எதிர்பார்த்த வாய்ப்பு கிடைக்கும் நாள்... வார ராசிபலன் - 16-08-2026 முதல் 22-08-2026

குரு ஆதரவுடன் தன்னம்பிக்கை உயரும். தடைபட்ட முயற்சிகள் மீண்டும் வேகமெடுக்கும். வருமானம் சீராக உயர்ந்து, எதிர்பாராத பணவரவும் கிடைக்கும். செலவுகள் இருந்தாலும் நிதிநிலை சமநிலையில் இருக்கும். புதிய திட்டங்களை தொடங்க நல்ல வாய்ப்பு அமையும்.
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலவும். உறவினர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். நண்பர்களின் சந்திப்பு மன உற்சாகத்தை அதிகரிக்கும். பொதுவாழ்வில் மதிப்பும் செல்வாக்கும் உயரும். பெரியவர்களின் ஆலோசனை பயனளிக்கும். குடும்ப ஒற்றுமை பலப்படும்.
வேலை செய்பவர்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். மேலதிகாரிகளின் பாராட்டு உற்சாகம் தரும். தொழிலில் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் சேருவர். கூட்டுத்தொழிலில் லாபம் அதிகரிக்கும். போட்டிகளை அமைதியாக சமாளித்தால் எதிர்பார்த்த முன்னேற்றம் உறுதியாகும்.
சிறிய தலைவலி ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். தினமும் சூரிய உதயத்தில் தாமிரப் பாத்திர நீர் அருந்துங்கள். ஸ்ரீ முருகப்பெருமானை வழிபடுங்கள். அதிர்ஷ்டம் கிடைக்க சிவப்பு நிற கீ செயினை உங்களுடன் வைத்திருக்கலாம்.
சுக்கிரன், சந்திரன் இணைந்த பலத்தால் மனநிறைவு அதிகரிக்கும். வருமானத்தில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். பழைய பாக்கிகள் வசூலாகும். தேவையற்ற செலவுகளை கட்டுப்படுத்தினால் சேமிப்பு வளரும். எதிர்பார்த்த நற்செய்தி கிடைத்து எதிர்காலத் திட்டங்களில் நம்பிக்கை அதிகரிக்கும்.
குடும்பத்தில் அமைதி நிலவும். வாழ்க்கைத்துணையின் ஆதரவு உற்சாகம் தரும். உறவினர்களுடன் இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் குறையும். நண்பர்கள் முக்கிய உதவி செய்வார்கள். சமூக நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்று புதிய அறிமுகங்களைப் பெறுவீர்கள். மரியாதை உயரும்.
வேலை இடத்தில் திறமையை வெளிப்படுத்தும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். பதவி உயர்வுக்கான பேச்சுகள் சாதகமாக அமையும். வியாபாரத்தில் விற்பனை அதிகரிக்கும். கூட்டாளிகளுடன் வெளிப்படையான அணுகுமுறை லாபத்தை உயர்த்தும். புதிய முதலீடுகளை நிதானமாக மேற்கொள்ளுங்கள்.
கழுத்து அல்லது தொண்டை பாதிப்பு ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். தினமும் பசுமரத்திற்கு தண்ணீர் ஊற்றுங்கள். மகாலட்சுமியை வழிபடுங்கள். அதிர்ஷ்டம் கிடைக்க பர்சில் சிறிய வெண் பட்டுத் துணியுடன் மல்லிகை மலரை வைக்கலாம்.
செவ்வாய் உற்சாகமும் புதன் ஆதரவும் செயல்திறனை உயர்த்தும். புதிய வருமான வாய்ப்புகள் உருவாகும். செலவுகள் அதிகரித்தாலும் பணப்புழக்கம் சீராக இருக்கும். நிலுவையிலிருந்த காரியங்கள் நிறைவேறும். புதிய ஒப்பந்தங்கள் எதிர்கால வளர்ச்சிக்கான அடித்தளத்தை அமைக்கும்.
குடும்பத்தில் கலகலப்பான சூழல் உருவாகும். சகோதரர்களின் உதவி கிடைக்கும். உறவினர்களின் வருகை மகிழ்ச்சி தரும். நண்பர்களுடன் இணைந்து மேற்கொள்ளும் முயற்சிகள் வெற்றியடையும். பொதுவாழ்வில் பேச்சுத்திறனால் நல்ல பெயர் கிடைக்கும்.
வேலை செய்பவர்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். மேலதிகாரிகளின் நம்பிக்கை உயரும். தொழிலில் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் கிடைப்பர். வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த லாபம் கிடைக்கும். ஆவணங்களில் கவனம் செலுத்தினால் தேவையற்ற சிக்கல்கள் தவிர்க்கப்படும்.
தோள்பட்டை வலி ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். தினமும் பறவைகளுக்கு குடிநீர் வையுங்கள். ஸ்ரீ ஹயக்ரீவரை வழிபடுங்கள். அதிர்ஷ்டம் கிடைக்க உங்கள் மொபைலில் பச்சை நிற வால்பேப்பர் பயன்படுத்தலாம்.
சூரியன், குருவின் அனுகூல நிலை தன்னம்பிக்கையை அதிகரிக்கும். வருமானம் திருப்திகரமாக இருக்கும். குடும்ப நலனுக்கான செலவுகள் பயனளிக்கும். நீண்டநாள் எதிர்பார்த்த வாய்ப்பு கிடைக்கும். புதிய தொடர்புகள் எதிர்கால வளர்ச்சிக்கு உதவியாக அமையும். மன அமைதி நிலைக்கும்.
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான நிகழ்வுகள் நடைபெறலாம். பெற்றோரின் ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும். உறவினர்களுடன் நல்லிணக்கம் அதிகரிக்கும். நண்பர்களின் ஆதரவு முக்கிய நேரத்தில் கிடைக்கும். சமூகத்தில் செல்வாக்கு உயரும். நல்ல பெயர் கிடைக்கும்.
அலுவலகத்தில் உழைப்புக்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும். தொழிலில் புதிய விரிவாக்க வாய்ப்புகள் உருவாகும். வியாபாரத்தில் பணவரவு அதிகரிக்கும். அதிகாரிகளின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். பொறுமையுடன் செயல்பட்டால் அனைத்து முயற்சிகளும் வெற்றியடையும்.
செரிமானக் கோளாறு ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். தினமும் கோயிலில் விளக்கு ஏற்றுங்கள். அம்பிகையை வழிபடுங்கள். அதிர்ஷ்டம் கிடைக்க உங்களுடன் சின்ன கிரிஸ்டல் உருண்டை அல்லது சிறு வெள்ளி நாணயத்தை வைத்திருக்கவும்.
சூரியன் மன பலத்தை உயர்த்துவதால் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். எதிர்பார்த்த வருமானம் கிடைத்து நிதிநிலை வலுப்படும். தேவையான செலவுகள் மட்டுமே ஏற்படும். புதிய முதலீடுகள் குறித்து நல்ல தகவல்கள் கிடைக்கும். தாமதமான காரியங்கள் முன்னேற்றம் காணும். மன உற்சாகம் அதிகரிக்கும்.
குடும்பத்தில் ஒற்றுமை நிலவும். வாழ்க்கைத்துணையின் ஆதரவு உறுதியளிக்கும். உறவினர்களின் வருகை மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தும். நண்பர்களின் உதவி முக்கிய பணியை நிறைவேற்றும். சமூக நிகழ்ச்சிகளில் பாராட்டு கிடைக்கும். பெரியவர்களின் ஆசீர்வாதம் மனநிறைவை அளிக்கும்.
வேலை செய்பவர்களுக்கு பொறுப்புகள் அதிகரித்தாலும் சாதனைகள் கிடைக்கும். மேலதிகாரிகளின் நம்பிக்கை உயரும். தொழிலில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் உருவாகும். வியாபாரத்தில் லாபம் அதிகரிக்கும். கூட்டாளிகளுடன் புரிந்துணர்வுடன் செயல்படுவது முன்னேற்றம் அளிக்கும்.
கண் எரிச்சல் அல்லது தலைச்சுற்றல் ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். தினமும் சூரிய நமஸ்காரம் செலுத்துங்கள். ஸ்ரீ சூரிய நாராயணரை வழிபடுங்கள். அதிர்ஷ்டம் கிடைக்க பித்தளை நாணயத்தை உங்களுடன் வைத்திருக்கலாம்.
சந்திரன், சுக்கிரன் ராசியில் இருப்பதால் மன அமைதியும் பொருளாதார முன்னேற்றமும் அதிகரிக்கும். வருமானம் சீராக உயரும். தேவையற்ற செலவுகள் குறையும். சேமிப்பு பெருகும். புதிய முயற்சிகள் வெற்றிக்கான பாதையை உருவாக்கும். குடும்ப நலனுக்கான திட்டங்கள் நிறைவேறும்.
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் உருவாகும். பிள்ளைகளால் பெருமை கிடைக்கும். உறவினர்களின் ஒத்துழைப்பு மனநிறைவை தரும். நண்பர்களுடன் இருந்த சிறிய கருத்து வேறுபாடுகள் விலகும். சமூகத்தில் நல்ல மதிப்பும் நம்பிக்கையும் அதிகரிக்கும்.
வேலை இடத்தில் திறமைக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கும். புதிய பொறுப்புகள் வழங்கப்படும். தொழிலில் வாடிக்கையாளர்களின் ஆதரவு உயரும். வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த லாபம் கிடைக்கும். புதிய ஒப்பந்தங்களில் நிதானமாக கையெழுத்திடுவது நல்ல பலன் தரும்.
தோல் ஒவ்வாமை அல்லது சளி பாதிப்பு ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். தினமும் துளசி செடியை வணங்குங்கள். ஸ்ரீ விநாயகரை வழிபடுங்கள். அதிர்ஷ்டம் கிடைக்க கல்லாப்பெட்டி அல்லது பர்சில் பச்சை நிற பேப்பரில் உங்கள் பெயரை எழுதி வைக்கலாம்.
சுக்கிரனின் ஆதரவால் புதிய வாய்ப்புகள் தேடி வரும். வருமானம் திருப்திகரமாக இருக்கும். செலவுகள் கட்டுப்பாட்டில் அமையும். பழைய முதலீடுகள் மூலம் நன்மை கிடைக்கும். மனதில் இருந்த குழப்பங்கள் நீங்கி புதிய நம்பிக்கை உருவாகும். எதிர்பார்த்த தகவல் மகிழ்ச்சியை தரும்.
குடும்பத்தில் அன்பும் ஒற்றுமையும் அதிகரிக்கும். வாழ்க்கைத்துணையுடன் நல்ல புரிதல் உருவாகும். உறவினர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். நண்பர்களின் ஆலோசனை பயனளிக்கும். சமூகத்தில் செல்வாக்கு உயரும். புதிய அறிமுகங்கள் எதிர்கால நன்மையை வழங்கும்.
அலுவலகத்தில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். மேலதிகாரிகளின் பாராட்டு உற்சாகம் தரும். தொழிலில் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் சேருவர். கூட்டுத்தொழிலில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும். திட்டமிட்ட செயல்பாடுகள் லாபத்தை அதிகரிக்கும்.
இடுப்பு அல்லது முதுகு சோர்வு ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். தினமும் பசுக்களுக்கு தீவனம் வழங்குங்கள். மகாலட்சுமி தாயாரை வழிபடுங்கள். அதிர்ஷ்டம் கிடைக்க ரோஜா நறுமணமுள்ள பொருட்களை பயன்படுத்தலாம்.
செவ்வாய் பலத்தால் தைரியம் அதிகரிக்கும். புதிய முயற்சியால் வருமானம் உயர்ந்து பொருளாதார நம்பிக்கை வலுப்படும். செலவுகள் தேவைக்கேற்ப அமையும். பழைய கடன் சுமைகள் குறையத் தொடங்கும். முக்கிய முடிவுகளில் தெளிவு கிடைக்கும்.
குடும்பத்தில் அமைதி நிலவும். பெற்றோரின் ஆதரவு மன உறுதியை அதிகரிக்கும். உறவினர்களுடன் நல்லிணக்கம் உருவாகும். நண்பர்களின் உதவியால் முக்கிய காரியம் நிறைவேறும். சமூகத்தில் மதிப்பும் செல்வாக்கும் உயரும். பொதுநல செயல்களில் பாராட்டு கிடைக்கும்.
வேலை இடத்தில் போட்டிகளை வெற்றிகரமாக சமாளிப்பீர்கள். அதிகாரிகளின் ஆதரவு கிடைக்கும். தொழிலில் புதிய வளர்ச்சி வாய்ப்புகள் உருவாகும். வியாபாரத்தில் விற்பனை அதிகரிக்கும். திட்டமிட்ட செயல்பாடுகள் எதிர்பார்த்த லாபத்தை வழங்கும்.
மூட்டு அல்லது தசை வலி ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். தினமும் எறும்புகளுக்கு சிறிதளவு சர்க்கரை கலந்த பச்சரிசி வையுங்கள். ஸ்ரீ ஆஞ்சநேயரை வழிபடுங்கள். அதிர்ஷ்டம் கிடைக்க செம்பு காசுகளை உங்களுடன் வைத்திருக்கலாம்.
குருவின் அருள்பார்வை முயற்சிகளுக்கு வெற்றியை வழங்கும். வருமானம் சீராக உயர்ந்து நிதிநிலை வலுப்படும். பழைய நிலுவைப் பணம் கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது. செலவுகள் குடும்ப நலனுக்காக அமையும். புதிய முதலீடுகளை திட்டமிட்டு மேற்கொண்டால் எதிர்கால லாபத்திற்கு அடித்தளம் அமையும்.
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். பிள்ளைகளின் முன்னேற்றம் பெருமை சேர்க்கும். உறவினர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். நண்பர்களின் ஆலோசனை பயனளிக்கும். சமூகத்தில் மதிப்பும் செல்வாக்கும் உயரும். பெரியவர்களின் ஆசீர்வாதம் மன உறுதியை அதிகரிக்கும்.
வேலை செய்பவர்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். பதவி உயர்வுக்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும். தொழிலில் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் கிடைப்பர். வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த லாபம் கிடைக்கும். வெளிநாட்டு தொடர்புகள் சாதகமாக அமையும். நிதானமாக செயல்பட்டால் வளர்ச்சி உறுதியாகும்.
கால் தசையில் சோர்வு ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். தினமும் குருவுக்கு மஞ்சள் மலர் சமர்ப்பித்து பிரார்த்தனை செய்யுங்கள். ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தியை வழிபடுங்கள். அதிர்ஷ்டம் கிடைக்க பாக்கெட்டில் சிறிய விரலி மஞ்சள் துண்டை வைக்கலாம்.
சனியின் அனுகூல பலத்தால் பொறுமைக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும். தாமதமான காரியங்கள் நிறைவேறும். வருமானம் நிலையாக இருக்கும். தேவையற்ற செலவுகள் குறையும். சேமிப்பில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். நீண்டநாள் திட்டங்களை செயல்படுத்த ஏற்ற காலமாக அமையும்.
குடும்பத்தில் அமைதியான சூழல் நிலவும். வாழ்க்கைத்துணையின் ஆதரவு கிடைக்கும். உறவினர்களுடன் நல்லிணக்கம் அதிகரிக்கும். நண்பர்களின் உதவி மனநிறைவை தரும். சமூகத்தில் பொறுப்புகள் அதிகரித்தாலும் மரியாதையும் நம்பிக்கையும் உயரும்.
அலுவலகத்தில் உழைப்புக்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும். மேலதிகாரிகளின் பாராட்டு உற்சாகம் தரும். தொழிலில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் உருவாகும். வியாபாரத்தில் பணப்புழக்கம் மேம்படும். கூட்டாளிகளுடன் வெளிப்படையான அணுகுமுறை கூடுதல் லாபத்தை அளிக்கும்.
முதுகு, இடுப்பு, முழங்கால் வலி ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். தினமும் நல்லெண்ணெய் தீபம் ஏற்றி குலதெய்வத்தை வழிபடுங்கள். ஸ்ரீ சனீஸ்வர பகவானை அன்றாடம் வணங்குங்கள். அதிர்ஷ்டம் கிடைக்க சிறிய எவர்சில்வர் சாவியை உங்கள் பாக்கெட்டில் வைக்கலாம்.
சர்ப்ப கிரக சஞ்சாரம் புதிய சிந்தனைகளையும் முன்னேற்ற வாய்ப்புகளையும் உருவாக்கும். எதிர்பாராத வருமானம் கிடைக்கலாம். செலவுகள் இருந்தாலும் நிதிநிலை பாதிக்காது. புதிய தொடர்புகள் தொழில் வளர்ச்சிக்கு உதவும். தன்னம்பிக்கையுடன் செயல்பட்டால் நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும்.
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி கூடும். உறவினர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். நண்பர்களின் ஒத்துழைப்பால் முக்கிய முயற்சி நிறைவேறும். சமூக நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்று நல்ல பெயர் பெறுவீர்கள். புதிய நட்புகள் செயல்களால் பயன் தரும்.
வேலை செய்பவர்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். தொழிலில் புதுமையான திட்டங்கள் வெற்றியடையும். வியாபாரத்தில் விற்பனை உயர்வு காணப்படும். தொழில்நுட்பம் சார்ந்த முயற்சிகள் லாபம் தரும். திட்டமிட்ட செயல்பாடு எதிர்பார்த்த முன்னேற்றத்தை வழங்கும்.
தூக்கமின்மை ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். தினமும் தாகமுள்ளவர்களுக்கு குடிநீர் வழங்குங்கள். ஸ்ரீ வருண பகவானை வழிபடுங்கள். அதிர்ஷ்டம் கிடைக்க நீல நிறமுள்ள பேனா அல்லது சின்ன அமிதிஸ்ட் (Amethyst) கிரிஸ்டலை தங்களுடன் வைத்திருக்கலாம்.
குரு, சனி காரணமாக பொறுமை அதிகரிக்கும். வருமானம் திருப்திகரமாக இருக்கும். எதிர்பார்த்த செலவுகள் ஏற்படும். சேமிப்பை உயர்த்தும் வாய்ப்புகள் உருவாகும். புதிய நிதி திட்டங்கள் எதிர்கால பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தும். முயற்சிகளில் வெற்றி கிடைக்கும்.
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் நிலவும். வாழ்க்கைத்துணையின் ஒத்துழைப்பு அதிகரிக்கும். உறவினர்களின் வருகை மனநிறைவை தரும். நண்பர்களின் உதவி எதிர்பார்த்த காரியத்தை நிறைவேற்றும். சமூகத்தில் மதிப்பும் செல்வாக்கும் உயரும். மூத்தோர் ஆசிகள் வழி காட்டும்.
வேலை இடத்தில் புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகும். மேலதிகாரிகளின் பாராட்டு கிடைக்கும். தொழிலில் புதிய முதலீடுகள் லாபம் தரும். வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் நம்பிக்கை உயரும். வெளிநாட்டு தொடர்புகள் சாதகமாக அமையும். பொறுமை வெற்றியை அதிகரிக்கும்.
அலர்ஜி, சளி பாதிப்பு ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். தினமும் கோயிலில் நெய்தீபம் ஏற்றி பிரார்த்தனை செய்யுங்கள். பெருமாளை வழிபடுங்கள். அதிர்ஷ்டம் கிடைக்க பூஜை அறையில் சிறிய தேன் பாட்டில் வைத்திருக்கவும்.