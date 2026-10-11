தொழிலில் நல்ல முன்னேற்றம் காணப்படும்... வார ராசிபலன்: அக்டோபர் 11 முதல் 17 வரை..!

11-ம் இடத்தில் ராகுவும், 6-ம் வீட்டில் சூரியன் மற்றும் சந்திரனும் அமர்ந்திருப்பது உங்களுக்கு யோகமான அமைப்பாகும். பணவரவு திருப்திகரமாக இருக்கும். பழைய கடன் பாக்கிகள் வசூலாகும். வாரத்தின் தொடக்கத்தில் சுபச்செலவுகள் அதிகரிக்கும்.
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் நிலவும். உறவினர்களுடனான கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்கும். நண்பர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். பொதுவாழ்வில் உங்களின் சொற்களுக்கு தனி மரியாதையும், செல்வாக்கும் கூடும்.
தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் புதிய யோசனைகளைச் செயல்படுத்தி லாபம் காண்பீர்கள். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு வேலைப்பளு இருந்தாலும் மேலதிகாரிகளின் பாராட்டு கிடைக்கும். 12-ல் சனி இருப்பதால் விரயங்களைத் தவிர்க்கவும்.
உடலில் பித்த உபாதைகளும் லேசான தலைவலியும் வந்து செல்லும். தினமும் காலையில் அரசமரத்திற்கு நீர் ஊற்றி வழிபாடு செய்யவும். செவ்வாய்க்கிழமை அன்று சுப்பிரமணிய சுவாமியை வழிபடுவது நல்லது.
அதிர்ஷ்டப் பொருள்- செப்பு நாணயம் அல்லது சிறிய சிவப்பு நிறக் கைக்குட்டை.
3-ம் வீட்டில் குருவும், 11-ம் வீட்டில் சனியும் சாதகமாக இருப்பதால் இந்த வாரம் பணப்புழக்கம் சீராக இருக்கும். புதிய வருமான வழிகள் தென்படும். திட்டமிட்ட காரியங்கள் வெற்றிகரமாக முடியும். ஆடம்பரச் செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்துவது நல்லது.
குடும்பத்தில் இருந்த மனக்கசப்புகள் நீங்கி இணக்கம் உண்டாகும். உறவினர்களின் வருகையால் மகிழ்ச்சி பெருகும். சமூகத்தில் உங்கள் நற்பெயர் உயரும். நண்பர்கள் உங்களின் வளர்ச்சிக்கு உறுதுணையாக இருப்பார்கள்.
வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த லாபம் கிடைக்கும். வாடிக்கையாளர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும். உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு வேலையில் இடமாற்றம் அல்லது பதவி உயர்வுக்கான வாய்ப்புகள் அமையும். சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும்.
கண் எரிச்சல் மற்றும் தொண்டை சார்ந்த நோய்கள் வரக்கூடும். தினமும் காலையில் பசுவுக்கு அகத்திக்கீரை வழங்கி நலம் பெறலாம். மகாலட்சுமியை வழிபட நன்மை உண்டாகும்.
அதிர்ஷ்டப் பொருள்- வெள்ளி மோதிரம் அல்லது வெள்ளை நிறக் கைக்குட்டை.
தன ஸ்தானத்தில் குருவும், 3-இல் கேதுவும் பலமாக இருப்பதால் நிதி நிலைமை கணிசமாக உயரும். எதிர்பார்த்த பணவரவு கைவந்து சேரும். நீண்ட நாள் கடன்கள் அடைபடும். குடும்பத்திற்குத் தேவையான பொருட்கள் வாங்கி மகிழ்வீர்கள்.
குடும்ப உறுப்பினர்களிடையே அன்பு அதிகரிக்கும். உறவினர்களின் சுபகாரியப் பேச்சுகள் வெற்றியில் முடியும். பொதுவாழ்வில் உள்ளவர்களுக்குப் புதிய பொறுப்புகள் தேடி வரும். நண்பர்களுடன் இனிய பயணங்கள் செல்ல நேரிடும்.
வியாபார விரிவாக்க முயற்சிகள் நல்ல பலனைத் தரும். புதிய ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகும். உத்தியோகத்தில் உள்ளவர்களுக்கு வேலைப்பளு குறைந்தாலும், 10-ம் இடத்து சனியால் சில பொறுப்புகள் கூடும்.
லேசான அசதியும், முதுகுவலியும் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. தினமும் காலையில் எறும்புகளுக்கு ரவை அல்லது சர்க்கரை தூவி வரலாம். பெருமாள் வழிபாட்டை மேற்கொள்வது யோகம் தரும்.
அதிர்ஷ்டப் பொருள்- பச்சை ஆடை அல்லது சிறிய மரகதக் கல் பதித்த மோதிரம்.
ஜென்ம ராசியில் குரு உச்சம் பெற்றிருப்பதும், 3-இல் சூரியன் அமர்ந்திருப்பதும் உன்னதமான நன்மைகளைத் தரும். வருமானம் திருப்திகரமாக இருக்கும். சுபச்செலவுகள் ஏற்படும். சேமிப்பு திட்டங்களில் முதலீடு செய்வீர்கள்.
குடும்பத்தில் அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் தங்கும். கணவன்-மனைவி இடையே புரிந்துணர்வு அதிகரிக்கும். உறவினர்கள் மத்தியில் உங்களின் மதிப்பு கூடும். பொது வாழ்வில் நல்ல அங்கீகாரம் கிடைக்கும்.
தொழிலில் நல்ல முன்னேற்றம் காணப்படும். புதிய கூட்டாளிகள் இணைவார்கள். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு மேலதிகாரிகளின் ஆதரவு கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் போட்டிகளைச் சமாளித்து அதிக லாபம் ஈட்டுவீர்கள்.
வயிற்று உபாதை, அஜீரணம் தோன்றி மறையும். தினமும் பறவைகளுக்குக் குடிநீர் வழங்கி தானம் செய்வது நல்லது. சிவபெருமானை வழிபடுவது காரிய சித்தி தரும்.
அதிர்ஷ்டப் பொருள் - வெள்ளிச் சங்கிலி அல்லது பாக்கெட் சைஸ் வெண்சங்கு.
3-ம் வீட்டில் சுக்ரன் மற்றும் புதன் அமர்ந்திருப்பதால் நிதியமைப்பில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும். திடீர் பணவரவுக்கு வாய்ப்புண்டு. அதேவேளையில் 12-ல் குரு இருப்பதால் சுப விரயச் செலவுகள் அதிகரிக்கும்.
குடும்பத்தில் சிறுசிறு சலசலப்புகள் தோன்றி மறையும். பேச்சில் நிதானத்தைக் கடைப்பிடிப்பது நல்லது. உறவினர்களுடன் சுமுக உறவு நீடிக்கும். பொதுவாழ்க்கையில் உங்களின் பெயர், புகழ் ஓங்கி நிற்கும்.
தொழிலில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துவது நல்லது. புதிய முதலீடுகளைத் தள்ளிப்போடுவது சிறந்தது. உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு வேலைப்பளு அதிகமாக இருக்கும். பொறுமையுடன் செயல்பட்டால் சிக்கல்களைத் தவிர்க்கலாம்.
இரத்த அழுத்தம் மற்றும் தூக்கமின்மைப் பிரச்சினைகள் வரலாம். தினமும் மாலை வேளையில் விளக்கேற்றித் துளசி மாடத்தைச் சுற்றி வாருங்கள். சிவபெருமானை வழிபடுவது மன அமைதி தரும்.
அதிர்ஷ்டப் பொருள் - தங்க மோதிரம் அல்லது செப்பு வளையம்.
11-ம் இடத்தில் குருவும், 6-ம் வீட்டில் ராகுவும் வலுவாக இருப்பதால் சுப யோகங்கள் தேடி வரும். பணப்புழக்கம் தாராளமாக இருக்கும். கடன்கள் குறையும். நிலுவையிலிருந்த தொகைகள் கைக்கு வந்து சேரும்.
குடும்பத்தில் நிம்மதியும் மகிழ்ச்சியும் காணப்படும். சுபநிகழ்ச்சிகள் திட்டமிட்டபடி நடைபெறும். உற்றார் உறவினர்கள் உறுதுணையாக இருப்பார்கள். பொதுவாழ்வில் உங்களின் செல்வாக்கு பலமடங்கு உயரும்.
வியாபாரத்தில் நல்ல லாபம் கிடைக்கும். புதிய கிளைகள் தொடங்கும் முயற்சிகள் கைகூடும். உத்தியோகத்தில் பணிபுரிபவர்களுக்கு ஊதிய உயர்வும், எதிர்பார்த்த இடமாற்றமும் கிடைக்கும். சக ஊழியர்களின் ஆதரவு பெருகும்.
லேசான உடல் அசதியும் பாத வலியும் ஏற்படக்கூடும். தினமும் காலையில் நாய்களுக்கு உணவு வழங்கி வர நன்மைகள் கூடும். ஸ்ரீ ஆஞ்சநேயரை வழிபடுவது மன தைரியத்தைத் தரும்.
அதிர்ஷ்டப் பொருள்- பச்சை நிற பர்ஸ் அல்லது இரும்பு சாவி.
ராசியில் சுக்கிரனும், 6-ல் சனியும், 11-ல் கேதுவும் அமர்ந்திருப்பது சிறந்த நிதி நன்மைகளைத் தரும். எதிர்பாராத பணவரவு உண்டு. வீணான விரயங்கள் குறையும். வங்கி சேமிப்பு அதிகரிக்கும்.
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். கணவன்-மனைவி இடையே அன்யோன்யம் பெருகும். உற்றார் உறவினர்கள் உங்களை நாடி வருவார்கள். பொது வாழ்க்கையில் நல்ல பெயர் மற்றும் நற்புகழ் கிடைக்கும்.
தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் புதிய பாதைகள் திறக்கும். நல்ல லாபம் ஈட்டுவீர்கள். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்குக் கூடுதல் பொறுப்புகள் வந்தாலும் திறம்படச் செய்து மேலதிகாரிகளின் பாராட்டைப் பெறுவீர்கள்.
தோல் வியாதிகள் மற்றும் ஒவ்வாமைப் பிரச்சினைகள் வரலாம். தினமும் வீட்டின் வாசலில் அரிசி மாவில் கோலமிடவும். ஸ்ரீ துர்க்கா தேவியை வழிபடுவது நன்மை தரும்.
அதிர்ஷ்டப் பொருள்- நறுமணமிக்க வாசனைத் திரவியம் அல்லது வெள்ளை நிற கைக்குட்டை.
9-ல் குருவும், 11-ல் சூரியன் மற்றும் சந்திரனும் அமைந்திருப்பது தன லாபத்தைத் தரும். பொருளாதார நிலைமை உயரும். நிலம் மற்றும் சொத்து சார்ந்த முதலீடுகள் லாபம் தரும். சுபச்செலவுகள் நேரிடும்.
குடும்பத்தில் அமைதி தங்குவதுடன், சுபகாரியப் பேச்சுகள் நல்லபடியாக முடியும். உறவினர்களுடன் இருந்த மனக்கசப்புகள் அகலும். பொது வாழ்வில் உங்களின் வார்த்தைகளுக்கு மக்கள் மத்தியில் நல்ல மதிப்பு இருக்கும்.
வியாபாரத்தில் விற்பனை அதிகரிக்கும். எதிர்பார்த்த லாபத்தைப் பெறலாம். உத்தியோகஸ்தர்களுக்குப் பணிச்சுமை குறைந்தாலும் கவனமாகச் செயல்பட வேண்டும். வெளிநாட்டுத் தொடர்புகள் மூலம் தொழில் வாய்ப்புகள் அமையும்.
நரம்புத் தளர்ச்சி மற்றும் முதுகு வலி தோன்றி மறையும். தினமும் காக்கைக்கு அன்னமிட்டு வருவதால் நன்மை உண்டாகும். ஸ்ரீ கால பைரவரை வழிபடுவது தடைகளை நீக்கும்.
அதிர்ஷ்டப் பொருள்-வலது கையில் கட்டிக் கொள்ளும் சிவப்பு நிறக் கயிறு அல்லது செப்புக்காசு.
11-ம் வீட்டில் சுக்கிரன் மற்றும் புதனும், 3-ல் ராகுவும் அமர்ந்திருப்பதால் நிதியமைப்பில் திருப்தியான சூழல் நிலவும். வருமானம் கணிசமாக உயரும். பழைய பாக்கிகள் வசூலாகும். தேவையில்லாத செலவுகள் கட்டுப்படும்.
குடும்பத்தில் ஒற்றுமை பலப்படும். பிள்ளைகளின் வழியில் சுபச்செய்திகள் வந்து சேரும். உறவினர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். பொது வாழ்வில் உங்களின் கருத்துகளுக்குச் சிறப்பான வரவேற்பு இருக்கும்.
தொழில் முன்னேற்றம் அடையும். தொழில் போட்டிகளைச் சுலபமாகச் சமாளிப்பீர்கள். உத்தியோகத்தில் உள்ளவர்களுக்கு எதிர்பார்த்த சலுகைகளும் உயர்வுகளும் கிடைக்கும். அதிகாரிகளின் ஆதரவு உங்களுக்கு என்றும் உண்டு.
கால் வலி மற்றும் மூட்டு அசதி வரலாம். தினமும் மாலையில் அகல் விளக்கேற்றி வீட்டின் நுழைவு வாயிலில் வைக்கவும். ஸ்ரீ விநாயகப் பெருமானை வழிபடுவது வெற்றி தரும்.
அதிர்ஷ்டப் பொருள்- மஞ்சள் நிறத் துணியில் கட்டப்பட்ட சிறிய மஞ்சள் கிழங்கு அல்லது தங்க நிறப் பேனா.
3-ம் வீட்டில் சனியும், 7-ல் உச்ச குருவும் அமர்ந்திருப்பது உங்களுக்கு யோகத்தைக் கொடுக்கும். பொருளாதாரத்தில் நல்ல வளர்ச்சி ஏற்படும். புதிய சொத்துகள் வாங்கும் வாய்ப்பு உண்டு. தேவைகள் பூர்த்தியாகும்.
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான நிகழ்வுகள் நடக்கும். உறவினர்களிடையே மதிப்பும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும். நண்பர்கள் வழியில் நன்மைகள் நடக்கும். பொதுவாழ்வில் உங்களின் தலைமைப் பண்பு பளிச்சிடும்.
வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்ததை விடக் கூடுதல் லாபம் கிடைக்கும். புதிய வணிகக் கூட்டாளிகள் இணைவார்கள். உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு விருப்ப ஓய்வு அல்லது புதிய வேலைவாய்ப்புகள் தேடி வரும். மேலதிகாரிகள் ஆதரவளிப்பர்.
வாய்வுப் கோளாறுகள் மற்றும் செரிமானக் குறைபாடு வரலாம். தினமும் காலையில் மீன்களுக்கு உணவு அளிப்பது நன்மையளிக்கும். ஸ்ரீ ஆஞ்சநேயரை வழிபடுவது மன நிம்மதி தரும்.
அதிர்ஷ்டப் பொருள்- இரும்பு அல்லது ஸ்டீல் சாவிக் கொத்து.
9-ம் இடத்தில் சுக்கிரனும் புதனும் அமர்ந்திருப்பதால் நிதிநிலை சிறப்பாக இருக்கும். எதிர்பார்த்த பணவரவு தடையின்றி கிடைக்கும். கடன்களை அடைப்பீர்கள். ஆடம்பரப் பொருட்கள் வாங்கி மகிழும் யோகம் உண்டு.
குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் திட்டமிட்டபடி நடைபெறும். உறவினர்களுடனான தொடர்புகள் புதுப்பிக்கப்படும். பொதுவாழ்வில் உங்களின் நற்பெயருக்கு எவ்விதக் களங்கமும் வராது. நண்பர்கள் உதவி கரங்களை நீட்டுவார்கள்.
தொழில் வளர்ச்சி சீராக இருக்கும். புதிய வாடிக்கையாளர்கள் அறிமுகமாவார்கள். உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு வேலையில் சவால்கள் வந்தாலும் திறம்படச் சமாளிப்பீர்கள். வியாபாரப் பயணங்கள் நல்ல லாபத்தைத் தரும்.
கண் உபாதைகள் மற்றும் உடல் சூடு அதிகரிக்கலாம். தினமும் பசுவுக்குக் கோதுமை அல்லது பழங்கள் வழங்கி வாருங்கள். ஸ்ரீ ஆதித்ய ஹிருதய ஸ்தோத்திரம் கேட்பது நலம் தரும்.
அதிர்ஷ்டப் பொருள்- நீல நிற கைக்குட்டை அல்லது எஃகு மோதிரம்.
5-ம் வீட்டில் குரு பகவான் அமர்ந்திருப்பதால் பொருளாதாரத்தில் சிறப்பான யோகம் உண்டு. நிதி நிலைமை சீரடையும். வரவும் செலவும் சமமாக இருக்கும். கடன் சுமைகள் கணிசமாகக் குறையும்.
குடும்பத்தில் இருந்த மன வருத்தங்கள் நீங்கி ஒற்றுமை ஏற்படும். பிள்ளைகளின் கல்வி மற்றும் முன்னேற்றம் மனநிறைவைத் தரும். உறவினர்களிடம் மதிப்பும் மரியாதையும் உயரும். சமூகத்தில் நற்பெயர் கிடைக்கும்.
தொழிலில் போட்டிகள் இருந்தாலும் சமாளித்து லாபம் காண்பீர்கள். வியாபாரத்தில் புதிய உத்திகளைக் கையாளுவீர்கள். உத்தியோகத்தில் பணிபுரிபவர்களுக்கு வேலைப்பளு இருக்கும், கவனமாகச் செயல்படுவது நல்லது.
ஜென்ம சனியால் மனக்கவலையும் உடல் அசதியும் தோன்றும். தினமும் காலையில் எறும்புகளுக்கு உணவு அளிப்பது நன்மை தரும். ஸ்ரீ சிவபெருமானை வழிபடுவது மன அமைதி தரும்.
அதிர்ஷ்டப் பொருள்- மஞ்சள் பட்டு நூல் அல்லது சிறிய படிகாரக் கல்.