எதிர்பாராத நன்மைகள்... புதிய வாய்ப்புகள்...வார ராசிபலன்: அக்டோபர் 18 முதல் 24 வரை..!

துலாமில் சூரியன், புதன், சுக்கிரன் ஏழாமிடத்தில் இருப்பதால் கூட்டுத்தொழில், ஒப்பந்தம், பேச்சுவார்த்தை சாதகமாகும். கடகத்தில் குரு, செவ்வாய் நான்காமிடத்தில் இருப்பதால் வீடு, வாகன முயற்சிகள் நிறைவேறும். வரவு சீராகும். செலவும் இருக்கும். இந்த வாரம் கூடுதல் நன்மை கிடைக்கும்.
குடும்பத்தில் மனக்கசப்புகள் பேசித் தீரும். துணைவர் ஆதரவு கிடைக்கும். சகோதரர் மூலம் உதவி கிடைக்கலாம். உறவினர் சந்திப்பு மகிழ்ச்சி தரும். நண்பர்கள் வழியாக புதிய அறிமுகம் உருவாகும். பொதுவாழ்வில் உங்கள் பேச்சுக்கு மதிப்பு உயரும். குடும்பத்தில் மனநிம்மதியும் கிடைக்கும்.
தொழிலில் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் சேர்வார்கள். வியாபாரத்தில் பழைய தொடர்புகள் மூலம் ஆர்டர் கிடைக்கும். கூட்டாளிகளுடன் அவசர முடிவுகளை தவிர்க்கவும். ஆவணங்களை கவனமாகப் படித்து கையெழுத்திடுங்கள். உத்தியோகத்தில் கூடுதல் பொறுப்பு வந்தாலும் பாராட்டு கிடைக்கும்.
உடல்நிலையில் வயிறு, மார்பு, உடல் சூடு சார்ந்த தொந்தரவுகள் ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். தினமும் நடைப்பயிற்சி செய்யுங்கள். அன்றாடம் அனுமனை வழிபடுங்கள். தண்ணீர் போதுமான அளவு அருந்துங்கள். அதிர்ஷ்டப் பொருள் - செம்பருத்தி மலர்
துலாமில் சூரியன், புதன், சுக்கிரன் ஆறாமிடத்தில் இருப்பதால் போட்டி, கடன், வழக்கு விஷயங்களில் நிதானம் தேவை. கடகத்தில் குரு, செவ்வாய் மூன்றாமிடத்தில் முயற்சிக்கு பலன் கிடைக்கும். வரவு வரும். செலவும் கூடும். இந்த வாரம் நிதானம் மிகவும் அவசியம்.
குடும்பத்தில் சிறு கருத்து வேறுபாடுகள் இருந்தாலும் விரைவில் சரியாகும். சகோதரர் உதவுவார். உறவினர்களுடன் பண விஷயத்தில் கவனம் தேவை. நண்பர்கள் துணை நிற்பார்கள். பொதுவாழ்வில் அமைதியாக செயல்பட்டால் நல்ல பெயர் கிடைக்கும். இதனால் குடும்ப நெருக்கம் கூடும்.
தொழிலில் போட்டி அதிகரிக்கும். உழைப்பால் முன்னேற்றம் பெறுவீர்கள். வியாபாரத்தில் நிலுவைப் பணம் வசூலாகும். உத்தியோகத்தில் கூடுதல் பணிச்சுமை வரலாம். கடன், வரி, ஆவணங்களை தாமதமின்றி முடிக்கவும். புதிய திறன் கற்றல் பயனளிக்கும். திட்டமிட்டு செயல்படுங்கள்.
உடல்நிலையில் செரிமானம், தூக்கக் குறைவு போன்றவை ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். உணவுக்குப் பிறகு சிறிது நடக்கவும். வெள்ளியன்று மகாலட்சுமியை வழிபடுங்கள். பச்சைப்பயறு தானம் செய்யுங்கள். இரவில் அதிக உணவை தவிர்க்கவும். அதிர்ஷ்டப் பொருள் - தாமரை மலர்.
துலாமில் சூரியன், புதன், சுக்கிரன் ஐந்தாமிடத்தில் இருப்பதால் கல்வி, அறிவு, படைப்பாற்றல் சிறக்கும். கடகத்தில் குரு, செவ்வாய் இரண்டாமிடத்தில் குடும்ப வரவு உயரும். வரவு நன்றாக இருக்கும். செலவுகளை திட்டமிட்டு மேற்கொள்ளுங்கள். இந்த வாரம் நல்ல பலன் கிடைக்கும்.
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான செய்தி கிடைக்கும். குழந்தைகளின் முன்னேற்றம் பெருமை தரும். துணையுடன் எதிர்காலத் திட்டம் குறித்து பேசுவீர்கள். உறவினர் வருகை ஏற்படும். நண்பர் ஆலோசனை பயன் தரும். பொதுவாழ்வில் உங்கள் பேச்சுத்திறன் கவனத்தை ஈர்க்கும். இதனால் உறவு மேலும் வலுப்படும்.
தொழிலில் புதிய யோசனைகள் நடைமுறைக்கு வரும். வியாபாரத்தில் இணையத் தொடர்புகள் மூலம் வாடிக்கையாளர்கள் அதிகரிப்பார்கள். உத்தியோகத்தில் திறமை பாராட்டப்படும். ஊக முதலீடுகளை தவிர்க்கவும். நிலுவைத்திட்டங்கள் மீண்டும் தொடங்கும். ஒப்பந்தங்களை முழுமையாகச் சரிபாருங்கள்.
உடல்நிலையில் தொண்டை, பற்கள், வயிறு சார்ந்த தொந்தரவுகள் ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். தினமும் மூச்சுப்பயிற்சி செய்யுங்கள். தினமும் மதுரை மீனாட்சியை வழிபடுங்கள். இனிப்பு, எண்ணெய் உணவை குறைக்கவும். அதிர்ஷ்டப் பொருள் - துளசி தளம்.
துலாமில் சூரியன், புதன், சுக்கிரன் நான்காமிடத்தில் இருப்பதால் வீடு, வாகனம், குடும்ப வசதிகளில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். உங்கள் ராசியில் குரு, செவ்வாய் இருப்பதால் தன்னம்பிக்கை உயரும். வரவு அதிகரிக்கும். செலவும் இருக்கும். இந்த வாரம் நல்ல பலன் எதிர்பார்க்கலாம்.
குடும்பத்தில் ஆதரவு கிடைக்கும். தாயார் அல்லது தாய் வழி உறவினர் மூலம் நல்ல செய்தி வரும். துணையுடன் இருந்த மனக்கசப்பு குறையும். நண்பர்கள் உதவுவார்கள். பொதுவாழ்வில் செல்வாக்கு உயரும். வீட்டில் முக்கிய முடிவு எடுக்கப்படும். இதனால் நம்பிக்கை அதிகரிக்கும்.
தொழிலில் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும். வியாபாரத்தில் விரிவாக்கம் குறித்து ஆலோசனை நடக்கும். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் கவனம் கிடைக்கும். பணிச்சுமை கூடினாலும் சமாளிப்பீர்கள். சொத்து தொடர்பான பேச்சுவார்த்தைகள் சாதகமாகும். முயற்சிக்கு உரிய பலன் கிடைக்கும். தொடர்ந்து முயற்சி செய்யுங்கள்.
உடல்நிலையில் உடல் சூடு, தலைவலி, செரிமானக் கோளாறு ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். தண்ணீர் அதிகம் குடிக்கவும். தினமும் அம்மனை வழிபடுங்கள். இரவில் போதிய தூக்கம் பெறுங்கள். உணவில் காரத்தை குறைக்கவும். அதிர்ஷ்டப் பொருள் - மல்லிகை மலர்.
துலாமில் சூரியன், புதன், சுக்கிரன் மூன்றாமிடத்தில் இருப்பதால் முயற்சி, எழுத்து, தொடர்பு, பயணங்களில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். கடகத்தில் குரு, செவ்வாய் பன்னிரண்டாமிடத்தில் இருப்பதால் செலவு கூடும். வரவை கவனமாக நிர்வகிக்கவும். இந்த வாரம் நிதானம் அவசியம்.
குடும்பத்தில் சகோதரர் மூலம் நல்ல செய்தி கிடைக்கும். குழந்தைகள் தொடர்பான மகிழ்ச்சி ஏற்படும். துணையுடன் பிடிவாதம் வேண்டாம். உறவினர் உதவி கேட்கலாம். நண்பர்களுடன் சந்திப்பு நடைபெறும். பொதுவாழ்வில் புதிய அறிமுகங்கள் உருவாகும். வீட்டில் அமைதி நிலவும். பொறுமையுடன் அணுகுங்கள்.
தொழிலில் புதிய பொறுப்புகள் வரும். வியாபாரத்தில் தொலைதூர அல்லது வெளிநாட்டு வாடிக்கையாளர் வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். உத்தியோகத்தில் பணிச்சுமை அதிகரிக்கும். புதிய தொழில்நுட்பம் கற்றுக்கொள்ளுங்கள். தகவல்களை பாதுகாப்பாக வைக்கவும். பயணங்களை முன்கூட்டி திட்டமிடுங்கள்.
உடல்நிலையில் தூக்கக் குறைவு, கண்சோர்வு, உடல்சோர்வு ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். இரவில் கைப்பேசி பயன்பாட்டை குறைக்கவும். தினமும் சிவபெருமானை வழிபடுங்கள். கோதுமை தானம் செய்யுங்கள். நேரத்திற்கு உறங்குவது நல்லது. அதிர்ஷ்டப் பொருள் – நெல்லிக் கனி.
துலாமில் சூரியன், புதன், சுக்கிரன் இரண்டாமிடத்தில் இருப்பதால் பேச்சு, குடும்ப வரவு, சேமிப்பு மேம்படும். கடகத்தில் குரு, செவ்வாய் பதினொன்றாமிடத்தில் இருப்பதால் லாப வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும். வரவு நன்றாக இருக்கும். செலவும் கூடும். இந்த வாரம் நிதி பலன் கிடைக்கும்.
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சந்திப்பு ஏற்படும். பிரிந்த உறவினர் மீண்டும் நெருங்கலாம். நண்பர்கள் உதவுவார்கள். வீட்டில் சுபநிகழ்ச்சி அல்லது புதிய பொருள் வாங்கும் முடிவு வரும். பொதுவாழ்வில் உங்கள் ஆலோசனைக்கு மதிப்பு உயரும். இதனால் குடும்ப மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும்.
தொழிலில் லாபவாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும். வியாபாரத்தில் பழைய பாக்கிகள் வசூலாகும். உத்தியோகத்தில் சம்பள உயர்வு அல்லது கூடுதல் பொறுப்பு குறித்து பேச்சு வரும். குழுப்பணி பாராட்டு பெறும். புதிய ஒப்பந்தத்திற்கு முன் ஆவணங்களை சரிபார்க்கவும். முக்கியமாக கவனமாக செயல்படுங்கள்.
உடல்நிலையில் மார்பு, வயிறு, மனஅழுத்தம் சார்ந்த தொந்தரவுகள் ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். சீரகநீர் அருந்தலாம். அன்றாடம் விநாயகரை வழிபட்டு அருகம்புல் சாத்துங்கள். இரவில் இலகுவான உணவு எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். உடலுக்கு ஓய்வு அளியுங்கள். அதிர்ஷ்டப் பொருள் - மயில் இறகு.
உங்கள் ராசியில் சூரியன், புதன், சுக்கிரன் இருப்பதால் தனிப்பட்ட முயற்சி, பேச்சுத்திறன், புதிய தொடர்புகள் சிறக்கும். கடகத்தில் குரு, செவ்வாய் பத்தாமிடத்தில் இருப்பதால் தொழில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். வரவு உயரும். செலவும் இருக்கும். இந்த வாரம் முன்னேற்றம் உறுதி.
குடும்பத்தில் உங்கள் கருத்துக்கு மதிப்பு கிடைக்கும். துணையுடன் கருத்து வேறுபாடு குறையும். சகோதரர் நல்ல செய்தி தருவார். நண்பர்கள் ஆதரிப்பார்கள். உறவினர்களிடையே முக்கிய பங்கு வகிப்பீர்கள். பொதுவாழ்வில் பேச்சால் நல்ல பெயர் கிடைக்கும். இதனால் நம்பிக்கை அதிகரிக்கும்.
தொழிலில் முன்னேற்றம் தெரியும். வியாபாரிகளுக்கு முக்கிய ஒப்பந்தம் கிடைக்கலாம். உத்தியோகத்தில் பாராட்டும் புதிய பொறுப்பும் வரும். தொழில் மாற்றம் நினைப்பவர்கள் நிபந்தனைகளை ஒப்பிடுங்கள். கூட்டாளிகள் கணக்குகளை தெளிவாக வைத்திருங்கள். நிலுவை வேலைகள் முடியும்.
உடல்நிலையில் தோல், முதுகு, சிறுநீரக சார்ந்த தொந்தரவுகள் ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். தினமும் திருப்பதி பெருமாளை வழிபடுங்கள். தாமரை மலர் சாத்துங்கள். உப்பை அளவுடன் பயன்படுத்துங்கள். தண்ணீர் அதிகம் அருந்துங்கள். அதிர்ஷ்டப் பொருள் - ரோஜா மலர்.
துலாமில் சூரியன், புதன், சுக்கிரன் பன்னிரண்டாமிடத்தில் இருப்பதால் செலவு, பயணம், வெளிநாட்டு தொடர்புகள் அதிகரிக்கும். கடகத்தில் குரு, செவ்வாய் ஒன்பதாமிடத்தில் இருப்பதால் பாக்கியம் துணைநிற்கும். வரவு கிடைக்கும். செலவை கட்டுப்படுத்துங்கள். இந்த வாரம் பாக்கியம் துணைநிற்கும்.
குடும்பத்தில் மூத்தவர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். தந்தை வழி ஆலோசனை பயன் தரும். துணையுடன் நெருக்கம் அதிகரிக்கும். நண்பர் தொலைதூரத்திலிருந்து உதவுவார். பொதுவாழ்வில் அமைதியான அணுகுமுறை நல்ல பெயர் தரும். ஆன்மிகப் பயணம் ஏற்படலாம். இதனால் மனநிம்மதி கூடும்.
தொழிலில் வெளிநாடு, பயணம், கல்வி தொடர்பான வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். வியாபாரத்தில் புதிய சந்தையை அணுகுவீர்கள். உத்தியோகத்தில் இடமாற்றம் அல்லது பயணம் வரலாம். ரகசியச் செலவுகளை கட்டுப்படுத்துங்கள். ஆவணங்களை பாதுகாப்பாக வைத்திருங்கள்.
உடல்நிலையில் பாதம், கண்கள், தூக்கக் குறைவு போன்றவை ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். இரவில் பாதங்களை வெந்நீரில் கழுவுங்கள். அன்றாடம் சோமாஸ்கந்தனை வழிபடுங்கள். சிவப்பு பருப்பு தானம் செய்யுங்கள். தூக்க நேரத்தை ஒழுங்குபடுத்துங்கள். அதிர்ஷ்டப் பொருள் - செவ்வரளி மலர்.
துலாமில் சூரியன், புதன், சுக்கிரன் பதினொன்றாமிடத்தில் இருப்பதால் லாபம், நண்பர்கள், புதிய தொடர்புகள் அதிகரிக்கும். கடகத்தில் குரு, செவ்வாய் எட்டாமிடத்தில் இருப்பதால் கூட்டு நிதியில் கவனம் தேவை. வரவு வரும். எதிர்பாராத செலவும் இருக்கும். லாப வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும்.
குடும்பத்தில் உங்கள் பேச்சுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும். துணையுடன் நல்ல முடிவு எடுக்கலாம். உறவினர்கள் தொழில் தகவல் தருவார்கள். நண்பர்கள் வட்டம் விரிவடையும். பொதுவாழ்வில் புதிய அறிமுகங்கள் உதவும். குடும்பப் பிரச்சினைக்கு அமைதியாக தீர்வு காண்பீர்கள். மனநிறைவு ஏற்படும்.
தொழிலில் லாப வாய்ப்புகள் இருந்தாலும் கணக்கு வெளிப்படைத்தன்மை அவசியம். வியாபாரத்தில் கூட்டாளியை நன்கு சரிபார்க்கவும். உத்தியோகத்தில் புதிய திட்டம் கிடைக்கும். வரி, காப்பீடு, முதலீட்டு ஆவணங்களை கவனியுங்கள். ஆராய்ச்சி துறையில் முன்னேற்றம் உண்டு. நிதானமாக செயல்படுங்கள்.
உடல்நிலையில் மூட்டு, வயிறு, மனஅழுத்தம் போன்றவை ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். திறந்தவெளியில் மூச்சுப்பயிற்சி செய்யுங்கள். தினமும் அரசமர பிள்ளையாரை வழிபடுங்கள். மஞ்சள் பருப்பு தானம் செய்யுங்கள். தினமும் சிறிது உடற்பயிற்சி செய்யுங்கள். அதிர்ஷ்டப் பொருள் - அரசமர இலை.
துலாமில் சூரியன், புதன், சுக்கிரன் பத்தாமிடத்தில் இருப்பதால் தொழில், பதவி, சமூக மதிப்பு உயரும். கடகத்தில் குரு, செவ்வாய் ஏழாமிடத்தில் இருப்பதால் கூட்டாண்மை முக்கியமாகும். வரவு மேம்படும். பயனற்ற செலவுகளை தவிர்க்கவும். தொழில் முன்னேற்றம் ஏற்படும்.
குடும்பத்தில் துணையின் ஆதரவு கிடைக்கும். உறவினர் தொழிலில் உதவுவார். நண்பர்களிடம் நிதி விவரங்களை பகிராதீர்கள். பொதுவாழ்வில் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும். வீட்டில் கருத்து வேறுபாடு இருந்தாலும் சமரசம் சாத்தியம். தாயாரின் ஆலோசனை பயன் தரும். உறவில் நிதானம் அவசியம்.
தொழிலில் முக்கிய வாய்ப்பு கிடைக்கும். வியாபாரிகளுக்கு பெரிய வாடிக்கையாளர் அல்லது ஒப்பந்தம் வரலாம். உத்தியோகத்தில் பதவி அல்லது திட்டத்தலைமை வாய்ப்பு கிடைக்கும். கூட்டாளிகளுடன் முடிவுகளை எழுத்துப்பூர்வமாக வைத்திருங்கள். அலுவலக அரசியலை தவிர்க்கவும்.
உடல்நிலையில் தூக்கக் குறைவு, கால்வலி, மனஅழுத்தம் ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். நடைப்பயிற்சி செய்யுங்கள். அன்றாடம் துர்க்கையை வழிபட்டு எள் எண்ணெய் தீபம் ஏற்றுங்கள். முதியவருக்கு உணவு வழங்குங்கள். உடலுக்கு போதிய ஓய்வு கொடுங்கள். அதிர்ஷ்டப் பொருள் - பஞ்சமுக ருத்ராட்சம்.
துலாமில் சூரியன், புதன், சுக்கிரன் ஒன்பதாமிடத்தில் இருப்பதால் பாக்கியம், கல்வி, பயணம், வழிகாட்டிகளால் முன்னேற்றம் கிடைக்கும். கடகத்தில் குரு, செவ்வாய் ஆறாமிடத்தில் இருப்பதால் போட்டியில் வெற்றி கிடைக்கும். வரவு உயரும். செலவையும் கட்டுப்படுத்துங்கள். இந்த வாரம் நல்ல மாற்றம் உண்டு.
குடும்பத்தில் மூத்தவர்களின் ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும். நண்பர்கள் புதிய வாய்ப்பு தருவார்கள். துணையுடன் எதிர்காலத் திட்டம் பேசலாம். பொதுவாழ்வில் கருத்துகள் கவனிக்கப்படும். உறவினர்களுடன் சந்திப்பு நடைபெறும். பிறர் ரகசியங்களை பாதுகாப்பது நன்மை தரும். இதனால் உறவுகள் வலுப்படும்.
தொழிலில் புதிய துறை அல்லது வெளிநாட்டு தொடர்பு உருவாகும். வியாபாரத்தில் போட்டி அதிகரித்தாலும் சமாளிப்பீர்கள். உத்தியோகத்தில் திறமை வெளிப்படும்.
வேலைமாற்ற முயற்சிகளில் முன்னேற்றம் உண்டு. சந்தேகமான திட்டங்களை தவிர்க்கவும். புதிய பயிற்சி பயன் தரும். முடிவுகளில் தெளிவு அவசியம்.
உடல்நிலையில் நரம்புச்சோர்வு, கண்எரிச்சல், செரிமானத் தொந்தரவு ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். காலை ஐந்து நிமிடம் அமைதியாக அமருங்கள். அன்றாடம் பைரவரை வழிபடுங்கள். செடிகளுக்கு நீர் ஊற்றுங்கள். காலை சூரிய ஒளியில் சிறிது நேரம் நில்லுங்கள். அதிர்ஷ்டப் பொருள் - முல்லை மலர்.
துலாமில் சூரியன், புதன், சுக்கிரன் எட்டாமிடத்தில் இருப்பதால் கூட்டு நிதியில் கவனம் தேவை. மீனத்தில் சனி இருப்பதால் பொறுப்பு அதிகரிக்கும். கடகத்தில் குரு, செவ்வாய் ஐந்தாமிடத்தில் இருப்பதால் கல்வி, குழந்தைகள், படைப்பாற்றல் சிறக்கும். வரவு இருக்கும். செலவில் கட்டுப்பாடு தேவை.
குடும்பத்தில் அமைதியை பேணுங்கள். குழந்தைகள் தொடர்பான நல்ல செய்தி கிடைக்கும். துணையுடன் பணவிஷயங்களை வெளிப்படையாக பேசுங்கள். உறவினர் உதவுவார். நண்பர்களிடம் தனிப்பட்ட திட்டங்களை பகிர வேண்டாம். பொதுவாழ்வில் மூத்தவர்களின் ஆலோசனையை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள்.
தொழிலில் பொறுமை முன்னேற்றம் தரும். வியாபாரத்தில் மறைமுகச் செலவு அல்லது கணக்கு குழப்பம் வராமல் கவனிக்கவும். உத்தியோகத்தில் கூடுதல் பொறுப்பு கிடைக்கும். நிதி, காப்பீடு, வரி தொடர்பான பணிகளில் வாய்ப்புகள் வரும். பழைய பிரச்சினைக்கு தீர்வு கிடைக்கும். பணிகளை முறையாக முடிக்கவும்.
உடல்நிலையில் கால்வலி, செரிமானம், சோர்வு போன்றவை ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். காலை நடை பயிற்சி செய்யுங்கள். தினமும் புவனேஷ்வரி தேவியை வழிபடுங்கள். இரவில் போதிய தூக்கம் தேவை. மனஅழுத்தம் தவிர்க்கவும். அதிர்ஷ்டப் பொருள் - விரலி மஞ்சள்.