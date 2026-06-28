கடன் தொல்லை தீரும்... வார ராசிபலன் 28-06-2026 முதல் 04-07-2026 வரை

மேஷம்
ராசிக்கு மூன்றாம் வீட்டில் சஞ்சரிக்கும் சூரியனின் கோச்சார நிலையால் திட்டமிட்ட காரியங்கள் எவ்வித தடையுமின்றி வெற்றிகரமாக முடியும். மனதில் புதிய தன்னம்பிக்கையும் அபாரமான தைரியமும் பிறக்கும். நீண்ட நாட்களாக இழுபறியாக இருந்த சுபகாரியப் பேச்சுகள் சுமுகமாக முடிந்து மகிழ்ச்சி நிலவும்.
உத்தியோகத்தில் உங்கள் தனித்துவமான திறமைகளுக்கு உரிய அங்கீகாரமும் புதிய பதவிகளும் தேடிவரும். வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்களின் வருகையால் தினசரி லாபம் இரட்டிப்பாகும். கூட்டுத் தொழிலில் கூட்டாளிகளின் முழு ஒத்துழைப்பால் முன்னேற்றம் காணப்படும். புதிய முதலீடுகள் லாபம் தரும்.
இல்லத்தரசிகளுக்கு ஆடை மற்றும் பொன், பொருள் சேர்க்கை உண்டாகும். மாணவர்கள் மன ஒருமுகப்பாட்டுடன் படித்துத் தேர்வுகளில் சாதனை படைப்பீர்கள். போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகுபவர்களுக்குச் சாதகமான சூழல் நிலவும். பெற்றோரின் ஆதரவு உங்களுக்குப் பக்கபலமாக இருக்கும்.
ஆரோக்கியத்தில் நரம்புச் சோர்வு நீங்கி உடல் சுறுசுறுப்பு கூடும். தினமும் காலையில் சூரிய நமஸ்காரம் செய்து கோதுமை தானம் வழங்கினால் தடைகள் யாவும் பனிபோல் விலகும். இதனால் மன அமைதியும் குடும்பத்தில் சுபிட்சமும் தடையின்றி நிலைபெறும்.
ரிஷபம்
ராசிக்கு மூன்றாம் வீட்டில் சஞ்சரிக்கும் சுக்கிரனால் தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும் இனிய வாரமாக அமையும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவி மனவருத்தம் நீங்கும். புதிய சொத்துக்கள், வாகனங்கள் வாங்கும் யோகம் கைகூடி வரும். உறவினர்கள் மத்தியில் மதிப்பும் மரியாதையும் உயரும்.
உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் பாராட்டு மற்றும் ஊதிய உயர்வு மனமகிழ்ச்சி தரும். சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பு முழுமையாகக் கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த முதலீடுகள் தடையின்றி கிடைக்கும். புதிய நவீன முறைகளைக் கையாண்டு வாடிக்கையாளர்களைக் கவர்ந்து லாபத்தை அதிகரிப்பீர்கள்.
இல்லத்தரசிகள் கணவரின் அன்பையும் முழுமையான ஆதரவையும் பெற்று மகிழ்வர். மாணவர்கள் கலை மற்றும் விளையாட்டுத் துறையில் தனித்திறமைகளை வெளிப்படுத்த வாய்ப்புகள் அமையும். உயர்கல்வி முயற்சிகள் அனைத்தும் நல்ல பலனைத் தரும். வெளிநாடு செல்லும் கனவு நனவாகும்.
கண் அலர்ஜி போன்ற சிறிய உபாதைகள் வந்து நீங்கும். செவ்வாய், வெள்ளி நாட்களில் பசுவிற்கு நெய் தடவிய வெல்லம் கலந்த கோதுமை ரொட்டியை உங்கள் கைகளால் வழங்குவது மகாலட்சுமியின் பேரருளைப் பெற்றுத் தரும். இதனால் வீட்டில் லட்சுமி கடாட்சம் பெருகும்.
மிதுனம்
ராசிக்கு இரண்டாம் வீட்டில் அமர்ந்துள்ள குரு பகவானின் சுப பார்வையால் பொருளாதார நிலை சிறப்பாக இருக்கும். குடும்பத்தில் நீண்ட நாட்களாக இருந்த பணத்தட்டுப்பாடு நீங்கி சுபிட்சம் உண்டாகும். உறவினர்களுடன் இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் அனைத்தும் முழுமையாக நீங்கி ஒற்றுமை பலப்படும்.
உத்தியோகத்தில் சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பால் நிலுவைப் பணிகள் அனைத்தும் விரைந்து முடியும். எதிர்பார்த்த இடமாற்றம் சாதகமாக அமையும். வியாபாரத்தில் கூட்டாளிகளால் லாபம் அதிகரிக்கும். புதிய கிளைகள் தொடங்கும் எண்ணம் நிறைவேறும்.
இல்லத்தரசிகள் குடும்பப் பொறுப்புகளைத் திறம்பட நிர்வகித்து அனைவரின் பாராட்டையும் பெறுவீர்கள். மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வுகளில் கடின உழைப்பால் மட்டுமே நல்ல மதிப்பெண்களைப் பெற முடியும். தேவையற்ற பொழுதுபோக்குகளைத் தவிர்த்து படிப்பில் கவனம் செலுத்துவது நல்லது.
தூக்கமின்மைப் பிரச்சினை ஏற்பட்டு விலகும். புதன், சனி நாட்களில் முளைகட்டிய பச்சைப்பயறை பிள்ளையாருக்கு நிவேதனம் செய்வது நன்மைகளைத் தரும். காரிய வெற்றியையும் மன அமைதியையும் தரும். கல்வியிலும் தொழிலிலும் அபாரமான வளர்ச்சி உண்டாகும்.
கடகம்
ராசிக்கு பதினொன்றாம் வீட்டில் சஞ்சரிக்கும் செவ்வாயின் லாபகரமான நிலையால் பொருளாதார நிலை மிகவும் திருப்தி தரும். நீண்ட நாட்களாக வராத பழைய கடன்கள் வசூலாகும். குடும்பத்தில் தடைபட்ட சுபகாரியங்கள் இனிதே நிறைவேறும். புதிய ஆடை, ஆபரணங்கள் வாங்கும் சேர்க்கை உண்டாகும்.
உத்தியோகத்தில் வேலை தேடுபவர்களுக்குத் தகுதிக்கேற்ற வேலை உடனே அமையும். சுயதொழில் செய்பவர்கள் புதிய ஆர்டர்களைப் பெற்று தொழிலை விரிவாக்கம் செய்யும் முயற்சிகளில் ஈடுபடலாம். எதிர்பார்த்த வங்கி உதவி கிட்டும். கூட்டுத் தொழிலில் எதிர்பார்த்த நல்ல லாபம் கிடைக்கும்.
இல்லத்தரசிகளின் ஆலோசனைகள் குடும்ப முன்னேற்றத்திற்கு பெரிதும் உதவும். மாணவர்கள் ஆசிரியர்களின் வழிகாட்டுதலோடு கல்வியில் சிறந்து விளங்கித் தேர்வுகளில் சாதனை படைப்பீர்கள். உங்களின் தனித்திறமைகள் வெளிப்படும் வாரமிது. உயர்கல்விக்கான புதிய படிப்புகளில் சேர்ந்து பயனடைவீர்கள்.
உஷ்ணம் சம்பந்தமான உபாதைகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. திங்கள், வியாழன் இரவு பச்சரிசியைத் தூய்மையான தண்ணீரில் ஊறவைத்து, மறுநாள் காலையில் அந்தத் தண்ணீரை வடிகட்டி அரச மரத்திற்கு ஊற்றி வர மனக்குழப்பங்கள் நீங்கும். இதனால் சகல காரியங்களிலும் பெரும் வெற்றி உண்டாகும்.
சிம்மம்
ராசிக்கு பதினொன்றாம் வீட்டில் சஞ்சரிக்கும் சூரியனின் பலத்தால் எதையும் எதிர்கொள்ளும் துணிச்சல் உங்களுக்குப் பிறக்கும். சமூகத்தில் அந்தஸ்தும் மதிப்பும் உயரும். பூர்வீக சொத்துக்கள் மூலம் எதிர்பார்த்த சுப செய்தி வந்து சேரும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் எப்போதும் நிலவும்.
உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் ஆதரவோடு பதவி உயர்வு மற்றும் இடமாற்றத்திற்கான நல்ல வாய்ப்புகள் கைகூடும். வியாபாரத்தில் புதிய நவீன உத்திகளைக் கையாண்டு வாடிக்கையாளர்களைக் கவர்வீர்கள். எதிர்பார்த்ததை விட லாபம் இரட்டிப்பாகும். தினசரி வருமானம் மிகவும் திருப்திகரமாக இருக்கும்.
இல்லத்தரசிகளுக்கு நீண்ட நாள் ஆசைகள் நிறைவேறும். கூட்டுப் பிரார்த்தனைகளில் ஆர்வம் காட்டினால் மாணவர்கள் படிப்பில் முதலிடம் பிடிப்பார்கள். உயர்கல்விக்கான வெளிநாட்டுப் பயணங்கள் சாதகமாகும். உற்றார் உறவினர் ஆதரவு மாணவர்களின் எதிர்காலத்திற்கு பக்கபலமாக இருக்கும்.
தந்தையின் உடல்நலத்தில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துவது நல்லது. ஞாயிறு மற்றும் புதன் ஆகிய நாட்களில் காலையில் தாமிரப் பாத்திரத்தில் தூய நீர் எடுத்து அரசமர பிள்ளையாருக்கு அபிஷேகம் செய்து வழிபட காரிய சித்தி உண்டாகும். இதனால் மன அமைதியும் சுபிட்சமும் நிலைபெறும்.
கன்னி
ராசிக்கு பதினொன்றாம் வீட்டில் சஞ்சரிக்கும் குரு பகவானின் சாதகமான சஞ்சாரத்தால் காரிய வெற்றி காண்பீர்கள். சுப நிகழ்ச்சிகளால் வீடு களைகட்டும். நீண்ட நாட்களாகத் திட்டமிட்ட ஆன்மீகப் பயணங்கள் கைகூடி வரும். நெருங்கிய நண்பர்களின் உதவி சரியான நேரத்தில் கிடைக்கும்.
உத்தியோகத்தில் இடமாற்றம் கோரியவர்களுக்குச் சாதகமான உத்தரவு வரும். வியாபாரத்தில் பழைய பாக்கிகள் வசூலாகி, பணப்புழக்கம் அதிகரித்து அடுத்தகட்ட முதலீடுகளுக்குப் பயனுள்ளதாக இருக்கும். புதிய தொழில் கூட்டாளிகள் உங்களுடன் இணைவார்கள். லாபம் திருப்திகரமாக இருக்கும்.
இல்லத்தரசிகள் கணவர் வழியில் நல்ல செய்திகளையும் மனமகிழ்ச்சி தரும் ஆதாயங்களையும் பெறுவீர்கள். மாணவர்கள் கணிதம் மற்றும் தொழில்நுட்பப் பாடங்களில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துவீர்கள். தங்களின் திறமைகளை வளர்த்துக் கொள்ள நல்ல வாய்ப்புகள் அமைக்கும்.
பாதங்களில் லேசான வலி அல்லது உடல் சோர்வு ஏற்படலாம். புதன், வெள்ளி நாட்களில் முளைகட்டிய பயறு வகைகளை பசுவிற்கு உண்ண கொடுப்பது தோஷங்களை அகற்றி மகிழ்ச்சி ஏற்படுத்தும். இதனால் கல்வியிலும் தொழிலிலும் அபாரமான வளர்ச்சி உண்டாகும்.
துலாம்
ராசிக்கு ஆறாம் வீட்டில் சஞ்சரிக்கும் சனி பகவானின் வலுவான அமைப்பால் உங்களைச் சுற்றியிருந்த மறைமுக எதிர்ப்புகள் மற்றும் பிரச்சினைகள் யாவும் முழுமையாக விலகும். வாராந்திர பணவரவு மிகவும் திருப்திகரமாக இருக்கும். உறவினர்களுடன் இருந்த மனஸ்தாபங்கள் நீங்கி குடும்ப ஒற்றுமை பலப்படும்.
உத்தியோகத்தில் கடின உழைப்பிற்கு ஏற்ற ஊதிய உயர்வை மேலதிகாரிகளிடம் இருந்து எதிர்பார்ப்பீர்கள். கூட்டுத் தொழில் செய்பவர்களுக்குப் பாராட்டுக்கள் குவியும் வாரமிது. வியாபாரத்தில் புதிய கிளைகள் அல்லது தொழில் தொடங்கும் எண்ணம் நிறைவேறும். புதிய முதலீடுகள் நல்ல லாபம் தரும்.
இல்லத்தரசிகளுக்குக் குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியான சூழலும் நிலவும். மாணவர்கள் விளையாட்டு மற்றும் கலைப் போட்டிகளில் பங்கேற்றுப் பரிசுகளை வென்று பள்ளிக்கும் பெற்றோருக்கும் பெருமை சேர்ப்பீர்கள். உயர்கல்வி கற்பவர்களுக்குத் தகுந்த புதிய வாய்ப்புகள் தேடி வரும்.
தொண்டை சம்பந்தமான சிறிய ஒவ்வாமை ஏற்படலாம். சனி, புதன் நாட்களில் எள் கலந்த சாதத்தை வீட்டின் மேல்மாடியில் காக்கைகளுக்கு வைப்பது சனியின் தாக்கத்தைக் குறைத்து நன்மைகளைத் தரும். இதனால் மன அமைதியும் தொழிலில் நல்ல முன்னேற்றமும் தடையின்றி உண்டாகும்.
விருச்சிகம்
ராசிக்கு ஒன்பதாம் வீட்டில் சஞ்சரிக்கும் குரு பகவானின் பார்வையால் குடும்பத்தில் மங்கள நிகழ்வுகள் நடக்கும். நீண்ட நாள் பிரார்த்தனைகள் நிறைவேறும். பொருளாதார நிலை சிறப்பாகவும் திருப்திகரமாகவும் இருக்கும். புதிய வீடு அல்லது சொத்துக்கள் வாங்கும் யோகம் கைகூடி வரும்.
உத்தியோகத்தில் புதிய அதிகாரமிக்க பொறுப்புகளும் பதவிகளும் தேடி வரும். வியாபாரத்தை விரிவாக்கம் செய்ய எடுக்கும் முயற்சிகளுக்கு வங்கிக் கடன்கள் எவ்விதத் தடையுமின்றி எளிதாகக் கிடைக்கும். புதிய வாடிக்கையாளர்களின் வருகையால் லாபம் பன்மடங்கு பெருகும். தினசரி வருமானம் அதிகரிக்கும்.
இல்லத்தரசிகளுக்குப் புகுந்த வீட்டு உறவினர்களின் ஆதரவு எப்போதும் பெருகும். மாணவர்கள் கல்வியில் முழுத் திறமையையும் வெளிப்படுத்திப் போட்டிகளில் முதலிடம் பிடித்துப் பாராட்டு பெறுவீர்கள். உயர்கல்விக்கான முயற்சிகள் அனைத்தும் சாதகமான பலனைத் தரும். தன்னம்பிக்கை கூடும்.
செரிமானக் கோளாறுகள் வரக்கூடும் என்பதால் வெளி உணவுகளைத் தவிர்ப்பது நல்லது. வியாழன், சனி நாட்களில் தட்சிணாமூர்த்திக்கு மஞ்சள் நிற மலர்களால் அர்ச்சனை செய்து வர குருவின் அருள் இரட்டிப்பாகும். இதனால் சகல காரியங்களிலும் சுபிட்சமும் மன அமைதியும் தடையின்றி உண்டாகும்.
தனுசு
ராசிக்கு ஆறாம் வீட்டில் சஞ்சரிக்கும் செவ்வாயின் சாதகமான நிலையால் எதையும் எதிர்கொள்ளும் துணிச்சல் பிறக்கும். எவ்வளவு கடினமான பணிகளையும் சுலபமாக முடித்து விடுவீர்கள். பொருளாதார நிலை ஓரளவுக்குச் சீராகவும் நிம்மதியாகவும் இருக்கும். குடும்பத்தில் சுப செய்திகள் வந்து சேரும்.
உத்தியோகத்தில் வேலைப்பளு கூடினாலும் உங்கள் தனித்திறமையால் அனைத்தையும் எளிதில் சமாளிப்பீர்கள். வியாபாரிகள் புதிய முதலீடுகளைச் செய்யும்போது அனுபவசாலிகளின் ஆலோசனைக கேட்டுச் செயல்படுவது பெரும் நஷ்டத்தைத் தவிர்க்கும். கூட்டுத் தொழிலில் நல்ல லாபம் கிடைக்கும்.
இல்லத்தரசிகளுக்குப் புதிய ஆடை மற்றும் ஆபரணங்கள் வாங்கும் யோகம் உண்டு. மாணவர்கள் சோம்பலைத் தவிர்த்து அதிகாலையில் எழுந்து படித்து வந்தால் தேர்வுகளில் நினைத்த மதிப்பெண்களைப் பெற முடியும். பெற்றோரின் அறிவுரைகளைக் கேட்டு நடப்பது மாணவர்களின் எதிர்காலத்திற்கு நல்லது.
ரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்கள் ஆரோக்கியத்தில் கூடுதல் விழிப்புடன் இருக்கவும். செவ்வாய்க்கிழமை மாதுளம்பழ முத்துக்களை நவதானியங்களுடன் கலந்து கோவிலுக்கு நிவேதனமாக அளிப்பது செவ்வாயின் தாக்கத்தைக் குறைக்கும். காரியங்களில் உள்ள தடைகள் நீங்கி மாபெரும் வெற்றி உண்டாகும்.
மகரம்
ராசிக்கு மூன்றாம் வீட்டில் சஞ்சரிக்கும் சனி பகவானின் சாதகமான நிலையால் பழைய குடும்பச் சிக்கல்களுக்கு நிரந்தர முற்றுப்புள்ளி வைப்பீர்கள். பணப்புழக்கம் சீராக இருப்பதால் தினசரித் தேவைகள் அனைத்தும் பூர்த்தியாகும். மனதில் புதிய உற்சாகம் பிறக்கும்.
உத்தியோகத்தில் உங்களைச் சுற்றியிருந்த மறைமுக எதிர்ப்புகள் மற்றும் பிரச்சினைகள் யாவும் விலகும். வியாபாரிகள் வாடிக்கையாளர்களின் தேவைகளைத் துல்லியமாக அறிந்து செயல்படுவதால் லாபம் சீராக உயர்ந்து மனநிம்மতি தரும். புதிய முதலீடுகளைச் செய்ய இதுவே சிறந்த தருணமாகும்.
இல்லத்தரசிகள் சிறு சேமிப்புகளில் அதிக ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். மாணவர்கள் புதிய தொழில்நுட்பக் கல்வியில் ஆர்வம் காட்டி தங்களின் ஆராய்ச்சித் திறனை வளர்த்துக் கொள்வீர்கள். வரவிருக்கும் போட்டித் தேர்வுகளில் நல்ல மதிப்பெண்கள் கிடைக்கும்.
மூட்டு மற்றும் கால் வலி வந்து நீங்கும். புதன், சனி அன்று எள் கலந்த சாதத்தை வீட்டின் மேல்மாடியில் காக்கைகளுக்கு வைப்பது சனியின் தாக்கத்தைக் குறைத்து நன்மைகளைத் தரும். இதனால் மன அமைதியும் தொழிலில் நல்ல முன்னேற்றமும் உண்டாகும்.
கும்பம்
ராசிக்கு ஐந்தாம் வீட்டில் சஞ்சரிக்கும் சூரியனின் பலத்தால் எதிலும் பதற்றமின்றி மிகுந்த நிதானத்துடன் செயல்பட்டு வெற்றி காண்பீர்கள். பொருளாதாரத்தில் ஓரளவுக்குப் பணப்புழக்கம் திருப்திகரமாக இருக்கும். குடும்ப உறுப்பினர்களின் ஆதரவு உங்களுக்கு எப்போதும் மகிழ்ச்சியளிக்கும்.
உத்தியோகத்தில் பணிச்சுமை அதிகரித்தாலும் சக ஊழியர்கள் உங்களுக்கு எப்போதும் பக்கபலமாக இருப்பர். வியாபாரத்தில் புதிய கூட்டாளிகளைச் சேர்க்கும்போது சட்டப்பூர்வமான ஆவணங்களைச் சரிபார்ப்பது மிகவும் அவசியம். புதிய தொழில் ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திடும் முன் கவனம் தேவை.
இல்லத்தரசிகள் குடும்ப உறுப்பினர்களின் உடல் ஆரோக்கியத்தில் கூடுதல் கவனம் செலுத்தவும். மாணவர்கள் தேவையற்ற பொழுதுபோக்குகள் மற்றும் அலைபேசிப் பயன்பாடுகளைத் தவிர்த்துப் படிப்பில் முழு கவனம் செலுத்த வேண்டும். ஆசிரியர்களின் ஆலோசனைகள் உங்களுக்கு நல்வழி காட்டும்.
கணுக்கால் அல்லது நரம்பு வலி ஏற்பட்டு விலகும். தினமும் வீட்டின் மேல்மாடியில் பறவைகளுக்குத் தண்ணீர் வைப்பது நன்மைகளைத் தரும். அதன் மூலம் தனாதிபதி குருவின் முழு அனுகிரகம் கிடைத்து காரியங்கள் அனைத்தும் சுமுகமாக முடியும்.
மீனம்
ராசிக்கு ஐந்தாம் வீட்டில் சஞ்சரிக்கும் குரு பகவானின் பலத்தால் தடைபட்ட காரியங்கள் அனைத்தும் சுமுகமாக முடியும். உறவினர்களிடையே இருந்த நீண்ட நாள் மனக்கசப்புகள் நீங்கி குடும்ப ஒற்றுமை பலப்படும். எதிர்பார்த்த நல்ல சுப செய்திகள் வந்து சேரும். பொருளாதார நிலை திருப்திகரமாக இருக்கும்.
உத்தியோகத்தில் உங்களின் ஆலோசனைகளுக்குப் புதிய மதிப்பும் உயர்ந்த மரியாதையும் கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் புதிய பெரிய ஆர்டர்கள் கிடைத்து லாபம் பன்மடங்கு பெருகும். புதிய முதலீடுகள் சாதகமாகும். சக கூட்டாளிகளின் ஆதரவு உங்களுக்கு முழுமையாகக் கிடைக்கும்.
இல்லத்தரசிகள் உறவினர்களின் வருகையால் மிகவும் மகிழ்ச்சியடைவர். மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வுகளில் சிறப்பான மதிப்பெண்கள் பெற்றுப் புதிய சாதனைகளைப் படைப்பீர்கள். ஆசிரியர்களின் பாராட்டுக்கள் உங்களின் தன்னம்பிக்கையை எப்போதும் மேலும் அதிகரிக்கச் செய்யும்.
கல்லீரல் அல்லது சர்க்கரை அளவில் லேசான மாறுபாடுகள் தோன்றலாம். ஞாயிறு, வியாழன் கிழமைகளில் மஞ்சள் மலர்களால் தட்சிணாமூர்த்தியை வழிபட்டு, வசதியற்ற ஏழை எளியோருக்கு மஞ்சள் நிற உணவு வழங்குவது சிறந்தது. இதனால் குருவின் பரிபூரண அனுகிரகம் உங்களுக்குக் கிட்டும்.