சி ஏற்படும்.

நண்பர்களுடன் வெளியிடங்களுக்கு செல்லலாம்.

மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வுக்கு தயாராகுவார்கள்.

புதிய விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ளும் ஆர்வம் அதிகரிக்கும்.

கலைஞர்களுக்கு திறமையை வெளிப்படுத்த வாய்ப்பு கிடைக்கும்.

ஆவணங்களில் கையெழுத்திடும்போது கவனம் தேவை.

சிறிய பயணம் நன்மை தரும்.

உணவு நேரத்தை முறையாக கடைப்பிடிக்கவும்.

மன அழுத்தத்தை குறைக்க ஓய்வு அவசியம்.

துணையுடன் அன்பாக உரையாடுவீர்கள்.

வதந்திகளை நம்பாமல் உண்மையை அறிந்து கொள்ளுங்கள்.

சுறுசுறுப்பான செயல்பாடு நாளை சிறப்பாக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா நிறம்

கடகம்

இன்று உற்சாகத்துடன் புதிய பணிகளை மேற்கொள்வீர்கள்.

நீண்ட காலமாக எதிர்பார்த்த தகவல் ஒன்று கிடைக்கலாம்.

பணியிடத்தில் உங்கள் செயல்பாடு கவனத்தை ஈர்க்கும்.

முக்கியமான வேலையை விரைந்து முடிப்பீர்கள்.

தொழில் முயற்சிகளில் புதிய வாய்ப்பு தென்படும்.

வியாபாரத்தில் விற்பனை அதிகரிக்கலாம்.

பணவரவில் எதிர்பாராத சிறிய ஆதாயம் கிடைக்கலாம்.

செலவுகளை கட்டுப்படுத்துவது அவசியம்.

குடும்பத்தில் உங்கள் ஆலோசனைக்கு முக்கியத்துவம் கிடைக்கும்.

உறவினர்களுடன் இனிய சந்திப்பு ஏற்படும்.

நண்பர்களால் பயனுள்ள தகவல் கிடைக்கலாம்.

மாணவர்கள் கவனத்துடன் படிப்பார்கள்.

புதிய பயிற்சியில் சேரும் எண்ணம் உருவாகும்.

கலைத்துறையினரின் முயற்சி வெளிச்சத்திற்கு வரும்.

வீடு தொடர்பான வேலைகள் நிறைவு பெறும்.

பயணத்தில் புதிய அனுபவம் கிடைக்கும்.

உடல்நிலையில் சோர்வு ஏற்பட்டால் ஓய்வு எடுத்துக்கொள்ளுங்கள்.

தம்பதியரிடையே பாசம் அதிகரிக்கும்.

கோபமான பேச்சை தவிர்ப்பது நல்லது.

தன்னம்பிக்கையுடன் செயல்பட்டால் முன்னேற்றம் கிடைக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு நிறம்

சிம்மம்

சந்திராஷ்டமம் காரணமாக மனதில் சிறிய குழப்பங்கள் ஏற்படலாம். முக்கியமான முடிவுகளை அவசரமாக எடுக்காமல் இருப்பது நல்லது. பணியிடத்தில் பிறர் கூறும் வார்த்தைகளை உடனடியாக நம்ப வேண்டாம். செய்து முடித்த பணிகளையும் ஒருமுறை சரிபார்க்கவும். தொழிலில் புதிய ஒப்பந்தங்களை கவனமாக அணுக வேண்டும். வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த முடிவு சற்று தாமதமாகலாம். பண விஷயங்களில் கூடுதல் எச்சரிக்கை தேவை. தேவையற்ற செலவுகளை குறைப்பது நல்லது. குடும்பத்தில் அமைதியை பேணுங்கள்.

தம்பதியரிடம் தேவையில்லாத விவாதங்களை தவிர்க்கவும். உறவினர்களுடன் பேசும்போது நிதானம் அவசியம். பிள்ளைகளின் விஷயத்தில் பொறுமையாக செயல்படுங்கள். மாணவர்கள் கவனச்சிதறலை தவிர்க்க வேண்டும். படிப்பில் மீண்டும் மீண்டும் பயிற்சி செய்வது பயனளிக்கும். கலைத்துறையினர் புதிய முயற்சிகளை சற்று தாமதித்து தொடங்கலாம். உடல் சோர்வு அல்லது தூக்கக் குறைவு ஏற்படலாம். போதிய ஓய்வு எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பயணங்களில் கூடுதல் கவனம் தேவை. மாலை நேரத்திற்குப் பிறகு மனநிலை தெளிவடையும். பொறுமையுடன் செயல்பட்டால் நாளை சாதகமாக மாற்றிக்கொள்ளலாம்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள் நிறம்

கன்னி

பணிகளில் இருந்த குழப்பம் குறையும்.

அலுவலகத்தில் அனுபவம் கைகொடுக்கும்.

புதிய பொறுப்பு உங்களை நாடி வரலாம்.

தொழிலில் பழைய தொடர்பு மீண்டும் பயனளிக்கும்.

வியாபாரத்தில் நிலுவையில் இருந்த பணம் கிடைக்கலாம்.

பணத்தை திட்டமிட்டு பயன்படுத்துவது அவசியம்.

தேவையற்ற கடமைகளை ஏற்க வேண்டாம்.

குடும்பத்தில் பெரியவர்களின் வழிகாட்டுதல் கிடைக்கும்.

வீட்டில் முக்கியமான முடிவு எடுக்கலாம்.

உறவினர்களுடன் உறவு வலுப்படும்.

மாணவர்கள் தொடர்ந்து பயிற்சி செய்ய வேண்டும்.

புதிய பாடநெறி பற்றிய தகவல் கிடைக்கலாம்.

கலைத்துறையில் மெதுவான வளர்ச்சி ஏற்படும்.

சொத்து சம்பந்தமான பேச்சு மீண்டும் தொடங்கலாம்.

வீட்டு பராமரிப்பு பணிகளில் ஈடுபடுவீர்கள்.

உடல் சோர்வுக்கு உரிய ஓய்வு கொடுங்கள்.

தம்பதியரிடையே விட்டுக்கொடுக்கும் மனப்பான்மை வளரும்.

நிதி விஷயத்தில் பிறரின் அழுத்தத்திற்கு இடம் கொடுக்காதீர்கள்.

தொடர்ச்சியான உழைப்பு நல்ல முடிவை உருவாக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை நிறம்

துலாம்

இன்று புதிய தொடர்புகள் பலன் தரும்.

முக்கியமான ஒருவரின் அறிமுகம் கிடைக்கலாம்.

வேலை தேடும் முயற்சியில் நல்ல தகவல் வரும்.

பணியிடத்தில் உங்கள் செயல்முறை பாராட்டப்படும்.

வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் தேவையை புரிந்து செயல்படுவீர்கள்.

புதிய பொருட்களை வாங்கும்போது தரத்தை கவனிக்கவும்.

வருமானத்துடன் செலவும் அதிகரிக்கலாம்.

குடும்பத்தில் அனைவரையும் இணைத்து செயல்படுவீர்கள்.

வீட்டில் மகிழ்ச்சியான செய்தி கிடைக்கும்.

உறவினர்களின் ஆதரவு இருக்கும்.

மாணவர்கள் போட்டியில் சிறப்பாக செயல்படுவார்கள்.

திறமையை வெளிப்படுத்தும் வாய்ப்பு கிடைக்கும்.

கலைத்துறையில் புதிய கூட்டணி உருவாகலாம்.

வீடு தொடர்பான பேச்சு சாதகமாக நகரும்.

சுற்றுலா பற்றிய திட்டம் உருவாகும்.

உடல் சோர்வை தவிர்க்கவும்.

துணையுடன் இனிமையாக பேசுவீர்கள்.

அவசரமான பதில்களை தவிர்க்கவும்.

நல்ல தொடர்புகள் புதிய கதவுகளை திறக்கும்.

சமரசமான அணுகுமுறை மனநிறைவை தரும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ரோஜா

விருச்சிகம்

உங்கள் முயற்சிக்கு இன்று நல்ல வரவேற்பு கிடைக்கும்.

முக்கியமான வேலை ஒன்று வெற்றிகரமாக முடியும்.

பணியிடத்தில் திறமை வெளிப்படும்.

புதிய பொறுப்பு வழங்கப்படலாம்.

வியாபாரத்தில் போட்டியை சமாளிக்கும் திறன் அதிகரிக்கும்.

புதிய வாடிக்கையாளர்களால் ஆதாயம் கிடைக்கும்.

பணவரவு நன்றாக இருக்கும்.

ஆடம்பரச் செலவுகளை சற்று குறைக்கவும்.

குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும்.

பிள்ளைகளின் முன்னேற்றம் மனநிறைவு தரும்.

உறவினர்களுடன் சந்திப்பு ஏற்படும்.

மாணவர்கள் இலக்கை நோக்கி பயணிப்பார்கள்.

போட்டி நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்கலாம்.

கலைஞர்களின் திறமை பாராட்டப்படும்.

வீட்டு அலங்காரத்தில் மாற்றம் செய்வீர்கள்.

வாகனப் பயணத்தில் கவனம் தேவை.

உடற்பயிற்சியில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும்.

துணையின் ஆதரவு உற்சாகம் தரும்.

பிறரின் கருத்தை மதிப்பது நல்லது.

துணிச்சலான முயற்சிகள் புதிய வாய்ப்பை உருவாக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: காவி நிறம்

தனுசு

இன்று மனதில் இருந்த குழப்பம் குறையும்.

அலுவலகத்தில் புதிய தகவல் கிடைக்கும்.

சக ஊழியரின் உதவி கிடைக்கலாம்.

வியாபாரத்தில் கணக்கு விவரங்களை சரிபார்க்கவும்.

புதிய வாடிக்கையாளர்களால் வருமானம் அதிகரிக்கலாம்.

சேமிப்பை அதிகரிக்க முயற்சி செய்வீர்கள்.

குடும்பத்தில் அமைதி நிலவும்.

வீட்டு பொருட்களை ஒழுங்குபடுத்துவீர்கள்.

உறவினர்களுடன் நெருக்கம் வளரும்.

மாணவர்களுக்கு படிப்பில் நல்ல தெளிவு கிடைக்கும்.

ஆசிரியரின் ஆலோசனை பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

கலைத்துறையில் வாய்ப்பு கிடைக்கலாம்.

சொத்து ஆவணங்களில் கூடுதல் கவனம் தேவை.

வெளியூர் தொடர்பான வேலை உருவாகும்.

உடல்நலத்தில் உணவு முறையை கவனிக்கவும்.

தம்பதியரிடையே சிறிய கருத்து வேறுபாடு தோன்றலாம்.

பேசி தீர்த்துக்கொள்வது நல்லது.

பிறர் விமர்சனத்தை பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம்.

ஒழுங்கும் பொறுமையும் இன்று வெற்றிக்கு துணையாக இருக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்

மகரம்

நீண்ட நாட்களாக நினைத்திருந்த திட்டத்திற்கு இன்று வழி பிறக்கும்.

உதவக்கூடிய நபர்களின் தொடர்பு கிடைக்கும்.

வேலையில் புதிய பொறுப்பு அல்லது மாற்றம் வரலாம்.

உங்கள் திறமை வெளிப்படும் சந்தர்ப்பம் அமையும்.

வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் சேரலாம்.

வருமானத்தை பெருக்கும் வாய்ப்பு உருவாகும்.

பிறருக்காக செலவு செய்வதில் கட்டுப்பாடு தேவை.

குடும்பத்தில் அன்பும் ஆதரவும் அதிகரிக்கும்.

உறவினர்களை சந்திக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும்.

நண்பர்களின் தொடர்பு உற்சாகத்தை அளிக்கும்.

மாணவர்கள் கவனத்துடன் செயல்பட்டால் முன்னேற்றம் காண்பார்கள்.

ஆன்மிகம் சார்ந்த சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும்.

கலைத்துறையினரின் படைப்புகளுக்கு வரவேற்பு கிடைக்கும்.

வீடு அல்லது நிலம் தொடர்பான பேச்சு நகரும்.

வெளியூரிலிருந்து நல்ல செய்தி வரலாம்.

போதிய உறக்கம் அவசியம்.

தம்பதியரிடையே மனநெருக்கம் அதிகரிக்கும்.

உணர்ச்சிவசப்பட்டு முடிவெடுக்காதீர்கள்.

முக்கிய விஷயங்களில் நம்பகமான ஆலோசனை பெறுங்கள்.

நம்பிக்கையுடன் செயல்பட்டால் மனநிறைவு கிடைக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: கிளி பச்சை நிறம்

கும்பம்

உத்தியோகத்தில் உங்கள் யோசனை ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்.

தொடர்பு மூலம் முக்கிய வாய்ப்பு கிடைக்கலாம்.

வியாபாரத்தில் புதிய பொருளை அறிமுகப்படுத்துவீர்கள்.

வாடிக்கையாளர்களின் ஆதரவு அதிகரிக்கும்.

பணவரவில் சிறிய ஏற்ற இறக்கம் இருக்கலாம்.

குடும்பத்தில் இளையவர் மகிழ்ச்சியான செய்தி தருவார்.

நண்பர்களுடன் பயனுள்ள சந்திப்பு அமையும்.

உறவினர் ஒருவர் நல்ல ஆலோசனை வழங்குவார்.

மாணவர்களுக்கு புதிய பாடங்களில் ஆர்வம் ஏற்படும்.

போட்டி நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்ளலாம்.

கலைத்துறையினருக்கு புதிய தொடர்புகள் உருவாகும்.

வீட்டில் தேவையற்ற பொருட்களை அகற்றுவீர்கள்.

சொத்து தொடர்பான தகவல் கிடைக்கலாம்.

பயணத்தில் புதிய அறிமுகம் ஏற்படும்.

உணவு மற்றும் தண்ணீரில் கவனம் செலுத்துங்கள்.

தம்பதியரிடையே நெருக்கம் அதிகரிக்கும்.

வாக்குவாதத்தை தவிர்ப்பது நல்லது.

புதிய சிந்தனை ஒன்று நடைமுறைக்கு வரும்.

வேலை செய்யும் முறையில் மாற்றத்தை கொண்டு வருவீர்கள்

அதிர்ஷ்ட நிறம்: கடல் நீலம்

மீனம்

புதிய முயற்சிக்கு தேவையான ஆதரவு கிடைக்கும்.

பணியிடத்தில் உங்கள் பங்களிப்பு பாராட்டப்படும்.

மேலதிகாரியிடமிருந்து நல்ல தகவல் வரலாம்.

வியாபாரத்தில் புதிய சந்தையை அணுகுவீர்கள்.

விற்பனையில் வளர்ச்சி காணப்படும்.

பணநிலை திருப்திகரமாக இருக்கும்.

பெரிய செலவுகளை முன்கூட்டியே திட்டமிடுங்கள்.

குடும்பத்தில் உற்சாகம் அதிகரிக்கும்.

பிள்ளைகளின் செயல்பாடுகள் மகிழ்ச்சி தரும்.

நண்பர்களுடன் முக்கிய ஆலோசனை நடைபெறும்.

மாணவர்களுக்கு உயர்கல்வி குறித்த தகவல் கிடைக்கும்.

கலைஞர்களுக்கு புதிய மேடை வாய்ப்பு கிடைக்கலாம்.

வீட்டில் வசதிகளை அதிகரிக்க எண்ணுவீர்கள்.

தொலைதூரப் பயணத்திற்கான ஏற்பாடுகள் நடக்கும்.

உடல் நலம் சீராக இருக்கும்.

உறக்க நேரத்தை சரியாக வைத்துக்கொள்ளுங்கள்.

துணையின் ஆதரவு கிடைக்கும்.

கடுமையான வார்த்தைகளை தவிர்க்கவும்.

நம்பிக்கையுடன் செயல்பட்டால் நல்ல வாய்ப்புகள் உருவாகும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல் நிறம்

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