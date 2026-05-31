அதிர்ஷ்டக் காற்று வீசப்போகும் ராசிகள் - குருவின் உச்ச பலன் யாருக்கு?... வார ராசிபலன் 31-05-2026 முதல் 06-06-2026 வரை

2026 மே 31 முதல் ஜூன் 06 வரை (வைகாசி 17 - 23 வரை) வார ராசிபலன் குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு காண்போம்.
மேஷம்
மேஷ ராசிக்கு இந்த வாரம் செவ்வாய் ராசியிலேயே அமர்ந்திருப்பதால் தன்னம்பிக்கையும் ஆற்றலும் அதிகரிக்கும். வருமானம் சீராக இருக்கும். ஆடம்பரப் பொருட்களுக்காக அதிக செலவுகள் செய்வீர்கள். நிதி ரீதியான சவால்களை சாதுர்யமாக சமாளிப்பீர்கள்.
குடும்பத்தில் ஒற்றுமை நிலவும். பெற்றோரின் உடல்நிலையில் கவனம் தேவை. குழந்தைகளின் முன்னேற்றம் மகிழ்ச்சி தரும். சமூகத்தில் உங்கள் அந்தஸ்து உயரும். பழைய நண்பர்களைச் சந்தித்து மகிழ்வீர்கள். உறவினர்கள் மத்தியில் உங்களுக்குச் செல்வாக்கு கூடும்.
தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகும். கூட்டாளிகளிடையே இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்கும். அலுவலகத்தில் சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு நீண்ட நாள் எதிர்பார்த்த பதவி உயர்வு கிடைக்கும்.
உஷ்ணம் சம்பந்தமான உடல்நலக் கோளாறுகள் ஏற்பட்டு விலகும். தினமும் அதிகாலை வேளையில் முருகப்பெருமானை நினைத்து சஷ்டி கவசம் பாராயணம் செய்யவும். இது நற்பலன்களைத் தரும். இந்த வாரம் அதிர்ஷ்டமளிக்கும் நிறம் அடர் சிவப்பு.
ரிஷபம்
ரிஷப ராசிக்கு சூரியன் மற்றும் புதன் ராசியில் சஞ்சரிப்பதால் செல்வாக்கு கூடும். வராக்கடன் வசூலாகும். பொருளாதார ரீதியாக மேன்மை உண்டாகும். தேவையற்ற பயணங்களால் வீண் செலவுகள் ஏற்படும். உங்கள் திட்டங்களை ரகசியமாக வைப்பது வெற்றியைத் தரும்.
இல்லத்தில் சுப நிகழ்வுகள் நடக்கும். பெற்றோருடன் இருந்த மனவருத்தங்கள் நீங்கி நல்லுறவு மலரும். பிள்ளைகளின் கல்வி மற்றும் முன்னேற்றத்தில் தனி கவனம் செலுத்தவும். நண்பர்கள் தக்க சமயத்தில் உதவி செய்வார்கள். சமூகத்தில் உங்கள் மரியாதை பலமடங்கு உயரும்.
தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் லாபம் திருப்திகரமாக இருக்கும். புதிய முதலீடுகளை கவனமாக மேற்கொள்வது நல்லது. அலுவலகத்தில் உங்கள் திறமைக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கும். சக ஊழியர்களிடம் சில சச்சரவுகள் வரலாம். பேச்சில் நிதானம் தேவை.
கழுத்து வலி அல்லது தைராய்டு உபாதைகள் வந்து விலகும். தினமும் காலை வேளையில் சிவபெருமானுக்கு வில்வ இலைகளால் அர்ச்சனை செய்து வழிபடுவது ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும். பசுவிற்கு மஞ்சள் கலந்த வெல்லம் வழங்கவும். இவ்வாரம் அதிர்ஷ்டம் அளிக்கும் நிறம் வெண்மை.
குரு பகவான் இரண்டாம் வீட்டிற்கு பெயர்ச்சியாவதால் பொருளாதார முன்னேற்றம் ஏற்படும். முடங்கியிருந்த நிதி ஆதாரங்கள் மீண்டும் செயல்படத் தொடங்கும். நீண்ட கால முதலீடுகளில் லாபம் கிடைக்கும் என்றாலும், அநாவசிய ஆடம்பர செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்துவது அவசியம்.
குடும்ப உறுப்பினர்களிடையே அன்னியோன்யம் அதிகரிக்கும். தந்தை வழி நன்மை உண்டாகும். சமூகத்தில் நண்பர்களுடன் கசப்பான சம்பவங்களை மறந்து சமாதானம் ஆவீர்கள். குழந்தைகளின் எதிர்காலம் குறித்த திட்டமிடல் கைகூடும். உறவினர்கள் உங்கள் ஆலோசனைகளை மதித்து நடப்பார்கள்.
உத்தியோகத்தில் சக ஊழியர்களின் முழு ஆதரவு கிடைக்கும். தொழில் ரீதியாக புதிய வாய்ப்புகள் வாசலைத் தேடி வரும். கூட்டுத் தொழிலில் சில சவால்கள் வந்தாலும் சாதுர்யமான பேச்சால் சமாளிப்பீர்கள். வியாபாரிகள் பழைய சரக்குகளை விற்று லாபம் ஈட்ட இது சிறந்த வாரமாகும்.
தோள் பட்டை வலி அல்லது சுவாசக் கோளாறுகள் வந்து விலகும். தினமும் காலையில் விநாயகருக்கு அறுகம்புல் சாற்றி வழிபடவும். பச்சை நிற ஆடை அணிவது அல்லது கைக்குட்டை பயன்படுத்துவது அதிர்ஷ்டத்தைத் தரும். இந்த வாரம் அதிர்ஷ்டமளிக்கும் நிறம் பச்சை.
கடகம்
கடக ராசிக்கு குரு பகவான் ராசியிலேயே உச்சம் பெறுவதால் நற்காலம் தொடங்குகிறது. வறுமை விலகி செல்வம் சேரும். புதிய முயற்சிகள் அனைத்தும் வெற்றியளிக்கும். பழைய கடன்களைத் தீர்க்க வாய்ப்புகள் அமையும். உணர்ச்சிவசப்பட்டு எடுக்கும் நிதி முடிவுகளில் கவனம் தேவை.
தாய் வழி உறவினர்களால் அனுகூலம் உண்டாகும். குடும்பத்தில் நீண்ட நாள் நிலவிய பிரச்சனைகள் ஒரு முடிவுக்கு வரும். சமூகத்தில் உங்கள் புகழ் உயரும். குழந்தைகளின் சாதனைகளால் பெருமிதம் கொள்வீர்கள். நண்பர்கள் மற்றும் சுற்றத்தாருடன் இன்பச் சுற்றுலா செல்லத் திட்டமிடுவீர்கள்.
வியாபாரத்தில் பெரிய லாபத்தை எதிர்பார்க்கலாம். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு சக ஊழியர்களால் நிலவிய நெருக்கடிகள் நீங்கும். அரசு வழியில் எதிர்பார்த்த சலுகைகள் கிடைக்கும். புதிய கிளைகளைத் தொடங்கி தொழிலை விரிவுபடுத்த இது உகந்த காலம்.
செரிமான கோளாறுகள் அல்லது வயிற்று உபாதைகள் வந்து விலகும். தினமும் காலை வேளையில் அம்பிகைக்கு வெண் பொங்கல் நிவேதனம் செய்து வழிபடவும். இது மனநிம்மதியைத் தரும். இந்த வாரம் அதிர்ஷ்டமளிக்கும் நிறம் வெளிர் மஞ்சள்.
சிம்மம்
சிம்ம ராசிக்கு இந்த வாரம் வரவுக்கும் செலவுக்கும் சமமான நிலை நீடிக்கும். கேதுவின் சஞ்சாரத்தால் தேவையற்ற அலைச்சல்கள் ஏற்படலாம். பூர்வீக சொத்துக்கள் மூலம் சில ஆதாயங்கள் கிடைக்கும். நிதி விவகாரங்களில் அடுத்தவரை நம்பி பொறுப்புகளை ஒப்படைக்க வேண்டாம்.
பெற்றோரின் ஆசியால் தடைப்பட்ட காரியங்கள் நிறைவேறும். பிள்ளைகளின் பிடிவாத குணம் கவலை தரும். உறவினர்களுடன் வார்த்தைகளை அளந்து பேசுவது நல்லது. நண்பர்கள் வட்டாரத்தில் உங்களுக்குச் சிறப்பு வரவேற்பு கிடைக்கும். பொது வாழ்வில் புதிய பொறுப்புகள் தேடி வரும்.
தொழில் ரீதியாக போட்டிகளைச் சந்திப்பீர்கள். உத்தியோகத்தில் கூடுதல் பணிச்சுமை ஏற்பட்டாலும் திறம்படச் செய்து முடிப்பீர்கள். வியாபாரத்தில் ரகசியங்களைக் கையாள்வது லாபத்தைப் பெருக்கும். வெளிநாட்டுத் தொடர்பு வேலைகளில் இருப்பவர்களுக்குச் சாதகமான செய்திகள் வந்து சேரும்.
மன அழுத்தம் அல்லது தூக்கமின்மை ஏற்பட்டு நீங்கும். தினமும் சூரிய உதயத்தின்போது ஆதித்ய ஹிருதயம் பாராயணம் செய்வது உடல் பலம் தரும். பறவைகளுக்குத் தானியங்கள் வழங்கவும். இந்த வாரம் அதிர்ஷ்டம் தரு நிறம் ஆரஞ்சு.
கன்னி
கன்னி ராசிக்கு பதினொன்றாம் இடத்தில் குரு சஞ்சரிக்கப் போவதால் லாபகரமான வாரமாக அமையும். பணப்புழக்கம் தாராளமாக இருக்கும். நீண்ட நாள் கனவுகள் நனவாகும் வாய்ப்பு உள்ளது. குடும்பத் தேவைகளை நிறைவேற்ற தாராளமாகச் செலவு செய்வீர்கள். சேமிப்பு உயரும்.
குடும்பத்தில் குதூகலம் நிலவும். வாழ்க்கைத்துணையின் ஒத்துழைப்பு மகிழ்ச்சி தரும். சமூகத்தில் உங்கள் கருத்துக்களுக்குப் பெரும் ஆதரவு கிடைக்கும். பிள்ளைகளின் கல்விச் சாதனைகள் உங்களைப் பெருமைப்படுத்தும். உறவினர்களுடனான விருந்து உபசாரங்களில் கலந்து கொண்டு மகிழ்வீர்கள்.
தொழில் மற்றும் வணிகம் விரிவடையும். புதிய வாடிக்கையாளர்களின் வருகை லாபத்தை உயர்த்தும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்குப் பதவி உயர்வு அல்லது ஊதிய உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. உங்களின் ஆலோசனைகள் மேலதிகாரிகளால் பாராட்டப்படும். உழைப்பிற்கு ஏற்ற பலன் கிடைக்கும்.
தோல் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் வந்து விலகும். தினமும் பசுவிற்கு அகத்திக்கீரை அல்லது பச்சைப்பயறு வழங்கி வழிபடுவது தோஷங்களை நீக்கும். இது மனதிற்கு அமைதியைத் தரும். இந்த வார அதிர்ஷ்ட நிறம் இளம்பச்சை.
துலாம்
துலாம் ராசிக்கு பத்தாம் இடத்தில் குரு பெயர்ச்சியாவதால் கர்ம ஸ்தானம் வலுப்பெற்றுப் பொருளாதார உயர்வைத் தரும். புதிய சொத்துக்கள் வாங்கும் முயற்சி கைகூடும். தேவையற்ற செலவுகள் குறையும். வருமானத்தைப் பெருக்கப் புதிய வழிமுறைகளைக் கையாண்டு வெற்றி பெறுவீர்கள்.
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். தந்தை வழியில் சொத்துச் சேர்க்கை உண்டாகும். பிள்ளைகளின் திருமண முயற்சிகள் சுபமாக முடியும். சமூகத்தில் உங்களின் மதிப்பும் மரியாதையும் உயரும். நண்பர்களுடன் இணைந்து புதிய காரியங்களில் ஈடுபடத் திட்டமிடுவீர்கள்.
தொழில் ரீதியாகப் பெரிய மாற்றங்களைச் சந்திக்க நேரலாம். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்குப் பணியிட இடமாற்றக் கோரிக்கைகள் நிறைவேறும். வியாபாரத்தில் எதிர்பாராத லாபம் கிடைக்கும். கூட்டுத் தொழிலில் பங்காளிகளுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் மறைந்து இணக்கம் உண்டாகும்.
சிறுநீரகம் அல்லது முதுகு வலி உபாதைகள் ஏற்பட்டு விலகும். தினமும் மாலை வேளையில் மகாலட்சுமிக்கு நெய் தீபம் ஏற்றி லலிதா சகஸ்ரநாமம் பாராயணம் செய்யவும். இது நற்பலன்களைத் தரும். இந்த வாரம் அதிர்ஷ்டம் தரும் நிறம் பால் வெள்ளை.
விருச்சிகம்
விருச்சிகம் ராசிக்கு பாக்கிய ஸ்தானத்தில் குரு அமர்வதால் அதிர்ஷ்டக் காற்று உங்கள் பக்கம் வீசும். நீண்ட காலத் திட்டங்கள் நிறைவேறும். பொருளாதாரத் தடைகள் நீங்கி பணவரவு திருப்தி தரும். கடன்கள் குறையும். ஆன்மீகப் பயணங்களுக்காகச் சில செலவுகள் செய்வீர்கள்.
பெற்றோரின் உடல்நிலை சீராகும். குடும்பத்தில் சுப காரியப் பேச்சுக்கள் வெற்றியடையும். குழந்தைகளால் குடும்பத்திற்குப் பெருமை சேரும். உறவினர்களிடையே நிலவிய பகை நீங்கி சுமூக உறவு மலரும். சமூகத்தில் செல்வாக்கு மிக்க மனிதர்களின் அறிமுகம் உங்களுக்குக் கிடைக்கும்.
தொழிலில் நல்ல முன்னேற்றம் உண்டாகும். வியாபாரத்தில் நிலவிய மந்த நிலை மாறி விறுவிறுப்பு அடையும். உத்தியோகஸ்தர்களுக்குப் பதவி உயர்வு மற்றும் விரும்பிய இடமாற்றம் கிடைக்கும். வெளிநாடு செல்ல எடுக்கும் முயற்சிகள் இந்த வாரம் பலிதமாகும்.
பாதங்களில் வலி அல்லது நரம்புத் தளர்ச்சி ஏற்படலாம். தினமும் அனுமன் சாலிசா பாராயணம் செய்வதும், குரங்குகளுக்குப் பழங்கள் அல்லது கடலை வழங்குவதும் சிறந்தது. இது தடைகளை நீக்கும். இவ்வாரம் அதிர்ஷ்டம் அளிக்கு நிறம் கருஞ்சிவப்பு.
தனுசு
தனுசு ராசிக்கு அஷ்டம ஸ்தானத்தில் குரு நுழைவதால் கவனமாக இருக்க வேண்டிய வாரம். வரவுக்கு மீறிய செலவுகள் ஏற்படலாம். நிதி முதலீடுகளில் மிகுந்த எச்சரிக்கை தேவை. யாரையும் ஜாமீன் கையெழுத்துப் போட்டு நம்ப வேண்டாம். சிக்கனத்தைக் கையாள்வது பொருளாதாரச் சரிவைத் தடுக்கும்.
குடும்பத்தில் சிறுசிறு சலசலப்புகள் வரலாம், விட்டுக்கொடுத்துச் செல்வது நல்லது. பெற்றோரின் ஆலோசனைகளைக் கேட்டு நடப்பது குழப்பங்களைத் தவிர்க்கும். மற்றவர்களின் தனிப்பட்ட விவகாரங்களில் தலையிட வேண்டாம். நண்பர்களுடன் வீண் விவாதங்களைத் தவிர்ப்பது மன அமைதி தரும்.
தொழில், வியாபாரத்தில் புதிய முடிவுகளைத் தள்ளிப்போடுவது நல்லது. உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் தோன்றலாம். கவனமாகப் பணியாற்றுவது அவசியம். மறைமுக எதிர்ப்புகள் அதிகரித்தாலும் உங்கள் திறமையால் அவற்றைச் சமாளித்து முன்னேறிச் செல்வீர்கள்.
கண் வலி அல்லது ஒற்றைத் தலைவலி வந்து விலகும். தினமும் காலையில் தட்சிணாமூர்த்திக்கு மஞ்சள் மலர் சாற்றி வழிபடுவது குருவின் அருளைப் பெற்றுத் தரும். ஏழைகளுக்கு மஞ்சள் தானியம் வழங்கவும். இவ்வார அதிர்ஷ்ட நிறம் மஞ்சள்.
மகரம்
மகர ராசிக்கு ஏழாம் இடத்தில் குரு பகவான் சஞ்சரிப்பதால் திருமண முயற்சிகள் கைகூடும். பொருளாதார நிலை சிறப்பாக இருக்கும். நிலுவையில் இருந்த தொகைகள் வசூலாகும். புதிய தொழில் தொடங்க வங்கிக் கடன் எளிதாகக் கிடைக்கும். முதலீடுகள் மூலம் ஆதாயம் பெருகும்.
குடும்பத்தில் ஒற்றுமை பலப்படும். வாழ்க்கைத்துணையின் ஆதரவு உங்களுக்கு பலமாக அமையும். உறவினர்களுடன் இருந்த கசப்புணர்வுகள் நீங்கும். சமூகத்தில் உங்கள் மதிப்பு கூடும். நண்பர்களுடன் இணைந்து மேற்கொள்ளும் புதிய முயற்சிகள் எதிர்காலத்திற்குப் பெரும் துணையாக இருக்கும்.
தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்ததை விட அதிக லாபம் கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்குப் புதிய பொறுப்புகள் மற்றும் சலுகைகள் கிடைக்கும். கூட்டுத் தொழிலில் லாபம் இரட்டிப்பாகும். அரசு ஊழியர்களுக்குப் பதவி உயர்வுக்கான ஆணைகள் வந்து சேரும்.
மூட்டு வலி அல்லது செரிமானக் கோளாறுகள் ஏற்பட்டு விலகும். சனிக்கிழமை அன்று ஆஞ்சநேயருக்கு வெண்ணெய் காப்பு சாற்றி வழிபடுவது தடைகளை நீக்கும். எறும்புகளுக்கு இனிப்பு வழங்குவது நற்பலன் தரும். இந்த வார அதிர்ஷ்ட நிறம் நீலம்.
கும்பம்
ஆறாம் வீட்டில் உச்ச குரு சஞ்சரிப்பதால் கடன்கள் தீரும். வழக்குகளில் சாதகமான தீர்ப்பு வரும். தேவையற்ற செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்தத் திட்டமிடுவீர்கள். பொருளாதார ரீதியாகப் போராட்டங்கள் இருந்தாலும் இறுதியில் வெற்றி உமதே. கடின உழைப்பால் வருமானத்தை உயர்த்துவீர்கள்.
பெற்றோரின் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை. குடும்பத்தில் வீண் விவாதங்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது. குழந்தைகளுக்காக முக்கிய முடிவுகளை எடுக்க வேண்டும். சமூக பொறுப்புகளைச் சரியாகச் செய்து முடிப்பீர்கள். நண்பர்கள் சிலரால் மனக்கசப்புகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
தொழில் போட்டிகளை முறியடித்து முன்னேறுவீர்கள். உத்தியோகத்தில் சக ஊழியர்களிடம் எச்சரிக்கையாக இருப்பது நல்லது. வியாபாரத்தில் புதிய உத்திகளை கையாண்டு வாடிக்கையாளர்களைக் கவர்வீர்கள். உழைப்பிற்கு ஏற்ற ஊதியம் தாமதமாம் ஆனாலும் நிச்சயம் உங்களைத் தேடி வந்து சேரும்.
சளி அல்லது காய்ச்சல் போன்ற உபாதைகள் வந்து விலகும். தினமும் காலையில் துர்க்கை அம்மனுக்கு விளக்கேற்றி ராகு கால பூஜை செய்வது சங்கடங்களைத் தீர்க்கும். தாகமாக இருப்பவர்களுக்குத் தண்ணீர் வழங்கவும். இவ்வார அதிர்ஷ்ட நிறம் கரும்பச்சை.
மீனம்
மீன ராசிக்கு ஐந்தாம் இடத்தில் குரு உச்சம் பெறுவதால் பூர்வ புண்ணிய பலன்கள் கிட்டும். தடைப்பட்ட பணவரவுகள் தாராளமாக இருக்கும். நீண்ட நாள் பிரார்த்தனைகள் நிறைவேறும். அதிர்ஷ்ட ரீதியான வாய்ப்புகள் தேடி வரும். பொருளாதார நிலையில் வளர்ச்சி மற்றும் சேமிப்பு கூடும்.
குடும்பத்தில் சுப காரியங்கள் களைகட்டும். குழந்தைகளின் கல்வியில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும். பெற்றோரின் ஆதரவு உங்களுக்குத் தெம்பைத் தரும். சமூகத்தில் பெரிய மனிதர்களின் நட்பு உங்கள் நிலையை உயர்த்தும். நண்பர்கள், உறவினர்கள் மத்தியில் உங்களின் கௌரவம் பன்மடங்கு கூடும்.
தொழில், வியாபாரத்தில் நல்லகாலமாக இவ்வாரம் அமையும். உத்தியோகத்தில் பதவி உயர்வுடன் கூடிய இடமாற்றம் கிடைக்கும். கலைத்துறையினருக்குப் புதிய வாய்ப்புகள் குவியும். வியாபாரத்தை விரிவுபடுத்தத் திட்டமிட்டவர்களுக்கு இது மிக உகந்த காலம். வெற்றிகள் குவியும்.
மனநலம் - உடல்நலம் சீராக இருக்கும். தினமும் ஓடும் நீர் அல்லது ஆற்றில் சிறிது மஞ்சளைத் தூவி வழிபடுவது தோஷங்களை விலக்கும். சிவபெருமானுக்குப் பால் அபிஷேகம் செய்து வழிபடவும். இந்த வாரம் அதிர்ஷ்டம் அளிக்கும் நிறம் பொன்னிறம்.