புதிய முயற்சிகளில் வெற்றி கிடைக்கும் நாள்... வார ராசிபலன் 02-08-2026 முதல் 08-08-2026 வரை......

குருவின் அனுகூலமும் புதனின் பலமும் புதிய முன்னேற்றங்களை உருவாக்கும். நீண்டநாள் முயற்சிகள் சாதகமாக முடியும். வருமானம் சீராக உயர்ந்து குடும்பத் தேவைகள் நிறைவேறும். எதிர்பாராத செலவுகளை எளிதாக சமாளிப்பீர்கள். பழைய பாக்கிகள் வசூலாகும்.
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். பெற்றோரின் ஆதரவு உற்சாகத்தை அளிக்கும். உறவினர்களுடன் ஏற்பட்டிருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் மறையும். நண்பர்களின் உதவி ஒரு முக்கிய காரியத்தை நிறைவேற்றும். சமூகத்தில் மதிப்பும் செல்வாக்கும் அதிகரிக்கும். புதிய நட்புகள் பயனளிக்கும்.
வியாபாரத்தில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கும். முதலீடுகள் நன்மை தரும். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் பாராட்டு கிடைக்கும். பொறுப்புகள் அதிகரித்தாலும் திறமையாக நிறைவேற்றுவீர்கள். தொழில் தொடர்பான பயணங்கள் நன்மை அளிக்கும். போட்டிகளை அமைதியாக சமாளிப்பீர்கள்.
சிறிய தலைவலி அல்லது உடல் வெப்பம் ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். தினமும் வீட்டின் வாசலில் அரிசிமாவால் கோலம் இடுங்கள். ஸ்ரீ முருகப்பெருமானை வழிபடுவது வெற்றியை அதிகரிக்கும். அதிர்ஷ்டம் தரும் பொருள் செப்பு குடிநீர் பாட்டில்.
செவ்வாயின் வலிமை தைரியத்தையும் செயல்திறனையும் உயர்த்தும். புதனின் ஆதரவால் புதிய வருமான வாய்ப்புகள் உருவாகும். செலவுகள் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும். நிலம் அல்லது சேமிப்பு தொடர்பான முடிவுகள் சாதகமாக அமையும். எதிர்பார்த்த பணவரவு கிடைத்து மனநிம்மதி அதிகரிக்கும்.
குடும்பத்தில் ஒற்றுமை வளரும். உறவினர்களின் ஆதரவு முக்கிய நேரத்தில் கிடைக்கும். நண்பர்களுடன் மகிழ்ச்சியான சந்திப்புகள் நடைபெறும். உங்கள் பேச்சுக்கு மதிப்பு அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் சுபநிகழ்ச்சி தொடர்பான ஆலோசனைகள் முன்னேறும். குழந்தைகளால் மகிழ்ச்சி கிடைக்கும்.
வியாபாரத்தில் விற்பனை அதிகரிக்கும். புதிய வாடிக்கையாளர்கள் கிடைப்பார்கள். உத்தியோகத்தில் திறமையை வெளிப்படுத்தும் வாய்ப்பு உருவாகும். மேலதிகாரிகளின் நம்பிக்கை உயரும். கூட்டாளிகளுடன் நல்ல புரிதல் ஏற்பட்டு திட்டங்கள் வெற்றிகரமாக முன்னேறும்.
தோள்பட்டை வலி அல்லது தசை சோர்வு ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். தினமும் ஒரு பறவைக்கு தானியம் வைக்கும் பழக்கத்தை கடைப்பிடியுங்கள். ஸ்ரீ விநாயகரை வழிபடுவது தடைகளை அகற்றும். அதிர்ஷ்டம் தரும் பொருள் நறுமண மெழுகுவர்த்தி.
புதன் ஆட்சி பலத்துடன் இருப்பதால் சிந்தனைத் தெளிவும் பேச்சுத் திறனும் மேம்படும். வருமானம் அதிகரிக்கும் வாய்ப்பு உருவாகும். தேவையற்ற செலவுகள் குறையும். புதிய திட்டங்கள் நல்ல பலனைத் தரும். முதலீடு தொடர்பான முடிவுகள் எதிர்கால லாபத்திற்கு அடித்தளமாக அமையும்.
குடும்பத்தில் அமைதியான சூழல் நிலவும். உறவினர்களுடன் நல்லிணக்கம் வளரும். நண்பர்களின் ஆலோசனை முக்கிய முடிவுகளில் உதவும். பொதுவாழ்வில் உங்கள் கருத்துகளுக்கு வரவேற்பு கிடைக்கும். சமூக தொடர்புகள் விரிவடைந்து புதிய வாய்ப்புகளை உருவாக்கும்.
தொழிலில் புதிய முயற்சிகள் வெற்றி பெறும். வியாபாரத்தில் கணிசமான வளர்ச்சி காணப்படும். உத்தியோகத்தில் பதவி உயர்வு அல்லது கூடுதல் பொறுப்பு பற்றிய தகவல் கிடைக்கலாம். அலுவலகத்தில் ஒத்துழைப்பு அதிகரித்து பணிகள் விரைவாக நிறைவேறும்.
கண் சோர்வு அல்லது கழுத்து வலி ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். தினமும் பத்து நிமிடங்கள் அமைதியாக தியானம் செய்யுங்கள். ஸ்ரீ ஹயக்ரீவரை வழிபடுவது கல்வி, அறிவு வளர்ச்சியை அதிகரிக்கும். அதிர்ஷ்டம் தரும் பொருள் மரகதப் பச்சை நிறப் பேனா.
சூரியனும் குருவும் உங்கள் ராசியில் இருப்பதால் முன்னேற்றமான வாரமாக அமையும். புதிய முயற்சிகளில் வெற்றி கிடைக்கும். பணவரவு உயர்ந்து பொருளாதார நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். குடும்ப நலனுக்கான செலவுகள் மகிழ்ச்சியை தரும். பழைய நிதிச் சிக்கல்கள் படிப்படியாக குறையும்.
குடும்பத்தில் ஒற்றுமை நிலைத்து மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். பெற்றோரின் ஆசீர்வாதம் மனஉறுதியை தரும். உறவினர்களுடன் நல்லுறவு வளரும்.
நண்பர்களின் ஒத்துழைப்பு முக்கிய காரியங்களில் உதவும். சமூகத்தில் செல்வாக்கு உயர்ந்து நற்பெயர் வளரும்.
வியாபாரத்தில் புதிய வளர்ச்சி வாய்ப்புகள் உருவாகும். முதலீடுகள் சாதகமாக அமையும். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் பாராட்டு கிடைக்கும். நீண்டநாள் நிலுவையில் இருந்த பணிகள் நிறைவேறும். அதிகாரிகளின் ஒத்துழைப்பால் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கலாம்.
வயிற்று உபாதை அல்லது செரிமானக் கோளாறு ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். தினமும் வீட்டில் ஒரு விளக்கை நெய்யால் ஏற்றி பிரார்த்தனை செய்யுங்கள். ஸ்ரீ அபிராமி அம்மனை வழிபடுவது குடும்ப வளத்தை அதிகரிக்கும். அதிர்ஷ்டம் தரும் பொருள் வெள்ளி குங்கும சிமிழ்.
கேது, சூரியன், குரு ஆகிய கிரகங்கள் சிந்தித்து செயல்படச் செய்யும். வருமானம் நிலையாக உயர்ந்து சேமிப்பில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். குடும்ப நலனுக்கான செலவுகள் அதிகரித்தாலும் அவை மகிழ்ச்சியை தரும். எதிர்பார்த்த நிதி உதவி சரியான நேரத்தில் கிடைக்கும்.
குடும்பத்தில் சுபநிகழ்ச்சி தொடர்பான பேச்சுகள் நடைபெறும். உறவினர்களின் ஒத்துழைப்பு மனநிறைவை அளிக்கும். நண்பர்கள் முக்கிய காரியத்தில் துணை நிற்பார்கள். சமூக நிகழ்ச்சிகளில் மதிப்பு அதிகரிக்கும். பொதுமக்களிடம் உங்கள் செயல்களுக்கு பாராட்டு கிடைக்கும்.
வியாபாரத்தில் புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகும். புதிய வாடிக்கையாளர்கள் வருகை தருவார்கள். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். பொறுப்புகள் கூடினாலும் திறமையால் வெற்றி காண்பீர்கள். தொழில் தொடர்பான பயணங்கள் எதிர்பார்த்த பலனை வழங்கும்.
உடல் வெப்பம் அல்லது தோல் ஒவ்வாமை ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். தினமும் ஆலயத்திற்கு சென்று ஏதேனும் மலரை சமர்ப்பியுங்கள். ஸ்ரீசூரிய நாராயணரை வழிபடுவது முன்னேற்றம் தரும். அதிர்ஷ்டம் தரும் பொருள் செம்பு வளையம்.
சுக்கிரனால் கவர்ச்சியும் செயல்திறனும் அதிகரிக்கும். புதனின் அனுகூலத்தால் வருமான வாய்ப்புகள் விரிவடையும். தேவையற்ற செலவுகள் குறைந்து சேமிப்பு உயரும். முதலீட்டு முடிவுகள் எதிர்கால லாபத்திற்கு அடித்தளமாக அமையும். தனநிலை உறுதியாக இருக்கும்.
குடும்பத்தில் அமைதியான சூழல் நிலவும். துணையின் ஆதரவு மனஉறுதியை தரும். உறவினர்களுடன் ஏற்பட்டிருந்த மனக்கசப்புகள் நீங்கும். நண்பர்களின் ஒத்துழைப்பால் புதிய முயற்சிகள் வெற்றியடையும். சமூகத்தில் மதிப்பும் மரியாதையும் உயரும். குழந்தைகளால் மகிழ்ச்சியான செய்தி கிடைக்கும்.
வியாபாரத்தில் திட்டமிட்ட வளர்ச்சி ஏற்படும். புதிய ஒப்பந்தங்கள் சாதகமாக அமையும். உத்தியோகத்தில் திறமையை வெளிப்படுத்த நல்ல வாய்ப்பு கிடைக்கும். மேலதிகாரிகளின் பாராட்டைப் பெறுவீர்கள். பணிச்சுமை இருந்தாலும் காலக்கெடுவுக்குள் பணிகளை நிறைவேற்றுவீர்கள்.
நரம்பு சோர்வு அல்லது தோள்பட்டை வலி ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். தினமும் துளசி செடிக்கு நீர் ஊற்றி வணங்குங்கள். ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவை வழிபடுவது மனஅமைதியை தரும். அதிர்ஷ்டம் தரும் பொருள் பச்சை கைக்குட்டை.
சுக்கிரனின் பலமும் புதனின் ஆதரவும் புதிய வாய்ப்புகளை உருவாக்கும். வருமானம் சீராக இருந்தாலும் திட்டமிட்ட செலவுகள் ஏற்படும். பழைய நிதிச் சிக்கல்களில் இருந்து விடுபடத் தொடங்குவீர்கள். சேமிப்பு பற்றிய புதிய எண்ணங்கள் உருவாகும். பொருளாதார நம்பிக்கை அதிகரிக்கும்.
குடும்பத்தில் ஒற்றுமை வளரும். உறவினர்களின் வருகை மகிழ்ச்சியை தரும். நண்பர்களுடன் இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் மறையும். சமூகத்தில் உங்கள் ஆலோசனைகளுக்கு மதிப்பு கிடைக்கும். புதிய நட்புகள் எதிர்காலத்திற்கு பயனளிக்கும். குடும்ப மூத்தோரின் ஆசிகள் கிடைக்கும்.
வியாபாரத்தில் விற்பனை அதிகரிக்கும். கூட்டாளிகளின் ஒத்துழைப்பு சிறப்பாக இருக்கும். உத்தியோகத்தில் புதிய பொறுப்பு கிடைக்கலாம். அலுவலகத்தில் ஒழுங்கான செயல்பாடு பாராட்டைப் பெற்றுத் தரும். போட்டிகளை அமைதியாக சமாளித்தால் வெற்றி உறுதியாகும்.
மூட்டு வலி அல்லது உடல் சோர்வு ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். தினமும் பசுவிற்கு பச்சைப்புல் வழங்கும் பழக்கத்தை கடைப்பிடியுங்கள். மகாலட்சுமியை வழிபடுவது செல்வ வளத்தை அதிகரிக்கும். அதிர்ஷ்டம் தரும் பொருள் வெண் தாமரை மலர்.
சந்திரன், குருவின் அருள் மனவலிமையை அதிகரிக்கும். புதிய வருமான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். எதிர்பார்த்த தொகைகள் கைக்கு வந்து பொருளாதார நிலை மேம்படும். நிதிநிலை சீராக இருக்கும். சொத்து தொடர்பான முயற்சிகளில் முன்னேற்றம் இருக்கும்.
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் உருவாகும். பெற்றோரின் ஆதரவு கிடைக்கும். உறவினர்களுடன் நல்லிணக்கம் அதிகரிக்கும். நண்பர்கள் முக்கிய நேரத்தில் துணை நிற்பார்கள். சமூகத்தில் உங்கள் செல்வாக்கு உயர்ந்து பொதுவாழ்வில் பாராட்டு கிடைக்கும். குடும்பத்தில் ஒற்றுமை நிலைக்கும்.
வியாபாரத்தில் புதிய கிளை அல்லது புதிய முயற்சி குறித்து ஆலோசனைகள் நடைபெறும். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். திறமையை வெளிப்படுத்தும் வாய்ப்பு உருவாகும். முக்கிய ஆவணங்களில் கவனம் செலுத்துவது நல்ல பலனை தரும்.
இரத்த அழுத்த மாற்றம் அல்லது கால்சோர்வு ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். தினமும் எறும்புகளுக்கு சிறிதளவு வெல்லம் கலந்த உணவு வையுங்கள். ஸ்ரீ காலபைரவரை வழிபடுவது பாதுகாப்பையும் வெற்றியையும் தரும். அதிர்ஷ்டம் தரும் பொருள் சிவப்பு பட்டுக் கயிறு.
குருவின் சுபப்பலனும் புதனின் அனுகூலமும் புதிய முன்னேற்றங்களை உருவாக்கும். நீண்டநாள் முயற்சிகள் வெற்றியடையும். வருமானம் சீராக உயர்ந்து பொருளாதார நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். எதிர்பாராத வரவுகளும் கிடைக்கும். முதலீட்டு முடிவுகள் எதிர்கால பலனை அளிக்கும்.
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலவும். உறவினர்களின் ஒத்துழைப்பு மனநிறைவை தரும். நண்பர்களின் ஆலோசனை பயனுள்ளதாக அமையும். சமூகத்தில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கலாம். பொதுமக்களிடம் நற்பெயர் அதிகரிக்கும். குடும்ப மூத்தோரின் ஆசிகள் உங்கள் முயற்சிகளுக்கு உறுதுணையாக இருக்கும்.
வியாபாரத்தில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் கைகூடும். தொழிலில் எதிர்பார்த்த முன்னேற்றம் கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் பாராட்டும் நம்பிக்கையும் அதிகரிக்கும். திறமையால் வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றுவீர்கள். வெளிநாட்டு தொடர்புகள் மூலம் புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகும்.
இடுப்பு வலி அல்லது தசை பிடிப்பு ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். தினமும் ஏழை மாணவருக்கு எழுதுபொருள் வழங்குங்கள். ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தியை வழிபடுவது அறிவையும் முன்னேற்றத்தையும் அதிகரிக்கும். அதிர்ஷ்டம் தரும் பொருள் மஞ்சள் நிற குறிப்பேடு.
வக்கிர சனியின் நிலைத்தன்மையும் குருவின் பார்வையும் உழைப்புக்கு நல்ல பலன் தரும். வருமானம் சீராக இருக்கும். தேவையற்ற செலவுகள் குறையும். பழைய நிதி சிக்கல்கள் தீரத் தொடங்கும். சொத்து தொடர்பான முயற்சிகளில் முன்னேற்றம் காணப்படும். சேமிப்பு அதிகரிக்கும்.
குடும்பத்தில் அமைதியும் ஒற்றுமையும் நிலவும். பெற்றோரின் வழிகாட்டுதல் பயனளிக்கும். உறவினர்களின் உதவி எதிர்பாராத நேரத்தில் கிடைக்கும். நண்பர்களுடன் இருந்த சிறிய கருத்து வேறுபாடுகள் மறையும். சமூகத்தில் பாராட்டு கிடைக்கும். புதிய நண்பர்களால் நன்மைகள் உண்டு.
வியாபாரத்தில் லாபம் அதிகரிக்கும். புதிய வாடிக்கையாளர்கள் கிடைப்பார்கள். உத்தியோகத்தில் பதவி உயர்வு அல்லது கூடுதல் பொறுப்பு கிடைக்கும் அறிகுறிகள் தோன்றும். மேலதிகாரிகளின் ஆதரவு கிடைக்கும். திட்டமிட்ட செயல்பாடுகள் சிறந்த பலனை வழங்கும்.
இடுப்பு வலி, உடல் சோர்வு ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். தினமும் கோயில் வளாகத்தில் உள்ள செடிக்கு தண்ணீர் ஊற்றுங்கள். ஸ்ரீ சனீஸ்வரரை வழிபடுவது தடைகளை குறைக்கும். அதிர்ஷ்டம் தரும் பொருள் ஊதா நிறப்பேனா.
சந்திரனும் ராகுவும் புதிய சிந்தனைகள் உருவாக்கும். குருவின் ஆதரவால் பொருளாதார வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். வருமானம் அதிகரித்தாலும் செலவுகள் ஏற்படும். முதலீடுகளில் அவசரம் வேண்டாம். நண்பர்கள் மூலம் புதிய வருமான வாய்ப்பு கிடைக்கக்கூடும். நிதி நிலை சமநிலையில் இருக்கும்.
குடும்பத்தில் பேச்சுவார்த்தை மூலம் கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்கும். உறவினர்களின் ஆதரவு மனஉறுதியை தரும். நண்பர்களின் ஒத்துழைப்பால் முக்கிய முயற்சி வெற்றி பெறும். சமூகத்தில் உங்கள் கருத்துகளுக்கு மதிப்பு அதிகரிக்கும். பொதுவாழ்வில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும்.
வியாபாரத்தில் தொழில்நுட்ப மாற்றங்கள் நல்ல பலனை தரும். புதிய வாடிக்கையாளர்கள் சேர்வார்கள். உத்தியோகத்தில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். மேலதிகாரிகளின் நம்பிக்கை உயரும். முக்கிய ஆவணங்களில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துவது நன்மை தரும்.
தூக்கமின்மை அல்லது கால் நரம்பு சோர்வு ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். தினமும் பறவைகளுக்கு குடிநீர் வைக்கும் பழக்கத்தை தொடருங்கள். ஸ்ரீ ஆஞ்சநேயரை வழிபடுவது மனத்துணிவை அதிகரிக்கும். அதிர்ஷ்டம் தரும் பொருள் நீல நிற மலர்கள்.
வக்கிர சனி உங்கள் ராசியில் இருப்பதால் பொறுமை வெற்றியை அளிக்கும். குருவின் அருளால் நீண்டநாள் முயற்சிகள் முன்னேறும். வருமானம் படிப்படியாக உயரும். பழைய பாக்கிகள் வசூலாகும் வாய்ப்பு உண்டு. சேமிப்பில் கவனம் செலுத்தினால் பொருளாதார பாதுகாப்பு அதிகரிக்கும்.
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான மாற்றங்கள் உருவாகும். உறவினர்களுடன் நல்லிணக்கம் வளரும். நண்பர்களின் உதவி ஒரு முக்கிய காரியத்தை நிறைவேற்றும். பொதுமக்களிடம் நற்பெயர் கிடைத்து மரியாதை அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் சுபநிகழ்ச்சி பற்றிய ஆலோசனைகள் நடைபெறும்.
வியாபாரத்தில் புதிய வளர்ச்சி வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் பாராட்டும் முன்னேற்றமும் கிடைக்கும். தொழிலில் இருந்த தடைகள் விலகும். கூட்டாளிகளின் ஒத்துழைப்பு திருப்திகரமாக இருக்கும். புதிய திட்டங்களை நம்பிக்கையுடன் தொடங்கலாம்.
பாத எரிச்சல் அல்லது சளித் தொந்தரவு ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். தினமும் துளசி செடிக்கு நீர் ஊற்றி மூன்று முறை வலம் வாருங்கள். ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவை வழிபடுவது மனஅமைதியையும் வளத்தையும் அளிக்கும். அதிர்ஷ்டம் தரும் பொருள் துளசி மாலை.