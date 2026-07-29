சினிமா செய்திகள்

மாற்றுத்திறனாளி சிறுமியின் நீண்டநாள் கனவை நனவாக்கிய நடிகை சிம்ரன்

சிம்ரனின் செயலுக்கு ரசிகர்களும் பொதுமக்களும் பாராட்டுகளை தெரிவித்து வருகின்றனர்.
சிம்ரன்
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சென்னை,

நடிகை சிம்ரன், ஒரு கையுடன் பிறந்த 10 வயது மாற்றுத்திறனாளி சிறுமி நிஷாவின் நீண்டநாள் கனவை நனவாக்கி, அனைவரின் பாராட்டையும் பெற்றுள்ளார்.

நடனத்தின் மூலம் கவனம் ஈர்த்த நிஷா

ஒரு கையுடன் பிறந்திருந்தாலும், அதை ஒரு தடையாக கருதாமல் தன்னம்பிக்கையுடனும் விடாமுயற்சியுடனும் நடன பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வந்தார் நிஷா. குறிப்பாக, நடிகை சிம்ரன் நடித்த பாடல்களுக்கு அவரை போலவே நடனமாடி, தனது திறமையை சமூக வலைதளங்களில் வெளிப்படுத்தி பலரின் கவனத்தை ஈர்த்தார்.

சிம்ரனை சந்திக்கும் வாய்ப்பு

நிஷாவின் நடனத் திறமை மற்றும் வாழ்க்கைப் பயணத்தை தன்னார்வலர் ஆஷிக், நடிகை சிம்ரனிடம் எடுத்துரைத்தார். அப்போது, தினமும் பள்ளிக்கு செல்ல ஒரு புதிய சைக்கிள் வேண்டும் என்பது நிஷாவின் நீண்டநாள் ஆசை என்பதையும் தெரிவித்தார். இதையடுத்து, நிஷாவை நேரில் சந்திக்க சிம்ரன் அழைப்பு விடுத்தார்.

கனவை நனவாக்கிய சிம்ரன்

சந்திப்பின்போது, நிஷா நீண்ட நாட்களாக பயிற்சி செய்து வந்த சிம்ரனின் பாடலுக்கு அவருடனேயே இணைந்து நடனமாடினார். அதைத் தொடர்ந்து, நிஷாவின் நீண்டநாள் கனவாக இருந்த புதிய சைக்கிளை சிம்ரன் பரிசாக வழங்கி இன்ப அதிர்ச்சி அளித்தார்.

கல்விக்கும் முக்கியத்துவம்

நிஷாவிடம் பேசிய சிம்ரன், முதலில் கல்வியில் முழு கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்றும், அதே நேரத்தில் தனது கனவுகளை தன்னம்பிக்கையுடன் தொடர்ந்து பின்தொடர வேண்டும் என்றும் ஊக்கமளித்தார்.

பாராட்டு

இந்த சந்திப்பு தொடர்பான புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோகள் சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி, சிம்ரனின் செயலுக்கு ரசிகர்களும் பொதுமக்களும் பாராட்டுகளை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

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