தங்கம்

தொடர்ந்து குறைந்து வரும் தங்கம் விலை... இன்றைய நிலவரம் என்ன?

தங்கம் விலை கடந்த சில நாட்களாக குறைந்து வருகிறது.
தொடர்ந்து குறைந்து வரும் தங்கம் விலை... இன்றைய நிலவரம் என்ன?
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சென்னை,

தங்கம், வெள்ளி விலை கடந்த சில மாதங்களாக ஏற்ற, இறக்கத்துடனேயே நீடிக்கிறது. ஓரிரு நாட்கள் விலை ஏறுவதும், பின்னர் சரிவதுமான நிலையிலேயே பயணித்து கொண்டிருக்கிறது. அதன்படி, நேற்று முன்தினம் தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.230 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.14,200-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.1,840 குறைந்து, ஒரு சவரன் ரூ.1,13,600-க்கும் விற்பனையானது.

தங்கம் விலை

இந்நிலையில், தங்கம் விலை இன்று மேலும் குறைந்துள்ளது. அதன்படி தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.130 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.14,070-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.1,040 குறைந்து, ஒரு சவரன் ரூ.1,12,560-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

வெள்ளி விலை

வெள்ளியின் விலை மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் ரூ.270-க்கும் ஒரு கிலோ ரூ.2,70,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கடந்த 5 நாட்களில் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

08.06.2026 - ஒரு சவரன் - ரூ.1,12,560 (இன்று)

06.06.2026 - ஒரு சவரன் - ரூ.1,13,600 (நேற்று முன்தினம்)

05.06.2026 - ஒரு சவரன் - ரூ.1,15,440

04.06.2026 - ஒரு சவரன் - ரூ.1,15,840

03.06.2026 - ஒரு சவரன் - ரூ.1,16,000

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Daily Thanthi
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