தங்கம்

சற்று உயர்ந்த தங்கம் விலை... இன்றைய நிலவரம் என்ன.?

வெள்ளியின் விலையில் மாற்றமில்லை.
தங்கம் விலை
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சென்னை,

கடந்த வாரம் தொடர் சரிவில் இருந்து வந்த நிலையில், இந்த வாரம் அதிகரிக்கத் தொடங்கியது.

தங்கம் விலை

அதன்படி, கடந்த 2-ந்தேதி தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.360-ம், 3-ந்தேதி சவரனுக்கு ரூ.200-ம், 4-ந்தேதி சவரனுக்கு ரூ. 2,200-ம், 5-ந்தேதி சவரனுக்கு 2,488-ம் உயர்ந்து இருந்தது. இதற்கிடையே, நேற்று சவரனுக்கு ரூ.1,960 குறைந்து, ஒரு சவரன் ரூ. 105,120-க்கும், கிராமுக்கு ரூ.245 குறைந்து, ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ. 13,140-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.

இன்றைய தங்கம் விலை

இந்நிலையில், சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று சற்று உயர்ந்துள்ளது. அதன்படி, சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.160 அதிகரித்து, ஒரு சவரன் ரூ. 105,280-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. கிராமுக்கு ரூ.20 அதிகரித்து, ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ. 13,160-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை

வெள்ளியின் விலையில் மாற்றமில்லை. அதன்படி, ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ. 205க்கும், ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2,05,000க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் விலை
தங்கம் விலை நிலவரம்
இன்றைய தங்கம் விலை
தங்கம் விலை உயர்வு
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