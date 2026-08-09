எதிர்பார்த்த காரியம் நிறைவேறும் நாள்...வார ராசிபலன் 09-08-2026 முதல் 15-08-2026 வரை...

சூரியன், குரு ஆதரவால் முயற்சிகளில் முன்னேற்றம் உண்டாகும். நீண்டநாள் எதிர்பார்த்த காரியம் நிறைவேறும். வருமானம் சீராக உயரும். செலவுகள் இருந்தாலும் தேவைக்கேற்ப அமையும். சேமிப்பு வலுப்பெறும். புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகும்.
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். உறவினர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். நண்பர்களின் ஒத்துழைப்பால் தடைப்பட்ட செயல் நிறைவேறும். பொதுவாழ்வில் மதிப்பும் மரியாதையும் உயரும். பெரியவர்களின் ஆலோசனை நல்ல பலன் தரும். குடும்ப ஒற்றுமை மனநிம்மதியை அதிகரிக்கும்.
வேலை செய்பவர்களுக்கு பொறுப்புகள் அதிகரித்தாலும் பாராட்டு கிடைக்கும். தொழிலில் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் சேருவர். கூட்டுத்தொழிலில் முன்னேற்றம் உண்டு. அதிகாரிகளின் ஆதரவு கிடைக்கும். அவசர முடிவுகளைத் தவிர்ப்பது நல்லது. புதிய முதலீடுகளை ஆராய்ந்து மேற்கொள்ளுங்கள்.
சிறிய செரிமானத் தொந்தரவு ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். தினமும் சூரிய நமஸ்காரம் செய்து செம்புப் பாத்திரத்தில் தண்ணீர் அருந்துங்கள். முருகப்பெருமானை வழிபடுங்கள். நல்லது நடக்க செம்பு பொருட்களை பயன்படுத்தவும்.
சுக்கிரன் பலம் நன்மை தரும். எதிர்பாராத வருமான வாய்ப்புகள் உருவாகும். பழைய பணவரவு கிடைக்கும். தேவையற்ற செலவுகளை கட்டுப்படுத்தினால் சேமிப்பு உயரும். மனதில் இருந்த குழப்பம் நீங்கும். முயற்சிகளுக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும். நம்பிக்கை அதிகரிக்கும்.
குடும்பத்தில் அமைதி நிலவும். வாழ்க்கைத்துணையின் ஆதரவு உற்சாகம் தரும். உறவினர்களுடன் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடுகள் குறையும். நண்பர்கள் நல்ல செய்தி கொண்டு வருவர். சமூக நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். மதிப்பு உயரும்.
வேலை இடத்தில் திறமையை வெளிப்படுத்தும் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும். பதவி உயர்வு தொடர்பான பேச்சுகள் நடைபெறலாம். வியாபாரத்தில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கும். போட்டியாளர்களால் சிறிய சவால்கள் வந்தாலும் வெற்றி உங்களுக்கே. திட்டமிட்டு செயல்படுங்கள்.
தொண்டை வலி அல்லது சளி தொடர்பான பாதிப்பு ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். தினமும் செடிக்கு தண்ணீர் ஊற்றும் பழக்கத்தை மேற்கொள்ளுங்கள். மகாலட்சுமியை வழிபடுங்கள். அதிர்ஷ்டம் அதிகரிக்க பாக்கெட்டில் சிறிய சந்தனக் கட்டை வைத்திருக்கலாம்.
சந்திரன், செவ்வாய் சஞ்சாரம் உற்சாகத்தை அதிகரிக்கும். புதிய முயற்சிகள் வெற்றி பெறும். வருமானம் அதிகரிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. குடும்பத் தேவைகளுக்கான செலவுகள் கூடினாலும் நிதிநிலை சமநிலையில் இருக்கும். புதிய தொடர்புகள் எதிர்கால நன்மையை உருவாக்கும்.
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். சகோதரர்களின் உதவி கிடைக்கும். நண்பர்களுடன் பயணம் மேற்கொள்ளும் வாய்ப்பு உண்டு. உறவினர்களின் சந்திப்பு மனநிறைவை தரும். பொதுவாழ்வில் பேச்சுத் திறமையால் பாராட்டைப் பெறுவீர்கள். புதிய நட்புகள் உருவாகும்.
பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். திறமையால் மேலதிகாரிகளின் நம்பிக்கை உயரும். வியாபாரத்தில் விற்பனை அதிகரிக்கும். புதிய திட்டங்களில் லாபம் கிடைக்கும். கூட்டாளிகளுடன் வெளிப்படையான அணுகுமுறை வெற்றியை அளிக்கும். காலக்கெடுவை மதியுங்கள்.
தோள்பட்டை அல்லது கழுத்து வலி ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். தினமும் பறவைகளுக்கு தானியம் வைக்கும் பழக்கத்தை கடைப்பிடியுங்கள். ஸ்ரீ ஹயக்ரீவரை வழிபடுங்கள். அதிர்ஷ்டம் கிடைக்க பச்சை நிறம் கொண்ட பேனாவை பயன்படுத்தலாம்.
குருவின் அருள் பார்வையால் தன்னம்பிக்கை உயரும். நீண்டநாள் முயற்சிகள் வெற்றி பெறும். வருமானம் திருப்திகரமாக இருக்கும். செலவுகள் திட்டமிட்டபடி நடைபெறும். குடும்ப நலனுக்காக செய்யும் முதலீடுகள் எதிர்காலத்தில் நல்ல பலன் தரும். மன அமைதி அதிகரிக்கும்.
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான நிகழ்வுகள் நடைபெறலாம். பெற்றோரின் ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும். உறவினர்களுடன் இருந்த மனக்கசப்பு நீங்கும். நண்பர்கள் தேவையான நேரத்தில் உதவுவார்கள். சமூகத்தில் செல்வாக்கு உயரும். நல்ல பெயர் பரவும்.
அலுவலகத்தில் உழைப்புக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கும். பதவி உயர்வுக்கான வாய்ப்பு உருவாகும். தொழிலில் புதிய விரிவாக்கத் திட்டங்கள் வெற்றியடையும். வாடிக்கையாளர்களின் நம்பிக்கை உயரும். தேவையற்ற விவாதங்களைத் தவிர்ப்பது நன்மை தரும். பொறுமை வெற்றியை அதிகரிக்கும்.
சிறிய வயிற்று உபாதை ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். தினமும் பசுவிற்கு பச்சைப்புல் அளிக்கும் பழக்கத்தை மேற்கொள்ளுங்கள். அம்பிகையை வழிபடுங்கள். அதிர்ஷ்டத்துக்காக மணி பர்சில் சிறிய வெள்ளி நாணயத்தை வைத்திருக்கலாம்.
குருவின் சாதகமான பார்வையால் புதிய முயற்சிகள் வெற்றி பெறும். எதிர்பார்த்த பணவரவு கிடைக்கும். வருமானம் உயர்ந்து, செலவுகள் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும். நிலுவையிலிருந்த நிதி விவகாரங்கள் சுமுகமாக முடியும். புதிய திட்டங்களை தொடங்கும் ஆர்வம் உருவாகும்.
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். வாழ்க்கைத்துணையுடன் புரிதல் அதிகரிக்கும். உறவினர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். நண்பர்களின் சந்திப்பு உற்சாகத்தை தரும். சமூக நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்று நல்ல மதிப்பைப் பெறுவீர்கள். பெரியவர்களின் ஆசீர்வாதம் மனநிறைவை அளிக்கும்.
வேலை செய்பவர்களுக்கு திறமையை வெளிப்படுத்தும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். மேலதிகாரிகளின் பாராட்டு உற்சாகம் தரும். தொழிலில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் லாபம் தரும். கூட்டாளிகளின் ஒத்துழைப்பு அதிகரிக்கும். அவசர முடிவுகளை தவிர்த்து திட்டமிட்டு செயல்பட்டால் சிறந்த முன்னேற்றம் கிடைக்கும்.
கண் சோர்வு அல்லது தலைவலி ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். தினமும் சூரியனுக்கு நீர் அர்ப்பணித்து ஆதித்ய ஹிருதயம் பாராயணம் செய்யுங்கள். ஸ்ரீ சூரிய நாராயணரை வழிபடுங்கள். அதிர்ஷ்டம் கூட மேசையில் செம்பு சூரியன் உருவம் அல்லது ரூபி ரெட் நிறமுள்ள பேனாவை பயன்படுத்தலாம்.
புதனின் ஆதரவால் அறிவாற்றல் வெளிப்படும். புதிய வருமான வாய்ப்புகள் உருவாகும். பணவரவு சீராக இருக்கும். தேவையற்ற செலவுகளை குறைத்தால் சேமிப்பு உயரும். பழைய முயற்சிகளுக்கு இவ்வாரம் நல்ல பலன் கிடைக்கும். எதிர்பாராத நற்செய்தி மனமகிழ்ச்சி தரும்.
குடும்பத்தில் அமைதியான சூழல் உருவாகும். பிள்ளைகளால் பெருமை கிடைக்கும். உறவினர்களின் வருகை மகிழ்ச்சியை அதிகரிக்கும். நண்பர்களின் ஆலோசனை பயனளிக்கும். சமூகத்தில் நற்பெயர் உயரும். குடும்ப முடிவுகளில் அனைவரின் ஒத்துழைப்பும் கிடைக்கும். மனநிம்மதி அதிகரிக்கும்.
அலுவலகத்தில் பணிச்சுமை இருந்தாலும் சாதனை படைப்பீர்கள். மேலதிகாரிகளின் நம்பிக்கை உயரும். தொழிலில் வாடிக்கையாளர் வட்டம் விரிவடையும். புதிய முதலீடுகளை நிதானமாக பரிசீலிக்க வேண்டும். போட்டிகளை புத்திசாலித்தனமாக சமாளித்து முன்னேற்றம் காண்பீர்கள்.
தோல் ஒவ்வாமை அல்லது சிறிய அலர்ஜி ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். தினமும் கோயில் வளாகத்தை சுத்தமாக வைத்திட உதவுங்கள். ஸ்ரீ விநாயகரை வழிபடுங்கள். அதிர்ஷ்டம் பெருக வியாபார இடம் அல்லது பணப் பெட்டியில் பச்சை கற்பூரத்தை வைக்கலாம்.
சுக்கிரனின் பலத்தால் மகிழ்ச்சியான மாற்றங்கள் ஏற்படும். வருமானம் அதிகரிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. செலவுகள் தேவைக்கேற்ப அமையும். புதிய நிதி ஒப்பந்தங்கள் சாதகமாக முடியும். கலை மற்றும் படைப்புத் துறையினருக்கு சிறந்த முன்னேற்றம் கிடைக்கும். மன உற்சாகம் அதிகரிக்கும்.
குடும்பத்தில் ஒற்றுமை நிலவும். வாழ்க்கைத்துணையின் ஆதரவு உறுதியளிக்கும். உறவினர்களுடன் இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் மறையும். நண்பர்களின் ஒத்துழைப்பு புதிய வாய்ப்புகளை உருவாக்கும். பொதுவாழ்வில் செல்வாக்கு உயரும். மகிழ்ச்சியான குடும்பச் சந்திப்பு நடைபெறலாம்.
வேலை செய்பவர்களுக்கு முன்னேற்றம் கிடைக்கும். புதிய பொறுப்புகள் நம்பிக்கையுடன் ஒப்படைக்கப்படும். தொழிலில் விற்பனை அதிகரிக்கும். கூட்டுத்தொழிலில் லாபம் கிடைக்கும். திட்டமிட்ட செயல்பாடுகள் எதிர்பார்த்த பலனை வழங்கும். அவசர முதலீடுகளை மட்டும் தவிர்ப்பது நல்லது.
இடுப்பு அல்லது தசை வலி ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். தினமும் துளசி செடிக்கு நீர் ஊற்றி வணங்குங்கள். மகாலட்சுமி தாயாரை வழிபடுங்கள். அதிர்ஷ்டம் கிடைக்க பாக்கெட்டில் சிறிய கண்ணாடி வைத்து, முக்கியஸ்தர்களைச் சந்திக்கும் முன் அதில் முகம் பார்த்துச் செல்லலாம்.
செவ்வாயின் உற்சாகமான சக்தியால் தைரியம் அதிகரிக்கும். முயற்சிகள் வெற்றியடையும். வருமானத்தில் முன்னேற்றம் காணப்படும். குடும்பத் தேவைகளுக்கான செலவுகள் இருந்தாலும் நிதிநிலை பாதிக்காது. பழைய கடன் சுமைகள் குறையத் தொடங்கும். புதிய திட்டங்களில் நம்பிக்கை உருவாகும்.
குடும்பத்தில் இருந்த மனவருத்தங்கள் நீங்கும். பெற்றோரின் ஆதரவு கிடைக்கும். உறவினர்களுடன் நல்லிணக்கம் அதிகரிக்கும். நண்பர்களின் உதவியால் முக்கிய காரியம் நிறைவேறும். சமூகத்தில் செல்வாக்கு உயரும். பொதுநல செயல்களில் ஈடுபட்டு பாராட்டைப் பெறுவீர்கள்.
வேலை இடத்தில் போட்டிகள் இருந்தாலும் வெற்றி உங்களுக்கே. அதிகாரிகளின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். தொழிலில் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் சேருவர். வியாபார விரிவாக்கத்திற்கு நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். ஆவணங்களை கவனமாக பரிசீலிப்பது எதிர்கால நன்மையை அளிக்கும்.
மூட்டு அல்லது தசை இறுக்கம் ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். தினமும் எறும்புகளுக்கு சிறிதளவு வெல்லம் கலந்த உணவு வையுங்கள். ஸ்ரீ ஆஞ்சநேயரை வழிபடுங்கள். அதிர்ஷ்டம் கிடைக்க பவள நிற கீ-செயினைப் பயன்படுத்தலாம்.
குருவின் அனுகூல பலத்தால் நீண்டநாள் எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறும். வருமானம் சீராக உயர்ந்து பொருளாதார நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். தேவையான செலவுகள் மட்டுமே ஏற்படும். முதலீட்டு முயற்சிகளில் கவனமான அணுகுமுறை நல்ல பலனைத் தரும். புதிய தொடர்புகள் எதிர்கால முன்னேற்றத்திற்கு அடித்தளமாக அமையும்.
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான நிகழ்வுகள் நடைபெறும். பிள்ளைகளின் முன்னேற்றம் பெருமை சேர்க்கும். உறவினர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். நண்பர்களின் ஆலோசனை பயனளிக்கும். சமூகத்தில் செல்வாக்கு உயரும். பொதுப்பணிகளில் ஈடுபட்டு நல்ல பெயரைப் பெறும் வாய்ப்பு உருவாகும்.
வேலை செய்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வுக்கான சூழல் உருவாகும். தொழிலில் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் கிடைப்பர். வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த லாபம் கிடைக்கும். வெளிநாட்டு தொடர்புகள் சாதகமாக அமையும். அவசரம் தவிர்த்து திட்டமிட்டு செயல்படுவது முன்னேற்றத்தை அதிகரிக்கும்.
கால் தசை மரத்தல், உடல்வலி ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். தினமும் காகங்களுக்கு உணவு படையுங்கள். ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தியை வழிபடுங்கள். அதிர்ஷ்டம் கிடைக்க பர்சில் மஞ்சள் பட்டுத் துணி அல்லது சின்ன சிட்ரின் கிரிஸ்டலை வைக்கலாம்.
சனியின் அனுபவ பலத்தால் பொறுமைக்கு பலன் கிடைக்கும். தாமதமான காரியங்கள் நிறைவேறும். வருமானம் நிலையாக இருக்கும். தேவையற்ற செலவுகளை கட்டுப்படுத்த முடியும். பழைய முயற்சிகள் பலன் தரும். நிதி திட்டமிடலில் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டு மனநிம்மதி அதிகரிக்கும்.
குடும்பத்தில் அமைதியான சூழல் உருவாகும். பெரியவர்களின் ஆலோசனை பயனளிக்கும். உறவினர்களுடன் இருந்த மனக்கசப்பு விலகும். நண்பர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். சமூகத்தில் பொறுப்புகள் அதிகரித்தாலும் மரியாதை உயரும். குடும்ப ஒற்றுமை உறுதியடையும்.
வேலை இடத்தில் பொறுப்புகள் கூடும். உழைப்புக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கும். தொழிலில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் சாதகமாக அமையும். கூட்டாளிகளின் ஒத்துழைப்பு அதிகரிக்கும். ஆவணங்களை கவனமாக பரிசீலிப்பது எதிர்கால நன்மையை அளிக்கும். நிலையான வளர்ச்சி ஏற்படும்.
முதுகு அல்லது முழங்கால் வலி ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். தினமும் எள் எண்ணெய் தீபம் ஏற்றி வழிபடுங்கள். ஸ்ரீ சனீஸ்வர பகவானை வணங்குங்கள். அதிர்ஷ்டம் கிடைக்க மணமிக்க கஸ்தூரி அத்தரை உடையில் தடவலாம்.
ராகுவின் சஞ்சாரம் புதிய சிந்தனைகளை உருவாக்கும். எதிர்பாராத வருமான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். செலவுகள் இருந்தாலும் பொருளாதார சமநிலை காக்கப்படும். புதிய முயற்சிகளில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். முக்கிய சந்திப்புகள் நன்மையை அளிக்கும்.
குடும்பத்தில் புரிதல் அதிகரிக்கும். உறவினர்களுடன் இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் குறையும். நண்பர்களின் உதவி முக்கிய நேரத்தில் கிடைக்கும். சமூக நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்று பாராட்டைப் பெறுவீர்கள். புதிய நட்புகள் எதிர்கால வளர்ச்சிக்கு துணையாக அமையும்.
வேலை செய்பவர்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். தொழிலில் புதுமையான திட்டங்கள் வெற்றியடையும். வியாபாரத்தில் விற்பனை உயர்வு காணப்படும். கூட்டாளிகளின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்துவது முன்னேற்றத்தை விரைவுபடுத்தும்.
நரம்பு சோர்வு அல்லது தூக்கமின்மை ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். தினமும் யாரேனும் ஒருவருக்காவது குடிநீர் வாங்கி கொடுக்கவும். ஸ்ரீ வருண பகவானை மனதார வழிபடுங்கள். அதிர்ஷ்டம் கிடைக்க லாவண்டர் நறுமணத்தை வீட்டில் பரவச் செய்யலாம்.
சனி, குருவின் இணைந்த ஆதரவால் மன உறுதி அதிகரிக்கும். நீண்டநாள் முயற்சிகள் வெற்றி பெறும். வருமானம் திருப்திகரமாக இருக்கும். செலவுகள் கட்டுப்பாட்டில் அமையும். சேமிப்பை உயர்த்தும் வாய்ப்புகள் உருவாகும். புதிய நிதி திட்டங்கள் எதிர்கால பாதுகாப்பை வழங்கும்.
குடும்பத்தில் அமைதியும் அன்பும் அதிகரிக்கும். வாழ்க்கைத்துணையின் ஒத்துழைப்பு உற்சாகம் தரும். உறவினர்களின் வருகை மகிழ்ச்சியை அளிக்கும். நண்பர்களின் உதவி பயனளிக்கும். சமூகத்தில் மதிப்பு உயரும். பெரியவர்களின் ஆசீர்வாதம் மனநிறைவை ஏற்படுத்தும்.
வேலை இடத்தில் புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகும். மேலதிகாரிகளின் பாராட்டு கிடைக்கும். தொழிலில் லாபம் அதிகரிக்கும். வியாபார விரிவாக்கத்திற்கு நல்ல காலம் அமையும். வெளிநாட்டு தொடர்புகள் சாதகமாக இருக்கும். பொறுமையுடன் செயல்பட்டால் எதிர்பார்த்த வெற்றி நிச்சயம் கிடைக்கும்.
சிறிய பாத எரிச்சல் அல்லது சளி பாதிப்பு ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். தினமும் கோயிலில் விளக்கேற்றும் பழக்கத்தை கடைப்பிடியுங்கள். ஸ்ரீ ரங்கநாத பெருமாளை வழிபடுங்கள். அதிர்ஷ்டம் கிடைக்க குங்குமப்பூ இதழ்களை பர்சில் வைக்கலாம்.