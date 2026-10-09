தங்கம் விலை சற்று உயர்வு... இன்றைய நிலவரம் என்ன...?

சென்னை,
தங்கம் விலை இன்று சற்று அதிகரித்துள்ளது. தங்கம் விலை கடந்த சில நாட்களாக ஏற்ற, இறக்கத்துடன் காணப்படுகிறது.
அதன்படி, நேற்று 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை ஒரு சவரன் ரூ. 1,09,680 -க்கும் ஒரு கிராம் ரூ. 13,710 -க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.
இந்நிலையில் தங்கம் விலை இன்று சற்று அதிகரித்துள்ளது. அதன்படி 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.840 உயர்ந்து ரூ.1,10,520-க்கும், கிராமுக்கு ரூ.105 உயர்ந்து ரூ.13,815-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
இன்று வெள்ளி விலையில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. வெள்ளி ஒரு கிராம் ரூ.245-க்கும் . ஒரு கிலோ ரூ.2 லட்சத்து 45 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.