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"200 சதவீதம் பிளாக்பஸ்டர்"... 'விஸ்வநாத் & சன்ஸ்' படத்திற்கு ரிவ்யூ கொடுத்த தயாரிப்பாளர்

வெங்கி அட்லூரி இயக்கத்தில் சூர்யா நடித்துள்ள ‘விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ்’ படம் ஆகஸ்ட் 14ம் தேதி வெளியாக உள்ளது.
"200 சதவீதம் பிளாக்பஸ்டர்"... 'விஸ்வநாத் & சன்ஸ்' படத்திற்கு ரிவ்யூ கொடுத்த தயாரிப்பாளர்
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சென்னை,

ஆர்.ஜே. பாலாஜி இயக்கத்தில் சூர்யா நடித்த ‘கருப்பு’ திரைப்படம் ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது. இதனைத் தொடர்ந்து, ‘வாத்தி’, ‘லக்கி பாஸ்கர்’ உள்ளிட்ட வெற்றிப் படங்களை இயக்கிய வெங்கி அட்லூரி இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள ‘விஸ்வநாத் & சன்ஸ்’ திரைப்படத்தில் சூர்யா நடித்துள்ளார்.

சூர்யாவின் 46-வது திரைப்படமாக உருவாகியுள்ள இப்படத்தை நாக வம்சி தயாரித்துள்ளார். இதில் மமிதா பைஜு கதாநாயகியாக நடித்துள்ள நிலையில், ராதிகா சரத்குமார், ரவீனா டாண்டன், பவானி ஸ்ரீ உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

ஆகஸ்ட் 14-ல் திரைக்கு வரும் ‘விஸ்வநாத் & சன்ஸ்’

ஜி.வி. பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ள இப்படத்திற்கு நிமிஷ் ரவி ஒளிப்பதிவும், நவின் நூலி படத்தொகுப்பும் செய்துள்ளனர். சமீபத்தில் வெளியான படத்தின் முன்னோட்டம் ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது. இந்த நிலையில், ‘விஸ்வநாத் & சன்ஸ்’ திரைப்படம் வரும் ஆகஸ்ட் 14-ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

ரிவ்யூ கொடுத்த நாக் வம்சி

இந்த நிலையில், தயாரிப்பாளர் நாக் வம்சி ‘விஸ்வநாத் & சன்ஸ்’ படத்தை பார்த்துவிட்டு பாசிட்டிவ் ரிவ்யூ கொடுத்துள்ளார். அதாவது, நான் 'விஸ்வநாத் & சன்ஸ்' படத்தை முழுமையாக பார்த்துவிட்டேன். 200 சதவீதம் மிகப்பெரிய பிளாக்பஸ்டர் படமாக அமையும். இது ஒரு முழுமையான குடும்பத் திரைப்படம். திரையரங்குகளில் ரசிகர்கள் கண்டிப்பாக ரசிப்பார்கள்.. படம் மிகப்பெரிய அளவில் வெளியாக உள்ளது.என தெரிவித்துள்ளார்.

Suriya
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Venky Atluri
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Daily Thanthi
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