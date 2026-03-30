தங்கம்

காலையில் குறைந்து, மாலையில் உயர்ந்த தங்கம் விலை!

வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.5 உயர்ந்து ரூ.255க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published on

சென்னை,

தங்கம் விலை தொடர்ந்து கண்ணாமூச்சி ஆட்டம் காட்டி வருகிறது. கடந்த 12-ந்தேதிக்கு பிறகு தொடர்ந்து விலை சரிந்து வந்த நிலையில், கடந்த 23, 24-ந்தேதிகளில் ஒரே நாளில் விலை ஏற்றம்-இறக்கத்தை சந்தித்தது. கடந்த 28-ந்தேதி தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.1,840 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.1,09,280-க்கும், கிராமுக்கு ரூ.230 உயர்ந்து ரூ.13,660-க்கும் விற்பனையானது.

இந்த நிலையில் இன்று காலையில் தங்கம் விலை சற்று குறைந்துள்ளது. அதன்படி, ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.480 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.1,08,800-க்கும் கிராமுக்கு ரூ.60 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.13,600-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது

சென்னையில் காலையில் குறைந்த தங்கத்தின் விலை திரும்ப மாலையில் சவரனுக்கு ரூ.1,360 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.1,10,160-க்கும் கிராமுக்கு ரூ.170 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.13,770-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

வெள்ளி விலையில் இன்று காலையில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.250-க்கும், ஒருகிலோ வெள்ளி 2 லட்சத்து 50 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.

சென்னையில் மாலையில் வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.5 உயர்ந்து ரூ.255க்கும் ஒரு கிலோவுக்கு ரூ.5,000 உயர்ந்து ரூ.2,55,000க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது

கடைசி 5 நாட்கள் விவரம்:-

30-03-2026 (மாலை) - ஒரு பவுன் 1,10,160

30-03-2026(காலை) - ஒரு பவுன் 1,08,800

28-03-2026- ஒரு பவுன் ரூ.1,09,280

27-03-2026- ஒரு பவுன் ரூ.1,07,440

26-03-2026- ஒரு பவுன் ரூ.1,06,800

25-03-2026- ஒரு பவுன் ரூ.1,08,800

Chennai
சென்னை
வெள்ளி விலை
Silver rate
தங்கம் விலை உயர்வு
GoldRate

Related Stories

No stories found.
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com