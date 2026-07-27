ஆசைகள் நிறைவேறும் நாள்; இன்றைய ராசிபலன் - 27.07.2026

கிழமை : திங்கட்கிழமை
தமிழ் வருடம் : பராபவ
தமிழ் மாதம் : ஆடி மாதம்
நாள் : 11
ஆங்கில தேதி : 27
மாதம் : ஜூலை
வருடம் : 2026
நட்சத்திரம் : இன்று பிற்பகல் 12.34 மணி வரை மூலம், பின்னர் பூராடம்.
திதி : இன்று மாலை 05.47 மணி வரை திரயோதசி, பின்னர் சதுர்த்தசி.
யோகம் : அமிர்த, சித்த யோகம்.
நல்ல நேரம் காலை : 06.15 – 07.15
நல்ல நேரம் மாலை : 04.45 – 05.45
ராகு காலம் : காலை 07.30 – 09.00
எமகண்டம் : காலை 10.30 – 12.00
குளிகை : பிற்பகல் 01.30 – 03.00
கௌரி நல்ல நேரம் காலை : 09.00– 10.00
கௌரி நல்ல நேரம் மாலை : 07.30 – 08.30
சூலம் : கிழக்கு
சந்திராஷ்டமம் : ரோகினி, மிருகசீரிஷம்.
இன்று உங்கள் மன உறுதியும் செயல்திறனும் பலரின் பாராட்டைப் பெறும். நீண்ட நாட்களாக இழுபறியாக இருந்த ஒரு வேலை சுமுகமாக நிறைவடையும். பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகள் உங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்தும். தொழில் செய்பவர்கள் புதிய வணிகத் திட்டங்களை செயல்படுத்த ஏற்ற நாள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம் : பச்சை
இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் இறைவனை மட்டும் பிரார்த்திப்பது நல்லது. காரணம் இன்று பல காரியதடைகள் இருப்பதால் புதிய முயற்சிகளை எடுக்காமல் இருப்பது நல்லது. யாரிடமும் வாக்குவாதங்கள் செய்ய வேண்டாம் மனக்குழப்பங்கள் ஏற்படும் என்பதால் மிகவும் கவனம் தேவை.
அதிர்ஷ்ட நிறம் : சாம்பல் நிறம்
இன்று புதிய எண்ணங்கள் உங்கள் முன்னேற்றப் பாதையை விரிவுபடுத்தும். அலுவலகத்தில் உங்கள் கருத்துக்கு முக்கியத்துவம் கிடைக்கும். தொழிலில் எதிர்பார்த்த மாற்றம் நல்ல பலனைத் தரும். வியாபாரத்தில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் உருவாகும் வாய்ப்பு உள்ளது. குடும்பத்தில் கலகலப்பான சூழல் நிலவும்
அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள்
இன்று பணியிடத்தில் உங்கள் முயற்சிகளுக்கு உரிய மதிப்பு கிடைக்கும். தொழிலில் புதிய பொறுப்புகள் வந்தாலும் திறமையாக நிறைவேற்றுவீர்கள்.மனதில் இருந்த குழப்பங்கள் விலகி தெளிவு பிறக்கும். வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் நம்பிக்கை அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெள்ளை
இன்று உங்கள் தலைமைப் பண்பு வெளிப்படும். புதிய முயற்சிகளில் தைரியமாக கால் பதிக்கலாம். பணியிடத்தில் உயரதிகாரிகளின் ஆதரவு கிடைக்கும். தொழிலில் புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகும். வரவு–செலவில் சமநிலை நிலவும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான நிகழ்வு நடைபெறலாம். மாணவர்கள் போட்டிகளில் வெற்றி பெறும் வாய்ப்பு உள்ளது.
அதிர்ஷ்ட நிறம் : பொன்னிறம்
இன்று திட்டமிட்ட செயல்பாடுகள் அனைத்தும் நல்ல பலனைத் தரும். தொழிலில் உங்கள் ஒழுக்கமும் திறமையும் கவனிக்கப்படும். புதிய தொடர்புகள் எதிர்காலத்திற்கு நன்மை தரும். குடும்பத்தில் அமைதி நிலவும். நண்பர்களின் உதவி ஒரு முக்கிய தருணத்தில் கிடைக்கும். உடல்நலத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஆரஞ்சு
இன்று உங்கள் பேச்சுத்திறன் பல சிக்கல்களை எளிதாகத் தீர்க்கும். பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கலாம். தொழில் தொடர்பான பயணம் நன்மையைத் தரும். வியாபாரத்தில் புதிய யுக்திகள் வெற்றி பெறும். குடும்பத்தில் மனம் திறந்த உரையாடல்கள் உறவை வலுப்படுத்தும். மாணவர்கள் கல்வியில் சிறப்பாக செயல்படுவார்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம் : ரோஸ்
இன்று உங்களின் விடாமுயற்சி பலன் தரும். நீண்ட நாட்களாக காத்திருந்த வாய்ப்பு கைகூடும். தொழிலில் மதிப்பும் மரியாதையும் உயரும். வியாபாரத்தில் புதிய வருமான வழிகள் உருவாகும். குடும்பத்தில் சந்தோஷமான சூழல் உருவாகும். பிள்ளைகளால் பெருமை ஏற்படும். ஆன்மிகச் செயல்களில் ஈடுபாடு அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம் : பச்சை
இன்று புதிய இலக்குகளை நோக்கி தன்னம்பிக்கையுடன் பயணிப்பீர்கள். பணியிடத்தில் உங்கள் செயல்பாடுகள் கவனத்தை ஈர்க்கும். தொழிலில் இருந்த தடைகள் விலகும். வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் வரவேற்பு அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் உற்சாகமான சூழல் உருவாகும். மாணவர்கள் விரும்பிய துறையில் நல்ல வாய்ப்பைப் பெறலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம் : மெரூன்
இன்று பொறுமையே உங்கள் மிகப்பெரிய பலமாக இருக்கும். அவசர முடிவுகளைத் தவிர்த்து திட்டமிட்டு செயல்படுங்கள். தொழிலில் சிறிய மாற்றங்கள் எதிர்காலத்தில் பெரிய நன்மையைத் தரும். நிதி விஷயங்களில் எச்சரிக்கை அவசியம். உடல்நலத்தில் ஓய்வுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம் : சிவப்பு
இன்று உங்கள் புதுமையான சிந்தனைகள் அனைவரையும் கவரும். பணியிடத்தில் புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகும். வியாபாரத்தில் எதிர்பாராத ஆதரவு கிடைக்கும். நண்பர்களின் ஒத்துழைப்பு ஒரு முக்கிய முயற்சியை வெற்றிகரமாக மாற்றும். குடும்பத்தில் சிரிப்பும் சந்தோஷமும் நிறைந்த சூழல் காணப்படும். மாணவர்கள் தங்கள் திறமையை நிரூபிக்கும் நாள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீலம்
இன்று மனதில் இருந்த ஆசைகள் நிறைவேறுவதற்கான அறிகுறிகள் தென்படும். தொழிலில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைத்து திறமையை வெளிப்படுத்துவீர்கள். வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் ஆதரவு அதிகரிக்கும். பொருளாதார நிலை உயர்வடையும். குடும்பத்தில் அன்பும் ஒற்றுமையும் அதிகரிக்கும். மாணவர்கள் தன்னம்பிக்கையுடன் செயல்பட்டு வெற்றியை நோக்கி முன்னேறுவார்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெள்ளை