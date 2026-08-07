வணிகம்

10 கிராம் தங்கத்தின் விலை ஒரு மாதத்துக்குள் இவ்ளோ ரூபாய் அதிகரிக்க வாய்ப்பா..?

அமெரிக்க டாலரின் மதிப்பு சரிந்ததுடன், அமெரிக்க அரசு பத்திரங்களின் வருவாய் விகிதமும் குறைந்துள்ளது.
10 கிராம் தங்கத்தின் விலை ஒரு மாதத்துக்குள் இவ்ளோ ரூபாய் அதிகரிக்க வாய்ப்பா..?
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சென்னை,

உலகளாவிய சந்தையில் தங்கம் விலை குறித்த சமீபத்திய கணிப்புகள் முதலீட்டாளர்களிடையே பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

தங்கம் விலை

அமெரிக்கா, ஈரான் இடையிலான ஹார்முஸ் ஜலசந்தி தொடர்பான பதற்றம் தணிந்தது, அமெரிக்காவில் வட்டி விகித உயர்வு குறித்த எதிர்பார்ப்பு குறைந்தது, டாலர் மதிப்பு சரிந்தது உள்ளிட்ட காரணங்களால் தங்கம் விலை ஏற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதாக நிபுணர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

தற்போது தங்கம் விலை சற்று குறைய வாய்ப்புள்ளதாகக் கூறப்பட்டாலும், வரவிருக்கும் மாதங்களில் அது புதிய உச்சத்தை தொடும் என நிபுணர்கள் கணிக்கின்றனர். இது சர்வதேச பொருளாதார சூழல், உலகளாவிய பணவீக்கம் மற்றும் மத்திய வங்கிகளின் தொடர் முதலீடுகள் போன்ற காரணிகளால் இந்த அதீத வளர்ச்சி எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

10 கிராம் தங்கத்தின் விலை

மேலும், அமெரிக்க டாலரின் மதிப்பு சரிந்ததுடன், அமெரிக்க அரசு பத்திரங்களின் வருவாய் விகிதமும் குறைந்துள்ளது. இதனால், தங்கத்தில் முதலீடு செய்வது முதலீட்டாளர்களுக்கு அதிக கவர்ச்சிகரமாக மாறி, தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலைக்கு ஆதரவாக அமைந்துள்ளது.

இதன்படி ஒரு மாதத்துக்குள் 10 கிராம் தங்கத்தின் விலை 1.55 லட்சம் ரூபாய் வரையிலும், ஒரு கிலோ வெள்ளியின் விலை 2.50 லட்சம் ரூபாய் வரையிலும் உயர வாய்ப்பு உள்ளது என்றும், மத்திய கிழக்கில் புவிசார் அரசியல் பதற்றம் மீண்டும் தீவிரமடைந்தால், விலை நகர்வில் மாற்றம் ஏற்படக்கூடும் என்றும் நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்.

தங்கம், வெள்ளியை நகை அல்லது கட்டிகளாக வாங்கி விற்பனை செய்யும்போதும், ஸ்பாட் சந்தை விலையுடன் ஒப்பிடும்போதும் விலை வித்தியாசம் இருப்பது இயல்பானது. ஆனால், தங்கம் மற்றும் வெள்ளி இ.டி.எப்.க்கள் அல்லது இ.ஜி.ஆர்., ஆகியவற்றில் இந்த விலை வித்தியாசம் மிகவும் குறைவாகவே இருக்கும். மேலும், எந்த கமாடிட்டியின் விலையும் திடீரென உயர்ந்தால், அது உடனடியாக சரிவதில்லை. பொதுவாக சில வாரங்கள் அல்லது ஒரு மாதம் வரை ஒரே நிலைக்கு அருகில் நீடிக்கும். கடந்த ஒரு மாதமாக தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை பெரிய ஏற்ற இறக்கமின்றி நிலைத்திருந்ததால், தற்போது கடைவிலைக்கும், ஸ்பாட் விலைகளுக்கு இடையேயான வித்தியாசம் அதிகமாக தெரிவதாக நிபுணர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

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Daily Thanthi
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