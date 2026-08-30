பிரிந்திருந்த உறவுகள் மீண்டும் ஒன்று சேர்வார்கள்... வார ராசிபலன்: 30-08-2026 முதல் 05-09-2026 வரை

பஞ்சம ஸ்தானத்தில் புதாதித்ய யோகம், சுகஸ்தானத்தில் குரு பகவான் உச்சம் ஆகியவை யோகத்தை அதிகரிக்கும். நிலுவையில் இருந்த கடன்கள் வசூலாகி பணம் கைக்கு வந்து சேரும். சேமிப்பு கூடும் அதே வேளையில், சுப காரியங்களுக்கான அத்தியாவசிய செலவுகளும் அதிகரிக்கும்.
இல்லத்தில் மகிழ்ச்சியும் இணக்கமான சூழலும் நிலவும். உடன்பிறந்த சகோதரர்களின் ஆதரவு உங்களின் மன அமைதியை அதிகரிக்கும். உறவினர்களிடையே ஒற்றுமை பலப்படும். நண்பர்களின் தக்க சமய உதவி உங்களைக் கடினமான சூழல்களில் இருந்தும் காப்பாற்றும்.
தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் புதிய விரிவாக்க திட்டங்கள் வெற்றியைத் தரும். கூட்டுத் தொழில் முன்னேற்றம் அடையும். உத்தியோகஸ்தர்கள் மேலதிகாரிகளின் பாராட்டைப் பெறுவீர்கள். பணிகளில் சிறிய அளவிலான வேலைப்பளு இருந்தாலும் வருமான உயர்வு மனதிற்கு நிம்மதி தரும்.
உடல் அசதி, தலைவலி மற்றும் கண் எரிச்சல் போன்ற உபாதைகள் தோன்றி மறையலாம். தினமும் காலையில் செம்பு பாத்திரத்தில் நீர் பருகி சூரிய தேவனை தரிசிக்கவும். முருகப்பெருமானை செவ்வரளி மலர் கொண்டு வழிபடவும். அதிர்ஷ்டம் தரும் பொருள் - செம்பருத்தி மலர்.
முயற்சி ஸ்தானத்தில் உச்ச குரு அமர்ந்திருப்பதும், 11-ல் சனி பகவான் வக்ரத்தில் இருப்பதும் உங்களுக்குத் தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும் யோகத்தைத் தரும். எதிர்பார்த்த தனலாபம் தாராளமாகக் கிடைக்கும். வராக்கடன்கள் வசூலாகும். நிலம் மற்றும் வாகனம் வாங்குவதற்கான சூழல் உண்டாகும்.
குடும்ப உறவுகளிடையே அன்யோன்யம் அதிகரிக்கும். தாயாரின் உடல்நலத்தில் நற்போக்கு ஏற்பட்டு அவருடைய ஆசிகள் கிடைக்கும். உறவினர்களின் வருகையால் வீட்டில் சுப நிகழ்வுகள் அமையப்பெறும். பொதுவாழ்வில் உங்களின் சொற்களுக்கு மதிப்பும் மரியாதையும் கூடும்.
வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் வருகை உயர்ந்து லாபம் அதிகரிக்கும். வெளிநாட்டுத் தொடர்புகள் மூலம் புதிய தொழில் வாய்ப்புகள் தேடிவரும்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு விரும்பிய இடமாற்றமும், சம்பள உயர்வும் தடையின்றி கிடைக்கும். சக ஊழியர்களின் போட்டிகளை முறியடிப்பீர்கள்.
அஜீரணக் கோளாறுகள் வரக்கூடும் என்பதால் உணவுப் பழக்கத்தில் எச்சரிக்கை தேவை. தினமும் காலையில் வீட்டை விட்டுப் புறப்படும் முன் பச்சை ஏலக்காயை வாயில் ஒதுக்கிச் செல்லவும். மகாலட்சுமி தாயாருக்கு நெய்தீபம் ஏற்றி வழிபடவும். அதிர்ஷ்டம் தரும் பொருள்- நெற்றியில் சந்தனப்பொட்டு.
தன ஸ்தானத்தில் உச்ச குருவின் அமர்வும், 3-ஆம் வீட்டில் புதாதித்ய யோகமும் கூடி வருவதால் சொல்வாக்கும் செல்வாக்கும் அதிகரிக்கும். நிதி நிலைமை முன்பை விட மிகவும் வலுவடையும். புதிய முதலீடுகளுக்கு வழி பிறக்கும். ஆடம்பரப் பொருட்கள் வாங்குவதற்காக சுபச் செலவுகள் செய்வீர்கள்.
குடும்ப உறுப்பினர்களிடையே அன்பு பெருகும். கணவன்-மனைவி இடையே இணக்கமும் புரிதலும் உண்டாகும். உற்றார் உறவினர்கள் உங்களிடம் ஆலோசனைகளைக் கேட்டுப் பெறுவார்கள். பொது வாழ்வில் மக்களின் ஆதரவு அதிகரிக்கும். நண்பர்கள் மூலம் முக்கிய சுபச் செய்திகள் வந்து சேரும்.
வர்த்தகம் மற்றும் கலைத் துறையினருக்கு இது பொற்காலமாகும். வியாபாரத்தில் புதிய கிளைகளைத் தொடங்கும் எண்ணம் நிறைவேறும். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் முழு நம்பிக்கையைப் பெறுவீர்கள். புதிய வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல ஊதியத்துடன் கூடிய வேலை கிடைக்கும்.
உஷ்ணம் சம்பந்தப்பட்ட உபாதைகளும் சோர்வும் தோன்றி மறையலாம். தினமும் சிறிதளவு பச்சைக் கற்பூரத்தைக் கையில் வைத்துக்கொண்டு தியானித்து செல்லவும். பெருமாளுக்குத் துளசி மாலை சாற்றி வழிபடவும். அதிர்ஷ்டம் தரும் பொருள்- மருதாணி இலை.
ராசியிலேயே குரு பகவான் உச்ச பலத்துடன் வீற்றிருப்பது அரிய மகா யோக அமைப்பாகும். மனக் குழப்பங்கள் விலகி தெளிவு உண்டாகும். தனவரவு பல வழிகளில் வந்து வங்கியிலிருக்கும் சேமிப்பை உயர்த்தும். ஆன்மீகப் பயணங்கள் மற்றும் தர்ம காரியங்களுக்காக மகிழ்ச்சியுடன் செலவிடுவீர்கள்.
குடும்பத்தில் மங்களகரமான சுபநிகழ்ச்சிகள் அரங்கேறும். பிரிந்திருந்த உறவுகள் மீண்டும் ஒன்று சேர்வார்கள். பிள்ளைகளின் கல்வியில் நல்ல முன்னேற்றம் காணப்படும். சமூகத்தில் அந்தஸ்து உயரும். நண்பர்கள் உங்களைத் தேடிவந்து உதவி கரங்களை நீட்டுவார்கள்.
தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் சுலபமாகக் கையெழுத்தாகும். உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு பதவி உயர்வுடன் கூடிய விரும்பிய இடமாற்றம் கிடைக்கும். மேலதிகாரிகள் உங்களின் திறமையை உணர்ந்து உரிய அங்கீகாரம் வழங்குவார்கள்.
பித்த உபாதைகள் அல்லது சளித் தொந்தரவுகள் வந்து செல்லலாம். தினமும் காலையில் ஒரு சொட்டு பசும்பால் அருந்திவிட்டு வீட்டை விட்டுப் புறப்படவும். சிவபெருமானுக்குப் பாலாபிஷேகம் செய்து வழிபடவும். அதிர்ஷ்டம் தரும் பொருள்- ஸ்படிக மணி.
உங்கள் ராசிநாதன் சூரியன் சொந்த வீடான சிம்மத்திலேயே ஆட்சி பெற்று புதனோடு சேர்ந்து புதாதித்ய யோகத்தை உருவாக்குவது சிறப்பாகும். கம்பீரமும் தலைமைப் பண்பும் மிளிரும். பணவரவு தாராளமாக இருக்கும். சொத்து வாங்குவதற்கும் தொழில் விரிவாக்கத்திற்கும் செலவுகள் நேரிடும்.
குடும்பத்தில் தந்தையின் ஆதரவும் பூர்வீக நன்மைகளும் கிடைக்கும். உறவினர்களிடம் உங்கள் பேச்சுக்கு தனி மரியாதை உண்டாகும். சமூகத்திலும் பொது வாழ்விலும் தலைமைப் பொறுப்புகள் தேடிவரும். நண்பர்களுடன் இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் மறைந்து இணக்கம் கூடும்.
நிர்வாகம் மற்றும் அரசுத் துறையினருக்கு அமோகமான காலம். வியாபாரத்தில் புதிய சந்தைகளை நோக்கிச் செயல்பட்டு வெற்றி காண்பீர்கள். உத்தியோகஸ்தர்களுக்குப் புதிய உயர் பதவிகள் கிடைக்கும். தொழில் போட்டியாளர்களை உங்களின் அதிரடி முடிவுகளால் வீழ்த்துவீர்கள்.
உடலில் அதிக உஷ்ணம் மற்றும் கண் எரிச்சல் வந்து போகலாம். தினமும் காலையில் நெற்றியில் சந்தனத் திலகம் அணிவது புதுமையான பரிகாரமாகும். சூரிய பகவானுக்கு ஆதித்ய ஹ்ருதயம் ஸ்தோத்திரம் சொல்லி வழிபடவும். அதிர்ஷ்டம் தரும் பொருள்- சூரிய காந்தி மலரின் படம்.
லாப ஸ்தானத்தில் குரு பகவான் உச்சம் பெற்று அமர்ந்திருப்பதால் தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும் யோகம் உண்டாகும். பணப்புழக்கம் அபாரமாக இருக்கும். பழைய கடன்கள் அடையும். தொழில் முதலீடுகள் மற்றும் எதிர்காலச் சேமிப்புகளுக்காக நிதியைச் செலவிடுவீர்கள்.
குடும்பத்தில் சுப நிகழ்வுகள் சிறப்பாக நடைபெறும். உற்றார் உறவினர்களின் முழு ஆதரவும் வழிகாட்டலும் கிடைக்கும். பொது வாழ்வில் உங்களின் புகழும் மதிப்பும் உயரும். நண்பர்கள் வழியில் எதிர்பார்த்த நல்ல செய்திகள் வந்து சேரும்.
வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் வருகையால் லாபம் இருமடங்காகும். உத்தியோகத்தில் வேலைப்பளு அதிகமாக இருந்தாலும், திறம்பட முடித்து பாராட்டு பெறுவீர்கள். நிலுவையில் இருந்த சம்பள உயர்வு பேச்சுவார்த்தை சாதகமாக முடியும்.
நரம்புத் தளர்ச்சி அல்லது தூக்கமின்மை உபாதைகள் வரலாம். தினமும் காலையில் சிறிதளவு துளசி தீர்த்தம் அருந்திவிட்டுப் பணியைத் தொடங்குங்கள். ஸ்ரீஹயக்ரீவரை வழிபட்டு ஏழை மாணவர்களுக்கு உதவவும். அதிர்ஷ்டம் தரும் பொருள்- அருகம்புல்.
லாப ஸ்தானத்தில் சூரியன் மற்றும் புதன் இணைந்திருப்பது அதிர்ஷ்ட தனலாபத்தைத் தரும். 6-ல் சனி இருப்பதால் மறைமுக எதிர்ப்புகள் விலகும். வருமானம் கணிசமாக உயரும். வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் வாங்குவதற்காகச் செலவிடுவீர்கள்.
குடும்பத்தில் அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் நிலவும். மூத்த சகோதரர்களின் உதவி மனப்பாரத்தைக் குறைக்கும். உறவினர்கள் உங்கள் ஆலோசனைகளை நாடுவார்கள். பொது வாழ்வில் செல்வாக்கு மிளிரும். நண்பர்களுடன் சேர்ந்து எடுக்கும் முயற்சிகள் வெற்றியடையும்.
தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் புதிய திருப்பங்கள் உண்டாகும். பங்குச்சந்தை மற்றும் கமிஷன் தொழிலில் நல்ல லாபம் கிடைக்கும். உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு பதவி உயர்வும் நிலுவைத்தொகையும் கிடைக்கும். அலுவலகச் சிக்கல்கள் முற்றிலும் தீரும்.
முதுகு வலி, தோலில் அலர்ஜி போன்றவை வந்து அகலும். வெண்பட்டு நூலை கையில், பையில் வைத்திருப்பது எளிய பரிகாரமாகும். அம்பாளுக்கு லலிதா சகஸ்ரநாமம் பாராயணம் செய்து வழிபடவும். அதிர்ஷ்டம் தரும் பொருள்- சந்தன அத்தர்.
10-ஆம் வீட்டில் சூரியன்-புதன் சேர்க்கையால் கர்ம ஜீவன யோகமும், பாக்கிய ஸ்தான உச்ச குருவின் பார்வையும் பலம் தரும். நினைக்கின்ற காரியங்கள்
எளிதில் நிறைவேறும். நிதி நிலைமை வலுவடையும். சுப நிகழ்ச்சிகளுக்காகவும் சொத்து சேர்க்கைக்காகவும் செலவிடுவீர்கள்.
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும் ஒற்றுமையும் தழைத்தோங்கும். தந்தையின் வழியில் பூர்வீகச் சொத்துக்கள் கைக்கு வரும். பொதுவாழ்வில் உள்ளவர்களுக்கு புதிய அங்கீகாரம் தேடிவரும். நண்பர்களின் முழு ஒத்துழைப்பும் எந்நேரமும் கிடைக்கும்.
அரசு பணிக்கு முயல்பவர்களுக்கு நல்ல செய்தி வந்து சேரும். வியாபாரத்தில் புதிய முதலீடுகள் பெரும் லாபத்தைத் தரும். உத்தியோகத்தில் அதிகாரப் பொறுப்புகளும் பாராட்டும் கிடைக்கும். பணிபுரியும் இடத்தில் இருந்த சதித்திட்டங்கள் முறியடிக்கப்படும்.
இரத்த அழுத்தம் அல்லது அஜீரணக் கோளாறுகள் தோன்றி மறையலாம். தினமும் காலையில் சிறிதளவு குங்குமத்தை நெற்றியில் இட்டுக் கொள்ளவும். துர்க்கை அம்மனுக்கு எலுமிச்சை தீபம் ஏற்றி வழிபடவும். அதிர்ஷ்டம் தரும் பொருள்- செந்நிற பட்டு நூல்.
3-ல் ராகு பலமாக இருப்பதும், 9-ல் சூரியன்-புதன் இணைந்திருப்பதும் மன தைரியத்தையும் அதிர்ஷ்டத்தையும் தரும். பணப்புழக்கம் சிறப்பாக இருக்கும். நீண்ட தூரப் பயணங்கள் மற்றும் தர்ம காரியங்களுக்காகத் திட்டமிட்ட சுபச் செலவுகள் நேரிடும்.
குடும்ப உறுப்பினர்களிடையே அன்யோன்யம் கூடும். தந்தையின் உடல்நலனில் நல்ல முன்னேற்றம் காணப்படும். உறவினர்களின் வருகை உற்சாகம் தரும். பொது வாழ்வில் செல்வாக்கு உயரும். நண்பர்கள் வழியில் எதிர்பார்த்த உதவிகள் தடையின்றி கிடைக்கும்.
கட்டுமானத் துறை மற்றும் ஏற்றுமதி வியாபாரத்தில் நல்ல லாபம் கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் இருந்த சவால்களைச் சுலபமாக எதிர்கொண்டு வெற்றி பெறுவீர்கள். மேலதிகாரிகள் உங்கள் யோசனைகளை ஏற்றுக்கொள்வார்கள். புதிய வேலை வாய்ப்புகள் தேடிவரும்.
உடல் அசதி அல்லது தொடை வலி வந்து செல்லலாம். தினமும் காலையில் சிறிதளவு மஞ்சள் தூளை நீரில் கலந்து பருகவும். தட்சிணாமூர்த்திக்கு கொண்டைக்கடலை மாலை சாற்றி வழிபடவும். அதிர்ஷ்டம் தரும் பொருள்- மஞ்சள் கடுகு.
களத்திர ஸ்தானத்தில் உச்ச குருவின் பார்வையும், 3-ல் வக்ர சனியும் தடைகளைத் தாண்டி வெற்றி பெற வைக்கும். தனவரவு தாராளமாக இருக்கும். கடன் சுமைகள் குறையும். மருத்துவச் செலவுகள் மற்றும் திடீர் பயணங்களுக்காகப் பணம் விரயமாகலாம்.
குடும்பத்தில் சிறு சலசலப்புகள் வந்து மறையும். வாழ்க்கைத்துணையின் ஆதரவு பெரும் பலமாக இருக்கும். உறவினர்களிடம் பேசும்போது நிதானம் தேவை. பொது வாழ்வில் புதிய பொறுப்புகள் தேடிவரும். நண்பர்கள் துணையாக நிற்பார்கள்.
வியாபாரத்தில் நிலுவையில் இருந்த கடன் தொகைகள் வசூலாகும். வெளிநாட்டுத் தொடர்புகள் மூலம் புதிய வாய்ப்புகள் கைகூடும். உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு கெடுபிடிகள் தணியும். புதிய உத்தியோக முயற்சிகளுக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும்.
இரவுப் பயணங்களால் தூக்கமின்மை அல்லது வாயுத் தொல்லை வரலாம். தினமும் காலையில் சிறிதளவு கருப்பு எள்ளை நீரில் கலந்து தானம் செய்யவும். ஆஞ்சநேயருக்கு வெண்ணெய் காப்பு சாற்றி வழிபடவும். அதிர்ஷ்டம் தரும் பொருள்- கஸ்தூரி அத்தர்.
7-ஆம் வீட்டில் சூரியனும் புதனும் இணைந்து புதாதித்ய யோகத்தைத் தருவது தொழிலில் சிறப்பான யோகத்தை அளிக்கும். தனவரவு தாராளமாக இருக்கும். குடும்பத் தேவைகளுக்காகவும் சுப நிகழ்வுகளுக்காகவும் மகிழ்ச்சியுடன் செலவு செய்வீர்கள்.
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் நிலவும். கணவன்-மனைவி இடையே அன்யோன்யம் அதிகரிக்கும். உறவினர்களின் வருகையால் உற்சாகம் பெருகும். பொது வாழ்வில் மக்களின் ஆதரவு உயரும். நண்பர்கள் உங்கள் வளர்ச்சிக்கு உறுதுணையாக இருப்பார்கள்.
தொழிலில் புதிய கூட்டாண்மை ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகும். வாடிக்கையாளர்கள் ஆதரவால் லாபம் உயரும். உத்தியோகத்தில் சக ஊழியர்களின் முழு ஒத்துழைப்பும் கிடைக்கும். அலுவலகத்தில் உங்கள் கை ஓங்கும்.
கால் வலி அல்லது பாதம் எரிச்சல் வந்து செல்லலாம். தினமும் காலையில் நல்லெண்ணெயில் தீபம் ஏற்றி வழிபடுவது புதுமையான பரிகாரமாகும். சனி
பகவானுக்கு நீல மலர்கள் சாற்றி வழிபடவும். அதிர்ஷ்டம் தரும் பொருள்- நீல நிறப்பட்டுத்துணி.
பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானத்தில் குரு உச்சம் பெற்று அமர்ந்திருப்பதும், 6-ல் சூரியன் அமைந்திருப்பதும் கடன் மற்றும் எதிரிகள் தொல்லையை அழிக்கும். நிதி நிலைமை திருப்திகரமாக இருக்கும். கடன் அடைத்தல் மற்றும் ஆடை ஆபரண செலவுகள் உண்டு.
குடும்பத்தில் சுப காரியங்கள் திட்டமிட்டபடி நடைபெறும். பிள்ளைகளால் பெருமையும் மகிழ்ச்சியும் சேரும். உறவினர்கள் அன்புடன் பழகுவார்கள். பொது வாழ்வில் உங்கள் புகழ் பரவும். நண்பர்கள் தேடிவந்து உதவிகளைச் செய்வார்கள்.
வியாபாரத்தில் இருந்த போட்டிகள் விலகும். புதிய உத்திகளால் லாபத்தைப் பெருக்குவீர்கள். உத்தியோகத்தில் நிலுவையில் இருந்த புகார்கள் சாதகமாக முடியும். மேலதிகாரிகளின் பாராட்டும் பதவி உயர்வும் கிடைக்கும்.
அஜீரணம் அல்லது கல்லீரல் உபாதைகள் தோன்றி மறையலாம். தினமும் காலையில் சிறிதளவு சந்தனத்தை நீரில் கலந்து நெற்றியில் இடவும். இஷ்ட குரு அல்லது ஸ்ரீ ராகவேந்திர சுவாமிகளை வழிபடவும். அதிர்ஷ்டம் தரும் பொருள்-அதிமதுரக் குச்சி.