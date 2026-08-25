தங்கம் விலை சற்று குறைவு.. இன்றைய விலை நிலவரம் என்ன.?

சென்னை,
தங்கம் விலை கடந்த சில நாட்களாகவே ஏறுமுகம் கண்டு வருகிறது. கடந்த 14-ந்தேதி தங்கம் ஒரு கிராம் ரூ.14 ஆயிரத்து 200-க்கும், சவரன் ரூ. 1 லட்சத்து 13 ஆயிரத்து 600-க்கும் விற்பனையானது.
இது படிப்படியாக அதிகரித்து நேற்று சென்னையில் ஆபரணத் தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.80 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.15,030-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.640 உயர்ந்து, ஒரு சவரன் ரூ.1,20,240-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வந்தது.
இவ்வாறு தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த தங்கம் விலை சற்று குறைந்துள்ளது. அதன்படி, சென்னையில் ஆபரணத் தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.20 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.15,010-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.160 குறைந்து, ஒரு சவரன் ரூ.1,20,080-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
வெள்ளியின் விலையும் குறைந்துள்ளது. அதன்படி, ஒரு கிராம் வெள்ளி விலை இன்று ரூ.10 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.265-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2 லட்சத்து 65 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.