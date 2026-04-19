"கையில் காசு தங்கும்... கடன் தீரும்" - வார ராசிபலன் 19-04-2026 முதல் 25-04-2026 வரை

வார ராசிபலன்
2026 ஏப்ரல் 19 முதல் 25 வரை (சித்திரை 06 - சித்திரை 12 வரை) வார ராசிபலன் குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு காண்போம்.
மேஷம்
சூரியன் உங்கள் ராசியில் உச்சம் பெற்றிருப்பதால் இந்த வாரம் மனபலம் உயரும் காலமாக அமையும். நிதி நிலையில் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டாலும், ராசிநாதன் செவ்வாய் 12-ல் சனியுடன் இணைந்திருப்பதால் தேவையற்ற விரயச் செலவுகள் ஏற்படும். புதிய வருமான வாய்ப்புகள் தேடி வரும்.
குடும்ப வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியும் உற்சாகமும் நிறைந்திருக்கும். வாழ்க்கைத்துணையின் ஆதரவு உங்களுக்குப் பேருதவியாக இருக்கும். பெற்றோரின் உடல்நிலையில் கூடுதல் அக்கறை காட்டவும். உறவினர்களுடனான சந்திப்புகள் மனதிற்கு நிம்மதி தரும்.
தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் புதிய முயற்சிகள் கைகூடும். கூட்டுத் தொழில் செய்பவர்கள் பங்குதாரர்களிடம் சுமுகமாகப் பழகுவது நலம். போட்டிகளைச் சமாளிக்கும் திறன் அதிகரிக்கும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் புதிய பொறுப்புகளை ஏற்கும்போது கவனத்துடன் செயல்படவும்.
வெப்பம் சம்பந்தமான உபாதைகள் அல்லது கண் எரிச்சல் ஏற்படும். நரசிம்மர் ஆலயத்தில் பானகம் நைவேத்தியம் செய்து பக்தர்களுக்கு வழங்க தடைகள் விலகும். இந்த வாரம் அடர் சிவப்பு நிற கைக்குட்டை அல்லது உடைகளைப் பயன்படுத்துவது அதிர்ஷ்டத்தை அதிகரிக்கும்.
ரிஷபம்
உங்கள் ராசிநாதன் சுக்கிரனால் ஆடம்பரப் பொருட்கள் சேர்க்கை உண்டாகும். திடீர் மருத்துவச் செலவுகள் அல்லது தேவையற்ற பயணங்கள் ஏற்படும். வருமானத்தை உயர்த்த புதிய வழிகளைச் சிந்திப்பீர்கள். கொடுக்கல் வாங்கலில் கவனமாக இருக்கவும்.
குடும்பத்தில் அவ்வப்போது சில கருத்து வேறுபாடுகள் வரும். வாழ்க்கைத் துணையுடன் மனஸ்தாபங்களை நீக்கவும். பிள்ளைகளின் நலனில் அக்கறை கொள்வீர்கள். வெளியூர் உறவினர்களின் வருகை மகிழ்ச்சியைத் தரும். சமூகத்தில் உங்கள் செல்வாக்கு உயரும்.
வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர் அறிமுகம் கிடைக்கும். புதிய கிளைகள் தொடங்கும் எண்ணம் நிறைவேறத் தொடங்கும். உத்தியோகத்தில் வேலைப்பளு இருந்தாலும், உங்கள் தனித்திறன் வெளிப்படும். சக ஊழியர்களிடம் விவாதங்களைத் தவிர்க்கவும்.
அஜீரணக் கோளாறு அல்லது கழுத்து வலி போன்ற பிரச்சனைகள் வந்து போகும். சுமங்கலிகளுக்கு மங்கலப் பொருட்கள், இனிப்புகளைத் தானமாக வழங்குவது பொருளாதார வளர்ச்சி தரும். முக்கியப் பணிகளுக்குச் செல்லும்போது வெள்ளை நிறத்தைப் பயன்படுத்துவது வெற்றி தரும்.
மிதுனம்
லாப ஸ்தானத்தில் சூரியன் உச்சம் பெற்றுள்ளதால் பொருளாதார நிலையில் பெரிய ஏற்றம் உண்டாகும். பல வழிகளில் வருமானம் வந்து சேரும். ஷேர் மார்க்கெட் மற்றும் ஊக வணிகத்தில் எதிர்பார்த்த லாபம் கிடைக்கும். பழைய கடன்கள் வசூலாகும்.
பெற்றோரின் ஆசீர்வாதமும், ஆதரவும் முழுமையாகக் கிடைக்கும். உடன்பிறந்தவர்களுடன் இருந்த மனக்கசப்புகள் நீங்கி ஒற்றுமை பிறக்கும். நண்பர்களின் உதவியால் முக்கியக் காரியம் நிறைவேறும். சமூகத்தில் உங்கள் கௌரவம் உயரும்.
தொழில் ரீதியாகப் புதிய ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகும். வியாபார விரிவாக்கத்திற்குத் தேவையான வங்கிக் கடன்கள் எளிதில் கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் உங்கள் ஆலோசனைகளுக்கு மதிப்பு கூடும். புதிய வேலை தேடுபவர்களுக்குத் தகுதிக்கேற்ற வாய்ப்பு அமையும்.
நரம்புத் தளர்ச்சி அல்லது ஒவ்வாமை போன்ற பாதிப்புகள் ஏற்படும். புதன்கிழமை அன்று பசுவிற்குப் பச்சைப்பயறு அல்லது அகத்திக்கீரை வழங்கத் தடைகள் நீங்கும். இந்த வாரம் பச்சை நிற ஆடைகளை அணிவது உற்சாகத்தை அளிக்கும்.
கடகம்
பத்தாம் இடத்தில் சூரியன் பலமாக இருப்பதால் கௌரவமும், அந்தஸ்தும் உயரும். அரசாங்க ரீதியான உதவிகள் எளிதில் கிடைக்கும். புதிய முதலீடுகளில்
ஈடுபடும்போது தக்க நிபுணர் ஆலோசனை பெறவும். பூர்வீகச் சொத்துக்கள் மூலம் வருமானம் வரக்கூடும்.
வாழ்க்கைத் துணையின் ஆலோசனைகள் உங்களுக்குத் தெளிவைத் தரும். உறவினர்களுடனான கருத்து வேறுபாடுகள் மறைந்து இணக்கம் உண்டாகும். பிள்ளைகளின் முன்னேற்றம் பெருமிதம் தரும். குடும்பத்துடன் ஆன்மீகப் பயணங்கள் செல்லத் திட்டமிடுவீர்கள்.
தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் புதிய உத்திகளைக் கையாண்டு லாபத்தைப் பெருக்குவீர்கள். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்குப் பொறுப்புகள் கூடும். நிர்வாகத் திறமை மேலதிகாரிகளால் பாராட்டப்படும். வெளிநாட்டு வேலை வாய்ப்புகள் கதவைத் தட்டும்.
செரிமானக் கோளாறுகள் அல்லது சளி தொந்தரவுகள் வந்து போகும். திங்கட்கிழமைகளில் சிவபெருமானுக்குப் பால் அபிஷேகம் செய்வதும் அம்மன் கோவிலில் விளக்கேற்றுவதும் மன அமைதி தரும். இந்த வாரம் முத்து வெள்ளை நிறம் பயன்படுத்த மனதில் தெளிவு பிறக்கும்.
சிம்மம்
ராசிநாதன் சூரியன் ஒன்பதாம் வீட்டில் உச்சம் பெற்றுள்ளதால் அதிர்ஷ்டம் நிறைந்த வாரமாக அமையும். தந்தையின் மூலம் ஆதாயம் உண்டாகும். தடைப்பட்ட வருமானங்கள் மீண்டும் வரத் தொடங்கூம். நீண்ட கால முதலீடுகள் நல்ல பலனைத் தரும்.
குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற வாய்ப்புகள் கூடி வரும். தந்தை வழியில் இருந்த மனக்கசப்புகள் நீங்கும். நீண்ட நாட்களாகப் பிரிந்திருந்த உறவுகள் மீண்டும் ஒன்று சேரும். நண்பர்களுடன் ஆன்மீகப் பயணங்கள் மேற்கொள்ளத் திட்டமிடுவீர்கள்.
ஏற்றுமதி தொழில் செய்பவர்களுக்குப் பொற்காலம் இது. உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்குக் கூடுதல் சலுகைகள் கிடைக்கும். மேலதிகாரிகளின் முழு ஆதரவு இருப்பதால் உங்கள் மீதான நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். புதிய பொறுப்புகளைத் தைரியமாக ஏற்று வெற்றி காண்பீர்கள்.
முதுகு வலி அல்லது பித்த தொடர்பான உபாதைகள் ஏற்படலாம். ஞாயிற்றுக்கிழமை சூரிய உதயத்தின் போது ஆதித்ய ஹிருதயம் பாராயணம் செய்வது மிகுந்த நன்மையைத் தரும். இந்த வாரம் இளஞ்சிவப்பு அல்லது காவி நிறம் பயன்படுத்துவது சிறப்பாகும்.
கன்னி
சூரியன் எட்டாம் வீட்டில் சஞ்சரிப்பதால் நிதிக் காரியங்களில் மிகுந்த எச்சரிக்கை தேவை. திடீர் செலவுகள் ஏற்படக்கூடும் என்பதால் சேமிப்பில் கவனம் செலுத்துங்கள். கடன்கள் வாங்குவதையும் கொடுப்பதையும் முற்றிலும் தவிர்க்கவும்.
குடும்பத்தில் சிறு பூசல்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால் பேச்சைக் குறைத்துக் கொள்ளவும். வாழ்க்கைத் துணையின் உடல்நிலையில் கவனம் தேவை. குடும்ப ரகசியங்களை மூன்றாம் நபர்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டாம். அமைதியான அணுகுமுறை ஒற்றுமையைக் காக்கும்.
தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் நிதானமான போக்கே காணப்படும். புதிய ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திடும் முன் ஆவணங்களை நன்கு சரிபார்க்கவும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்குப் பணிச்சுமை அதிகமாக இருக்கும். சக ஊழியர்களிடம் எச்சரிக்கையாக இருக்கவும்.
தோல் அலர்ஜி அல்லது வயிறு சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் வரலாம். புதன்கிழமை மகாவிஷ்ணுவிற்குத் துளசி மாலை சாற்றி வழிபடுவது தோஷங்களை நீக்கும். இந்த வாரம் சந்தன நிறத்தைப் பயன்படுத்துவது மன அமைதியையும் தெளிவையும் வழங்கும்.
துலாம்
ஏழாம் வீட்டில் சூரியன் உச்சம் பெற்றுள்ளதால் கூட்டுத்தொழில் மூலம் நல்ல வருமானம் கிடைக்கும். புதிய சொத்துக்கள் அல்லது வாகனங்கள் வாங்கும் யோகம் உண்டாகும். வங்கிக் கடன்கள் கிடைப்பதில் இருந்த தடைகள் நீங்கும். பங்குச் சந்தையில் லாபம் உண்டு.
வாழ்க்கைத் துணையுடன் இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்கி ஒற்றுமை பிறக்கும். உறவினர்களின் வருகையினால் வீட்டில் மகிழ்ச்சி தங்கும். திருமண
வயதில் உள்ளவர்களுக்கு வரன்கள் கைகூடும். பிள்ளைகளின் முன்னேற்றம் மனதிற்குத் திருப்தியைத் தரும்.
வியாபாரத்தில் அதிரடியான மாற்றங்களைச் செய்து லாபத்தைப் பெருக்குவீர்கள். புதிய கூட்டாளிகள் சேர்வதால் தொழிலை விரிவுபடுத்த முடியும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்குப் பதவி உயர்வும், ஊதிய உயர்வும் கிடைக்க வாய்ப்புகள் பிரகாசமாக உள்ளன.
சிறுநீரகக் கோளாறு அல்லது நீர்ச்சத்துக் குறைபாடு ஏற்பட்டு விலகும். வெள்ளிக்கிழமை துர்க்கை அம்மனுக்கு எலுமிச்சை விளக்கேற்றி வழிபடுவது நன்மைகளைத் தரும். இந்த வாரம் வானத்தின் நீல நிறத்தைப் பயன்படுத்துவது மன அமைதி தரும்.
விருச்சிகம்
ஆறாம் வீட்டில் சூரியன் உச்சம் பெற்றிருப்பதால் நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருந்த வழக்குகள் சாதகமாக முடியும். எதிரிகளை வீழ்த்தும் பலம் கிடைக்கும். பழைய கடன்களை அடைத்து நிம்மதி பெறுவீர்கள். புதிய முதலீடுகளுக்கு இது உகந்த வாரம்.
சகோதர வழி உறவுகளுடன் இருந்த பிணக்குகள் தீரும். பிள்ளைகளின் பிடிவாத குணம் மறைந்து சொல்லுக்கு மதிப்பளிப்பார்கள். சமூகத்தில் உங்கள் கௌரவம் உயரும். திருமண வாழ்க்கை மகிழ்ச்சிகரமாக இருக்கும். குடும்பத்துடன் சுப நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துகொள்வீர்கள்.
தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் அபாரமான வளர்ச்சி ஏற்படும். போட்டியாளர்களைத் தந்திரமாக முறியடித்து புதிய சந்தைகளைக் கைப்பற்றுவீர்கள். உத்தியோகத்தில் உங்களின் செல்வாக்கு அதிகரிக்கும். அரசுத் துறையில் பணிபுரிபவர்களுக்குக் கௌரவம் கிடைக்கும்.
உஷ்ணம் சம்பந்தமான உபாதைகள் அல்லது சிறு காயங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. செவ்வாய்க்கிழமை முருகப்பெருமானுக்குச் செவ்வரளி மாலை சாற்றி வழிபடுவது சிறந்தது. இந்த வாரம் சிவப்பு நிறத்தைப் பயன்படுத்துவது தன்னம்பிக்கையை வலுப்படுத்தும்.
தனுசு
ஐந்தாம் வீட்டில் சூரியன் உச்சம் பெற்றிருப்பதால் புத்திசாலித்தனமும் புகழும் கூடும். பூர்வீகச் சொத்துக்கள் மூலம் எதிர்பார்த்த வருமானம் கிடைக்கும். புதிய முதலீடுகளில் தைரியமாக இறங்கலாம். உங்கள் பேச்சிற்கு மதிப்பும் வருமானமும் கிடைக்கும்.
பிள்ளைகளின் மூலம் பெருமைப்படத்தக்க செய்திகள் வரும். சுப நிகழ்ச்சிகளுக்கான முயற்சிகள் வெற்றிகரமாக முடியும். உறவினர்களுடன் இருந்த கசப்புகள் நீங்கி இணக்கம் உண்டாகும். குலதெய்வ வழிபாடு மற்றும் ஆன்மீகச் சுற்றுலா செல்லத் திட்டமிடுவீர்கள்.
தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் புதிய யுக்திகளைக் கையாண்டு லாபத்தை ஈட்டுவீர்கள். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்குப் பொறுப்புகள் கூடினாலும் அதை மகிழ்ச்சியுடன் செய்வீர்கள். பதவி உயர்வு தொடர்பான செய்திகள் வரும். சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும்.
முதுகு வலி அல்லது இடுப்பு வலி போன்ற உபாதைகள் ஏற்படலாம். வியாழக்கிழமை குரு பகவானுக்கு அல்லது தட்சிணாமூர்த்திக்கு மஞ்சள் நிற மலர்களால் அர்ச்சனை செய்வது சிறந்தது. இந்த வாரம் மஞ்சள் நிறத்தைப் பயன்படுத்துவது நல்ல சுபிட்சம் உண்டாக்கும்.
மகரம்
நான்காம் வீட்டில் சூரியன் உச்சம் பெற்றிருப்பதால் வீடு, வாகனச் சேர்க்கை உண்டாகும். தாய் வழி உறவுகள் மூலம் நிதி உதவி கிடைக்கும். ரியல் எஸ்டேட் மற்றும் கட்டுமானத் துறையில் இருப்பவர்களுக்குப் பணப்புழக்கம் அதிகரிக்கும்.
தாயாரின் உடல்நிலையில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும். வாழ்க்கைத் துணையுடன் இணக்கமான உறவு நீடிக்கும். சொத்து சம்பந்தமான சிக்கல்கள் சுமுகமாகத் தீரும். பழைய நண்பர்களைச் சந்தித்து மகிழ்வீர்கள். நவீன உபகரணங்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள்.
தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் நல்ல வளர்ச்சி காணப்படும். அரசு ரீதியான அனுமதிகள் எளிதில் கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு இடமாற்றம் அல்லது பதவி உயர்வு கிடைக்கும். உழைப்பிற்கு ஏற்ற அங்கீகாரம் வந்து சேரும்.
மார்புச் சளி அல்லது மூட்டு வலி போன்ற சிறு உபாதைகள் வந்து நீங்கும். சனிக்கிழமை அரச மரத்தைச் சுற்றி வந்து எள் தீபம் ஏற்றுவது தோஷங்களை நீக்கும். இந்த வாரம் நீல நிறத்தை பயன்படுத்துவது தடைகளை நீக்கி வெற்றியைத் தரும்.
கும்பம்
மூன்றாம் வீட்டில் சூரியன் உச்சம் பெற்றிருப்பதால் தன்னம்பிக்கையும், துணிச்சலும் அதிகரிக்கும். சகோதர சகோதரிகள் மூலம் எதிர்பார்த்த நிதியுதவி கிடைக்கும். ஆன்லைன் வர்த்தகம் மற்றும் தகவல் தொடர்புத் துறையில் இருப்பவர்களுக்கு லாபம் பெருகும்.
உடன்பிறந்தவர்களின் ஆதரவு உங்களுக்குப் பக்கபலமாக இருக்கும். பேச்சாற்றலால் குடும்பப் பிரச்சனைகளைச் சுமுகமாகத் தீர்ப்பீர்கள். சமூகத்தில் உங்கள் அந்தஸ்து உயரும். பிள்ளைகளின் கல்வி மற்றும் ஆரோக்கியத்தில் முன்னேற்றம் காணப்படும்.
வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் கிடைப்பார்கள். விளம்பரங்கள் மூலம் லாபத்தைப் பெருக்குவீர்கள். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு மேலதிகாரிகளின் பாராட்டு கிடைக்கும். எழுத்து மற்றும் ஊடகத் துறையில் இருப்பவர்களுக்குப் புதிய வாய்ப்புகள் தேடி வரும்.
காது அல்லது தொண்டை சம்பந்தமான சிறு தொந்தரவுகள் ஏற்பட்டு விலகும். சனிக்கிழமை சிவபெருமானுக்கு வில்வ இலைகளால் அர்ச்சனை செய்வது சிறந்தது. இந்த வாரம் வானத்தின் நீல நிறத்தைப் பயன்படுத்துவது மன ஆற்றலை அதிகரித்து காரிய வெற்றி தரும்.
மீனம்
இரண்டாம் வீட்டில் சூரியன் உச்சம் பெற்றுள்ளதால் நிதி நிலைமை மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும். பேச்சின் மூலம் வருமானம் ஈட்டும் வாய்ப்புகள் அமையும். தடைப்பட்ட சொத்து விவகாரங்கள் சாதகமாக முடியும். உங்கள் சேமிப்பு உயரும் வாரமிது.
உங்கள் பேச்சிற்கு குடும்ப உறுப்பினர்கள் மதிப்பளிப்பார்கள். வாழ்க்கைத் துணையுடன் இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் மறையும். பிள்ளைகளின் சுப
காரியங்கள் கைகூடி வரும். உறவினர்கள் உங்கள் ஆலோசனைகளை ஏற்றுக்கொள்வார்கள். இல்லத்தில் மகிழ்ச்சி பொங்கும்.
தொழில், வியாபாரத்தில் நல்ல லாபம் கிடைக்கும். பங்குதாரர்களுடன் சுமுகமான உறவு நிலவும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு அல்லது கூடுதல் சலுகைகள் கிடைக்கும். வங்கியாளர்கள் மற்றும் நிதித்துறையில் இருப்பவர்களுக்குப் பொற்காலம்.
முகம், பற்கள் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் ஏற்படும். வியாழக்கிழமை மகான்களின் தரிசனம் செய்வதும் ஏழைகளுக்கு மஞ்சள் நிற இனிப்புகளை வழங்குவதும் நலம் தரும். இந்த வாரம் பொன் நிற மஞ்சள் பயன்படுத்துவது வெற்றி தரும்.