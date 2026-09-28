சேமிப்பில் கவனம் செலுத்துவது பயனளிக்கும்... இன்றைய ராசிபலன் - செப்டம்பர் 28, 2026

இன்றைய பஞ்சாங்கம்:-
கிழமை : திங்கட்கிழமை
தமிழ் வருடம் : பராபவ
தமிழ் மாதம் : புரட்டாசி
நாள் : 11
ஆங்கில தேதி : 28
மாதம் : செப்டம்பர்
வருடம் : 2026
நட்சத்திரம் : இன்று மதியம் 12.12 மணி வரை ரேவதி, பின்னர் அசுவினி.
திதி : இன்று இரவு 08.41 மணி வரை துவிதியை, பின்னர் திரிதியை.
யோகம் : சித்த யோகம்.
நல்ல நேரம் : காலை 06.15 - 07.15.
நல்ல நேரம் : மாலை 04.45- 05.45.
ராகு காலம் : காலை 07.30 - 09.00.
எமகண்டம் : காலை 10.30 - 12.00.
குளிகை : மதியம் 01.30 - 03.00.
கௌரி நல்ல நேரம் : காலை 09.15- 10.15.
கௌரி நல்ல நேரம் : மாலை 07.30 - 08.30.
சூலம் : கிழக்கு.
சந்திராஷ்டமம் : உத்திரம், ஹஸ்தம்
இன்று நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருந்த விஷயத்தை முடிக்க முயற்சி செய்வீர்கள்.
பணவரவில் சிறிய முன்னேற்றம் காணப்படும்.
குடும்பத்தில் உங்கள் கருத்துக்கு மதிப்பு கிடைக்கும்.
உறவினர்களிடம் இருந்து எதிர்பார்த்த தகவல் வரலாம்.
தொழில் செய்பவர்களுக்கு புதிய தொடர்புகள் உருவாகும்.
வாடிக்கையாளர்களின் ஆதரவு அதிகரிக்கலாம்.
அலுவலகத்தில் சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும்.
பேச்சில் அவசரத்தை தவிர்ப்பது நல்லது.
புதிய பொருள் வாங்கும் எண்ணம் உருவாகும்.
செலவுகளை முன்கூட்டியே திட்டமிடுவது நிம்மதியை தரும்.
மாணவர்கள் படிப்பில் கவனம் செலுத்தினால் நல்ல முன்னேற்றம் காண்பார்கள்.
கலைத்துறையினருக்கு பாராட்டு கிடைக்கலாம்.
பெண்களுக்கு குடும்பப் பணிகளில் சுறுசுறுப்பு அதிகரிக்கும்.
சிறிய பயணம் மனமாற்றத்தை தரும்.
பழைய நண்பர் ஒருவரை சந்திக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது.
உடல்நலத்தில் சோர்வை அலட்சியம் செய்ய வேண்டாம்.
முக்கிய முடிவுகளை நிதானமாக எடுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல் நிறம்
இன்றைய நாள் நடைமுறை சிந்தனையை வளர்க்கும்.
பணியில் ஏற்பட்டிருந்த குழப்பம் படிப்படியாக விலகும்.
வருமானத்தை அதிகரிப்பதற்கான புதிய வழி தெரியலாம்.
தொழிலில் சிறிய மாற்றம் நல்ல பலனை தரும்.
புதிய வாடிக்கையாளர்களை சந்திக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும்.
அலுவலகத்தில் உங்கள் திறமை கவனிக்கப்படும்.
மேலதிகாரிகளிடம் பேசும்போது தெளிவாக செயல்படுங்கள்.
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான செய்தி கிடைக்கலாம்.
தம்பதியரிடையே அன்பும் புரிதலும் அதிகரிக்கும்.
வீட்டிற்கு தேவையான பொருட்களை வாங்குவீர்கள்.
சேமிப்பில் கவனம் செலுத்துவது பயனளிக்கும்.
அவசர செலவுகளை கட்டுப்படுத்துங்கள்.
மாணவர்களுக்கு நினைவாற்றல் துணைபுரியும்.
கலைஞர்களுக்கு புதிய வாய்ப்புகள் தேடி வரலாம்.
பெண்களின் முயற்சிகளுக்கு குடும்பத்தினர் ஆதரவு கிடைக்கும்.
பயணத் திட்டங்களில் சிறிய மாற்றம் ஏற்படலாம்.
பழைய பிரச்சினைக்கு தீர்வு கிடைக்கும்.
உணவு விஷயத்தில் கட்டுப்பாடு அவசியம்.
நண்பர்களின் ஆலோசனை உதவியாக இருக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா நிறம்
இன்று குடும்ப விஷயங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பீர்கள்.
வேலையில் பொறுப்புடன் செயல்பட வேண்டிய சூழல் உருவாகும்.
உங்கள் முயற்சிக்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கலாம்.
தொழிலில் பழைய வாடிக்கையாளர்கள் மீண்டும் தொடர்பு கொள்ளலாம்.
பணவரவு சீராக இருக்கும்.
தேவையற்ற செலவுகளை குறைக்க முயற்சி செய்யுங்கள்.
வீடு தொடர்பான பேச்சுவார்த்தை நடக்கலாம்.
சொத்து விஷயங்களில் அவசர முடிவு வேண்டாம்.
தம்பதியரிடையே நல்ல புரிதல் காணப்படும்.
குடும்பத்தில் ஒருவரின் ஆலோசனை உதவியாக இருக்கும்.
மாணவர்கள் கவனச்சிதறலை தவிர்க்க வேண்டும்.
கலைத்துறையினருக்கு திறமையை வெளிப்படுத்த வாய்ப்பு கிடைக்கும்.
பெண்களுக்கு மனநிறைவு தரும் நிகழ்வு நடக்கலாம்.
நண்பர்களின் சந்திப்பு மகிழ்ச்சியை தரும்.
தொலைபேசி மூலம் நல்ல செய்தி வரலாம்.
பயணத்தில் சிறிய தாமதம் ஏற்படலாம்.
உடல் சோர்வுக்கு போதிய ஓய்வு அவசியம்.
மனதில் வைத்திருந்த எண்ணத்தை நம்பிக்கையுடன் செயல்படுத்துங்கள்.
இன்றைய நாள் பொறுமைக்கு நல்ல பலன் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருநீலம் நிறம்
செயல்களில் புத்துணர்ச்சி ஏற்படும் நாள்.
புதிய தகவல் ஒன்று உங்கள் திட்டத்தை மாற்றக்கூடும்.
அலுவலகத்தில் கூடுதல் வேலை வந்தாலும் சமாளிப்பீர்கள்.
தொழில் முயற்சிகளில் எதிர்பார்ப்பு அதிகரிக்கும்.
வியாபாரத்தில் பேச்சுவார்த்தைகள் சாதகமாக நகரும்.
பணவரவு வந்து சேருவதில் இருந்த தாமதம் குறையும்.
கடன் தொடர்பான முயற்சிகளில் முன்னேற்றம் இருக்கலாம்.
குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் முக்கியமான ஆலோசனை நடக்கும்.
உறவுகளில் இருந்த மனக்கசப்பு குறைய வாய்ப்பு உள்ளது.
புதிய நட்பு உருவாகும்.
மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வுக்கான முயற்சியில் தீவிரம் காட்டுவார்கள்.
ஆசிரியர்களின் வழிகாட்டுதல் கிடைக்கும்.
பெண்களுக்கு பணிச்சுமை சற்று அதிகரிக்கலாம்.
கலைத்துறையில் இருப்பவர்களுக்கு புதிய தொடர்பு கிடைக்கும்.
வீட்டில் சிறிய மாற்றங்களை செய்ய எண்ணுவீர்கள்.
தொலைதூரத்தில் இருந்து செய்தி வரலாம்.
பயணத்தில் நேரத்தை கவனியுங்கள்.
நரம்புத் தளர்ச்சி போன்ற சிறு சோர்வு ஏற்படாமல் ஓய்வு எடுங்கள்.
எந்த விஷயத்திலும் இருமுறை யோசித்து முடிவெடுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு நிறம்
தன்னம்பிக்கையுடன் செயல்படும் நாள்.
வேலையில் புதிய பொறுப்பு கிடைக்கலாம்.
உங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்தும் சந்தர்ப்பம் உருவாகும்.
தொழிலில் போட்டியை சமாளிக்க புதிய அணுகுமுறை தேவைப்படும்.
வாடிக்கையாளர்களிடம் நிதானமாக பேசுங்கள்.
பணவரவில் எதிர்பார்த்த தொகை கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது.
சேமிப்பு தொடர்பாக நல்ல முடிவு எடுக்கலாம்.
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும்.
முக்கியமான ஒருவரின் ஆதரவு கிடைக்கும்.
தம்பதியருக்குள் அன்பான உரையாடல் நடைபெறும்.
மாணவர்கள் படிப்பில் ஆர்வம் காட்டுவார்கள்.
தேர்வுக்கான தயாரிப்பில் முன்னேற்றம் இருக்கும்.
கலைஞர்களுக்கு படைப்பாற்றல் அதிகரிக்கும்.
பெண்களுக்கு வீட்டிலும் பணியிடத்திலும் பாராட்டு கிடைக்கலாம்.
புதிய ஆடை அல்லது பொருள் வாங்கும் எண்ணம் வரும்.
நண்பர்களால் எதிர்பாராத உதவி கிடைக்கும்.
சிறிய பயணம் மனநிறைவை தரும்.
உடல்நலத்தில் கவனம் செலுத்துங்கள்.
அதிகப்படியான பிடிவாதத்தை தவிர்ப்பது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை நிறம்
சந்திராஷ்டமம் காரணமாக மனதில் சிறிய குழப்பங்கள் ஏற்படலாம். முக்கியமான முடிவுகளை அவசரமாக எடுக்காமல் இருப்பது நல்லது. பணியிடத்தில் பிறர் கூறும் வார்த்தைகளை உடனடியாக நம்ப வேண்டாம். செய்து முடித்த பணிகளையும் ஒருமுறை சரிபார்க்கவும். தொழிலில் புதிய ஒப்பந்தங்களை கவனமாக அணுக வேண்டும். வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த முடிவு சற்று தாமதமாகலாம். பண விஷயங்களில் கூடுதல் எச்சரிக்கை தேவை. தேவையற்ற செலவுகளை குறைப்பது நல்லது. குடும்பத்தில் அமைதியை பேணுங்கள். தம்பதியரிடம் தேவையில்லாத விவாதங்களை தவிர்க்கவும்.
உறவினர்களுடன் பேசும்போது நிதானம் அவசியம். பிள்ளைகளின் விஷயத்தில் பொறுமையாக செயல்படுங்கள். மாணவர்கள் கவனச்சிதறலை தவிர்க்க வேண்டும். படிப்பில் மீண்டும் மீண்டும் பயிற்சி செய்வது பயனளிக்கும். கலைத்துறையினர் புதிய முயற்சிகளை சற்று தாமதித்து தொடங்கலாம். உடல் சோர்வு அல்லது தூக்கக் குறைவு ஏற்படலாம். போதிய ஓய்வு எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பயணங்களில் கூடுதல் கவனம் தேவை. மாலை நேரத்திற்குப் பிறகு மனநிலை தெளிவடையும். பொறுமையுடன் செயல்பட்டால் நாளை சாதகமாக மாற்றிக்கொள்ளலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு நிறம்
இன்று பேச்சுத் திறமை உங்களுக்கு சாதகமாக அமையும்.
அலுவலகத்தில் முக்கியமான சந்திப்பு நடைபெறலாம்.
உங்கள் கருத்து ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் வாய்ப்பு உள்ளது.
தொழிலில் புதிய ஒப்பந்தம் தொடர்பான பேச்சு வரலாம்.
பணவரவு நன்றாக இருக்கும்.
அதே நேரத்தில் ஆடம்பரச் செலவுகளை குறைக்கவும்.
குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு நல்ல செய்தி கிடைக்கலாம்.
தம்பதியரிடையே மகிழ்ச்சியான உரையாடல் நடக்கும்.
உறவினர்களின் வருகை வீட்டில் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தும்.
மாணவர்கள் புதிய விஷயங்களை கற்றுக்கொள்வதில் ஆர்வம் காட்டுவார்கள்.
கலைஞர்களுக்கு பாராட்டுகள் கிடைக்கலாம்.
பெண்களுக்கு எதிர்பார்த்த உதவி கிடைக்கும்.
வீடு அலங்கரிப்பதில் ஆர்வம் ஏற்படும்.
புதிய பொருள் வாங்கும் எண்ணம் உருவாகும்.
தொலைதூர பயணம் பற்றிய திட்டம் பேசப்படும்.
நண்பர்களுடன் கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டால் அமைதியாக சமாளியுங்கள்.
உடல்நிலையில் பெரிய பாதிப்பு இல்லாவிட்டாலும் ஓய்வு தேவை.
முக்கிய முடிவுகளில் அவசரம் வேண்டாம்.
இன்றைய நாள் தொடர்புகளை வளர்க்க உதவும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: காவி நிறம்
காலை நேரத்தில் சில வேலைகள் தாமதமாகலாம்.
பிற்பகலுக்குப் பிறகு புதிய சிந்தனைகள் உருவாகும்.
வேலையில் எதிர்பாராத பொறுப்பு வரலாம்.
தொழிலில் பழைய பிரச்சினையை மீண்டும் பரிசீலிக்க வேண்டியிருக்கும்.
பண விஷயங்களில் எச்சரிக்கை அவசியம்.
அவசரமாக முதலீடு செய்வதை தவிர்க்கவும்.
குடும்பத்தில் உங்கள் ஆதரவு ஒருவருக்கு தேவைப்படும்.
தம்பதியரிடையே வெளிப்படையான பேச்சு நல்லது.
மாணவர்கள் மனதை ஒருமுகப்படுத்த வேண்டும்.
கலைஞர்களுக்கு படைப்பாற்றல் அதிகரிக்கும்.
பெண்களுக்கு மனதில் இருந்த கவலை குறையும்.
புதிய தகவல் ஒன்று எதிர்கால திட்டத்திற்கு உதவும்.
பயணத்தில் பொருட்களை பாதுகாப்பாக வைத்துக்கொள்ளுங்கள்.
நண்பர்களிடம் தேவையற்ற விவாதத்தை தவிர்க்கவும்.
உடலுக்கு போதிய ஓய்வு கொடுங்கள்.
தியானம் அல்லது ஆன்மிக சிந்தனை மன அமைதியை தரும்.
பழைய அனுபவம் புதிய முடிவெடுக்க உதவும்.
நிதானமாக செயல்பட்டால் நாள் சீராக அமையும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை நிறம்
புதிய முயற்சிகளுக்கு உற்சாகம் கிடைக்கும் நாள்.
வேலை தொடர்பான நல்ல செய்தி வரலாம்.
மேலதிகாரிகளிடம் உங்கள் செயல்பாடு கவனிக்கப்படும்.
தொழிலில் புதிய வாடிக்கையாளர் அறிமுகமாகலாம்.
வியாபாரத்தில் வருமான வாய்ப்பு அதிகரிக்கும்.
பணத்தை முறையாக கையாளுவது முக்கியம்.
நிலுவையில் இருந்த தொகை வந்து சேரலாம்.
குடும்பத்தில் சுபமான பேச்சுகள் நடைபெறும்.
உறவினர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும்.
தம்பதியரிடையே நெருக்கம் அதிகரிக்கும்.
மாணவர்களுக்கு ஆசிரியர்களின் உதவி கிடைக்கும்.
புதிய பாடத்தை கற்றுக்கொள்ள ஆர்வம் ஏற்படும்.
கலைத்துறையினருக்கு திறமையை காட்டும் வாய்ப்பு கிடைக்கும்.
பெண்கள் எடுத்த காரியத்தை முடிக்கும் ஆற்றல் பெறுவார்கள்.
வீடு தொடர்பான நல்ல செய்தி கிடைக்கலாம்.
சிறிய பயணம் மகிழ்ச்சியை தரும்.
நண்பர்களுடன் பயனுள்ள ஆலோசனை நடைபெறும்.
உடல்நிலையில் சுறுசுறுப்பு காணப்படும்.
நம்பிக்கையுடன் செயல்பட்டால் நல்ல முன்னேற்றம் கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா நிறம்.
இன்று வேலைகளில் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக முன்னேறுவது நல்லது. அலுவலகத்தில் புதிய பொறுப்பு கிடைக்கலாம். தொழிலில் கணக்கு சார்ந்த விஷயங்களில் கவனம் தேவை. வாடிக்கையாளர்களுடன் நல்ல தொடர்பு ஏற்படும்.
பணவரவு சீராக இருக்கும். எதிர்பாராத சிறு செலவு ஏற்படலாம். குடும்பத்தில் மூத்தவர்களின் ஆலோசனை பயனளிக்கும். வீடு தொடர்பான முடிவுகளில் அனைவரின் கருத்தையும் கேளுங்கள்.
தம்பதியரிடையே நல்ல புரிதல் நிலவும்.
மாணவர்கள் திட்டமிட்டு படிக்க வேண்டும்.
கலைத்துறையினருக்கு புதிய வாய்ப்பு உருவாகலாம்.
பெண்களுக்கு வேலைச்சுமை அதிகரித்தாலும் சமாளிப்பார்கள்.
நண்பரின் உதவி முக்கியமான நேரத்தில் கிடைக்கும்.
தொலைபேசி மூலம் நல்ல தகவல் வரலாம்.
பயணத்தில் நேரத்தை சரியாக திட்டமிடுங்கள்.
உடல் சோர்வை தவிர்க்க ஓய்வு அவசியம்.
பழைய முயற்சிக்கு இப்போது பலன் கிடைக்கத் தொடங்கும்.
அமைதியான அணுகுமுறை நல்ல முடிவை தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பொன்னிறம்.
இன்று வேலையில் மாற்றம் பற்றிய தகவல் கிடைக்கலாம்.
தொழிலில் புதுமையான முயற்சி நல்ல வரவேற்பை பெறும்.
பணவரவு தொடர்பாக எதிர்பார்ப்பு அதிகரிக்கும்.
புதிய சேமிப்பு திட்டத்தை தொடங்கலாம்.
செலவுகளில் கட்டுப்பாடு தேவை.
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சந்திப்பு ஏற்படும்.
நண்பர்களுடன் நீண்ட நாள் கழித்து பேசுவீர்கள்.
தம்பதியரிடையே மனநிறைவு அதிகரிக்கும்.
மாணவர்களுக்கு புதிய வாய்ப்பு கிடைக்கலாம்.
தொழில்நுட்பம் சார்ந்த படிப்பில் ஆர்வம் கூடும்.
கலைஞர்களுக்கு பாராட்டு கிடைக்கும்.
பெண்கள் எடுத்த முயற்சிகளில் முன்னேற்றம் காண்பார்கள்.
வீட்டில் தேவையான பொருள் ஒன்றை வாங்குவீர்கள்.
புதிய அறிமுகம் எதிர்காலத்தில் உதவலாம்.
பயணத் திட்டம் உருவாகும்.
உடல்நலத்தில் தூக்கத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்கள்.
மனதில் இருந்த குழப்பம் படிப்படியாக விலகும்.
நம்பிக்கையுடன் செயல்பட வேண்டிய நாள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை நிறம்
இன்று வேலையில் கவனமாக செயல்பட்டால் சிறப்பான முடிவு கிடைக்கும்.
நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்த தகவல் வரலாம்.
தொழிலில் புதிய வாய்ப்பை பரிசீலிப்பீர்கள்.
பணவரவில் சீரான நிலை காணப்படும்.
கடந்த கால செலவுகளை நினைத்து புதிய திட்டம் வகுப்பீர்கள்.
குடும்பத்தில் ஒற்றுமை அதிகரிக்கும்.
உறவினர்களிடம் இருந்து நல்ல தகவல் கிடைக்கலாம்.
தம்பதியருக்கு இனிமையான நேரம் அமையும்.
மாணவர்கள் நினைத்த இலக்கை நோக்கி தொடர்ந்து முயற்சி செய்வார்கள்.
ஆசிரியர்களின் வழிகாட்டுதல் கிடைக்கும்.
கலைத்துறையில் இருப்பவர்களுக்கு புதிய அறிமுகம் கிடைக்கலாம்.
பெண்களின் முயற்சிகளுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும்.
வீட்டில் ஆன்மிக நிகழ்வு நடைபெறலாம்.
பயண வாய்ப்பு ஒன்று உருவாகும்.
நண்பரின் ஆலோசனை பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
உடல்நிலையில் சோர்வு ஏற்பட்டால் ஓய்வு எடுக்கவும்.
முக்கியமான முடிவுகளை நிதானமாக எடுத்துக்கொள்ளுங்கள்.
இன்றைய நாள் அனுபவத்தின் மூலம் புதிய தெளிவை தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: காவி நிறம்